Рекламный сбор 3%: что нужно знать бизнесу уже в этом квартале
С 1 апреля 2025 года в России введены обязательные отчисления в размере 3% от доходов от распространения интернет-рекламы (ст. 18.2 закона «О рекламе»).
Постановление Правительства от 15.08.2025 № 1224 утвердило порядок исчисления и уплаты. Первые платежи предстоит внести до 5 сентября 2025 года — за II квартал.
Кто платит
рекламораспространители (СМИ, блогеры, владельцы сайтов),
рекламные системы (Яндекс Директ, VK Реклама),
рекламные агентства и посредники,
рекламодатели, размещающие рекламу в РФ через иностранные площадки или частных лиц.
Кто освобожден: федеральные телеканалы и радиостанции, СМИ с госучастием, часть печатных изданий и классифайды.
Как считается
Базой для расчета служит квартальный доход именно от распространения рекламы.
Все данные о кампаниях фиксируются в ЕРИР через токены (ID объявлений).
15 числа второго месяца после квартала Роскомнадзор формирует сумму к уплате в личном кабинете.
У бизнеса есть 10 дней, чтобы проверить расчёт и при необходимости подать уточнения (например, исключить услуги, не связанные с рекламой — креатив, консалтинг).
После подтверждения формируется УИН, по которому нужно оплатить сбор до 5 числа третьего месяца после квартала.
Пример: за II квартал 2025 расчет доступен в ЕРИР до 15 августа, срок оплаты — до 5 сентября 2025.
Риски
Ошибки в маркировке и отчётности могут обойтись дорого:
штрафы по ст. 14.3 КоАП — до 200 тыс. ₽ для ИП и должностных лиц, до 500 тыс. ₽ для юрлиц;
при множественных нарушениях штрафы суммируются;
частые ошибки: немаркировка саморекламы и бартерных размещений, один токен на несколько креативов, несвоевременная передача данных в ЕРИР, отсутствие актов или некорректные договоры.
Новый сбор превращает маркировку рекламы в полноценный налоговый инструмент. Для бизнеса это означает рост расходов и усложнение документооборота: чтобы не нарваться на санкции, придётся перестраивать процессы учета и контроля рекламы.
