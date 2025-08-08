Как снизить штраф за просроченную отчетность в 2025 году

Какие штрафы грозят за несвоевременную отчетность
Ошибки и просрочки по отчетам — все еще больная тема для малого и среднего бизнеса. В 2025 году налоговая, Соцфонд и Росстат продолжают штрафовать за опоздание. Причем неважно, уплачен ли налог — если форма не сдана вовремя, санкции все равно будут.
Штраф за сдачу отчетности с нарушением срока может обернуться для компании внушительной суммой, особенно при повторных нарушениях или полном отсутствии отчета.
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности могут быть такими:
Отчётность
Санкция для компании
Основание
Декларации в ФНС
от 5% суммы налога за каждый месяц (мин. 1 000 ₽)
Персональные сведения (ЕФС‑1)
200 ₽ за каждое непредставленное физлицо
Росстат
от 20 000 до 70 000 ₽ для юрлиц (при повторе — до 150 000 ₽)
Если отчетность не сдана вообще (не просто опоздали, а не подали вовсе), штраф будет более серьезным. И в отдельных случаях ответственность понесет не только компания, но и директор.
Подробнее о том, какие штрафы грозят ООО за просрочку отчетности, мы рассказали в этой статье. Если вы хотите заранее понять масштаб последствий, советуем почитать.
Что делать, если уже получили штраф за отчетность
Рекомендуем действовать по плану:
Скачайте постановление или получите копию у инспектора.
Посмотрите даты — не пропущены ли сроки на подачу возражений.
Соберите доказательства: больничные, сбои, письма от операторов ЭДО.
Составьте заявление о снижении штрафа (по НК или КоАП) и подайте его в ведомство.
Если не уверены — лучше обратиться к профессионалам, чтобы не усугубить.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» работают аудиторы и налоговые специалисты с большим опытом отстаивания интересов клиентов перед ФНС, СФР и Росстатом. Мы поможем собрать аргументы, оформить заявление и грамотно снизить штраф, чтобы избежать лишних трат и сохранить репутацию вашей компании. Вы всегда можете обратиться к нам за бесплатной консультацией.
Как снизить штраф за просроченную отчетность в ФНС
Уведомление из ФНС — неприятно, но не приговор. Закон прямо допускает, что штрафы за налоговую отчетность можно смягчить, если есть обстоятельства:
заболел бухгалтер;
зависла система ЭДО;
была смена руководства или штатные перестановки;
реорганизация, смена юрадреса и т. д.
Чтобы уменьшить штрафы налоговой, нужно подать в ИФНС заявление и приложить документы. Работает это по ст. 112 и 114 НК. В 2025 году многие инспекции уже действуют гибче при условии, что бизнес сам проявляет инициативу.
Пример: ООО «Альфа» пропустило срок сдачи декларации по УСН. Получили штраф 5 000 ₽. Подали заявление с копией больничного главбуха и письмом от системного администратора о сбое. Через 2 недели налоговая снизила штраф до 1 000 ₽.
Если вы сами обнаружили ошибку и подали уточненную декларацию до начала налоговой проверки, штраф можно избежать (п. 4 ст. 81 НК). Важно: если уточненка приводит к доплате налога, то и налог, и пени нужно уплатить до подачи декларации — тогда штрафа не будет.
А вот если отчетность не подана совсем, это уже другой случай. Тогда применяется штраф ФНС за несдачу отчетности — от 1 000 ₽ и выше, за каждый месяц.
Но дело не только в сумме. Отсутствие отчетности — это тревожный сигнал для налоговой. Такая ситуация может повлечь блокировку расчетного счета, особенно если есть признаки систематических нарушений. Также возрастает риск камеральной или выездной проверки.
Даже если налог по декларации уплачен, за несвоевременную сдачу отчетности в электронном виде инспекция вправе назначить отдельное взыскание — штрафы ФНС за несвоевременную сдачу отчетности. Поэтому лучше не откладывать подачу даже «нулевых» форм.
Не успели сдать отчетность и получили штраф?
Получите от нас образец ходатайства о снижении суммы штрафа. Заполните свои данные ниже и мы пришлем вам документ.
Как снизить штраф за несвоевременную сдачу отчетности ЕФС‑1 в СФР
В 2025 году штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в СФР остались прежними — 200 ₽ за каждого сотрудника. Но есть варианты смягчения:
Если вы сами все исправили, и до вас не успели дойти с требованием.
Если дело в техсбоях — прикладывайте скрины, письма, акты.
Если задержка из-за реорганизации, смены ИП, перевода сотрудников.
Плюс есть стандартный механизм по ст. 4.2 КоАП: можно подать ходатайство о снижении штрафа в течение 10 рабочих дней.
Как снизить штраф за просроченную отчетность в Росстат
Штраф за отчетность в Росстат по-прежнему значительный для бизнеса. За просрочку — 20 000–70 000 ₽, при повторе — до 150 000 ₽.
Что поможет снизить наказание:
отчет все же сдан (пусть и поздно), и данные в нем достоверны;
задержка из-за переезда, замены бухгалтера, или сбоя в системе;
вам не направили уведомление (актуально для новых форм в 2025 году);
на момент сдачи компания еще не подходила под критерии.
Все это нужно описать в объяснительном письме в территориальный орган Росстата и приложить доказательства. По опыту: если нарушение первое, то могут пойти навстречу.
Сравнительная таблица: как снизить штраф за несвоевременную отчетность
Ведомство
Штраф за несвоевременную отчетность
Как можно снизить
ФНС
5% от суммы налога, минимум 1 000 ₽
Смягчающие обстоятельства по ст. 112 НК, уточненка до проверки и доплата налога и пени до сдачи уточненки
СФР
200 ₽ за каждого сотрудника
Устранение до запроса, ходатайство по КоАП
Росстат
20 000–150 000 ₽
Первое нарушение, техсбои, неактуальная обязанность
Как сдавать отчетность вовремя и не получать штрафы
Гораздо проще не допускать просрочек, чем потом искать, как уменьшить штрафы налоговой или СФР. Вот рабочие способы:
Настройте напоминания и дедлайны — по всем направлениям: ФНС, СФР, Росстат.
Проверьте, какие формы вы обязаны сдавать именно в 2025 году.
Подумайте об аутсорсинге — если риски велики, а штатного контроля нет.
Назначьте ответственного — не путайте его с бухгалтером «по умолчанию».
Штрафы за несвоевременную отчетность в 2025 году можно снизить или избежать. Главное — быстро реагировать, собирать подтверждающие документы и действовать в рамках закона.
А чтобы вообще не сталкиваться с просрочками, настройте процессы или делегируйте их тем, кто ведет все под ключ.
Пропустили срок сдачи отчетности и получили штраф? Мы поможем его снизить
Разберемся в ситуации, соберем нужные документы, составим заявление в ФНС, СФР или Росстат и подадим все в срок. Получите профессиональную поддержку быстро и без сбоев!
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJEY2ME
Начать дискуссию