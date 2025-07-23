Сотрудник украл базу клиентов: наказать нельзя уволить

Клиентская база — важный актив бизнеса, который может стать орудием мести обиженного сотрудника. Разобрались, как в этом случае поступить правильно.

Что делать, если сотрудник украл клиентскую базу

Сначала надо защитить другие данные и обеспечить меры, которые позволят доказать вину сотрудника и взыскать с него ущерб. Что можно сделать:

1. Ограничить доступ к клиентской базе. Разумно на время оставить доступ только у руководителей, чтобы исключить повторную утечку, если сотрудник действовал не один.

2. Обратиться в полицию с заявлением о краже. На виновного сотрудника получится повлиять сильнее, если появится возможность возбудить уголовное дело по статье 183 УК. Но в этом случае придется приложить доказательства:

видеозапись;

копии документов;

скриншоты или записи в базе, которые доказывают копирование или хищение информации конкретным сотрудником.

3. Если украли персональные данные — сообщите в Роскомнадзор. Уведомить об утечке надо в течение 24 часов, а через 72 часа предоставить данные внутреннего расследования. РКН надо рассказать: какие данные пропали, как много, о перечне мер, которые вы приняли, чтобы не допустить повторной утечки.

Штрафы от РКН после принятия поправок в закон существенно выросли:

если не уведомить об утечке — от 1 до 3 миллионов рублей;

за утечку по вине компании — от 3 до 15 миллионов рублей в зависимости от масштаба;

за утечку биометрических данных — от 15 до 20 миллионов рублей.

4. Поговорить с остальными сотрудниками и клиентами. Сотрудникам важно объяснить, что кража базы — наказуемое преступление, которое вредит бизнесу и может отразиться на доходах компании и их зарплате. Чтобы сохранить старых клиентов, можно откровенно рассказать им про ситуацию и предложить выгодные условия обслуживания в кризисный период.

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Можно ли наказать или уволить сотрудника

Наказать сотрудника за кражу клиентской базы можно при соблюдении некоторых условий:

Ответственность за неразглашение коммерческой тайны закреплена не только в трудовом договоре, но и отдельно подписано соглашение о неразглашении — NDA.

Клиентская база была частью коммерческой тайны, а доступ к ней был ограничен — никто не мог открыто воспользоваться данными без разрешения владельца.

Если суд сочтет, что сотрудник действительно нарушил закон, то он может понести административную или уголовную ответственность:

Возместит убытки, которые понесла компания или ИП из-за распространения данных клиентской базы — сумму компенсации установит суд.

Получит до 5 лет лишения свободы за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

На практике суды могут и не встать на сторону компаний или ИП, указывая, что руководители или ответственные лица бизнеса не обеспечили достаточную сохранность ценных данных, не ограничили доступ лиц. То есть работодатель несет ответственность за организацию и обеспечение режима коммерческой тайны (определение Восьмого КСОЮ от 20.10.2020 № 88-16329/2020, определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.04.2023 № 88-12649/2023).

Уволить сотрудника за кражу клиентской возможно, если это закреплено в кадровых документах. Например, подписано NDA, есть Положение о коммерческой тайне и в трудовом договоре есть особый пункт. В этом пункте важно указать, что работник может быть привлечен к ответственности и уволен за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Положением. А еще есть подпись работника об ознакомлении с этим документом.

Эксперт обращает внимание: кадровику и ответственным лицам компании или ИП стоит опираться на закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Он запрещает разглашать, передавать третьим лицам данные, которые составляют коммерческую тайну. Виды такой информации нужно утвердить на уровне локальных актов компании — указать там данные клиентской базы.

Как обезопасить бизнес от кражи клиентской базы

На ПК, ноутбуках или других устройствах, где есть доступ к базе данных, можно:

Установить запрет на копирование и выгрузки данных в определенном объеме.

Заблокировать слоты для подключения флеш-карт.

Сделать ограничения на размер вложенных файлов в письмах электронной почты.

Менеджерам, которые работают с базой, сделать ограниченный функционал — дать доступ только к «своим» частям базы.

Установить доступ по паролям, с отслеживанием сессий работы.

Закрыть доступ к файлообменникам и социальным сетям.

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