Кризис неплатежей 2025: что делать бизнесу и как заставить контрагента платить

Почему в 2025 популярно взыскание задолженности
Экономическая ситуация в 2025 году резко обострила проблему расчетов между компаниями. Бухгалтерская дебиторская задолженность затронула почти все сферы — от производства до услуг. По данным некоторых отраслевых исследований, о неплатежах заявила каждая четвертая компания МСП, а в период с октября 2024 года по март 2025 года просроченная кредиторская задолженность по экономике в целом выросла на 11,6% относительно данных за сентябрь 2024 года.
Факторами, усугубившими ситуацию, стали усиление налоговой нагрузки после реформы, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, сбои и задержки платежей внутри цепочек поставок и рост числа компаний-банкротов, которые уходят с рынка, оставляя неоплаченные счета.
В этих условиях вопрос «контрагент не платит, что делать?» стал для предпринимателей одним из самых актуальных. Когда звонок с напоминанием о долге уже не решает проблему, важно действовать по четкой стратегии: начинать с мягких способов урегулирования и, при необходимости, переходить к юридическим инструментам.
Как устроить переговоры по взысканию дебиторской задолженности
Самый мягкий способ напомнить о задолженности — это переговоры. Если заказчик не платит, стоит не только напомнить ему о долге, но и предложить решение, которое устроит обе стороны. Таким решением может быть:
рассрочка;
перенос даты платежа;
взаимозачет или иное решение.
Перед переговорами нужно отправить напоминание о задолженности, например, по электронной почте. Такое напоминание может пригодиться и в том случае, если дело дойдет до суда — письмо послужит доказательством, что вы пытались повлиять на ситуацию.
При переговорах стоит иметь под рукой документы, подтверждающие сотрудничество, фиксировать результаты в письменной форме и избегать агрессивного давления, которое может закрыть двери для мирного решения.
Как направить контрагенту уведомление об имеющейся задолженности, если он не платит по договору
Если переговоры не дали результата, следующей мерой для взыскания дебиторской задолженности будет уведомление об имеющейся задолженности. Когда заказчик не платит по договору, этот документ становится первым формальным шагом.
В уведомлении нужно указать:
какая сумма подлежит оплате;
привести ссылки на договор и подписанные сторонами акты выполненных работ, накладные, УПД;
указать срок, в течение которого долг должен быть погашен;
предупредить о дальнейшем обращении в суд.
Уведомление нужно отправить должнику заказным письмом по адресу, указанному в договоре в разделе «Реквизиты и адреса сторон». Есть и другой вариант: лично передать два экземпляра документа в офис должника, проставив подпись и дату получения. Один экземпляр остается у должника, второй — у вас. После получения уведомления должник может выполнить требование и оплатить долг.
Как составить досудебную претензию, если контрагент не платит
Если должник получил ваше уведомление, но игнорирует его или отказывается платить, для взыскания задолженности нужно составить досудебную претензию и обратиться в суд. Досудебная претензия отличается большей строгостью в оформлении и обязательным учетом срока давности дебиторской задолженности. Если его пропустить, суд не сможет вам помочь.
Срок исковой давности начинается на следующий день после даты оплаты, которая указана в договоре. Скажем, если контрагент должен был оплатить товар до 2 сентября и не произвел оплату, то срок исковой давности пойдет с 3 сентября.
Общий срок исковой давности составляет 3 года, а максимальный — 10 лет.
В некоторых случаях срок исковой давности может быть приостановлен:
иск невозможно подать из-за чрезвычайных обстоятельств;
правительство ввело мораторий на исполнение обязательств;
приостановлено действие закона, на котором основаны требования.
Также срок замораживается, если стороны пытаются решить спор без суда — например, через процедуру медиации.
Кроме приостановки, срок исковой давности может быть прерван. Это происходит, если:
должник согласился с претензией;
в договор внесли изменения, из которых видно, что долг признается;
подписан акт сверки;
должник выдал расписку.
