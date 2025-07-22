Проверки СФР: чего ждать бизнесу в 2025 году

Как и сколько СФР может проверять бизнес

Работники фонда проводят камеральные и выездные проверки.

В рамках камеральной проверки СФР проверяет расчет ЕФС-1. Инспекторы смотрят правильность и полноту начислений, как были начислены взносы. Как правило, камеральная проверка проводится по одному периоду — кварталу, но сотрудники вправе использовать сведения других периодов.

Проверку проводят в течение трех месяцев с момента представления ЕФС-1 — квартал, полугодие, девять месяцев или год. Теоретически, фонд может проверять отчетность каждый квартал, но на практике инспекторы чаще всего придерживаются планового графика — раз в три года.

В рамках выездной проверки работники СФР непосредственно в офисе работодателя проверяют как сведения и документы по взносам на страхование от несчастных случаев, так и документы для назначения и выплаты страхового обеспечения. Выездную проверку СФР проводит на территории компании или ИП, но есть исключение. Если у страхователя нет возможности разместить инспекторов в помещении для проверки, то ее проведут в Соцфонде.

Количество плановых проверок регламентируют:

Компанию или ИП могут проверить в течение трехлетнего периода — если вас проверяли в 2024, то в следующий раз могут прийти не раньше 2027 года. Однако есть случаи, когда инспекторы могут прийти раньше:

вышестоящее отделение СФР проводит проверку нижестоящего отделения;

появились уточненные сведения о начисленных страховых взносах с суммой к уменьшению за период, по которому уже была выездная проверка.

Внеплановую выездную проверку СФР может провести, если:

бизнес в стадии ликвидации или реорганизации;

поступила жалоба от сотрудников или есть информацию от контролирующих органов о нарушениях в сфере обязательного страхования от несчастных случаев и профзаболеваний.

Срок выездной проверки — не более двух месяцев, но есть исключения, когда его могут продлить до 4–6 месяцев. Например, компания очень большая — есть филиалы в разных субъектах РФ или инспекторы получили дополнительную информацию, которая повлияет на результаты проверки. Основание — п. 9–10 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.