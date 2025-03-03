Календарь бухгалтера на март 2025 года

Налоговая и бухгалтерская отчетность

В марте ИП и ООО сдают как годовую и ежемесячную отчетность в ИФНС, так и отправляют отраслевые декларации. Например, в Росприроднадзор 31 марта подается отчет о выполнении плана мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, а также программы повышения экологической эффективности за 2024 год. Некоторые компании и индивидуальные предприниматели не позднее 24 марта подают отчет об организации и результатах проведения производственного экологического контроля ― если они относятся к 1–3 категории негативного воздействия на окружающую среду. Важно: отчеты в ИФНС подаются в срок до 25 марта, а платежи в бюджет уплачивают до 28 марта. В таблице указали сроки подачи отчетности и уплаты налогов и сборов, а ниже — подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны контролирующих органов Срок Отчет или платеж Кто сдает Куда сдавать 3 марта Уведомление об НДФЛ за период с 23 по 28 февраля Налоговые агенты по налогу ― юрлица и ИП



ИФНС 5 марта Сведения о полученных в феврале доходах, которые: не указаны в п. 1 ч. 1 ст. 14 закона от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ (получены без применения ККТ и не на расчетный счет);

указаны в п. 1 ч. 1 ст. 16 закона от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ. Юрлица и ИП на АУСН Уплата НДФЛ за период с 23 по 28 февраля Налоговые агенты по налогу ― юридические лица и ИП 7 марта Подтверждение или корректировка, если требуется, в банках сведений за январь по: операциям со счетами;

переводам электронными денежными средствами;

комиссиям за эквайринг. Юридические лица и ИП на АУСН 10 марта Подача декларации о плате за НВОС за 2024 год Плательщики НВОС В Росприроднадзор — плательщики НВОС 13 марта Подача уведомления о выборе ИФНС, в которую подается декларация по туристическому налогу, с I квартала 2025 года Налогоплательщики, у которых места нахождения средств размещения относятся к разным ИФНС





ИФНС 20 марта Подача уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год Контролирующие юрлица Подача уведомления об использовании права на освобождение от НДС Налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК Подача декларации по косвенным налогам за февраль Плательщики косвенных налогов 24 марта Подача отчета об организации и итогах проведения производственного экологического контроля Юридические лица и ИП Росприроднадзор 25 марта Подача уведомления о рассчитанных налогах, авансах по ним, страхвзносах, сборах, в т.ч. НДФЛ за период с 1 по 22 марта Плательщики налогов, страхвзносов, сборов























ИФНС Уплата налога по АУСН за февраль Юрлица и ИП на АУСН При выплате доходов без соблюдения правил предоставление через личный кабинет налогоплательщика информации за период с 23 февраля по 22 марта о: суммах и видах выплаченных доходов;

суммах стандартных и профессиональных вычетов, которые уменьшают налогооблагаемую базу;

рассчитанных, удержанных и уплаченных суммах НДФЛ в отношении этих доходов отдельно по каждому физлицу. Юрлица и ИП на АУСН Подача персонифицированных сведений о физлицах за февраль Плательщики страхвзносов Подача декларации или расчета по налогу на прибыль за 2024 год Юрлица на ОСНО Подача декларации по налогу на прибыль за февраль Юрлица на ОСНО, которые сдают ежемесячную отчетность Подача расчета по налогу на прибыль за февраль Налоговые агенты, рассчитывающие авансы ежемесячно по фактической прибыли Подача декларации по УСН за 2024 год Юрлица на УСН Подача декларации по ЕСХН за 2024 год Плательщики ЕСХН Подача декларации по НДПИ за февраль Пользователи недр Подача декларации по налогу на допдоход (НДД) от добычи углеводородного сырья за 2024 год Налогоплательщики Подача декларации по акцизам за февраль 2025 года или сентябрь, декабрь 2024 года Плательщики акцизов 28 марта Уплата 1/3 НДС за 4 кв. 2024 года Налогоплательщики и налоговые агенты Уплата налога по ЕСХН за 2024 год Плательщики ЕСХН Уплата налога по УСН за прошлый год Налогоплательщики Уплата НДД за 2024 год Налогоплательщики НДД Уплата НДПИ за февраль Пользователи недр Уплата акцизов за февраль 2025 года или сентябрь, декабрь 2024 года Плательщики акцизов Уплата аванса по акцизу за март Плательщики акциза по алкоголю Уплата НПД за февраль Плательщики НДП Уплата страхвзносов на ОПС, ОМС, ВНиМ за февраль Работодатели и иные лица, которые осуществляют выплаты физлицам Уплата налога на прибыль юрлиц: за 2024 год;

недоимку за 2024 год;

третью часть аванса в 1 кв. 2025 года;

аванс за февраль;

с поступивших дивидендов и процентов по ценным бумагам (государственным и муниципальным) в феврале. Юрлица на ОСНО Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 марта Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК 31 марта Подача отчета об исполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, программы повышения экологической эффективности за 2024 год Юрлица и ИП, ведущие деятельность на объектах 1–3 категории Росприроднадзор Сдача электронной бухотчетности за прошлый год и аудиторского заключения (если обязательно нужно проводить ее аудит) Юрлица, ведущие учет ИФНС Уплата 1/3 налога по ПСН при получении патента с 01.01.2025 г. Плательщики на ПСН

Декларация по косвенным налогам

Все юрлица и ИП независимо от режима налогообложения и организационно-правовой формы, занимающиеся импортом товаров в Россию из стран ЕАЭС, подают декларацию по косвенным налогам ― акцизам и НДС. При ввозе товара из стран ЕАЭС НДС уплачивают также организации на УСН. Если на протяжении месяца товара не ввозили, не уплачивали лизинговые платежи ― подавать декларацию не нужно. Отчетность подают только за тот месяц, в котором приняли на учет импортные товары или уплатили лизинговый платеж. Скачать бланк декларации по косвенным налогам.

Персонифицированные сведения о физлицах

Подача персонифицированных сведений о физлицах ― обязанность всех плательщиков страховых взносов, заключивших трудовые договоры или ГПД с физическими лицами. Сведения подают в обязательном порядке, в том числе и за отчетные месяцы, в которые не производились начисления и выплаты. Если ГПД заключили с ИП или делают выплаты самозанятым ― подачу сведений делать не нужно, так как на такие выплаты не производится начисление страховых взносов. ИП без сотрудников подает сведения о себе. Скачать бланк персонифицированных сведений о физических лицах.

Декларации по акцизам

Отчитываться об уплате налога обязаны компании и ИП, которые совершают с подакцизными товарами действия, приводящие к начислению акциза. Все виды таких действий можно посмотреть в ст. 182 НК. В общем случае налог начисляется, когда производитель или импортер подакцизных товаров реализует эту продукцию на территории РФ, то есть продает ее или передает контрагентам безвозмездно. При этом учитывается как продажа товаров конечному потребителю, так и посреднику, например, оптовику. Главное, чтобы в роли продавца выступал изготовитель или импортер продукции. Эксперт обращает внимание: для отдельных товарных групп могут быть установлены дополнительные правила. Например, акциз будет начислен, если компания самостоятельно производит из принадлежащего ей винограда вино или виноградное сусло. Скачать бланк декларации по акцизам. Нет времени следить за сроками платежей и подачи отчетности? Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

Декларация по НДПИ

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) уплачивают компании, которые занимаются деятельностью в данной отрасли и имеют лицензию на использование участка с недрами. Для отчетности о начисленных налоговых платежах нужно сдавать декларацию по НДПИ. Представляют отчетность не позднее 25 числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом (месяцем), начиная с того месяца, в котором начата фактическая добыча полезных ископаемых. Скачать бланк декларации по НДПИ.

Декларация по налогу на прибыль

Организации,которые уплачивают квартальные авансы, сдают декларацию 4 раза в год. Компании, которые уплачивают авансы ежемесячно по фактической прибыли, сдает декларацию 12 раз в год. Подают декларацию по налогу на прибыль: Организации из РФ на ОСН.

Налоговые агенты по налогу на прибыль, вне зависимости от применяемой системы налогообложения. В том числе организации, уплачивающие налог за другую компанию, например, через посредника в РФ, выплачивающие дивиденды иностранной компании.

Иностранные компании, работающие в РФ через представительства и получающие доходы от источников в России.

Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это компании из России, которые добровольно объединяются, чтобы оптимизировать процесс уплаты налога на прибыль. В декларации прибыли и убытки суммируются — налоговая база консолидируется и за счет этого снижается сумма налога на прибыль. Рассчитывает и уплачивает налог на прибыль по группе в целом одна из организаций, которая является ответственным участником консолидированной группы. Скачать бланк декларации по налогу на прибыль. Правильно рассчитать и подать декларацию налога на прибыль может быть довольно сложно. В штате «Первой Экспертной Бухгалтерии» работает команда специалистов, которая знает такой отчет досконально и сдает его для компаний из различных сфер бизнеса. Посмотрите условия наших тарифов — поможем сдавать отчетность без ошибок и вам.

Декларация по ЕСХН