Календарь бухгалтера на май 2025 года

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Набор отчетности в мае ― привычный, но сроки сдачи меняются из-за праздников. То есть крайние сроки, приходящиеся на даты выходных дней (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая), переносятся на ближайшие рабочие дни. В Федеральную налоговую службу предстоит уплатить платеж по НДС, налог на прибыль, сдать декларацию по налогу на прибыль, уведомления по НДФЛ, персонифицированные сведения о физических лицах и другую отчетность. Подробно расписали в таблице сроки подачи отчетности и уплаты налогов и взносов, а ниже подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны инспекторов. Срок Отчет или платеж Кто сдает Куда сдавать 5 мая Уведомление об исчисленном и удержанном НДФЛ с 23 по 30 апреля 2025 года Организации и ИП (исключая ИП без работников)















ИФНС Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 30 апреля 2025 года 20 мая Декларация по косвенным налогам за апрель 2025 года (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в апреле) Организации и ИП ― импортеры товаров из стран ЕАЭС Уплата косвенного налога за апрель 2025 года 26 мая Уведомление по НДФЛ, исчисленного и удержанного с 1 по 22 мая 2025 года Организации и ИП (исключая ИП без работников) 26 мая Уведомление о сумме страховых взносов, исчисленных за апрель 2025 года Организации и ИП (исключая ИП без работников) 26 мая Персонифицированные сведения о физических лицах Организации и ИП, которые заключили с физлицами ТД и ГПД, вознаграждения, которые облагаются взносами 26 мая Декларация по налогу на прибыль за январь-апрель 2025 года Организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи из прибыли по факту 26 мая Налоговый расчет налогового агента за апрель 2025 года (если в апреле были выплаты) Организации, которые выплачивают доходы российским и иностранным компаниям 26 мая Декларация по НДПИ за апрель 2025 года Юрлица и ИП ― пользователи недр 26 мая Уплата налога при АУСН за апрель Юрлица и ИП на АУСН 28 мая Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 года Организации и ИП (исключая ИП без работников) 28 мая Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за май Юрлица ― налогоплательщики, которые уплачивают ежемесячные, ежеквартальные авансовые платежи Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли за январь-апрель Юрлица ― налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли 28 мая Уплата налога на прибыль в качестве налогового агента за апрель 2025 года (если в апреле были выплаты) Юрлица, которые выплачивают доходы российским и иностранным компаниям 28 мая Уплата ⅓ от суммы НДС за 1 квартал 2025 года Юрлица и ИП, которые признаются плательщиками и налоговыми агентами по НДС 28 мая Уплата НДПИ за апрель 2025 года Юрлица и ИП ― пользователи недр 28 мая Единый тариф страховых взносов за апрель 2025 г. по общему или пониженному тарифу Юрлица и ИП ― работодатели 28 мая Уплата налога на профессиональный доход за апрель 2025 года Физлица, в том числе ИП ― плательщики НПД В мае довольно много отчетов и уведомлений, а еще надо все распланировать с учетом длинных выходных дней. Неопытный бухгалтер может неправильно рассчитать сроки, не учесть изменения или просто сдать отчетность с ошибками. «Первая Экспертная Бухгалтерия» подберет вам команду специалистов, которая знает всю отчетность досконально, сдает ее для ИП и компаний из различных сфер бизнеса. Посмотрите условия наших тарифов и подберите себе подходящий, чтобы закрыть вопрос по разумной цене.

Декларация по косвенным налогам

Юридические лица и ИП, вне зависимости от налогового режима и организационно-правовой формы, которые занимаются импортом товаров в Россию из стран ЕАЭС, обязаны сдавать декларацию по косвенным налогам ― акцизам и НДС. Если организации на УСН ввозят товар из стран ЕАЭС, они также уплачивают НДС. Если в предыдущем месяце товар не ввозили, не было уплаты лизинговых платежей, то сдавать декларацию не нужно. Подают ее только за тот месяц, в котором импортные товары были приняты на учет либо были уплачены лизинговые платежи. Кроме декларации надо подать и заявление о ввозе товаров, а еще пакет документов, которые подтверждают ввоз. Дополнительно в Федеральную таможенную службу важно подать статистическую форму учета перемещения товаров не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем ввоза. В мае 2025 года — 12 мая. Образец декларации по косвенным налогам ― скачать Нет времени следить за сроками платежей и подачи отчетности? Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы Оставьте контакты, и мы вам перезвоним: Отправить

Персонифицированные сведения о физлицах

Подавать персонифицированные сведения о физических лицах обязаны все плательщики страховых взносов, которые заключили трудовые договоры или ГПД с физлицами. Подают сведения в обязательном порядке и за те отчетные месяцы, когда выплаты и начисления не производились. Если ГПД был заключен с ИП или выплаты производились самозанятым ― подача сведений не требуется, так как на выплаты такого характера не начисляют страховые взносы. Образец заполнения формы «Персонифицированные сведения о физических лицах» ― скачать

Декларация по НДПИ

НДПИ ― это налог на добычу полезных ископаемых. Его уплачивают организации и ИП, которые ведут деятельность в соответствующей отрасли и имеют лицензию на использование недр. Декларация по НДПИ ― это отчетность о начисленных налоговых платежах. Ее представляют не позже 25 числа месяца (в мае ― 26), следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с месяца, в котором компания фактически приступила к добыче полезных ископаемых. Образец декларации по НДПИ ― скачать

Декларация по налогу на прибыль

Если компания уплачивает квартальные авансовые платежи, то она сдает декларацию 4 раза в год. Если компания уплачивает авансовые платежи каждый месяц, то она сдает декларацию 12 раз в год. Подавать декларацию обязаны: Компании из РФ на ОСНО.

Налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от применяемой системы налогообложения. А еще организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через посредника в России, или выплачивают дивиденды иностранной компании.

Иностранные организации, которые работают в РФ через представительства и получают прибыль от источников в России.

Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации из РФ, которые добровольно объединяются в целях оптимизации уплаты налога на прибыль. В декларации доходы и убытки суммируются — происходит консолидация налоговой базы, и за счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Расчет и уплату налога на прибыль по группе в целом осуществляет одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы. Бланк декларации по налогу на прибыль ― скачать

Уведомление по НДФЛ