Рекламный сбор 3%: что нужно знать бизнесу уже в этом квартале

С 2025 года для бизнеса появился новый сбор — 3% с дохода от размещения. Первый срок уплаты уже на носу: до 5 сентября компании должны рассчитаться за второй квартал. Что это значит для предпринимателей и где подстерегают риски — рассказываем простыми словами.

С 1 апреля 2025 года в России введены обязательные отчисления в размере 3% от доходов от распространения интернет-рекламы (ст. 18.2 закона «О рекламе»).

Постановление Правительства от 15.08.2025 № 1224 утвердило порядок исчисления и уплаты. Первые платежи предстоит внести до 5 сентября 2025 года — за II квартал.

Кто платит

рекламораспространители (СМИ, блогеры, владельцы сайтов),

рекламные системы (Яндекс Директ, VK Реклама),

рекламные агентства и посредники,

рекламодатели, размещающие рекламу в РФ через иностранные площадки или частных лиц.

Кто освобожден: федеральные телеканалы и радиостанции, СМИ с госучастием, часть печатных изданий и классифайды.

Как считается

Базой для расчета служит квартальный доход именно от распространения рекламы.

Все данные о кампаниях фиксируются в ЕРИР через токены (ID объявлений).

15 числа второго месяца после квартала Роскомнадзор формирует сумму к уплате в личном кабинете.

У бизнеса есть 10 дней, чтобы проверить расчёт и при необходимости подать уточнения (например, исключить услуги, не связанные с рекламой — креатив, консалтинг).

После подтверждения формируется УИН, по которому нужно оплатить сбор до 5 числа третьего месяца после квартала.

Пример: за II квартал 2025 расчет доступен в ЕРИР до 15 августа, срок оплаты — до 5 сентября 2025.

Риски

Ошибки в маркировке и отчётности могут обойтись дорого:

штрафы по ст. 14.3 КоАП — до 200 тыс. ₽ для ИП и должностных лиц, до 500 тыс. ₽ для юрлиц;

при множественных нарушениях штрафы суммируются;

частые ошибки: немаркировка саморекламы и бартерных размещений, один токен на несколько креативов, несвоевременная передача данных в ЕРИР, отсутствие актов или некорректные договоры.

Новый сбор превращает маркировку рекламы в полноценный налоговый инструмент. Для бизнеса это означает рост расходов и усложнение документооборота: чтобы не нарваться на санкции, придётся перестраивать процессы учета и контроля рекламы.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHpzeE4