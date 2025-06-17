Что грозит ООО за задержку отчетности: примеры и суммы штрафов

Какую отчетность сдают ООО

Организации обязаны сдавать отчетность:

в ФНС — бухгалтерскую и налоговую отчетность;

в Росстат — статистическую отчетность;

в СФР и налоговую — отчетность по сотрудникам;

в военный комиссариат или администрацию — за военнообязанных сотрудников;

в другие госорганы, в зависимости от отраслевой специфики бизнеса: Росалкогольтабакрегулирование, Росприроднадзор, Роскомнадзор, ФТС.

Не сданной считается отчетность, которую подали после крайнего срока, независимо от того, уплачен ли налог.

При этом вся отчетность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства. Устаревшие формы недействительны, в том числе на бумажных носителях. Государственные органы посчитают отчет не сданным и начислят штраф.

Эксперт обращает внимание: если организация приостановила или фактически перестала вести деятельность, но не закрылась, то ей все равно надо подавать отчетность.

Помимо штрафа за несдачу отчетности ООО от налоговой, придет и другой — административный. Его оплатит должностное лицо, которое допустило нарушение: главбух или руководитель. Эта мера распространяется только на организации, так как ИП не могут оштрафовать дважды за одно нарушение.

Также налоговая имеет право оштрафовать компанию дважды — за не вовремя поданную отчетность и просрочку по тому же налогу, так как это разные нарушения.