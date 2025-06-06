Как принять на работу подростка в 2025 году

Какие изменения законодательства надо учитывать
Работодателям в целом необходимо учитывать особенности правового регулирования труда лиц, не достигших 18-летнего возраста, включая:
допустимые виды работ;
порядок заключения трудовых договоров;
режим труда и отдыха;
процедуры оформления и прекращения трудовых отношений.
Основные законодательные нормы, на которые работодателю надо ориентироваться прямо сейчас — закон № 259-ФЗ и в поправки в статью 268 ТК законом от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые начнут действовать после 01.09.2025.
Что изменил закон № 259-ФЗ — действует летом 2025 года до 01.09.2025:
Не требуется получать согласие органов опеки и попечительства для трудоустройства подростков в возрасте 14–18 лет.
Нужно получить письменное согласие одного из родителей или попечителей несовершеннолетнего.
Что поменяют поправки в статью 268 ТК — будут действовать после 01.09.2025:
можно отправлять в командировки или на работу в ночные часы с согласия самого работника, а если он младше 15 лет, то еще и с согласия родителя или законного представителя;
можно привлекать к труду в выходные и праздничные дни в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов из федерального или регионального реестра молодежных и детских объединений с господдержкой, но потребуется письменное согласие от самих работников или от законного представителя;
надо учитывать установленные ограничения по продолжительности рабочего времени в зависимости от возрастной категории, например, для 14-летних — не более 4 часов в день.
Возрастные критерии и условия допуска к трудовой деятельности
В статье 63 ТК установили дифференцированный подход к определению минимального возраста для заключения трудового договора. В современном законодательстве допустили возможность трудоустройства граждан, которые не достигли 14-летнего возраста, если работодатель будет соблюдать специальные условия.
Трудоустройство детей до 14 лет
Для этой категории действуют наиболее строгие ограничения. Трудовая деятельность возможна исключительно в следующих сферах:
кинематографическая индустрия;
театральные постановки;
концертная деятельность;
цирковые представления;
участие в создании или демонстрации произведений искусства;
профессиональная спортивная деятельность.
Обязательные требования включают:
отсутствие вреда для здоровья и нравственного развития ребенка;
согласие одного из родителей или опекуна;
подписание трудового договора родителем или опекуном от имени ребенка;
разрешение органа опеки и попечительства с указанием максимальной продолжительности ежедневной рабочей деятельности и иных существенных условий.
Трудоустройство подростков 14 лет
Для подростков, которые достигли 14-летнего возраста и получили общее образование либо продолжили обучение, предусмотрели такие условия:
исключительно легкий труд, который не причиняет вред здоровью;
обязательное согласие одного из родителей или попечителя;
работа только в свободное от учебы время;
отсутствие ущерба для освоения образовательной программы.
Трудоустройство подростков с 15–16 лет
Для 15-летних работников действуют следующие правила:
может заключить трудовой договор самостоятельно, если закончил обучение, отчислен, получил общее образование или продолжает его получать в другой форме;
допускается только легкий труд без вреда для здоровья.
Эксперт обращает внимание: работодатели, которые решили нанимать несовершеннолетних, должны внимательно изучить постановление Правительства от 25.02.2000 № 163 — в нем дали исчерпывающий перечень работ, которые запрещены для лиц моложе 18 лет. Перечень включает более 2000 видов работ с вредными и опасными условиями труда.
Трудоустройство подростков с 16 лет
Если будущий работник достиг этого возраста, то можно оформлять его на работу на общих основаниях, но учитывать особенности трудового законодательства для несовершеннолетних.
Как регулировать рабочее время подростков и несовершеннолетних
Рабочее время несовершеннолетних работников должно быть сокращено по сравнению со стандартной 40-часовой рабочей неделей взрослых сотрудников.
Нормативы рабочей недели
Статья 92 ТК устанавливает следующие максимальные нормы продолжительности рабочей недели:
для граждан младше 16 лет ― максимум 24 часа;
для сотрудников от 16 до 18 лет ― максимум 35 часов.
Если сотрудник совмещает работу с учебой, то в учебный период работодатель обязан сократить эти нормы в два раза:
до 12 часов в неделю для лиц младше 16 лет;
до 17,5 часов для работников 16-18 лет.
Если у сотрудника наступили каникулы, то они могут работать в пределах полной нормы сокращенной рабочей недели. Работодатель вправе запросить справку из образовательного учреждения, чтобы подтвердить факт обучения и график учебного процесса — продолжительность каникул.
Ограничения продолжительности рабочего дня
Статья 94 ТК устанавливает максимальную продолжительность ежедневной работы:
для подростков 14–15 лет ― 4 часа;
для подростков 15–16 лет ― 5 часов;
для молодых людей 16–18 лет ― 7 часов.