Если срок уже истек, но должник письменно подтвердил долг, он начнет течь заново.
В досудебной претензии опишите нарушения максимально подробно, приложите копии всех подтверждающих документов и направьте документ официальным способом — почтой с уведомлением или через курьера с подписью.
Как обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность
Если заказчик не платит за работу даже после досудебной претензии, пора готовить иск. Такая мера считается жесткой, и прибегнуть к ней можно минимум через 30 дней после отправки претензии, если иной срок не установлен Договором.
1. В первую очередь, определитесь с судом, в который будете подавать заявление. Выбор суда зависит от того, кто ваш должник — организация, ИП или физическое лицо.
Если должник — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то споры между компаниями и ИП рассматривают арбитражные суды по месту регистрации ответчика (адрес из ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Если договором предусмотрена подсудность (например: «споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения истца»), можно подать иск по этому адресу.
Если должник — физическое лицо, то иск подается в суд общей юрисдикции по месту жительства должника. Но есть уточнение: если сумма иска не превышает 100 000 рублей, дело рассматривает мировой судья, если больше — районный (городской) суд.
2. Составьте иск. К исковому заявлению нужно приложить ваши регистрационные документы, договоры, акты выполненных работ, переписку, платежные документы, подтверждающие, что вы отправили контрагенту претензию — уведомление о вручении и ответ контрагента, если он его дал. Такие шаги нужны для того, чтобы подтвердить выполненные обязательства с вашей стороны и невыполненные — со стороны контрагента.
3. Оплатите госпошлину и направьте исковое заявление в суд.
4. Дождитесь решения суда. Если при рассмотрении дела и представленных вами доказательств суд примет решение в вашу пользу, то по результатам рассмотрения дела вы можете запрашивать исполнительный лист и обращаться для дальнейшего взыскания в службу судебных приставов. Должнику выдадут исполнительный лист (при обычном разбирательстве или в рамках искового производства) или судебный приказ (в упрощенном порядке). В этих документах фиксируются все ваши требования, утвержденные при рассмотрении дела в решении судом — возврат долга, затраты на оплаты госпошлины и начисленных пеней.
Как организовать учет дебиторской задолженности
Предотвратить дебиторскую задолженность легче, чем проходить путь по ее взысканию. Учет дебиторской задолженности — это не просто фиксирование факта долга, а необходимая работа по отслеживанию, анализу и своевременной реакции на просрочки.
Грамотно выстроенный учет помогает:
контролировать сроки и суммы поступлений;
видеть финансовое состояние контрагентов в динамике;
прогнозировать кассовые разрывы;
минимизировать риск неплатежей.
Чтобы учет работал эффективно, внедрите меры:
Регулярно сверяйте расчеты с контрагентами. Проводите сверки не только в конце года, а минимум ежеквартально, а при активных оборотах — ежемесячно. Это помогает вовремя выявлять расхождения и исключать споры, когда долг уже «устарел» и контрагент перестал реагировать.
Используйте автоматизированные системы. Бухгалтерские программы могут присылать напоминания о приближающихся сроках оплаты, формировать отчеты по дебиторке и даже отправлять автоматические письма должникам. Это особенно важно, когда у компании десятки клиентов и платежей в месяц.
Проверяйте благонадежность партнеров. Перед подписанием договора изучайте сведения из ЕГРЮЛ, ФНС, сервисов проверки задолженностей. Наличие крупных долгов или частые изменения учредителей — сигнал о рисках.
Четко фиксируйте условия в договорах. Прописывайте конкретные даты оплаты, графики платежей, штрафные санкции за просрочку и право приостанавливать работы до погашения задолженности.
Определите внутренний регламент работы с долгами. Определите, на каком дне просрочки отправляется первое напоминание, когда инициируется претензионная работа и в какой момент к взысканию денег должен подключиться юрист.
