Как принять на работу подростка в 2025 году

Работодателям в целом необходимо учитывать особенности правового регулирования труда лиц, не достигших 18-летнего возраста, включая:

допустимые виды работ;

порядок заключения трудовых договоров;

режим труда и отдыха;

процедуры оформления и прекращения трудовых отношений.

Основные законодательные нормы, на которые работодателю надо ориентироваться прямо сейчас — закон № 259-ФЗ и в поправки в статью 268 ТК законом от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые начнут действовать после 01.09.2025.

Что изменил закон № 259-ФЗ — действует летом 2025 года до 01.09.2025:

Не требуется получать согласие органов опеки и попечительства для трудоустройства подростков в возрасте 14–18 лет.

Нужно получить письменное согласие одного из родителей или попечителей несовершеннолетнего.

Что поменяют поправки в статью 268 ТК — будут действовать после 01.09.2025: