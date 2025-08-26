Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств

НДС — налог плохо оптимизируемый. НДС, вычтенный в пользу одной компании, становится бременем для другой. Однако снизить нагрузку на компанию возможно.
Важно! Разграничиваем законные и незаконные способы оптимизации. Применение специальных налоговых режимов, структурирование компании и использование федеральных и региональных льгот — это законные способы снизить налоговую нагрузку. Работать со спорными контрагентами, «рисовать» НДС и дробить бизнес — это нарушение закона.
За что доначисляют НДС
По данным ФНС, в 2024 году 63% доплат приходилось на добровольные погашения налогоплательщиков — налоговая выявляет случаи нарушений с НДС автоматически. То есть бизнес платит еще до адресной проверки компании. Только 37% объема доначисленного пришлось на выездные проверки.
Средняя сумма, которую взыскивает налоговая при выездной проверке, по итогам I кв. 2025 года, составила 79 млн рублей по РФ и 115 млн рублей по Москве. Годовой прирост — +25% и +31% соответственно. Неуплата НДС — самое популярное нарушение.
Нередко компании не используют все доступные послабления законодательства, предпочитая серые схемы ухода от уплаты налогов как более понятные. Не всегда очевиден и злой умысел. Если компания вообще не работала с НДС до 2025 года, велика вероятность банальной ошибки.
Налоговая доначисляет НДС исходя из обнаруженных нарушений:
разрыв по НДС;
дробление бизнеса;
фиктивные сделки.
Разберем их подробнее.
Разрыв по НДС
Специальная система АСК НДС-3 автоматически анализирует все декларации по НДС и связывает между собой покупателей и продавцов, заказчиков и исполнителей.
Так, если компания А заявляет вычет по счету-фактуре, полученному от Б, в декларациях по НДС должно быть последовательное отражение одинаковой информации в разделах 8 и 9 для обоих контрагентов.
Налоговая анализирует и простые двусторонние связи, и сложные, многоуровневые сделки, прослеживает всю цепочку поставок. «Спрятать» сумму не получится. Если суммы НДС не совпадут, инспектор проверит сигнал и восстановит всю товарную цепочку, чтобы найти потерянное.
На разрыве НДС попадаются и компании, которые добросовестно оформляют сделки. В этом случае проверят компанию на непричастность к махинациям и проявлена ли «должная осмотрительность».
Дробление компаний
Дробление — это разделение бизнеса на несколько. Как правило, по родственникам и друзьям. Характер деятельности при этом идентичный, а выгодоприобретатель выявляется без труда.
Ранее самым популярным было дробление компаний и ИП на несколько предприятий на УСН. В результате расследования их насильно переводили на ОСНО, возмещали недополученное в бюджет, в том числе НДС, и назначали штрафы и пени. Из громких процессов вспомним дела блогеров, которые дублировали интернет-странички, а средства уходили на счета нескольких ИП. Новые ИП открывались по мере приближение старых к лимитам.
В 2025 году «упрощенцев» перевели на НДС, и появился еще один соблазн — разбить бизнес на несколько компаний на УСН, выручка которых не превысит 60 млн рублей.
Яркие показатели дробления:
общий менеджмент (одни и те же фамилии или родственные связи);
аналогичная деятельность;
общий юридический и фактический адрес, общие производственные, складские, офисные помещения;
одинаковые контрагенты;
привлечение одних и тех же сотрудников;
те же контакты, сайт, соцсети, номера телефонов.
Эксперт обращает внимание: не стоит путать дробление с нормальной практикой структурирования бизнеса. По мере роста компании выделяются организации с разными видами деятельности (производство и обслуживание и т.д.). Адреса предприятий и офисов могут не совпадать, там работают разные люди. Контрагенты также мало пересекаются. Для каждой из компаний действуют отдельные лимиты по УСН.
Фиктивные сделки
Сделки без обоснования, не приносящие компании прибыль, относят к нереальным. Их проводят исключительно для ухода от уплаты НДС.
Налоговики считают маркерами фиктивных сделок:
обилие подозрительных посредников, связанных с налогоплательщиком;
наценка и цены, нетипичные для рынка;
участие в цепочке компаний-однодневок;
сделки исключительно на бумаге, без реальных отгрузок и без реальных оплат.
Чтобы обезопасить компанию и защититься от претензий налоговой, рекомендуем проверять каждого нового партнера или поставщика с помощью специальных сервисов. Например, бесплатные вроде «Прозрачного бизнеса» или коммерческие, с расширенным доступом к информации по учредителям, судебным делам и т.д.
