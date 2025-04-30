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Календарь бухгалтера на май 2025 года

В мае бухгалтеру предстоит внимательно отнестись к срокам сдачи отчетности — переносы выходных дней вносят свои коррективы, поэтому важно не запутаться в дедлайнах. Разберем все нюансы, чтобы бухгалтер мог спокойно планировать работу и «майские».

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Набор отчетности в мае ― привычный, но сроки сдачи меняются из-за праздников. То есть крайние сроки, приходящиеся на даты выходных дней (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая), переносятся на ближайшие рабочие дни. В Федеральную налоговую службу предстоит уплатить платеж по НДС, налог на прибыль, сдать декларацию по налогу на прибыль, уведомления по НДФЛ, персонифицированные сведения о физических лицах и другую отчетность.

Подробно расписали в таблице сроки подачи отчетности и уплаты налогов и взносов, а ниже подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны инспекторов.

Срок

Отчет или платеж

Кто сдает

Куда сдавать

5 мая

Уведомление об исчисленном и удержанном НДФЛ с 23 по 30 апреля 2025 года

Организации и ИП (исключая ИП без работников)









ИФНС

Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 30 апреля 2025 года

20 мая

Декларация по косвенным налогам за апрель 2025 года (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в апреле)

Организации и ИП ― импортеры товаров из стран ЕАЭС

Уплата косвенного налога за апрель 2025 года

26 мая

Уведомление по НДФЛ, исчисленного и удержанного с 1 по 22 мая 2025 года

Организации и ИП (исключая ИП без работников)

26 мая

Уведомление о сумме страховых взносов, исчисленных за апрель 2025 года

Организации и ИП (исключая ИП без работников)

26 мая

Персонифицированные сведения о физических лицах

Организации и ИП, которые заключили с физлицами ТД и ГПД, вознаграждения, которые облагаются взносами

26 мая

Декларация по налогу на прибыль за январь-апрель 2025 года

Организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи из прибыли по факту

26 мая

Налоговый расчет налогового агента за апрель 2025 года (если в апреле были выплаты)

Организации, которые выплачивают доходы российским и иностранным компаниям

26 мая

Декларация по НДПИ за апрель 2025 года

Юрлица и ИП ― пользователи недр

26 мая

Уплата налога при АУСН за апрель

Юрлица и ИП на АУСН

28 мая

Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 года

Организации и ИП (исключая ИП без работников)

28 мая

Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за май

Юрлица ― налогоплательщики, которые уплачивают ежемесячные, ежеквартальные авансовые платежи

Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли за январь-апрель

Юрлица ― налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли

28 мая

Уплата налога на прибыль в качестве налогового агента за апрель 2025 года (если в апреле были выплаты)

Юрлица, которые выплачивают доходы российским и иностранным компаниям

28 мая

Уплата ⅓ от суммы НДС за 1 квартал 2025 года

Юрлица и ИП, которые признаются плательщиками и налоговыми агентами по НДС

28 мая

Уплата НДПИ за апрель 2025 года

Юрлица и ИП ― пользователи недр

28 мая

Единый тариф страховых взносов за апрель 2025 г. по общему или пониженному тарифу

Юрлица и ИП ― работодатели

28 мая

Уплата налога на профессиональный доход за апрель 2025 года

Физлица, в том числе ИП ― плательщики НПД

В мае довольно много отчетов и уведомлений, а еще надо все распланировать с учетом длинных выходных дней. Неопытный бухгалтер может неправильно рассчитать сроки, не учесть изменения или просто сдать отчетность с ошибками. «Первая Экспертная Бухгалтерия» подберет вам команду специалистов, которая знает всю отчетность досконально,  сдает ее для ИП и компаний из различных сфер бизнеса. Посмотрите условия наших тарифов и подберите себе подходящий, чтобы закрыть вопрос по разумной цене.

Декларация по косвенным налогам 

Юридические лица и ИП, вне зависимости от налогового режима и организационно-правовой формы, которые занимаются импортом товаров в Россию из стран ЕАЭС, обязаны сдавать декларацию по косвенным налогам ― акцизам и НДС. Если организации на УСН ввозят товар из стран ЕАЭС, они также уплачивают НДС. 

Если в предыдущем месяце товар не ввозили, не было уплаты лизинговых платежей, то сдавать декларацию не нужно. Подают ее только за тот месяц, в котором импортные товары были приняты на учет либо были уплачены лизинговые платежи.

