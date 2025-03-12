За что владелец ПВЗ может получить штраф от маркетплейса Wildberries

Какие штрафы может получить ПВЗ

Полный перечень требований и штрафов указан в публичной оферте Wildberries. Разобрали самые частые примеры, когда собственник пункта выдачи рискует потерять деньги.

ПВЗ не принял товар или нарушил график работы

Штраф в сумме 100 тысяч рублей ПВЗ может получить, если: Не принял товары от маркетплейса и не вернул заказы, которые не забрали покупатели, при приезде машины со склада. Основание ― п. 4.4 оферты.

Нарушил п. 1.2. Правил ― не придерживается установленного графика работы. Например, владелец открывает пункт позднее 10.00 и закрывает раньше 21.00 или устанавливает в графике выходные дни. Штраф накладывают за каждое выявленное нарушение. Кроме того, оштрафовать могут за каждый час, в течение которого пункт был закрыт — в промежутке от 10.00 до 21.00: 6 тысяч рублей ― за час простоя в Москве и МО;

4 тысячи рублей ― за час простоя в других регионах. Наш эксперт обращает внимание: владелец ПВЗ вправе оспорить штрафные санкции за простой ― для этого нужно предоставить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в ПВЗ. Они будут подтверждать, что пункт работал в определенное время и клиенты получали товар.

Владелец нарушил требования по размещению вывески

Маркетплейс заранее оговаривает размеры, цвета, способ размещения. Несогласованное размещение вывески Wildberries посчитает нарушением прав на интеллектуальную собственность и подаст жалобу в соответствии с главами 69–71 ГК. Какие штрафы с вывеской налагают на владельцев ПВЗ чаще всего: вывеска отсутствует;

вывеска не подключена к электропитанию 24 часа в сутки;

не подсвечены буквы на вывеске. Если требования не учли впервые ― ПВЗ получит предупреждение, если во второй раз ― штраф 10 тысяч рублей, в третий ― 30 тысяч рублей. При четвертом нарушении Wildberries расторгает соглашение с владельцем пункта.

ПВЗ проработал менее 12 месяцев

С ПВЗ могут снять статус «брендированного», если он не соблюдает правила приема и выдачи товаров. Маркетплейс расторгнет с ним соглашение, причем в одностороннем порядке. Если пункт проработал менее 12 месяцев ― он дополнительно получает штраф в сумме 100 тысяч рублей, ПВЗ вправе списать эту сумму из оплаты за выданные товары. Владельцу пункта придется полностью возместить затраты на изготовление и установку вывески, если маркетплейс выдал ее безвозмездно. Размер штрафа зависит от габаритов вывески: высота 50 см, на вывеске есть буквы ― 101 тысяча рублей;

высота 40 см, на вывески есть буквы ― 80 тысяч рублей;

высота 30 см, на вывеске есть буквы ― 60 тысяч рублей;

мини-вывеска ― 30 тысяч рублей;

световой кронштейн ― 20 тысяч рублей.

ПВЗ не представил материалы для контроля качества обслуживания

Wildberries вправе запросить записи с камер наблюдения, установленных в ПВЗ, а владелец пункта должен отправить материалы в течение трех дней после получения запроса. Основание ― п. 2.3.1 Правил. Если ПВЗ отправил записи позднее ― он получит штраф в сумме 10 тысяч рублей при условии, что это уже повторное нарушение. В первый раз маркетплейс обычно ограничивается предупреждением и делает еще один запрос. Наш эксперт обращает внимание: контроль качества обслуживания и штрафы за этот параметр сотрудничества владельца ПВЗ и Wildberries — особенно важен. Часто случается, что онлайн-ретейлер получает некорректные фотографии и видео, например, владелец отправляет фотографии другого пункта выдачи заказов или видео с неправильной датой и временем. ПВЗ в данном случае получает штраф в размере 100 тысяч рублей за каждое нарушение. Стоит внимательно отнестись к запросу и отправлять Wildberries записи за тот временной интервал, который указан в обращении интернет-площадки.

Товар не возвращен на склад

Невостребованные заказы работники ПВЗ обязаны вернуть на склад маркетплейса — дается 24 часа на его подготовку. Как правило, к возврату готовят товар: от которого отказались покупатели;

с истекшим сроком хранения;

отмененный системой;

привезенный по ошибке. Если пункт опоздал и отправил возврат позже указанного срока ― ему выпишут штраф в размере 100% от стоимости невозвращенного товара при первом нарушении, 120% ― при повторном, либо его заблокируют и деактивируют на 30 дней ― при третьем. Основание ― п. 3.5 Правил.

В ПВЗ скапливаются очереди больше чем из шести покупателей

В п. 4.1 Правил указано, что в пункте выдачи заказов не могут выстраиваться очереди более чем из шести клиентов — этот момент контролируют посредством камер видеонаблюдения. Выше мы уже указали, что маркетплейс вправе запросить видеозаписи за любой временной интервал и проверить, сколько человек скапливается в ПВЗ. Если от клиентов поступит хотя бы две жалобы, в пункт выдачи заказов придет уведомление о том, что качество обслуживания необходимо повысить. Если после этого не будут предприняты соответствующие меры, а очереди также продолжат скапливаться, за каждое нарушение владелец будет получать штраф в 10 тысяч рублей.

Клиенту не предоставили брендированный пакет

В п. 4.2 Правил прописано, что работники ПВЗ обязаны по запросу покупателя выдавать брендированный полиэтиленовый пакет для товара. Он должен иметь размер, дизайн и цвет, соответствующие брендбуку Вайлдберриз. Если служба контроля качества обнаружит, что пакет не был выдан клиенту в качестве дополнения к товару или по его просьбе, то: за первое нарушение пункт получит предупреждение;

за повторное ― штраф 10 тысяч рублей;

за последующие ― 100 тысяч рублей.

Владелец не поддерживает порядок в пункте выдачи заказов

Сотрудники ПВЗ должны вовремя убирать мусор, не наваливать в помещении упаковочные коробки. Также работники обязаны следить за чистотой поверхностей и оснастить помещение качественным освещением и вентиляцией. Основание ― п. 2.5.1 Правил. Выполнение обязательств по поддержанию порядка контролирует маркетплейс, а еще он может инициировать проверку на основании жалоб покупателей. Если служба контроля качества Wildberries обнаружит беспорядок в ПВЗ, проблемы с освещением или вентиляцией ― за каждое нарушение владелец получит штраф 10 тысяч рублей. Запускаете новое направление бизнеса и хотите настроить программы автоматизации учета? Бесплатно предоставим 1С и настроим ее под ваши бизнес-задачи Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

В ПВЗ разместили сторонние товары и рекламу

Владельцам ПВЗ Wildberries запрещено размещать стороннюю рекламу, объявления или продавать товары, не относящиеся к маркетплейсу. Исключение — оповещения об официальных акциях маркетинговых кампаний Wildberries. Основание ― п. 2.1 Правил. Если требование нарушили, то владелец получит штраф в сумме 50 тысяч рублей за каждое нарушение.

Нарушен регламент приема и выдачи заказов

При приеме товара сотрудники ПВЗ должны: оповещать через портал выдачи заказа о получении и обработке товара;

считывать маркировку КИЗ и штрихкоды посредством сканера, загружать данные о считывании каждого кода на портал;

отправлять через портал сообщения о повреждении штрихкода или маркировке, а также о том, что ПВЗ не может считать и занести код в систему. Если сведения о приемке товара не отправить, информацию о считанной маркировки не загрузить, или не указать, что прочитать код или маркировку не получается из-за повреждения ― за каждое нарушение будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Основание ― п. 3.2 и 3.2.1 Правил. Кроме того, в п. 3.6 прописано, что приемку и возврат товаров на склад нужно производить в присутствии представителей селлера или Вайлдберриз. Причем делать возврат и приемку необходимо под запись камер видеонаблюдения, которые установлены в помещении ПВЗ. Если владелец ПВЗ не сможет подтвердить видеозаписью факт приема или передачи возврата ― ему выпишут штраф в размере 100 тысяч рублей. Аналогичные санкции накладывают, если ПВЗ не принимает товар.

ПВЗ принял оплату способом, который не предусмотрен в системе

Оплата товаров, приобретенных на маркетплейсе, осуществляется на сайте, в мобильном приложении или в кассе пункта выдачи, из которой сразу поступают оповещения на портал. Если оплату принимают другим методом ― ПВЗ получит штраф 50 тысяч рублей за каждое нарушение. При этом Wildberries вправе потребовать компенсировать стоимость товара.

Заказ вынесен за пределы пункта его сотрудником

Товары, которые стоят на приходе в пункте выдачи, должны храниться только в нем. Прием возвратов и отправлений от маркетплейса также должен осуществляться непосредственно в ПВЗ. Выносить за пределы пункта выдачи товар для хранения или передачи клиентам, службе доставки ― категорически запрещено. Если требование не соблюдено впервые ― пункт получает предупреждение, за повторные нарушения ― штраф 100 тысяч рублей.

Проблемы с переупаковкой товара в ПВЗ

Ситуации, когда при получении заказа покупатель вскрывает пакет, а потом отказывается от товара, случаются довольно часто. Сотрудники ПВЗ должны положить такой товар в другой пакет, а затем нанести на него новую наклейку. Этот процесс называется переупаковкой. Обычно на переупаковку товаров маркетплейс дает 5 дней. Задача ПВЗ — приобрести пакеты, наклейки и выполнить переупаковку. Если пункт выдачи к этому не подготовлен ― ему вынесут предупреждение, при повторном нарушении ― штраф 50 тысяч рублей, при третьем и последующих 100 тысяч рублей. Эксперт обращает внимание: Вайлдберриз оплачивает переупаковку отдельно. Но часто работники ПВЗ просто восстанавливают поврежденный пакет скотчем, наклеивают другую наклейку, а затем оформляют возврат товара на склад. То есть новые пакеты они не используют, хотя маркетплейс компенсирует их покупку. Если нарушение будет выявлено ― владельцу ПВЗ также грозят штрафные санкции. В первый раз ― предупреждение, во второй ― штраф в размере 10 тысяч рублей, в третий ― 50 тысяч рублей.

Вайлдберриз не получил уведомление от ПВЗ об изменении режима налогообложения