Внеплановые проверки ГИТ в 2025 году

Будет ли проверка ГИТ в 2025 году

Большинство компаний и ИП с работниками попадают под действие моратория, но ГИТ может запланировать проверку, например, если на бизнес пожаловались сотрудники.

Если проверку запланировали, то ее можно найти на официальном сайте Роструда в разделе «Надзор и контроль» → «Соблюдение законодательства о труде». В перечне документов на странице есть сводный план проверок — таблица со списком всех субъектов РФ, где можно посмотреть как актуальный план проверок ГИТ на 2025 год, так и архивные планы за последние пять лет.

Эксперт обращает внимание: на официальном сайте Роструда в разделе «Деятельность» можно просмотреть «Реестр категорированных объектов» — инспекция составила перечень предпринимателей, используя риск-ориентированный подход. Можно просмотреть перечень категорий риска (значительный, средний, умеренный), развернуть информационные вкладки по конкретным предпринимателям, чтобы понять — что именно будет интересовать инспекторов в ходе проверки.

Если проверка будет внеплановой, например, по жалобе, которая носит срочный характер, то инспектор ГИТ может проверить компанию или индивидуального предпринимателя с сотрудниками в любое время.