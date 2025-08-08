Как снизить штраф за просроченную отчетность в 2025 году

Какие штрафы грозят за несвоевременную отчетность

Ошибки и просрочки по отчетам — все еще больная тема для малого и среднего бизнеса. В 2025 году налоговая, Соцфонд и Росстат продолжают штрафовать за опоздание. Причем неважно, уплачен ли налог — если форма не сдана вовремя, санкции все равно будут.

Штраф за сдачу отчетности с нарушением срока может обернуться для компании внушительной суммой, особенно при повторных нарушениях или полном отсутствии отчета.

Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности могут быть такими:

Отчётность Санкция для компании Основание Декларации в ФНС от 5% суммы налога за каждый месяц (мин. 1 000 ₽) ст. 119 НК Персональные сведения (ЕФС‑1) 200 ₽ за каждое непредставленное физлицо ст. 126 НК Росстат от 20 000 до 70 000 ₽ для юрлиц (при повторе — до 150 000 ₽) ст. 13.19 КоАП

Если отчетность не сдана вообще (не просто опоздали, а не подали вовсе), штраф будет более серьезным. И в отдельных случаях ответственность понесет не только компания, но и директор.