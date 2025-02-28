Что изменилось для IT-бизнеса в 2025 году

В 2022 году IT-бизнесу снизили тарифы страховых взносов в рамках поддержки от западных санкций — с 14% до 7,6%. В 2025 ставку оставили, но есть существенное изменение:

Вид взносов Как было до 2025 года Как будет в 2025 году Страховые взносы с зарплат сотрудников 7,6% если сумма не выше предельного лимита за год — 2 225 000 рублей; 0% — для выплат сверх лимита 7,6% для всех выплат

Основание — пункт 2.2–1 статьи 427 НК. Напоминаем, что предельный лимит для выплат в 2025 году — 2 759 000 рублей.

Например, Иванов А. А. зарабатывал в ООО «БагДата» 300 000 рублей в месяц. В 2024 году расчет страховых взносов с зарплаты для Иванова был бы таким:

(2 225 000 × 7,6%) + (3 600 000 − 2 225 000) × 0% = 169 100 рублей.

В 2025 году работодателю Иванова придется перечислить в бюджет значительно большую сумму взносов:

3 600 000 × 7,6% = 273 600 рублей.