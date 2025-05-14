Как организовать картотеку военнообязанных сотрудников

Как оформить карточку воинского учета работника в 2025 году

Карточку на сотрудника-призывника или военнообязанного надо делать в обязательном порядке всем организациям, независимо от режима налогообложения. Если вы вели ВУ и картотеку до 2022 года, то в 2025 все надо актуализировать. Так, согласно приказу Министра обороны от 22.11.2021 № 700, поменяли правила хранения карточек, а еще вместо старой формы Т-2 теперь надо оформлять сведения по форме 10, которая есть в приложении № 22 к приказу 700.

Карточку оформляют как в электронном, так и в бумажном виде. Бумажную форму надо заполнять чернилами и карандашом. Эксперт «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету рекомендует вносить сведения о семейном положении, адресе места жительства или пребывания и номере телефона только карандашом — они могут часто меняться. А еще карандашом надо проставлять в карточке отметку о сверке данных с военкоматом. Можно заполнить форму № 10 на компьютере, а потом распечатать.

У карточки военнообязанного по форме № 10 — две стороны. Сначала надо заполнить лицевую сторону — раздел I «Общие сведения»:

Ф. И. О.;

дата и место рождения;

семейное положение;

образование;

состав семьи;

паспортные данные и данные водительского удостоверения;

адрес места жительства и номер телефона.

Строку «место рождения» надо заполнить по возрастающей: село, город, район, округ, область, край, республика.

Для заполнения карточки по сотруднику-призывнику данные надо взять из удостоверения гражданина, который поступает на военную службу. Сведения о военнообязанном — из данных военного билета, временного удостоверения или справки, которую дали сотруднику вместо военного билета. Остальные сведения для раздела надо брать из других документов, уточнять непосредственно у работника.

Далее — заполняют оборотную сторону, разделы II–IV.

Раздел II — для сведений по воинскому учету, где надо заполнить:

категорию запаса;

воинское звание;

состав — командный или солдаты;

полное кодовое обозначение воинской учетной специальности (ВУС);

категорию годности к службе;

наименование военкомата;

статус воинского учета — общий или специальный;

реквизиты личного документа воинского учета сотрудника, например, военного билета.

У сотрудника-призывника вместо воинского звания, категории запаса, состава и ВУС надо поставить «подлежит призыву» в строке «Воинское звание».

Раздел III служит для дополнительных данных о сотруднике, если они есть. Например:

принадлежность к казачеству;

привлекали к ответственности за невыполнение обязанностей по воинскому учету;

допуск контрольных органов;

проходил военные сборы во время работы в компании;

с сотрудником заключен контракт на пребывание в резерве.

В разделе IV вносят сведения о приеме, увольнении или переводе сотрудника. В табличной части раздела заполняют кадровую информацию:

дату и номер приказа;

должность;

наименование военкомата, в который направили сведения;

дату и исходящий номер о сведениях гражданина.

Под таблицей ставят свои подписи ответственный за воинский учет в компании и сам сотрудник.

Скачать образец карточки военнообязанного сотрудника.

Скачать образец карточки сотрудника-призывника.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» напоминает — 9 мая 2025 года Министерство обороны запустило реестр электронных воинских повесток в полном режиме. Это значит, что работы по цифровизации воинского учета ведутся, а сведения о военнообязанных сотрудниках будут у проверяющих органов, «как на ладони». Надо срочно запускать воинский учет в компании, а мы вам в этом поможем — наладили ВУ более, чем у 250 организаций различных сфер деятельности и режимов налогообложения.