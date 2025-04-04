Какую поддержку может получить туристический бизнес в 2025 году

Основные льготы и субсидии для туристического бизнеса

Составили список главных мер поддержки от властей разного уровня. У всех разный срок и условия — прочитайте и подберите подходящую с учетом своей бизнес-стратегии и планирования.

Обнуление НДС для гостиничного бизнеса

Владельцы гостиниц и отелей временно не уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) за услуги, которые включают в стоимость размещения. К таким услугам, например, относятся завтраки, СПА, использование тренажерного зала. За счет нулевой ставки отельеры могут: снизить налоговую нагрузку;

улучшить качество обслуживания гостей;

сделать цены на услуги более доступными. Нулевая ставка по НДС введена до 30.06.2027. Но с 01.04.2025 планируют вынести решение о продлении льготы до 31.12.2030. Эксперт обращает внимание: льгота действительна для всех гостиниц, применяется автоматически. Основание — статья 164, п. 1, пп. 19 НК. Но если гость пользуется дополнительными услугами и оплачивает их отдельно — нулевая ставка по НДС не действует.

Субсидии на строительство модульных гостиниц

Размер софинансирования может составлять до 1,5 миллиона рублей на один номер, но не более 60% от общей стоимости проекта. Программа государственной помощи действует с 2025 по 2027 год. Заявки на 2025 год принимали до 3 марта, сроки будущих периодов пока не определили. Участие в программе вправе принять все субъекты РФ, но приоритет: у проектов, которые расположены поблизости от основных автомобильных туристических маршрутов;

у регионов с высоким туристическим потенциалом, но недостаточным количеством мест для размещения гостей. Важно! Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку в региональные органы исполнительной власти и пройти отбор. Ознакомиться с полной информацией по мере поддержки от государства можно в распоряжении Правительства № 2321-р от 19.08.2022.

Освобождение от НДС при ввозе оборудования

Предприниматели, которые занимаются туристическим бизнесом, вправе импортировать оборудование и комплектующие, не уплачивая НДС. Но при условии, что на рынке РФ аналогов этому оборудованию нет. Особенно выгодна данная льгота предпринимателям, которые планируют оказывать услуги, связанные с санаторно-курортным лечением — многие медицинские тренажеры и оборудование не производят в России. Мера поддержки не ограничена по времени. Эксперт обращает внимание: если оборудование ввезено из стран ЕАЭС ― предпринимателю для получения льготы нужно заполнить статистическую форму на сайте ФТС, направить в налоговые органы декларацию вместе с подтверждающими документами. Если оборудование ввезено из других стран,предприниматель оформляет льготы на границе. Для этого он показывает на таможне необходимые документы, оплачивает пошлину и подает декларацию. Ознакомиться с полным перечнем оборудования, на которое действует льгота, можно в постановлении Правительства № 371 от 30.04.2009.

Налоговые каникулы

Для новых ИП, которые только занялись гостиничным бизнесом, ввели налоговые каникулы. То есть предприниматели временно не платят налоги с доходов и могут вложить в развитие больше финансовых средств. Налоговая льгота действительна в течение двух лет после регистрации индивидуального предпринимателя. Сейчас она действует в большей части субъектов России, но запускать ли программу в текущем или будущем году — решают региональные власти. Важно! Чтобы получить льготу, ИП должен убедиться, что туристический бизнес включен в перечень льготных отраслей региона регистрации, а затем подать заявление в налоговые органы.

Налоговая амнистия при отказе от дробления бизнеса

Ранее многие представители туристического бизнеса использовали дробление, чтобы снизить налоговую нагрузку. Сейчас они могут легализовать деятельность без штрафов и пеней. За счет этого предприниматели могут работать прозрачно и избежать серьезных финансовых санкций в дальнейшем. Программа господдержки действует в течение 2025 и 2026 года. Подходит для предпринимателей, которые регистрировали бизнес на разные компании для снижения налоговой нагрузки. Важно! Чтобы применить льготу, необходимо добровольно отказаться от дробления бизнеса. Разобрали подробные случаи дробления здесь. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» набила руку в оптимизации налогообложения клиентов, а еще знает, кому и как выгодно использовать программы господдержки, чтобы получать помощь на развитие бизнеса и не отдавать лишнего. Доверьте свой учет нашим экспертам, чтобы платить государству меньше, а получать больше. На какую господдержку может рассчитывать ваша компания? Наши эксперты регулярно проходят повышение квалификации и знают, как использовать законы с выгодой для бизнеса Оставьте контакты и мы проконсультируем вас бесплатно Отправить

Грант «Агротуризм»

Государство выдает до 10 миллионов рублей на развитие сельского туризма. Предприниматели могут взять грант на строительство гостиниц, гостевых домов, развитие инфраструктуры для гостей, благоустройство территории, разработку мини-ферм и прочих объектов. Условие для получения гранта — статус сельхозпроизводителя и получение дохода с производства и продажи сельхозпродукции в размере минимум 70% от общей выручки. Проекты для гранта будут выбирать весной 2025 года. Реализация проектов начнется с 2026 года. На данный момент точные даты конкурса еще не объявлены. Важно! Получить грант могут любые предприниматели, которые отвечают требованиям программы. Подавать заявку на меру поддержки необходимо через региональные органы АПК. Получить дополнительные сведения о программе можно в постановлении Правительства № 2309 от 16.12.2021.

Грант для молодых предпринимателей

Предприниматели в возрасте 14–25 лет могут получить от государства грант на развитие бизнес-идей. Потратить денежные средства можно на ремонт, обустройство гостиницы или рекламную кампанию. Сумма, которую выдают в рамках гранта, составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей и зависит от проекта, а также региона, где предприниматель развивает бизнес. Условие гранта — предприниматель должен покрыть от 25% расходов лично. Гранты выдают на постоянной основе, но даты подачи заявок различаются в зависимости от региона. Право на получение гранта имеют субъекты МСП — молодые предприниматели, которые прошли обучение в центре «Мой бизнес» или в Корпорации МСП в течение 16 и более часов. Чтобы получить финансовую помощь, следует подать заявку с необходимыми документами через региональный центр поддержки предпринимательства. С дополнительной информацией по программе поддержки можно ознакомиться в приказе Минэкономразвития №149 от 24.03.2022 года. Важно! Грант пока недоступен для молодых предпринимателей из Москвы, а также зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Программа поддержки для социальных предпринимателей

Бизнес, который решает социально важные задачи, вправе получить грант от государства в размере 100–500 тысяч рублей. Наш эксперт привел пример: владелец гостиницы создал рабочие места для уязвимых слоев населения ― молодежи из детских домов и людей с ограниченными возможностями, поэтому он может претендовать на грант от государства. Аналогично на грант могут рассчитывать предприниматели, которые предлагают доступное проживание в отелях малоимущим семьям, ветеранам или развивают инклюзивный туризм, например, создают условия для отдыха гостей с особыми потребностями, внедряют специальные программы обслуживания. Важно! Помощь от государства можно получить только в том случае, если гостиница соответствует критериям социального предпринимательства, которые прописаны в законодательстве конкретного региона.

Социальный контракт

С помощью контракта можно получить грант в размере 350 тысяч рублей, который государство выдает гражданам на запуск или развитие бизнеса. Предприниматель, который получает поддержку, заключает с государством договор/контракт. Программу реализуют в целях помощи малообеспеченным и безработным гражданам, чтобы они стали самостоятельными участниками экономики — индивидуальными предпринимателями. На полученные финансовые средства можно приобрести оборудование, программное обеспечение, мебель, технику, расходные материалы. Кроме того, деньги можно потратить на аренду помещения или рекламу и продвижение бизнеса. Помощь доступна малообеспеченным людям, у которых среднедушевой доход семьи за последние 3 месяца был ниже регионального прожиточного минимума. Программа действует бессрочно. Договор с государством заключается на срок 3-12 месяцев. Эксперт обращает внимание: для заключения социального контракта начинающий предприниматель должен разработать бизнес-план, взять справку о доходах семьи, а также подготовить ряд других документов. Получить социальную помощь можно на портале Госуслуги либо через органы социальной защиты. Дополнительная информация о программе есть в постановлении Правительства №1931 от 16.11.2023 года.

Инвестиционный налоговый вычет

Владельцы гостиниц вправе снизить сумму налога на прибыль на 3% от затрат, которые были направлены на развитие бизнеса. За счет вычета можно оптимизировать налоговую нагрузку и инвестировать средства в обновление или реструктуризацию гостиницы. Программа поддержки начала действовать с 2025 года. Пока что временными рамками она не ограничена. Важно! Чтобы применить вычет, отразите его в налоговой отчетности за ближайший период. Воспользоваться вычетом могут все представители гостиничного бизнеса. Дополнительная информация ― в постановлении Правительства №1638 от 28.11.2024. Эксперт отмечает: данная мера поддержки весьма актуальна. Учитывая, что с 1 января 2025 года начал действовать 176-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» и ввели туристический налог с растущей ставкой по годам: 2025 год — 1% от стоимости проживания, 2026 год — 2%, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, 2029 год — 5%. Налог должны уплачивать за классифицированные средства размещения, которые включены в электронный реестр. Например, это отели, гостиницы, базы отдыха и другие места размещения туристов.

Финансирование инвестиционных проектов от Корпорации «Туризм.РФ»

Корпорация оказывает активную финансовую поддержку разработчикам перспективных проектов в области туризма. Она помогает: в строительстве модульных кемпингов и глэмпингов;

в покупке туристического оборудования;

в обустройстве пляжей, зон отдыха;

в разработке национальных туристических маршрутов. Программа поддержки действует бессрочно. Ее основная цель — помочь в развитии внутреннего и въездного туризма в РФ. Участвовать в ней могут представители гостиничного бизнеса, которые работают в востребованных туристических районах, где недостаточно средств размещения. Это могут быть как субъекты РФ, так и инвесторы. Чтобы участвовать в программе, необходимо подать заявку на сотрудничество с «Туризм.РФ». Финансирование получат те проекты, которые были отобраны на отдельной цифровой платформе. Подробная информация ― в распоряжении Правительства № 1949-р от 20.07.2023.

Цифровизация гостиничного бизнеса

В рамках национального проекта «Производительность труда» была запущена платформа «Эффективность.РФ». На площадке работают эксперты, которые бесплатно помогают определить уровень цифровизации гостиницы, а также разрабатывают план цифрового развития, подбирают подходящие IT-решения. Для получения помощи нужно оставить заявку на платформе. Воспользоваться ею могут абсолютно все гостиницы. Дополнительная информация о программе также опубликована на сайте.

Нефинансовая поддержка от проекта «Мой бизнес» и Корпорации МСП