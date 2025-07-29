Как не стоит снижать налоги и взносы

Выдать деньги подотчет на долгий срок
Руководитель компании может установить долгий срок использования подотчетных денег и даже прописать это в локально-нормативном акте. Средства выписывают для личных нужд, а авансовые отчеты не сдают или делают видимость движения средств — периодически возвращают в кассу мелкие суммы.
Ошибочно полагать, что отсутствие авансовых отчетов и такие манипуляции с подотчетными средствами налоговики смогут вскрыть только при выездной проверке. Например, в одном случае инспекция анализировала движение средств по расчетному счету и списания с корпоративной карты. Руководитель и ответственные лица не смогли ответить на запрос — на какие цели были израсходованы деньги.
Инспекторы переквалифицировали средства, которые длительно оставались на 71 счете в качестве «дебиторки», в доходы сотрудников (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.11.2024 по делу № А32-55047/2023). В этом случае ФНС может выиграть спор, доначислить НДФЛ и взносы на всю сумму подотчетных средств. Судебный прецедент — решение Арбитражного суда Саратовской области от 25.12.2024 по делу № А57-3804/2024.
Что надо делать: собрать пакет документов, который незамедлительно предоставить инспекции. Это локально-нормативный акт о порядке и использовании подотчетных средств, правила использования корпоративных карт. Очень помогут делу вовремя оформленные авансовые отчеты с чеками, приказ о лимите остатка кассы и кассовая отчетность, которая подтвердит законность движения подотчетных денег.
Выдать директору деньги взаймы
Директор снимает деньги с корпоративной карты, а на вопросы налоговой поясняет, что это были займы. Более того, бухгалтерия оформляет такую операцию в документах, делает задолженность по займу, а срок возврата продлевает.
Налоговики не согласны с таким ходом дел и просят объяснить — в чем выгода бизнеса от предоставления такого займа. А еще инспекторы обращают внимание на то, что когда подходит срок возврата, компания не пытается вернуть деньги, например, через суд, а просто продлевает срок. Дополнительный аргумент — компания не отражает в учете проценты по займу или материальную выгоду директора, хотя должна. Основание — п. 2 ст. 212, п. 2 ст. 224 НК, письмо Минфина от 18.09.2024 № 03-04-07/89666.
Что надо делать: можно оформить договор займа руководителю, но обозначить основание и заявленные цели. Прописать уплату процентов по истечении срока, договор не пролонгировать, а после его завершения приложить подтверждающие документы о покупках строго по заявленным целям.
Заключать договор подряда вместо трудового
Этот традиционный способ уклонения от налогов и взносов очень «интересует» ФНС — теперь для проверок работодателей инспекторы создали межведомственные комиссии с сотрудниками Роструда. Компании или ИП заключают договоры подряда с физлицами или самозанятыми, чтобы экономить на налогах и взносах. ФНС обращает внимание на такие детали:
физлица и самозанятые получают заработную плату в дни выдачи денег штатным сотрудникам;
компания указывает в пояснении, что наняла самозанятого для «периодической работы по определенным заказам», но в дни без заказов самозанятый находился на территории работодателя — очень похоже на выполнение постоянной трудовой функции.
В этом случае суды могут принять доводы инспекции — постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.02.2024 по делу № А53-10944/2023.
Что делать: не подменять трудовые отношения договорами подряда, а если бизнесу понадобилось нанять самозанятого, то быть готовым предоставить ФНС убедительные пояснения. Например, в штате компании нет специалиста такой квалификации.
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Выплачивать компенсации вместо заработной платы
Некоторые компенсации сотрудникам не облагаются НДФЛ. Самый частый пример — выплаты за использование работником личного имущества для целей компании. Руководитель и сотрудник договариваются о меньшей сумме заработной платы, которая будет компенсироваться такими выплатами.
ФНС умеет обнаруживать такие схемы — обращает внимание суда на отсутствие документов, которые подтверждают фактическое использование имущества в целях работодателя. А еще выявляют ситуации, при которых у работодателя есть точно такое же имущество — выплата сотруднику компенсаций за его личное оборудование не имеет смысла и приносит заведомый ущерб бизнесу. При таких доводах суд может переквалифицировать компенсацию в оплату труда, а работодателю предпишет доначислить налоги и взносы (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2024 по делу № А06-1066/2022).
Что делать: постараться, чтобы сумма компенсаций сотруднику не составляла значительную часть фонда оплаты труда. Важно прописать в локально-нормативных актах, что размер компенсации не зависит от количества использованного имущества. Кроме того, затраты должны быть экономически обоснованными — есть реальные факты и документы, что имущество сотрудника уникально или приобретать его в собственность компании нецелесообразно.
Выплачивать дивиденды вместо заработной платы
Компания может выплатить собственникам дивиденды вместо заработной платы, чтобы избежать уплаты налогов. Инспекторы ФНС пристально следят за такими денежными транзакциями и могут обратить внимание на:
оплату дивидендов всем в равной сумме, независимо от прибыли;
дивиденды платят чаще, чем это предусмотрено в локальных-нормативных актах, а периодичность выплат похожа на график зарплаты;
собственникам перечислили деньги раньше, чем сформировали финансовый результат за отчетный или налоговый период, приняли решение о выплате дивидендов.
Есть несколько кейсов, где судебные органы учли доводы налоговиков и встали на сторону ФНС — решение Арбитражного суда Архангельской области от 09.08.2022 № А05-3395/2022, в постановлениях Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.05.2023 № 05-3395/2022, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2022 № А55-12841/202. В этом случае бизнесу придется уплатить доначисленные страховые взносы и штраф 20% от неуплаченной суммы.
Что делать: платить дивиденды строго в сроки, которые прописаны в нормативных документах и локально-нормативных актах компании. Обычно — не чаще, чем раз в квартал. Контролировать суммы дивидендов — их размер должен быть соразмерным прибыли компании и доле участия учредителя, а не совпадать с величиной заработной платы за три прошедших месяца.
Кстати, у нас есть подробная статья про то, как правильно платить деньги учредителям — зарплату или дивиденды.
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