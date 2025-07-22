Проверки СФР: чего ждать бизнесу в 2025 году

Что проверяет Соцфонд
Основная цель проверки — как работодатель начисляет страховые взносы на травматизм. СФР может устроить камеральную и выездную проверку, запросить данные у ФНС или ЗАГСа в рамках межведомственного взаимодействия.
Кроме того, работники Соцфонда проверяют:
правильно ли начислили взносы, вовремя и в полном порядке было перечисление;
основной вид экономической деятельности;
начисление и выплату пособий, возмещение расходов на предупредительные меры — профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда работников;
документы по выплатам страхового обеспечения, например, пособий на погребение.
Как и сколько СФР может проверять бизнес
Работники фонда проводят камеральные и выездные проверки.
В рамках камеральной проверки СФР проверяет расчет ЕФС-1. Инспекторы смотрят правильность и полноту начислений, как были начислены взносы. Как правило, камеральная проверка проводится по одному периоду — кварталу, но сотрудники вправе использовать сведения других периодов.
Проверку проводят в течение трех месяцев с момента представления ЕФС-1 — квартал, полугодие, девять месяцев или год. Теоретически, фонд может проверять отчетность каждый квартал, но на практике инспекторы чаще всего придерживаются планового графика — раз в три года.
В рамках выездной проверки работники СФР непосредственно в офисе работодателя проверяют как сведения и документы по взносам на страхование от несчастных случаев, так и документы для назначения и выплаты страхового обеспечения. Выездную проверку СФР проводит на территории компании или ИП, но есть исключение. Если у страхователя нет возможности разместить инспекторов в помещении для проверки, то ее проведут в Соцфонде.
Количество плановых проверок регламентируют:
Компанию или ИП могут проверить в течение трехлетнего периода — если вас проверяли в 2024, то в следующий раз могут прийти не раньше 2027 года. Однако есть случаи, когда инспекторы могут прийти раньше:
вышестоящее отделение СФР проводит проверку нижестоящего отделения;
появились уточненные сведения о начисленных страховых взносах с суммой к уменьшению за период, по которому уже была выездная проверка.
Внеплановую выездную проверку СФР может провести, если:
бизнес в стадии ликвидации или реорганизации;
поступила жалоба от сотрудников или есть информацию от контролирующих органов о нарушениях в сфере обязательного страхования от несчастных случаев и профзаболеваний.
Срок выездной проверки — не более двух месяцев, но есть исключения, когда его могут продлить до 4–6 месяцев. Например, компания очень большая — есть филиалы в разных субъектах РФ или инспекторы получили дополнительную информацию, которая повлияет на результаты проверки. Основание — п. 9–10 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
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Почему СФР может заинтересовать именно ваш бизнес
Потому что ваша компания или ИП соответствуют критериям для проверки:
Критерий
Описание критерия
Средняя зарплата ниже отраслевой
Работники СФР сравнят вашу зарплату по данным отчетности по взносам на травматизм. Если сотрудник компании или ИП отработал за месяц полное время, выполнял все обязанности, то его доход не может быть меньше регионального МРОТ. Если показатель ниже, то это повод для проверки
Страхователь постоянно подает уточняющие расчеты
Если работодатель постоянно правит данные, особенно в сторону снижения взносов, то это повод для проверки. Маркер для инспекторов СФР — снижение облагаемой базы больше, чем на 10% по форме ЕФС-1
Страхователь не отвечает на запросы в ходе камеральной проверки
Когда работники Соцфонда будут проверять отчетность на месте, то могут направить уточняющие запросы. Важно отвечать на каждый и давать пояснения, иначе камеральная проверка может превратиться в выездную. Срок ответа в СФР — 5 рабочих дней с момента получения требования по ТКС или лично в руки
Страхователь меняет местонахождение
Маркер для проверки — адрес регистрации бизнеса меняют чаще, чем два раза в год
Неправильно указан тариф взносов
Работодатель может ошибиться с тарифом — указать данные, которые не соответствуют тарифу из учетной программы Фонда ЕИИС «Соцстрах» «Регистрация и учет страхователей» по основному виду экономической деятельности из ЕГРЮЛ страхователя
Расхождение в отчетах
Фонд оплаты труда из ЕФС-1 (4-ФСС) не соответствует фонду оплаты труда из РСВ. Если расхождение возникло, то надо оперативно подать пояснение — почему оно случилось, приложить копии подтверждающих документов, если они есть
Работодатель применяет льготный тариф для инвалидов
ИП или компанию проверят — имеет ли бизнес право применять льготы. 60% от установленного тарифа могут платить только общественные организации инвалидов, организации, уставный капитал которых состоит из взносов инвалидов, или учреждения, которые созданы для помощи инвалидам или их адаптации
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Какие документы потребуют в ходе проверки
Если проверка камеральная, то инспекторы фонда будут смотреть формы ЕФС-1 или 4-ФСС, которые вы уже сдали. Также будут использовать сведения по расчетам страховых взносов, выписки из регистров бухгалтерского или налогового учета.
Эксперт обращает внимание: инспекторы могут запросить дополнительные документы в ходе камеральной проверки у страхователя и даже вызвать его для дачи пояснений. Основание — п. 3 ст. 26.15 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
Если проверка выездная, то список документов, которые будут смотреть сотрудники Соцфонда, увеличивается:
расчетно-платежные ведомости;
договоры ГПХ;
документы для оформления пособий;
табели учета рабочего времени;
документы о расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
материалы специальной оценки условий труда.
Какие штрафы может наложить СФР
Социальный Фонд России может оштрафовать страхователя за просрочку или ошибки в отчетности, за неуплаченные взносы и пособия.
Если не сдавать сведения о взносах, то придется заплатить от 300 до 500 рублей.
Для других случаев — 5% от суммы взносов, которая причитается к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимум — 30% от этой суммы, но не меньше 1000 рублей.
Если занизить взносы на травматизм — 20% от причитающейся к уплате суммы страховых взносов, при умышленном занижении – 40%.
За просроченные документы для назначения пособий — 200 рублей за каждый непредставленный в срок.
За переплату пособий из-за недостоверных сведений — 20% от суммы излишне понесенных расходов, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
За просрочку сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий — 5000 рублей.
Если не передать сведения о застрахованном лице в течение трех рабочих дней с момента получения их от работника — 5000 рублей для компании, 300-500 рублей — для должностного лица.
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