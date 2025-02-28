Что изменилось для IT-бизнеса в 2025 году

Какие ставки налогов поменялись у IT-компаний в 2025 году
Вместо льготной ставки налога на прибыль 0% придется платить 5% в федеральный бюджет. При этом компания должна быть аккредитована в Минцифры, иначе придется делать отчисления на общих основаниях — по ставке 25%.
IT-специалисты — одни из самых высокооплачиваемых работников. Бухгалтеру компании следует внимательно отнестись к расчету НДФЛ, потому что с 2025 ввели прогрессивную шкалу ставок:
13% — до 2,4 миллиона рублей в год;
15% — от 2,4 до 5 миллионов рублей в год;
18% — от 5 до 20 миллионов рублей в год;
20% — от 20 до 50 миллионов рублей в год;
22% — от 50 миллионов рублей в год.
Наш эксперт напоминает: повышенная ставка не применяется ко всему доходу, а только к его части, которая превысила определенный лимит.
Сколько взносов платить IT-компаниям в 2025 году
В 2022 году IT-бизнесу снизили тарифы страховых взносов в рамках поддержки от западных санкций — с 14% до 7,6%. В 2025 ставку оставили, но есть существенное изменение:
Вид взносов
Как было до 2025 года
Как будет в 2025 году
Страховые взносы с зарплат сотрудников
7,6% если сумма не выше предельного лимита за год — 2 225 000 рублей;
0% — для выплат сверх лимита
7,6% для всех выплат
Основание — пункт 2.2–1 статьи 427 НК. Напоминаем, что предельный лимит для выплат в 2025 году — 2 759 000 рублей.
Например, Иванов А. А. зарабатывал в ООО «БагДата» 300 000 рублей в месяц. В 2024 году расчет страховых взносов с зарплаты для Иванова был бы таким:
(2 225 000 × 7,6%) + (3 600 000 − 2 225 000) × 0% = 169 100 рублей.
В 2025 году работодателю Иванова придется перечислить в бюджет значительно большую сумму взносов:
3 600 000 × 7,6% = 273 600 рублей.
Наш эксперт обращает внимание: IT-компания может потерять льготные ставки страховых взносов и налога на прибыль, даже оставаясь аккредитованной Минцифры. Повод — передача исключительных прав на собственное ПО другой компании, например, иностранной. Уточнение есть в п. 5 ст. 427 НК.
IT-компаниям на УСН разрешили не платить НДС в определенных случаях
Отмена НДС при величине годового дохода свыше 60 миллионов будет действовать при передаче прав на собственные программные разработки. Условие — софт должен быть в реестре российского ПО. Основание — пп. 26 п. 2 статьи 149 НК.
Мораторий на налоговые проверки IT-компаний отменят
Инспекторов можно ждать уже с 1 марта 2025 года — вероятно, ФНС захочет проверить — правильно ли применялись льготные ставки. Если нет, то будут все основания для доначислений налогов и взносов.
Популярный повод для проверки — экономия налога на прибыль при оформлении расходов на нематериальные активы НМА. IT-компаниям разрешили применять коэффициенты при формировании исключительных прав на ПО и баз данных в упрощенном порядке. Так, до 2025 года можно было учитывать расходы на покупку прав с коэффициентом 1,5, а после 2025 года — 2.
Но покупать и формировать права на льготных условиях допустимо только в определенных случаях — ПО или базы данных должны входить в российский реестр программ для ЭВМ и баз данных. Важно соблюдать это условие, иначе расходы, которые уменьшают налог на прибыль, будут необоснованными.
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Условия для аккредитации IT-компаний изменили
Ввели два новых правила:
1. Ежегодную аккредитацию можно проходить только через портал «Госуслуги» в электронном виде. Раньше был альтернативный вариант — с помощью функционала официального сайта Минцифры.
Как пройти аккредитацию по новому правилу пошагово:
Проверить — есть ли в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это можно сделать, отправив ИНН компании в специальный чат-бот от Минцифры. Если согласия нет, то его надо отправить в ФНС до процедуры аккредитации.
Убедиться, что основная деятельность компании входит в перечень постановления Правительства № 1729 от 30 сентября 2022 года, а доходы от IT-деятельности составляют не менее 30% от общего дохода компании.
Убедиться, что средний уровень зарплат специалистов в компании выше, чем в стране или регионе регистрации. Посмотреть среднюю ЗП субъекта РФ можно в калькуляторе на Госуслугах.
Сверить информацию на официальном сайте IT-компании с информацией, которая есть в ФНС и других контролирующих органов: виды основной деятельности, реквизиты.
Подать заявление на аккредитацию с помощью учетной записи компании на Госуслугах. Понадобится электронная подпись руководителя или ответственного сотрудника. Срок рассмотрения заявления — 15 дней, в течение которого IT-компанию автоматически занесут в реестр Минцифры или придет мотивированный отказ.
2. С 1 января 2025 года в состав компании не может входить иностранное лицо, или иностранная компания с долями участия более 50%. Основание — п. 5 ст. 427 НК, абз. 22 п. 1.15 ст. 284.
Другие условия аккредитации не изменились:
Коды основной деятельности компании — ОКВЭД 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и 63.1 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет».
Средняя заработная плата специалистов за три месяца до процедуры аккредитации — выше или равна средней по региону или стране.
Доход от IT-деятельности, чтобы пройти аккредитацию — не менее 30% от общего, а чтобы пользоваться льготными ставками налогов и взносов — не менее 70%.
На момент аккредитации компания минимизировала налоговую задолженность. Допустимый лимит — 3000 рублей.
Информация на официальном сайте актуализировали, составили на русском языке, она совпадает с данными, которые есть у государственных органов.
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