Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств

Важно! Разграничиваем законные и незаконные способы оптимизации. Применение специальных налоговых режимов, структурирование компании и использование федеральных и региональных льгот — это законные способы снизить налоговую нагрузку. Работать со спорными контрагентами, «рисовать» НДС и дробить бизнес — это нарушение закона.

НДС — налог плохо оптимизируемый. НДС, вычтенный в пользу одной компании, становится бременем для другой. Однако снизить нагрузку на компанию возможно.

За что доначисляют НДС

По данным ФНС, в 2024 году 63% доплат приходилось на добровольные погашения налогоплательщиков — налоговая выявляет случаи нарушений с НДС автоматически. То есть бизнес платит еще до адресной проверки компании. Только 37% объема доначисленного пришлось на выездные проверки. Средняя сумма, которую взыскивает налоговая при выездной проверке, по итогам I кв. 2025 года, составила 79 млн рублей по РФ и 115 млн рублей по Москве. Годовой прирост — +25% и +31% соответственно. Неуплата НДС — самое популярное нарушение. Нередко компании не используют все доступные послабления законодательства, предпочитая серые схемы ухода от уплаты налогов как более понятные. Не всегда очевиден и злой умысел. Если компания вообще не работала с НДС до 2025 года, велика вероятность банальной ошибки. Налоговая доначисляет НДС исходя из обнаруженных нарушений: разрыв по НДС;

дробление бизнеса;

фиктивные сделки. Разберем их подробнее.

Разрыв по НДС

Специальная система АСК НДС-3 автоматически анализирует все декларации по НДС и связывает между собой покупателей и продавцов, заказчиков и исполнителей. Так, если компания А заявляет вычет по счету-фактуре, полученному от Б, в декларациях по НДС должно быть последовательное отражение одинаковой информации в разделах 8 и 9 для обоих контрагентов. Налоговая анализирует и простые двусторонние связи, и сложные, многоуровневые сделки, прослеживает всю цепочку поставок. «Спрятать» сумму не получится. Если суммы НДС не совпадут, инспектор проверит сигнал и восстановит всю товарную цепочку, чтобы найти потерянное. На разрыве НДС попадаются и компании, которые добросовестно оформляют сделки. В этом случае проверят компанию на непричастность к махинациям и проявлена ли «должная осмотрительность».

Дробление компаний

Дробление — это разделение бизнеса на несколько. Как правило, по родственникам и друзьям. Характер деятельности при этом идентичный, а выгодоприобретатель выявляется без труда. Ранее самым популярным было дробление компаний и ИП на несколько предприятий на УСН. В результате расследования их насильно переводили на ОСНО, возмещали недополученное в бюджет, в том числе НДС, и назначали штрафы и пени. Из громких процессов вспомним дела блогеров, которые дублировали интернет-странички, а средства уходили на счета нескольких ИП. Новые ИП открывались по мере приближение старых к лимитам. В 2025 году «упрощенцев» перевели на НДС, и появился еще один соблазн — разбить бизнес на несколько компаний на УСН, выручка которых не превысит 60 млн рублей. Яркие показатели дробления: общий менеджмент (одни и те же фамилии или родственные связи);

аналогичная деятельность;

общий юридический и фактический адрес, общие производственные, складские, офисные помещения;

одинаковые контрагенты;

привлечение одних и тех же сотрудников;

те же контакты, сайт, соцсети, номера телефонов. Эксперт обращает внимание: не стоит путать дробление с нормальной практикой структурирования бизнеса. По мере роста компании выделяются организации с разными видами деятельности (производство и обслуживание и т.д.). Адреса предприятий и офисов могут не совпадать, там работают разные люди. Контрагенты также мало пересекаются. Для каждой из компаний действуют отдельные лимиты по УСН.

Фиктивные сделки