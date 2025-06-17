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Что грозит ООО за задержку отчетности: примеры и суммы штрафов

Что грозит ООО за задержку отчетности: примеры и суммы штрафов

По итогам 10 месяцев 2024 года налоговая взыскала с бизнеса 783 млрд рублей в виде пеней и штрафов. Большая часть штрафных санкций — за непредставление отчетности. Рассказали, какие штрафы грозят за несоблюдение сроков подачи документов и как не стать частью печальной статистики.

Какую отчетность сдают ООО

Организации обязаны сдавать отчетность:

  • в ФНС — бухгалтерскую и налоговую отчетность;

  • в Росстат — статистическую отчетность;

  • в СФР и налоговую — отчетность по сотрудникам;

  • в военный комиссариат или администрацию — за военнообязанных сотрудников;

  • в другие госорганы, в зависимости от отраслевой специфики бизнеса: Росалкогольтабакрегулирование, Росприроднадзор, Роскомнадзор, ФТС.

Не сданной считается отчетность, которую подали после крайнего срока, независимо от того, уплачен ли налог

При этом вся отчетность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства. Устаревшие формы недействительны, в том числе на бумажных носителях. Государственные органы посчитают отчет не сданным и начислят штраф.

Эксперт обращает внимание: если организация приостановила или фактически перестала вести деятельность, но не закрылась, то ей все равно надо подавать отчетность.

Помимо штрафа за несдачу отчетности ООО от налоговой, придет и другой — административный. Его оплатит должностное лицо, которое допустило нарушение: главбух или руководитель. Эта мера распространяется только на организации, так как ИП не могут оштрафовать дважды за одно нарушение.

Также налоговая имеет право оштрафовать компанию дважды — за не вовремя поданную отчетность и просрочку по тому же налогу, так как это разные нарушения.

Какие штрафы грозят ООО, если не сдать отчеты в налоговую

Какая ответственность за неподачу отчетности грозит ООО без сотрудников.

Бухгалтерская отчетность

Организации сдают бухотчетность раз в году. При этом могут формировать ее чаще для внутренних нужд, например, перед выплатой дивидендов. Бухгалтерская отчетность состоит из бухбаланса и нескольких приложений — отчетов о финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств и пояснений. Некоторые предприятия малого бизнеса (перечислены в ст.4 № 209-ФЗ) подпадают под упрощенный бухучет — подают только бухбаланс и отчет о финрезультатах.

Отчетность за 2024 год следует подать до 31 марта 2025 года, за 2025 г. — не позже 31 марта 2026 года.

Ответственность

Размер штрафа за неподачу бухгалтерской отчетности ООО зависит от того, обязана или не обязана компания размещать ее в ГИР БО (государственный информационный ресурс бухгалтерской/финансовой отчетности).

Если не обязана — штраф составит 200 рублей за каждый просроченный документ, основание — п. 1 ст. 126 НК

Если обязана — штраф возрастет до 3000–5000 рублей для тех, кто отчитывается полностью, и до 1500–2500 — для тех, кто сдает в упрощенном порядке. Те же санкции предусмотрены для компаний, в бухотчетности которой есть данные, содержащие государственную тайну. Такие ООО отчитываются в органы госстатистики.

Штраф для должностного лица в перечисленных случаях составит от 300 до 500 рублей, основание — ст. 15.6 и 19.7 КоАП.

Налоговая отчетность

Есть общие отчеты, которые сдают в налоговую большинство организаций:

  • Декларацию по налогу на прибыль сдают помесячно или поквартально. Отчитаться нужно до 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом.

  • Декларации по НДС, по единому налогу и по сельхозналогу предоставляют за год — до 25 марта года, который следует за отчетным.

  • Декларацию по имущественному налогу обязаны сдать до 25 февраля года, который следует за отчетным.

Ответственность

По общему правилу штраф составит от 5% на сумму недосчитанного налога за каждый месяц просрочки. При этом установлены: 

  • минимум — 1000 рублей; 

  • максимум — до 30% от суммы неуплаты.

Помимо штрафа, начислят пени за задержку отчетности за каждый день без оплаты из расчета 1/300 от ставки рефинансирования Банка России в первые 30 дней просрочки. И далее — по ставке 1/150.