Кроме декларации надо подать и заявление о ввозе товаров, а еще пакет документов, которые подтверждают ввоз. Дополнительно в Федеральную таможенную службу важно подать статистическую форму учета перемещения товаров не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем ввоза. В мае 2025 года — 12 мая.

Образец декларации по косвенным налогам ― скачать

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Персонифицированные сведения о физлицах 

Подавать персонифицированные сведения о физических лицах обязаны все плательщики страховых взносов, которые заключили трудовые договоры или ГПД с физлицами. Подают сведения в обязательном порядке и за те отчетные месяцы, когда выплаты и начисления не производились. Если ГПД был заключен с ИП или выплаты производились самозанятым ― подача сведений не требуется, так как на выплаты такого характера не начисляют страховые взносы. 

Образец заполнения формы «Персонифицированные сведения о физических лицах» ― скачать

Декларация по НДПИ 

НДПИ ― это налог на добычу полезных ископаемых. Его уплачивают организации и ИП, которые ведут деятельность в соответствующей отрасли и имеют лицензию на использование недр. Декларация по НДПИ ― это отчетность о начисленных налоговых платежах. Ее представляют не позже 25 числа месяца (в мае ― 26), следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с месяца, в котором компания фактически приступила к добыче полезных ископаемых.

Образец декларации по НДПИ ― скачать

Декларация по налогу на прибыль

Если компания уплачивает квартальные авансовые платежи, то она сдает декларацию 4 раза в год.

Если компания уплачивает авансовые платежи каждый месяц, то она сдает декларацию 12 раз в год. 

Подавать декларацию обязаны:

  • Компании из РФ на ОСНО.

  • Налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от применяемой системы налогообложения. А еще организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через посредника в России, или выплачивают дивиденды иностранной компании.

  • Иностранные организации, которые работают в РФ через представительства и получают прибыль от источников в России.

  • Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации из РФ, которые добровольно объединяются в целях оптимизации уплаты налога на прибыль. В декларации доходы и убытки суммируются — происходит консолидация налоговой базы, и за счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Расчет и уплату налога на прибыль по группе в целом осуществляет одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы.

Бланк декларации по налогу на прибыль ― скачать

Уведомление по НДФЛ

Уведомление по НДФЛ ― это отчетность, которую юрлица и ИП, выступающие в качестве налогового агента, подают в ФНС. В уведомлении надо указать суммы НДФЛ, которые удержали за определенный период. С 2024 года налоговые агенты подают уведомление дважды в месяц.

Если организация начислила НДФЛ по разным ставкам или КБК, каждое начисление указывается отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали, подавать уведомление не требуется. 

Образец заполнения уведомления по НДФЛ ― скачать

Отчетность и взносы в СФР

Организации и ИП в мае 2025 года обязаны сдать отчетность в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки подачи отчетов и уплаты взносов ― в таблице, ниже дали пояснения.

Срок

Отчет или платеж

Кто сдает

Куда сдавать

15 мая

Уплата взносов на травматизм за апрель 2025 года

Юрлица и ИП ― работодатели

СФР

26 мая

Информация о переводах, если они есть:
подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 за апрель 2025 года

Юрлица и ИП-работодатели

Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1

Отчет ЕФС-1 представляет собой единую форму сведений — данные о зарплате и трудовой деятельности в СФР подают отдельными разделами и подразделами. Задача бухгалтера ― сдать отчетность в указанные сроки.

Форма ЕФС-1 ― скачать

Про что еще не забыть бухгалтеру в мае 2025 года

Добавят новые контрольные соотношения для проверки налоговых деклараций по УСН. Они необходимы для определения совокупной обязанности налогоплательщика в рамках ЕНС. Если ФНС обнаружит, что показатели налоговых деклараций не соответствуют контрольным соотношениям, то может инициировать контрольно-надзорную проверку.

Форму заявления для получения справок по ЕНС обновят. Речь идет о справках: 

  • о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС; 

  • о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП; 

  • об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Актуализированная форма заявления будет применяться с 8 мая 2025 года.

Появится новая форма декларации по акцизам на нефтепродукты, газ, автомобили и мотоциклы. Ее актуализируют в связи с тем, что природный газ для производства аммиака стал подакцизным товаром. Теперь вместо формул расчета вводится ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол и ортоксилол. Поэтому ФНС утвердила новые форму, формат и порядок заполнения декларации по акцизам на бензин, в том числе прямогонный, дизельное топливо, моторные масла, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, этан, сжиженные углеводородные газы, жидкую сталь, легковые автомобили и мотоциклы. 

Приказ вступит в силу 5 мая. Декларацию по новой форме необходимо подавать начиная с июня 2025 года.

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