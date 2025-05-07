Как заполнить и сдать декларацию по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС

Когда надо сдавать декларацию

НДС надо платить не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, а акциз — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено статьей 204 НК. Но есть ряд плательщиков, которые платят не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом — они перечислены в п. 3.1 ст. 204 НК.

Таким образом, декларацию по косвенным налогам сдают раз в месяц — когда приняли товар к учету, для них наступил срок платежа по лизинговому договору.

Срок подачи — 20 число месяца, который следует за отчетным периодом — месяц, в котором приняли товары на учет.

Если бизнес признали резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ), то понадобится сдавать две части декларации в разные сроки: