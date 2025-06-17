Что грозит ООО за задержку отчетности: примеры и суммы штрафов

Какую отчетность сдают ООО
Организации обязаны сдавать отчетность:
в ФНС — бухгалтерскую и налоговую отчетность;
в Росстат — статистическую отчетность;
в СФР и налоговую — отчетность по сотрудникам;
в военный комиссариат или администрацию — за военнообязанных сотрудников;
в другие госорганы, в зависимости от отраслевой специфики бизнеса: Росалкогольтабакрегулирование, Росприроднадзор, Роскомнадзор, ФТС.
Не сданной считается отчетность, которую подали после крайнего срока, независимо от того, уплачен ли налог.
При этом вся отчетность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства. Устаревшие формы недействительны, в том числе на бумажных носителях. Государственные органы посчитают отчет не сданным и начислят штраф.
Эксперт обращает внимание: если организация приостановила или фактически перестала вести деятельность, но не закрылась, то ей все равно надо подавать отчетность.
Помимо штрафа за несдачу отчетности ООО от налоговой, придет и другой — административный. Его оплатит должностное лицо, которое допустило нарушение: главбух или руководитель. Эта мера распространяется только на организации, так как ИП не могут оштрафовать дважды за одно нарушение.
Также налоговая имеет право оштрафовать компанию дважды — за не вовремя поданную отчетность и просрочку по тому же налогу, так как это разные нарушения.
Какие штрафы грозят ООО, если не сдать отчеты в налоговую
Какая ответственность за неподачу отчетности грозит ООО без сотрудников.
Бухгалтерская отчетность
Организации сдают бухотчетность раз в году. При этом могут формировать ее чаще для внутренних нужд, например, перед выплатой дивидендов. Бухгалтерская отчетность состоит из бухбаланса и нескольких приложений — отчетов о финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств и пояснений. Некоторые предприятия малого бизнеса (перечислены в ст.4 № 209-ФЗ) подпадают под упрощенный бухучет — подают только бухбаланс и отчет о финрезультатах.
Отчетность за 2024 год следует подать до 31 марта 2025 года, за 2025 г. — не позже 31 марта 2026 года.
Ответственность
Размер штрафа за неподачу бухгалтерской отчетности ООО зависит от того, обязана или не обязана компания размещать ее в ГИР БО (государственный информационный ресурс бухгалтерской/финансовой отчетности).
Если не обязана — штраф составит 200 рублей за каждый просроченный документ, основание — п. 1 ст. 126 НК.
Если обязана — штраф возрастет до 3000–5000 рублей для тех, кто отчитывается полностью, и до 1500–2500 — для тех, кто сдает в упрощенном порядке. Те же санкции предусмотрены для компаний, в бухотчетности которой есть данные, содержащие государственную тайну. Такие ООО отчитываются в органы госстатистики.
Штраф для должностного лица в перечисленных случаях составит от 300 до 500 рублей, основание — ст. 15.6 и 19.7 КоАП.
Налоговая отчетность
Есть общие отчеты, которые сдают в налоговую большинство организаций:
Декларацию по налогу на прибыль сдают помесячно или поквартально. Отчитаться нужно до 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом.
Декларации по НДС, по единому налогу и по сельхозналогу предоставляют за год — до 25 марта года, который следует за отчетным.
Декларацию по имущественному налогу обязаны сдать до 25 февраля года, который следует за отчетным.
Ответственность
По общему правилу штраф составит от 5% на сумму недосчитанного налога за каждый месяц просрочки. При этом установлены:
минимум — 1000 рублей;
максимум — до 30% от суммы неуплаты.
Помимо штрафа, начислят пени за задержку отчетности за каждый день без оплаты из расчета 1/300 от ставки рефинансирования Банка России в первые 30 дней просрочки. И далее — по ставке 1/150.
Если и после 20 дней организация так и не заплатит налог, ФНС вправе заблокировать счет. Если же ООО не подала декларацию, но налог заплатила, счета не арестуют.
Административный штраф за несдачу декларации по НДС и другим налогам руководителю или должностному лицу — 300–500 рублей.
Эксперт обращает внимание: налоговый инспектор вправе потребовать пояснить тот или иной пункт декларации — например, если не сходятся данные из нескольких отчетов. Если не предоставить ответ — можно получить штраф до 5000 рублей. Если в течение года промолчать в ответ на подобный запрос еще раз, то взыскание вырастет до 20 тысяч рублей.
Другие налоги
В зависимости от вида деятельности, компании сдают отчетность и по другим налогам — бухгалтеру или руководителю стоит проверить свой перечень налогов к уплате, чтобы ориентироваться в сдаче отчетности.
Например, ООО нужно сдать водную декларацию по налогу за пользование водными ресурсами. Что будет, если не отправить документ:
За несдачу декларации в срок и неуплату налога компания заплатит штраф — 5% от суммы налога — от 1000 рублей и до 30% от суммы долга.
За отсутствие декларации при уплате налога последует штраф должностному лицу — 300–500 рублей. За некорректный формат подачи отчетности штраф — 200 рублей.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» поможет вам сдать любые типы деклараций, подхватит остальную отчетность, наладит кадровый учет и запустит участок ВУ в организации на любой системе налогообложения. Кроме того, подскажем, как оптимизировать налоги, если бизнес поставлен «на паузу» — у нас более 150 экспертов разного профиля в штате.
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Штрафы для ООО за отчетность по работникам
С момента трудоустройства хотя бы одного человека в компанию ООО начинает отчитываться перед государством за наемных работников:
в налоговую;
в СФР.
Отчетность в налоговую инспекцию
В таблице собрали последствия за просрочку отчетности ООО по сотрудникам.
Отчетность
Крайний срок
Ответственность
Каждый квартал — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
За год — до 25 февраля года, следующего за отчетным
Штраф за просрочку 6-НДФЛ — 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц, могут заблокировать счет
За ошибки в данных — 500 рублей
Каждый квартал — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
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Ни отчета, ни налога — 5% от суммы налога (минимум 1000 рублей) — за полные и неполные месяцы (п.1 ст. 119 НК)
Блокировка счета — за неподачу отчетности и неуплату взносов в течение 20 дней
Если налог уплачен, а отчет не сдан — 1000 рублей
Каждый месяц — до 25 числа месяца, следующего за отчетным
Можно не сдавать каждый 3-й месяц в квартале
200 рублей за каждый документ (ст. 126 НК)
Эксперт обращает внимание:
За ошибки в определении налоговой базы по налогам предусмотрен штраф — 20–40%, основание — ст. 122 НК. Первое — после ненамеренной ошибки, второе — если налоговикам удастся доказать умысел.
Единый административный штраф для должностных лиц за неподачу сведений в налоговую — 300–500 рублей, основание — ч.1 ст. 15.6 КоАП.
Какие штрафы грозят ООО, если не сдать отчеты в СФР
В таблице разобрали ответственность за несвоевременную сдачу отчетности различных разделов и подразделов ЕФС-1 в СФР.
Отчетность
Крайний срок
Ответственность
Сведения о страховом стаже (п/р 1.2)
За предыдущий год — до 25 января следующего
500 рублей за несвоевременную подачу данных о каждом сотруднике
Сведения о трудовой деятельности (п/р 1.1)
За предыдущий месяц, в котором был перевод на новую должность — до 25 числа следующего
На следующий день после увольнения или приема на работу сотрудника
Не подавать, если изменения численности штата не было
Сведения о взносах на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (р. 2)
До 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
5% от неучтенной суммы взносов (минимум — 1000 рублей, максимум — 30% от всей суммы)
Эксперт обращает внимание: должностные лица, которые допустили просрочку подачи отчетности в СФР, заплатят штраф 300–500 рублей или получат предупреждение.
Штрафы за неподачу отчетности по военнообязанным
Каждая организация должна вести воинский учет и отправлять в военкомат отчетность. Здесь эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии» рассказали, как организовать ВУ и ничего не упустить.
Если ответственный сотрудник ООО не будет исполнять обязанности по ведению воинского учета в компании, то придется заплатить штраф — собрали все в таблицу.
Суть нарушения и отчетность
Сумма штрафа
Основание
Не направили по запросу военкомата списки граждан для первоначальной постановки на ВУ
Форма из приложения №6 и анкета из приложения №7 к Положению №719
40 000 — 50 000 рублей для должностных лиц
350 000 — 400 000 рублей для юрлиц
Не оповестили работника о вызове по повестке, направленной в организацию
Уведомление о вызове с подписью работника
Не освободили сотрудника от работы в день плановой явки в военкомат
Приказ об освобождении
40 000 — 50 000 рублей для должностных лиц
350 000 — 400 000 рублей для юрлиц
Не сообщили о приеме или увольнении военнообязанного гражданина
Не направили сведения об изменении учетных данных
Форма — Приложение 2 к Положению № 719
40 000 — 50 000 рублей для должностных лиц
Штрафы за неподачу отчетности ООО в Росстат
Росстат установил более 200 форм отчетности для ООО и ИП с разными сроками сдачи. Что нужно сдавать конкретно вашей компании и в какие сроки в 2025 году, можно узнать на сайте ведомства. Там же — скачать соответствующие актуальные формы.
Например, компании надо сдать:
сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов (форма 4-ТЭР) — подают с 20 января по 16 февраля года, следующего за отчетным;
сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) — подают раз в месяц с 1 по 10 числа после отчетного месяца;
сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений (С-1) — ежемесячно с 1 по 2 числа следующего за отчетным месяцем.
Каждые пять лет проводится сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса. Следующий такой отчет следует подать в 2026 году по итогам 2025 года.
Ответственность
Штраф за непредставление первичных статистических данных — 20–70 тысяч рублей для юрлиц. Санкции для должностных лиц — 10–20 тысяч рублей.
Повторное нарушение чревато более крупными штрафами: 100–150 тысяч рублей для организаций и 30–50 тысяч рублей — для должностных лиц, основание — ст. 13.19 КоАП.
Штрафы за неподачу сведений в Роскомнадзор
ИП и организации обязаны соблюдать закон о персональных данных № 152-ФЗ.
Бизнес попадает в реестр операторов персональных данных (ПДн) и отправляет уведомление в Роскомнадзор, если собирает, обрабатывает и использует личные данные:
соискателей на должность в компании;
сотрудников;
контрагентов;
посетителей, которые однократно посещают объект компании, если предполагается выдача пропуска;
клиентов.
Ответственность
Санкции за игнорирование требований Роскомнадзора ощутимо ужесточили в 2025 году. С 30 мая, если не предоставить сведения в РКН, компании грозит:
взысканием 30-50 тысяч рублей для должностных лиц;
взысканием 100-300 тысяч рублей — для ООО.
Как сдавать отчетность без штрафов
Вот несколько рекомендаций от экспертов «Первой Экспертной Бухгалтерии», как избежать штрафов за отчетность и не привлекать внимания налоговиков.
Для каждого типа отчетности в законе предусмотрен свой крайний срок сдачи. Современные IT-решения и сервисы электронного документооборота, которыми пользуются бухгалтеры, предупреждают о сроках подачи налоговой отчетности ООО и штрафах. Используйте автоматизацию и настройте уведомления программ.
Организуйте непрерывное поступление данных в систему. Если установить сроки для руководителей отделов и обособленных подразделений, то это упростит сбор информации, ускорит формирование отчетности и позволит избежать ошибок.
Подавайте отчетность заранее. Оставьте время для подачи корректировки, если заметите ошибку. А еще в последний день подачи возрастает нагрузка на ресурсы ФНС, не исключены подвисания и технические сбои.
Если штраф все-таки выставили, можно попытаться снизить сумму взыскания — сослаться на смягчающие обстоятельства, приложив доказательства. Например, тяжелое финансовое положение компании, личные обстоятельства, технический сбой, форс-мажор: пожар, наводнение.
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