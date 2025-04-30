Календарь бухгалтера на май 2025 года

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Налоговая и бухгалтерская отчетность
Набор отчетности в мае ― привычный, но сроки сдачи меняются из-за праздников. То есть крайние сроки, приходящиеся на даты выходных дней (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая), переносятся на ближайшие рабочие дни. В Федеральную налоговую службу предстоит уплатить платеж по НДС, налог на прибыль, сдать декларацию по налогу на прибыль, уведомления по НДФЛ, персонифицированные сведения о физических лицах и другую отчетность.
Подробно расписали в таблице сроки подачи отчетности и уплаты налогов и взносов, а ниже подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны инспекторов.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
5 мая
Уведомление об исчисленном и удержанном НДФЛ с 23 по 30 апреля 2025 года
Организации и ИП (исключая ИП без работников)
ИФНС
Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 30 апреля 2025 года
20 мая
Декларация по косвенным налогам за апрель 2025 года (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в апреле)
Организации и ИП ― импортеры товаров из стран ЕАЭС
Уплата косвенного налога за апрель 2025 года
26 мая
Уведомление по НДФЛ, исчисленного и удержанного с 1 по 22 мая 2025 года
Организации и ИП (исключая ИП без работников)
26 мая
Уведомление о сумме страховых взносов, исчисленных за апрель 2025 года
Организации и ИП (исключая ИП без работников)
26 мая
Персонифицированные сведения о физических лицах
Организации и ИП, которые заключили с физлицами ТД и ГПД, вознаграждения, которые облагаются взносами
26 мая
Декларация по налогу на прибыль за январь-апрель 2025 года
Организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи из прибыли по факту
26 мая
Налоговый расчет налогового агента за апрель 2025 года (если в апреле были выплаты)
Организации, которые выплачивают доходы российским и иностранным компаниям
26 мая
Декларация по НДПИ за апрель 2025 года
Юрлица и ИП ― пользователи недр
26 мая
Уплата налога при АУСН за апрель
Юрлица и ИП на АУСН
28 мая
Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 года
Организации и ИП (исключая ИП без работников)
28 мая
Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за май
Юрлица ― налогоплательщики, которые уплачивают ежемесячные, ежеквартальные авансовые платежи
Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли за январь-апрель
Юрлица ― налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли
28 мая
Уплата налога на прибыль в качестве налогового агента за апрель 2025 года (если в апреле были выплаты)
Юрлица, которые выплачивают доходы российским и иностранным компаниям
28 мая
Уплата ⅓ от суммы НДС за 1 квартал 2025 года
Юрлица и ИП, которые признаются плательщиками и налоговыми агентами по НДС
28 мая
Уплата НДПИ за апрель 2025 года
Юрлица и ИП ― пользователи недр
28 мая
Единый тариф страховых взносов за апрель 2025 г. по общему или пониженному тарифу
Юрлица и ИП ― работодатели
28 мая
Уплата налога на профессиональный доход за апрель 2025 года
Физлица, в том числе ИП ― плательщики НПД
В мае довольно много отчетов и уведомлений, а еще надо все распланировать с учетом длинных выходных дней. Неопытный бухгалтер может неправильно рассчитать сроки, не учесть изменения или просто сдать отчетность с ошибками. «Первая Экспертная Бухгалтерия» подберет вам команду специалистов, которая знает всю отчетность досконально, сдает ее для ИП и компаний из различных сфер бизнеса. Посмотрите условия наших тарифов и подберите себе подходящий, чтобы закрыть вопрос по разумной цене.
Декларация по косвенным налогам
Юридические лица и ИП, вне зависимости от налогового режима и организационно-правовой формы, которые занимаются импортом товаров в Россию из стран ЕАЭС, обязаны сдавать декларацию по косвенным налогам ― акцизам и НДС. Если организации на УСН ввозят товар из стран ЕАЭС, они также уплачивают НДС.
Если в предыдущем месяце товар не ввозили, не было уплаты лизинговых платежей, то сдавать декларацию не нужно. Подают ее только за тот месяц, в котором импортные товары были приняты на учет либо были уплачены лизинговые платежи.
Кроме декларации надо подать и заявление о ввозе товаров, а еще пакет документов, которые подтверждают ввоз. Дополнительно в Федеральную таможенную службу важно подать статистическую форму учета перемещения товаров не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем ввоза. В мае 2025 года — 12 мая.
