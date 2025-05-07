Как заполнить и сдать декларацию по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС

Кому надо сдавать декларацию по косвенным налогам при импорте товаров
Индивидуальным предпринимателям и компаниям, которые ввозят товары из:
Республики Беларусь.
Республики Казахстан.
Республики Армения.
Киргизской Республики.
Бизнес, который занимается импортом из этих стран, должен перечислить в федеральный бюджет НДС по ставке 10% или 20%. А если импорт касается подакцизного товара, то дополнительно надо платить и акциз.
Когда надо сдавать декларацию
НДС надо платить не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, а акциз — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено статьей 204 НК. Но есть ряд плательщиков, которые платят не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом — они перечислены в п. 3.1 ст. 204 НК.
Таким образом, декларацию по косвенным налогам сдают раз в месяц — когда приняли товар к учету, для них наступил срок платежа по лизинговому договору.
Срок подачи — 20 число месяца, который следует за отчетным периодом — месяц, в котором приняли товары на учет.
Если бизнес признали резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ), то понадобится сдавать две части декларации в разные сроки:
Отчет с разделом 1 — не позднее 20 числа того месяца, который следует за отчетным периодом.
Отчет с разделами 1 и 1.1 — не позднее 20 числа месяца, который следует после 180 календарных дней с даты принятия товаров к учету. В декларации надо указать сведения как о проданных, так и не проданных товарах.
Как заполнять декларацию по косвенным налогам при импорте товаров
Документ можно подать в электронном виде или заполнить на бумаге черными или синими чернилами. Официальные рекомендации по заполнению перечислили в приложении № 2 к приказу ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017.
Титульный лист
Здесь компании или ИП нужно заполнить:
ИНН. Если это юрлицо, то в двух последних пустых клетках надо поставить прочерк.
КПП. ИП во всех клетках ставит прочерк.
Номер корректировки. 0 — если это не корректировка, а первая декларация за отчетный период. При корректировочной декларации надо ставить номер по порядку — 1,2… и далее.
Код налогового периода. 01-12 — за январь-декабрь или 71-82 — за январь-декабрь при реорганизации или ликвидации.
Отчетный год.
Код ИФНС, в которую надо подать декларацию.
Полное название компании или Ф. И. О. ИП.
Номер телефона.
Количество страниц в декларации.
Данные руководителя или уполномоченного лица, который сдает декларацию.
Разделы 1 и 1.1
В разделе 1 надо отразить сумму НДС, которую бизнес перечислил в бюджет, и подробно расписать, как сформировался налог. Кроме того, в разделах 1 и 1.1 информацию о косвенных налогах отражают резиденты СЭЗ.
Что нужно заполнить:
В строке 010 — код муниципального образования по ОКТМО.
В строке 020 — Код бюджетной классификации (КБК).
В строке 030 — сумму НДС к уплате. Это строка складывается из строк 031–035, где прописывают значения НДС с разных товаров, объектов налогообложения. А еще надо добавить сумму по строке 070 раздела 1.1, если будете его заполнять. Таким образом, значение строки 030 = сумма строк 031-035 раздела 1 + строка 070 раздела 1.1.
В строке 040 — стоимость товаров без ввозного НДС.
В строке 050 — сумму налога, который платит резидент СЭЗ. Эта сумма НДС не входит в расчет налога, который отразили в строке 030.
Эксперт обращает внимание: фактически уплаченный НДС можно принять к вычету — отразить его по строке 160 раздела 3 общей декларации по налогу на добавленную стоимость. Форму можно взять из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@, основание для такого вычета — п. 2 ст. 171 НК.
В разделе 1.1 резидент СЭЗ включает в декларацию сведения в отчетном месяце, когда истекли 180 календарных дней с момента принятия на учет товаров из ЕАЭС.
Что надо заполнить:
В строке 010 — год, в котором ИФНС зарегистрировала заявление.
В строке 020 — месяц регистрации.
В строках 030 и 040 — номер и дату заявления.
В строке 050 — сумму НДС со стоимости товаров, которые ввезли в СЭЗ.
В строке 060 — сумму «импортного» НДС с товаров, которые были проданы с НДС до завершения месяца, в котором истекли 180 календарных дней с момента принятиях их на учет.
В строке 070 — общая сумма импортного НДС по товарам, которые до отчетного месяца не были проданы или были проданы без НДС. Эту сумму нужно приплюсовать к значению по строке 030 раздела 1.
В строке 080 — сумму импортного НДС по товарам, которые продали без НДС. Эту сумму надо выделить из значения по строке 070.