Если и после 20 дней организация так и не заплатит налог, ФНС вправе заблокировать счет. Если же ООО не подала декларацию, но налог заплатила, счета не арестуют.

Административный штраф за несдачу декларации по НДС и другим налогам руководителю или должностному лицу — 300–500 рублей.

Эксперт обращает внимание: налоговый инспектор вправе потребовать пояснить тот или иной пункт декларации — например, если не сходятся данные из нескольких отчетов. Если не предоставить ответ — можно получить штраф до 5000 рублей. Если в течение года промолчать в ответ на подобный запрос еще раз, то взыскание вырастет до 20 тысяч рублей.

Другие налоги

В зависимости от вида деятельности, компании сдают отчетность и по другим налогам — бухгалтеру или руководителю стоит проверить свой перечень налогов к уплате, чтобы ориентироваться в сдаче отчетности.

Например, ООО нужно сдать водную декларацию по налогу за пользование водными ресурсами. Что будет, если не отправить документ:

  • За несдачу декларации в срок и неуплату налога компания заплатит штраф — 5% от суммы налога — от 1000 рублей и до 30% от суммы долга. 

  • За отсутствие декларации при уплате налога последует штраф должностному лицу — 300–500 рублей. За некорректный формат подачи отчетности штраф — 200 рублей. 

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» поможет вам сдать любые типы деклараций, подхватит остальную отчетность, наладит кадровый учет и запустит участок ВУ в организации на любой системе налогообложения. Кроме того, подскажем, как оптимизировать налоги, если бизнес поставлен «на паузу» — у нас более 150 экспертов разного профиля в штате.

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Штрафы для ООО за отчетность по работникам

С момента трудоустройства хотя бы одного человека в компанию ООО начинает отчитываться перед государством за наемных работников:

  • в налоговую;

  • в СФР.

Отчетность в налоговую инспекцию

В таблице собрали последствия за просрочку отчетности ООО по сотрудникам.

Отчетность

Крайний срок

Ответственность

6-НДФЛ

Каждый квартал — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

За год — до 25 февраля года, следующего за отчетным

Штраф за просрочку 6-НДФЛ — 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц, могут заблокировать счет

За ошибки в данных — 500 рублей

РСВ

Каждый квартал — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

В 2025 году действует новая форма!

Ни отчета, ни налога — 5% от суммы налога (минимум 1000 рублей) — за полные и неполные месяцы (п.1 ст. 119 НК)

Блокировка счета — за неподачу отчетности и неуплату взносов в течение 20 дней

Если налог уплачен, а отчет не сдан — 1000 рублей

Персонифицированные сведения о физических лицах

Каждый месяц — до 25 числа месяца, следующего за отчетным

Можно не сдавать каждый 3-й месяц в квартале

200 рублей за каждый документ (ст. 126 НК)

Эксперт обращает внимание:

  1. За ошибки в определении налоговой базы по налогам предусмотрен штраф — 20–40%, основание — ст. 122 НК. Первое — после ненамеренной ошибки, второе — если налоговикам удастся доказать умысел.

  2. Единый административный штраф для должностных лиц за неподачу сведений в налоговую — 300–500 рублей, основание — ч.1 ст. 15.6 КоАП.

Какие штрафы грозят ООО, если не сдать отчеты в СФР

В таблице разобрали ответственность за несвоевременную сдачу отчетности различных разделов и подразделов ЕФС-1 в СФР.

Отчетность

Крайний срок

Ответственность

Сведения о страховом стаже (п/р 1.2)

За предыдущий год — до 25 января следующего

500 рублей за несвоевременную подачу данных о каждом сотруднике

Сведения о трудовой деятельности (п/р 1.1)

За предыдущий месяц, в котором был перевод на новую должность — до 25 числа следующего

На следующий день после увольнения или приема на работу сотрудника

Не подавать, если изменения численности штата не было

Сведения о взносах на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (р. 2)

До 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

5% от неучтенной суммы взносов (минимум — 1000 рублей, максимум — 30% от всей суммы)

Эксперт обращает внимание: должностные лица, которые допустили просрочку подачи отчетности в СФР, заплатят штраф 300–500 рублей или получат предупреждение.

Штрафы за неподачу отчетности по военнообязанным

Каждая организация должна вести воинский учет и отправлять в военкомат отчетность. Здесь эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии» рассказали, как организовать ВУ и ничего не упустить.

Если ответственный сотрудник ООО не будет исполнять обязанности по ведению воинского учета в компании, то придется заплатить штраф — собрали все в таблицу.

Суть нарушения и отчетность

Сумма штрафа

Основание

Не направили по запросу военкомата списки граждан для первоначальной постановки на ВУ

Форма из приложения №6 и анкета из приложения №7 к Положению №719

40 000 — 50 000 рублей для должностных лиц

350 000 — 400 000 рублей для юрлиц

21.1 статья КоАП

Не оповестили работника о вызове по повестке, направленной в организацию

Уведомление о вызове с подписью работника

Не освободили сотрудника от работы в день плановой явки в военкомат

Приказ об освобождении

40 000 — 50 000 рублей для должностных лиц

350 000 — 400 000 рублей для юрлиц

21.2 статья КоАП

Не сообщили о приеме или увольнении военнообязанного гражданина

Не направили сведения об изменении учетных данных

Форма — Приложение 2 к Положению № 719

40 000 — 50 000 рублей для должностных лиц

21.4 статья КоАП

Штрафы за неподачу отчетности ООО в Росстат

Росстат установил более 200 форм отчетности для ООО и ИП с разными сроками сдачи. Что нужно сдавать конкретно вашей компании и в какие сроки в 2025 году, можно узнать на сайте ведомства. Там же — скачать соответствующие актуальные формы.

Например, компании надо сдать: 

  • сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов (форма 4-ТЭР) — подают с 20 января по 16 февраля года, следующего за отчетным; 

  • сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) — подают раз в месяц с 1 по 10 числа после отчетного месяца; 

  • сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений (С-1) — ежемесячно с 1 по 2 числа следующего за отчетным месяцем.

Каждые пять лет проводится сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса. Следующий такой отчет следует подать в 2026 году по итогам 2025 года.

Ответственность

Штраф за непредставление первичных статистических данных — 20–70 тысяч рублей для юрлиц. Санкции для должностных лиц — 10–20 тысяч рублей.

Повторное нарушение чревато более крупными штрафами: 100–150 тысяч рублей для организаций и 30–50 тысяч рублей — для должностных лиц, основание — ст. 13.19 КоАП

Штрафы за неподачу сведений в Роскомнадзор

ИП и организации обязаны соблюдать закон о персональных данных № 152-ФЗ

Бизнес попадает в реестр операторов персональных данных (ПДн) и отправляет уведомление в Роскомнадзор, если собирает, обрабатывает и использует личные данные:

  • соискателей на должность в компании;

  • сотрудников;

  • контрагентов;

  • посетителей, которые однократно посещают объект компании, если предполагается выдача пропуска;

  • клиентов.

Ответственность

Санкции за игнорирование требований Роскомнадзора ощутимо ужесточили в 2025 году. С 30 мая, если не предоставить сведения в РКН, компании грозит: 

  • взысканием 30-50 тысяч рублей для должностных лиц; 

  • взысканием 100-300 тысяч рублей — для ООО.

Как сдавать отчетность без штрафов

Вот несколько рекомендаций от экспертов «Первой Экспертной Бухгалтерии», как избежать штрафов за отчетность и не привлекать внимания налоговиков.

  1. Для каждого типа отчетности в законе предусмотрен свой крайний срок сдачи. Современные IT-решения и сервисы электронного документооборота, которыми пользуются бухгалтеры, предупреждают о сроках подачи налоговой отчетности ООО и штрафах. Используйте автоматизацию и настройте уведомления программ.

  2. Организуйте непрерывное поступление данных в систему. Если установить сроки для руководителей отделов и обособленных подразделений, то это упростит сбор информации, ускорит формирование отчетности и позволит избежать ошибок.

  3. Подавайте отчетность заранее. Оставьте время для подачи корректировки, если заметите ошибку. А еще в последний день подачи возрастает нагрузка на ресурсы ФНС, не исключены подвисания и технические сбои.

Если штраф все-таки выставили, можно попытаться снизить сумму взыскания — сослаться на смягчающие обстоятельства, приложив доказательства. Например, тяжелое финансовое положение компании, личные обстоятельства, технический сбой, форс-мажор: пожар, наводнение.

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