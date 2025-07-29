Как не стоит снижать налоги и взносы

Выдать деньги подотчет на долгий срок

Руководитель компании может установить долгий срок использования подотчетных денег и даже прописать это в локально-нормативном акте. Средства выписывают для личных нужд, а авансовые отчеты не сдают или делают видимость движения средств — периодически возвращают в кассу мелкие суммы.

Ошибочно полагать, что отсутствие авансовых отчетов и такие манипуляции с подотчетными средствами налоговики смогут вскрыть только при выездной проверке. Например, в одном случае инспекция анализировала движение средств по расчетному счету и списания с корпоративной карты. Руководитель и ответственные лица не смогли ответить на запрос — на какие цели были израсходованы деньги.

Инспекторы переквалифицировали средства, которые длительно оставались на 71 счете в качестве «дебиторки», в доходы сотрудников (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.11.2024 по делу № А32-55047/2023). В этом случае ФНС может выиграть спор, доначислить НДФЛ и взносы на всю сумму подотчетных средств. Судебный прецедент — решение Арбитражного суда Саратовской области от 25.12.2024 по делу № А57-3804/2024.

Что надо делать: собрать пакет документов, который незамедлительно предоставить инспекции. Это локально-нормативный акт о порядке и использовании подотчетных средств, правила использования корпоративных карт. Очень помогут делу вовремя оформленные авансовые отчеты с чеками, приказ о лимите остатка кассы и кассовая отчетность, которая подтвердит законность движения подотчетных денег.