Образец декларации по косвенным налогам ― скачать
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Персонифицированные сведения о физлицах
Подавать персонифицированные сведения о физических лицах обязаны все плательщики страховых взносов, которые заключили трудовые договоры или ГПД с физлицами. Подают сведения в обязательном порядке и за те отчетные месяцы, когда выплаты и начисления не производились. Если ГПД был заключен с ИП или выплаты производились самозанятым ― подача сведений не требуется, так как на выплаты такого характера не начисляют страховые взносы.
Образец заполнения формы «Персонифицированные сведения о физических лицах» ― скачать
Декларация по НДПИ
НДПИ ― это налог на добычу полезных ископаемых. Его уплачивают организации и ИП, которые ведут деятельность в соответствующей отрасли и имеют лицензию на использование недр. Декларация по НДПИ ― это отчетность о начисленных налоговых платежах. Ее представляют не позже 25 числа месяца (в мае ― 26), следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с месяца, в котором компания фактически приступила к добыче полезных ископаемых.
Образец декларации по НДПИ ― скачать
Декларация по налогу на прибыль
Если компания уплачивает квартальные авансовые платежи, то она сдает декларацию 4 раза в год.
Если компания уплачивает авансовые платежи каждый месяц, то она сдает декларацию 12 раз в год.
Подавать декларацию обязаны:
Компании из РФ на ОСНО.
Налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от применяемой системы налогообложения. А еще организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через посредника в России, или выплачивают дивиденды иностранной компании.
Иностранные организации, которые работают в РФ через представительства и получают прибыль от источников в России.
Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации из РФ, которые добровольно объединяются в целях оптимизации уплаты налога на прибыль. В декларации доходы и убытки суммируются — происходит консолидация налоговой базы, и за счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Расчет и уплату налога на прибыль по группе в целом осуществляет одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы.
Бланк декларации по налогу на прибыль ― скачать
Уведомление по НДФЛ
Уведомление по НДФЛ ― это отчетность, которую юрлица и ИП, выступающие в качестве налогового агента, подают в ФНС. В уведомлении надо указать суммы НДФЛ, которые удержали за определенный период. С 2024 года налоговые агенты подают уведомление дважды в месяц.
Если организация начислила НДФЛ по разным ставкам или КБК, каждое начисление указывается отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали, подавать уведомление не требуется.
Образец заполнения уведомления по НДФЛ ― скачать
Отчетность и взносы в СФР
Организации и ИП в мае 2025 года обязаны сдать отчетность в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки подачи отчетов и уплаты взносов ― в таблице, ниже дали пояснения.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
15 мая
Уплата взносов на травматизм за апрель 2025 года
Юрлица и ИП ― работодатели
СФР
26 мая
Информация о переводах, если они есть:
Юрлица и ИП-работодатели
Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1
Отчет ЕФС-1 представляет собой единую форму сведений — данные о зарплате и трудовой деятельности в СФР подают отдельными разделами и подразделами. Задача бухгалтера ― сдать отчетность в указанные сроки.
Форма ЕФС-1 ― скачать
Про что еще не забыть бухгалтеру в мае 2025 года
Добавят новые контрольные соотношения для проверки налоговых деклараций по УСН. Они необходимы для определения совокупной обязанности налогоплательщика в рамках ЕНС. Если ФНС обнаружит, что показатели налоговых деклараций не соответствуют контрольным соотношениям, то может инициировать контрольно-надзорную проверку.
Форму заявления для получения справок по ЕНС обновят. Речь идет о справках:
о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;
о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;
об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Актуализированная форма заявления будет применяться с 8 мая 2025 года.
Появится новая форма декларации по акцизам на нефтепродукты, газ, автомобили и мотоциклы. Ее актуализируют в связи с тем, что природный газ для производства аммиака стал подакцизным товаром. Теперь вместо формул расчета вводится ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол и ортоксилол. Поэтому ФНС утвердила новые форму, формат и порядок заполнения декларации по акцизам на бензин, в том числе прямогонный, дизельное топливо, моторные масла, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, этан, сжиженные углеводородные газы, жидкую сталь, легковые автомобили и мотоциклы.
Приказ вступит в силу 5 мая. Декларацию по новой форме необходимо подавать начиная с июня 2025 года.
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