Если совмещать работу с обучением по общеобразовательным программам или программам среднего профессионального образования в учебный период, то продолжительность рабочей смены ограничивается:
2,5 часами для лиц 14–16 лет;
4 часами для работников 16–18 лет.
Запреты и ограничения
В статье 268 ТК установили запреты, которые должен соблюдать работодатель в отношении несовершеннолетних. Нельзя:
направлять в служебные командировкир;
привлекать к сверхурочной работе;
нанимать на работу в ночное время;
привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, кроме новых правил, которые вступят в силу 01.09.2025 года.
Исключения для вышеперечисленных запретов предусмотрены только для творческой деятельности в СМИ, кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках.
Совет эксперта: чтобы точно соблюсти все ограничения, указанные в законодательстве, рекомендую вести отдельный учет рабочего времени несовершеннолетних сотрудников с использованием специализированных форм табелей. Такой подход поможет избежать административной ответственности.
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Как регулировать время отдыха и отпуска у подростков
Несовершеннолетние работники обладают расширенными гарантиями в области предоставления отпусков. Согласно статье 122 ТК, несовершеннолетние относятся к категории работников, которые имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск можно оформить на основании письменного заявления работника.
А еще в статье 267 ТК установили увеличенную продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для несовершеннолетних — 31 календарный день.
Законодательством установлены следующие запреты:
отзыв из отпуска;
замена отпуска денежной компенсацией.
Эксперт обращает внимание: Чтобы определить величину отпуска работника, который достиг совершеннолетия в период работы в организации или у ИП, стоит провести расчет пропорционально времени, отработанному до и после достижения 18 лет.
Как оформить прием на работу подростка
Перечень необходимых документов для трудоустройства несовершеннолетнего меняется в зависимости от возраста работника и конкретных обстоятельств. Неполный комплект документов ― основание для привлечения работодателя к административной ответственности.
Полный комплект включает:
паспорт (при наличии) или свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет;
согласие одного из родителей или опекуна для работников младше 14 лет;
согласие органа опеки и попечительства для детей до 14 лет;
трудовая книжка в электронном виде, так как с 2021 года бумажные трудовые книжки несовершеннолетним не оформляются;
СНИЛС;
документы об образовании или квалификации при необходимости;
медицинская справка о состоянии здоровья.
Также работодатель обязан организовать и оплатить прохождение обязательных предварительных и ежегодных периодических медицинских осмотров несовершеннолетних работников.
Как платить зарплату несовершеннолетнему сотруднику
При расчете оплаты труда подростку надо учесть особенности:
Минимальный размер оплаты труда, если используется оклад, — не может быть ниже установленного МРОТ.
Если зарплата носит сдельный характер, ее надо производить по установленным сдельным расценкам. При этом работодатель вправе устанавливать доплаты до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность работы.
Пример расчета зарплаты: 17-летний сотрудник работает на условиях 35-часовой рабочей недели, а другие сотрудники работают 40 часов в неделю. Зарплата штатной единицы, на которую приняли несовершеннолетнего, составляет 50 000 рублей. Выплата будет рассчитываться пропорционально отработанному времени:
35/40 от полной ставки → 50000 / 40 * 35 = 43750 рублей.
Работодатель вправе доплатить разницу между базовой оплатой и полной ставкой.
Как уволить подростка
Основания для прекращения трудового договора с несовершеннолетними аналогичны общим основаниям, которые есть в статье 81 ТК. При увольнении по инициативе работодателя потребуются дополнительные процедуры (кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП):
получить согласие государственной инспекции труда;
получить согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Детям-сиротам и подросткам, которые остались без попечения родителей, работодатель обязан обеспечить профессиональное обучение и последующее трудоустройство при увольнении в связи с ликвидацией или сокращением.
Ответственность работодателя
Если нарушить права несовершеннолетнего сотрудника, то работодатель может понести административную или уголовную ответственность:
Административная ответственность, если нарушили трудовое законодательство, статья 5.27 КоАП:
Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей;
Для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
Административная ответственность, если нарушили условия охраны труда, статья 5.27.1 КоАП:
Для должностных лиц — штраф от 2 000 до 5 000 рублей.
Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 80 000 рублей.
Уголовная ответственность, если нарушили требования по охране труда и это нанесло тяжкий вред здоровью работника, статья 143 УК:
Штраф до 400 000 рублей.
Лишение свободы на срок до 1 года.
Уголовная ответственность, если не заплатили зарплату несовершеннолетнему, статья 145.1 УК:
Штраф до 500 000 рублей.
Лишение свободы на срок до 3 лет.
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