Что грозит за неуплату НДС
Налоговики предлагают погасить недостачу, которую выявила АСК НДС-3, добровольно. Этот подход позволяет избежать, с одной стороны, штрафов для компаний, а с другой — затрат ресурсов ФНС на выездные проверки.
Если решить «по-хорошему» не получится (если компания не согласна с объемом предъявленных требований), то, помимо доначисленного, придется заплатить штраф:
20% от неуплаченного;
40% — если установлен умысел снизить платежи в бюджет (ст. 122 НК).
Еще один доступный рычаг давления — блокировка счетов за неуплату налогов или игнорирование официальных требований ФНС. Это способно парализовать «операционку» и нанести удар по репутации компании.
Уличение компании в неуплате НДС мотивирует налоговиков копнуть в деятельность компании глубже, чтобы найти новые нарушения и назначить новые штрафы. Например, переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые и доначислить НДФЛ.
Чтобы не доводить ситуацию до штрафов и блокировок, важно регулярно проверять бухгалтерию на ошибки и переплаты. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» специалисты проводят аудит учета и находят уязвимые места заранее — до того, как к ним доберется налоговая.
Ошибки в декларации по НДС стоят сотни тысяч рублей
Аутсорсинг в ПЭБ — это гарант, что отчетность сдается вовремя и правильно
Оставьте заявку — и налоги перестанут быть вашей проблемой
Как спланировать НДС
Налоговое планирование необходимо, чтобы обезопасить компанию от просрочек в подаче деклараций, от ошибок и от уплаты штрафов и пеней.
1. Выявите налоговые риски и проанализируйте их. Изучите документацию и найдите уязвимые места.
По какому поводу чаще общаетесь с налоговиками? Например, ошибки в декларациях по НДС и подача «уточненок» говорят о несвоевременности заполнения деклараций и недостаточной квалификации бухгалтерии.
Если не смогли доказать реальность сделок, проверьте работу по организации хранения документов.
Просчитайте налоговую нагрузку компании на том или ином режиме либо при совмещении режимов. Эти суммы должны быть на счетах.
Оцените степень рисков: чем чревата та или иная ошибка — административной, уголовной, субсидиарной ответственностью.
2. Поставьте задачу снизить налоговые риски по НДС. Рассмотрите весь пул инструментов.
Различают внешние и внутренние методы налогового планирования.
Внешние предполагают взаимодействие со структурами вне компании: с региональными властями, с международным законодательством (при организации экспорта), с нормами других стран (при переезде компании за рубеж).
Льготы бывают:
региональными — для предприятий в конкретном субъекте России; например, резиденты Сколково и ряда других технологических проектов освобождены от уплаты НДС на срок 10 лет с момента присоединения;
федеральными — для любого бизнеса вообще или внутри отрасли в частности. Так, для общепита, продавцов продовольственных, медицинских и детских товаров в РФ действует сниженный стандартный НДС 10%. А IT-разработчики полностью освобождены от НДС, если регистрируют продукты в реестре отечественного ПО, входят в реестр разработчиков и более 70% выручки получают от продажи ПО.
Планирование помогает обнаружить парадоксальные ситуации, при которых выгоден, напротив, отказ от освобождения от НДС. Такая возможность предусмотрена налоговым законодательством — достаточно заявления в налоговую.
Например, организация производит и продает медицинские товары из списка ФНС (п. 1 ч. 2 ст. 149 НК). Реализация медизделий предполагает освобождение от НДС. Но компания при этом закупает производственные комплектующие, поставщики которых выставляют счета-фактуры с НДС. В итоге «освобожденная» компания не может оформить вычет входного НДС по закупкам. Пропорционально растет себестоимость товаров, а компания теряет долю рынка или прибыль.
Внутренние методы предполагают изменения внутри компании.
Например, за счет:
смены организационно-правовой формы;
выбора другого режима налогообложения;
внесения изменений в стандартные тексты договоров с контрагентами — например, пункт об обязательной проверке на добросовестность;
структурирования бизнеса.
Как на УСН платят НДС
Обязанность уплачивать НДС для компаний и ИП на УСН — одно из последствий налоговой реформы 2025 года.
С 2025 года НДС не платят компании и ИП, чья выручка оказалась по итогам предыдущего календарного года ниже 60 млн рублей. Также не нужно подавать декларацию по НДС.
Освобождение не действует на налогоплательщиков:
импортеров, в том числе из ЕАЭС;
налоговых агентов по НДС.
Бизнес на УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей, но не достигла 450 млн рублей или подходит под исключения выше, платит НДС.
В течение года по достижении выручки в 60 млн рублей компания, которая ранее НДС не платила, становится плательщиком с 1 числа месяца, следующего за тем, когда случилось превышение. В следующем календарном году обязанность уплачивать НДС сохраняется.
Если вы понимаете, что со следующего месяца становитесь плательщиком НДС, рекомендуем заключить как можно больше сделок или отгрузить как можно больше товаров в оставшийся месяц. Эти суммы еще не облагаются НДС.
Те, кто совмещает налоговые режимы (например, УСН + ПСН), считают общую выручку.
Важно! Компании-агенты учитывают в доходах только суммы полученного вознаграждения.
Налогоплательщик исчисляет НДС в день отгрузки или в день оплаты — зависит от того, что произошло раньше. Сумму НДС следует отразить в счет-фактуре отдельной строкой. Налоговый период для учета НДС — квартал.
Ставки НДС для УСН
Налогоплательщик может выбрать ставки общеустановленные или специальные.
1. Стандартные ставки.
Общеустановленные ставки по российскому законодательству — 0%, 10%, 20%. В этом случае сохраняется право на вычет НДС. Выгодно тем, чьи контрагенты также платят НДС.
Важно! С любого квартала в течение года можно перейти с общих ставок на специальные.
2. Специальные ставки.
Действуют две специальные ставки:
5% — при доходах от 60 млн до 250 млн рублей;
7% — при выручке от 250 млн до 450 млн рублей. Если последний лимит превышен, организация или ИП утрачивает право на «упрощенку».
Специальные ставки выгодны тем, кто работает с освобожденными от уплаты НДС. Применять к вычету такие операции нельзя.
В зависимости от 5% или 7%, налогоплательщик применяет специальные ставки минимум 12 кварталов далее, если до этого срока не утратит право на УСН или не получит освобождение от НДС по финансовым показателям.
Те, кто попадает под специальные ставки, могут претендовать и на льготную ставку 0%. Это касается, к примеру, экспортеров товаров или международных перевозчиков (п.9 ст.164 НК). Но компании обязаны подтверждать это право документально в течение 180 дней с даты отгрузки (перечень документов — в ст. 165 НК).
Эксперт обращает внимание: выбрав ставку, применяйте только ее. Недопустимо для одних операций использовать специальную ставку 5% (7%), для других — 20% (10%).
Отчетность и уплата НДС
Декларацию по НДС за предыдущий квартал сдают до 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Формат подачи — исключительно электронный.
НДС платиться по 1/3 до 28-го числа каждого месяца, после отчетного квартала.
Если крайний срок выпадает на выходной, то последний день переносится на ближайший будний день. Так, за II кв. 2025 года задолженность по НДС полностью следует погасить до 29 сентября.
При этом платежи нужно разбить на три части и платить раз в месяц. Сроки уплаты 28.10, 28.11 и 28.12. К примеру, за III кв. начислено 30 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей перечисляется в октябре, ноябре и декабре.
Рекомендации по налоговому планированию для плательщиков НДС
Рассчитайте примерную сумму НДС заранее, чтобы представлять налоговую нагрузку.
Сформируйте резервный фонд для налогов — это поможет избежать ситуаций, при которых для уплаты налогов нет свободных средств. Регулярно пополняйте фонд.
Используйте календарь для формирования налоговых деклараций и уплаты сумм в бюджет в срок. Настройте уведомления.
Применяйте специальное ПО для учета — разработчики регулярно обновляют формы деклараций в соответствии с требованиями.
При выборе общеустановленных или применении специальных ставок учитывайте характер деятельности, наценку на товар, структуру затрат и пул контрагентов.
Пересмотрите тексты контрактов с учетом НДС и/или создайте дополнительные соглашения к действующим.
Если ранее компания не имела дела с НДС, советуем заручиться экспертизой профессионалов, которые предотвратят риски. Например, обратитесь за консультацией в службу аутсорсинга.
Предупредите контрагентов о начале применения НДС. Это не только правило хорошего тона, но и предотвращение недопонимания между сторонами.
Не знаете, как совместить УСН и НДС так, чтобы не потерять оборотку?
В ПЭБ мы делаем налоговое планирование: считаем нагрузку, находим переплаты и подсказываем, как избежать штрафов
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFG1rEmn
Начать дискуссию