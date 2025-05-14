Как организовать картотеку военнообязанных сотрудников

- СкачатьОбразец карточки сотрудника-призывника.xls1 загрузка
- СкачатьОбразец карточки военнообязанного сотрудника.xlsx2 загрузки
Как оформить карточку воинского учета работника в 2025 году
Карточку на сотрудника-призывника или военнообязанного надо делать в обязательном порядке всем организациям, независимо от режима налогообложения. Если вы вели ВУ и картотеку до 2022 года, то в 2025 все надо актуализировать. Так, согласно приказу Министра обороны от 22.11.2021 № 700, поменяли правила хранения карточек, а еще вместо старой формы Т-2 теперь надо оформлять сведения по форме 10, которая есть в приложении № 22 к приказу 700.
Карточку оформляют как в электронном, так и в бумажном виде. Бумажную форму надо заполнять чернилами и карандашом. Эксперт «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету рекомендует вносить сведения о семейном положении, адресе места жительства или пребывания и номере телефона только карандашом — они могут часто меняться. А еще карандашом надо проставлять в карточке отметку о сверке данных с военкоматом. Можно заполнить форму № 10 на компьютере, а потом распечатать.
У карточки военнообязанного по форме № 10 — две стороны. Сначала надо заполнить лицевую сторону — раздел I «Общие сведения»:
Ф. И. О.;
дата и место рождения;
семейное положение;
образование;
состав семьи;
паспортные данные и данные водительского удостоверения;
адрес места жительства и номер телефона.
Строку «место рождения» надо заполнить по возрастающей: село, город, район, округ, область, край, республика.
Для заполнения карточки по сотруднику-призывнику данные надо взять из удостоверения гражданина, который поступает на военную службу. Сведения о военнообязанном — из данных военного билета, временного удостоверения или справки, которую дали сотруднику вместо военного билета. Остальные сведения для раздела надо брать из других документов, уточнять непосредственно у работника.
Далее — заполняют оборотную сторону, разделы II–IV.
Раздел II — для сведений по воинскому учету, где надо заполнить:
категорию запаса;
воинское звание;
состав — командный или солдаты;
полное кодовое обозначение воинской учетной специальности (ВУС);
категорию годности к службе;
наименование военкомата;
статус воинского учета — общий или специальный;
реквизиты личного документа воинского учета сотрудника, например, военного билета.
У сотрудника-призывника вместо воинского звания, категории запаса, состава и ВУС надо поставить «подлежит призыву» в строке «Воинское звание».
Раздел III служит для дополнительных данных о сотруднике, если они есть. Например:
принадлежность к казачеству;
привлекали к ответственности за невыполнение обязанностей по воинскому учету;
допуск контрольных органов;
проходил военные сборы во время работы в компании;
с сотрудником заключен контракт на пребывание в резерве.
В разделе IV вносят сведения о приеме, увольнении или переводе сотрудника. В табличной части раздела заполняют кадровую информацию:
дату и номер приказа;
должность;
наименование военкомата, в который направили сведения;
дату и исходящий номер о сведениях гражданина.
Под таблицей ставят свои подписи ответственный за воинский учет в компании и сам сотрудник.
Скачать образец карточки военнообязанного сотрудника.
Скачать образец карточки сотрудника-призывника.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» напоминает — 9 мая 2025 года Министерство обороны запустило реестр электронных воинских повесток в полном режиме. Это значит, что работы по цифровизации воинского учета ведутся, а сведения о военнообязанных сотрудниках будут у проверяющих органов, «как на ладони». Надо срочно запускать воинский учет в компании, а мы вам в этом поможем — наладили ВУ более, чем у 250 организаций различных сфер деятельности и режимов налогообложения.
Защитите себя от штрафов при ведении воинского учета
Возьмем на себя подготовку всех необходимых документов для постановки на воинский учет и диалог с военкоматами
Оставьте заявку, мы перезвоним
Как вносить исправления в карточку военнообязанного сотрудника
В законе нет инструкции, как именно вносить исправления. Править данные может только сотрудник, который назначен ответственным за воинский учет в компании.
Если сведения заполнены карандашом, допускается аккуратно стереть и обновить информацию.
Если сведения заполнены ручкой, лучше распечатать новый бланк формы № 10.
Как организовать порядок картотеки и ее хранение
Заполненные карточки надо разложить по четырем разделам:
Офицеры запаса.
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы запаса.
Сотрудницы-военнообязанные.
Призывники.
Если на воинском учете в компании более 500 сотрудников, то карточки работников с мобилизационными предписаниями надо выделить в отдельный раздел — пятый. Их можно структурировать по номерам партий из пункта 7 раздела II или в алфавитном порядке.
Эксперт обращает внимание: произвольно менять номера разделов нельзя. Если в компании нет сотрудников какого-то раздела, например, отсутствуют офицеры запаса, то картотека будет начинаться со второго раздела.
Также надо выделить отдельные группы для тех, кто встал на учет по месту пребывания на срок более трех месяцев или по месту жительства, и тех, у кого не подтверждена регистрация. Такие карточки можно разложить в удобном порядке.
А еще в картотеке, но отдельно от других категорий надо хранить карточки сотрудников, которые сняли с воинского учета, но еще не провели по ним сверку с военкоматом. Эксперт по воинскому учету «Первой Экспертной Бухгалтерии» напоминает, что сверку надо проводить не реже, чем раз в год. После сверки можно их уничтожить и составить акт об уничтожении.
Карточки уволенных сотрудников надо хранить 5 лет — такой срок закреплен в приказе Росархива от 20.12.2019 № 236.
Настроим воинский учет с нуля
Проведем аудит кадров, определим военнообязанных, заполним документы
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJu9N56
Начать дискуссию