Календарь отчетности и налогов за сентябрь 2025

НДФЛ: четыре даты в месяце

В сентябре предстоит дважды отчитаться и дважды перечислить налог:

3 сентября — уведомление за выплаты с 23 по 31 августа;

5 сентября — уплата за этот же период;

25 сентября — уведомление об удержанном НДФЛ с 1 по 22 сентября;

28 сентября — уплата.

Совет: чтобы избежать блокировки по ЕНП, проверяйте уведомления на совпадение сумм с фактическими выплатами.

