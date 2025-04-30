Внеплановые проверки ГИТ в 2025 году

Будет ли проверка ГИТ в 2025 году
Большинство компаний и ИП с работниками попадают под действие моратория, но ГИТ может запланировать проверку, например, если на бизнес пожаловались сотрудники.
Если проверку запланировали, то ее можно найти на официальном сайте Роструда в разделе «Надзор и контроль» → «Соблюдение законодательства о труде». В перечне документов на странице есть сводный план проверок — таблица со списком всех субъектов РФ, где можно посмотреть как актуальный план проверок ГИТ на 2025 год, так и архивные планы за последние пять лет.
Эксперт обращает внимание: на официальном сайте Роструда в разделе «Деятельность» можно просмотреть «Реестр категорированных объектов» — инспекция составила перечень предпринимателей, используя риск-ориентированный подход. Можно просмотреть перечень категорий риска (значительный, средний, умеренный), развернуть информационные вкладки по конкретным предпринимателям, чтобы понять — что именно будет интересовать инспекторов в ходе проверки.
Если проверка будет внеплановой, например, по жалобе, которая носит срочный характер, то инспектор ГИТ может проверить компанию или индивидуального предпринимателя с сотрудниками в любое время.
Как инспекторы Роструда будут проверять компании в 2025 году
Работодателей ждет несколько изменений — ФНС и Роструд теперь работают вместе, а подход к основаниям для проверок поменяли в конце 2024 года.
Проверка ГИТ по зарплате ниже МРОТ или подмене трудовых отношений
Инспекторов будут больше всего интересовать работодатели, которые не оформляют полноценные трудовые отношения, чтобы платить меньше налогов. Еще в 2024 году узаконили зарплатные комиссии, на которые вызывают работодателя — сотрудники ФНС и Роструда будут совместно допрашивать предполагаемых нарушителей, чтобы эффективно выявлять схемы уклонения и доначислять налоги. Основание — Соглашение об обмене информацией между Рострудом и ФНС от 27.04.2024 № С-3-3-1, ЕД-22-11/10@.
Что вызовет вопросы и заставит ГИТ организовать внеплановую проверку:
работодатель делает постоянные выплаты самозанятым — одинаковые суммы в похожие сроки, раз или два в месяц;
у компании или ИП мало штатных работников при одновременной работе с большим количеством самозанятых и заключенных договоров ГПХ;
установили зарплату ниже МРОТ или ниже отраслевого уровня;
есть большое количество сотрудников, у которых заявлена неполная занятость или совмещение.
Например, частое основание для внеплановой проверки — отклонения по зарплате более 35% от МРОТ в меньшую сторону.
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Проверка ГИТ на основе риск-ориентированного подхода
С 28 декабря 2024 года подход к назначению проверок поменяли. Суть изменений — уйти от частых плановых проверок инспекторов ГИТ, а вместо этого делать профилактические визиты. Основание — Федеральный закон от 28.12.2024 № 540-ФЗ.
Основания для внеплановой проверки на время действия моратория тоже поменяли, отменили пункт 3 Постановления № 336. Теперь инспекторы могут прийти с проверкой в любой момент, если выявят индикаторы риска:
Компания подала в суд заявление о банкротстве, а среднесписочная численность работников равна или превышает 50 работников, в том числе работающих по совместительству.
Увеличилось количество несчастных случаев на производстве.
Не проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ) — нет сведений в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения СОУТ.
Фонд заработной платы сократился на 80% и более за квартал, а штат работников равен или больше 15 человек.
Предприниматель взаимодействует более, чем с 35 лицами, которые используют НПД.
Все факторы риска можно посмотреть в актуальной версии приказа Минтруда России от 30.11.2021 № 838н.
Эксперт обращает внимание: инспектор ГИТ может прийти и в случае рисков, которые связаны с другими статьями закона. Например, при утечке персональных данных или по требованию прокурора на основании статей 57 и 60 Закона № 248-ФЗ. Кроме того, хотят добавить новое основание для визита — работодатель игнорирует вызов на комиссию по нелегальной занятости.
Как может пройти внеплановая проверка инспекции труда в 2025 году
У внеплановой проверки есть несколько видов:
Документарная. Инспектор запросит у работодателя пакет документов и будет проверять их на своем рабочем месте. Если появятся основания, то сотрудник ГИТ устроит вместо документарной проверки выездную. Срок — 10 дней.
Выездная. О ней должны сообщить за 24 часа до начала, но если инспектор решит приехать из-за угрозы жизни или здоровья работника, то может сделать это раньше, а работодателя не уведомлять. С собой у сотрудника ГИТ должно быть решение о проведении проверки с QR-кодом — по нему можно отслеживать сведения о ходе мероприятия в реестре. Срок — 10 дней. Если проверку организовали для малого или микропредприятия, то сроки сокращаются на 50 часов и 15 часов соответственно.
Инспекционный визит. Его проведут в течение дня, если поступила жалоба или сигнал на условия трудовой деятельности, которые несут угрозу жизни или здоровья. Срок — 1 день.
Рейдовый осмотр. Инспекторы будут проверять несколько работодателей, которые, например, используют общее оборудование или производственную площадку. Срок — 10 рабочих дней максимум или по 1 рабочему дню на каждого работодателя.
Что такое профилактический визит инспектора
Это разновидность надзорных мероприятий от ГИТ, чтобы минимизировать у работодателя вероятность нарушений трудового законодательства и снизить риски профдеятельности у сотрудников в штате.
Профилактический визит — не проверка, а консультация работодателя, которая может носить как обязательный со стороны инспекции труда, так случиться по запросу самого предпринимателя.
Если профилактический визит обязательный, то отказаться от него нельзя — инспектора надо допустить на территорию. Основание — часть 6 статьи 52 закона № 248-ФЗ.
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