Кризис неплатежей 2025: что делать бизнесу и как заставить контрагента платить

Почему в 2025 популярно взыскание задолженности

Экономическая ситуация в 2025 году резко обострила проблему расчетов между компаниями. Бухгалтерская дебиторская задолженность затронула почти все сферы — от производства до услуг. По данным некоторых отраслевых исследований, о неплатежах заявила каждая четвертая компания МСП, а в период с октября 2024 года по март 2025 года просроченная кредиторская задолженность по экономике в целом выросла на 11,6% относительно данных за сентябрь 2024 года.

Факторами, усугубившими ситуацию, стали усиление налоговой нагрузки после реформы, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, сбои и задержки платежей внутри цепочек поставок и рост числа компаний-банкротов, которые уходят с рынка, оставляя неоплаченные счета.

В этих условиях вопрос «контрагент не платит, что делать?» стал для предпринимателей одним из самых актуальных. Когда звонок с напоминанием о долге уже не решает проблему, важно действовать по четкой стратегии: начинать с мягких способов урегулирования и, при необходимости, переходить к юридическим инструментам.