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Раздел 2
Здесь нужно посчитать сумму акциза к уплате в бюджет при импорте подакцизных товаров, кроме этилового спирта.
Что надо заполнить:
В строке 010 — код территории по ОКТМО.
В строке 020 — КБК. Разделов 2 может быть много — надо заполнять отдельный по каждому коду.
В строке 030 — посчитать итоговую сумму акциза, которую перечислили в бюджет по импортным подакцизным товарам, кроме этилового спирта.
В строке 040 — код страны ЕАЭС по ОКСМ.
В строке 050 — сумму по строкам, где прописан каждый код видов подакцизного товара.
Раздел 3
Этот раздел декларации — для суммы акциза при импорте этилового спирта.
Что надо указать:
В строке 010 — код ОКТМО.
В строке 020 — КБК.
В строке 030 — сумму акциза по импортному этиловому спирту. Это сумма строк 050, где по каждой строке надо отразить акциз по отдельному виду спирта.
В строке 040 — код страны ЕАЭС по ОКСМ.
В строке 050 — сумму акциза по каждому виду спирта — взять из графы 1.
В строке 060 — указать информацию от импортеров-производителей спирта: регномер извещения об уплате или об освобождении от уплаты в бюджет авансового платежа по акцизу.
Также надо заполнить графы:
Графа 1 — код вида спирта, взять нужный из Приложения 5 к Порядку заполнения декларации.
Графа 2 — код вида подакцизной продукции, для производства которой будут использовать импортированный спирт.
Графа 3 — код признака применения ставки акциза на спирт, взять нужный из Приложения 6 к Порядку заполнения декларации.
Графа 4 — размер налоговой базы. Считать в пересчете на 1 литр безводного этилового спирта, который импортировали в течение месяца, по каждому коду признака применения налоговой ставки. Налоговую базу нужно посчитать в соответствии с пунктом 16 раздела III приложения 18 к Договору о ЕАЭС.
Скачать образец декларации по косвенным налогам при ввозе товаров из стран ЕАЭС.
Как проверить и отправить заполненную декларацию по косвенным налогам
Проверить правильность сумм НДС и акцизов можно с помощью контрольных соотношений значений строк в декларации.
Налог или акциз
Контрольное соотношение
Какие значения строк надо сопоставить
НДС
18.1
Значение любой из строк 030, 031, 032, 033, 034, 035 графы 3 раздела 1, строки 070 раздела 1.1 ≥ 0
18.2
Строка 030 раздела 1 = строка (031 + 032 + 033 + 034 + 035) раздела 1 + сумма строк 070 раздела 1.1
Акциз
18.3
Строка 030 графы 3 раздела 2 или раздела 3 ≥ 0
18.4
Строка 030 раздела 2 = сумма строк 050 раздела 2 по соответствующему КБК
18.5
Строка 030 раздела 3 = сумма строк 050 раздела 3 по соответствующему КБК
Эксперт обращает внимание: проверять контрольные соотношения стоит в обязательном порядке перед отправкой декларации. ФНС может принять отчетность, но если инспекторы найдут ошибки, то могут попросить направить уточненную версию или дать пояснения. Из-за неточностей могут не отразить начисления на ЕНС до окончания камеральной проверки — там возникнет отрицательное сальдо, на которое налоговая вправе начислить пени.
Подать декларацию надо в ИФНС по месту учета. Сдать документ на бумаге можно только бизнесу со среднесписочной численностью не более 100 сотрудников за прошлый год. Остальным — отправить декларацию в электронном виде.
Что нужно приложить к декларации при импорте товаров из ЕАЭС
Дополнительно нужно подготовить пакет документов, все виды перечислены в п. 20 разд. 3 прил. № 18 к Договору о ЕАЭС:
заявление о ввозе товаров;
документ о принятии товара к учету;
выписку банка — подтверждение об оплате косвенных налогов;
транспортные накладные или другие бумаги для подтверждения ввоза товаров;
счета-фактуры на отгрузку;
договоры о купле-продаже импортных товаров;
договор комиссии или поручения, агентский договор, если такие договоры заключили;
информационное сообщение — для отдельных случаев, например, если продукцию импортируют при участии комиссионера.
Что будет, если не сдать декларацию по косвенным налогам при импорте товаров
Компанию или ИП ждет штраф, основание — статья 119 НК.
Если опоздать со сдачей декларации в срок — административное лицо заплатит 300-500 рублей или получит предупреждение.
Если не сдать декларацию — 5-30% от неуплаченной суммы налога. Минимальная сумма штрафа — 1000 рублей, даже если не подали «нулевку».
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