Календарь отчетности и налогов за сентябрь 2025

- СкачатьФорма ЕФС-1.xls
- СкачатьОбразец уведомления НДФЛ .xlsx2 загрузки
- СкачатьОбразец декларации по НДПИ .xlsx
- СкачатьОбразец декларации по налогу на прибыль .xlsx
- СкачатьОбразец декларации по косвенным налогам.xlsx
- СкачатьИзвещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции.xls
- СкачатьФорма декларации по НДС с 2025 .xlsx
Основные даты в сентябре
Дата
Что сдаем/платим
Кто сдает/платит
Куда
3 сентября
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 августа
Налоговые агенты
ИФНС
5 сентября
Уплата НДФЛ за период с 23 по 31 августа
Налоговые агенты
ИФНС
15 сентября
Уплата страховых взносов на травматизм за август
Работодатели
СФР
22 сентября
Декларация по косвенным налогам за август 2025 года
Импортеры товаров из ЕАЭС
ИФНС
25 сентября
ЕНП-уведомление (НДФЛ за 1–22 сентября, взносы и др. налоги)
Налогоплательщики
ИФНС
Персонифицированные сведения о физлицах за август
Работодатели
ИФНС
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1, подраздел 1.1) при необходимости
Работодатели
СФР
Декларация по налогу на прибыль за август
Организации на ОСНО
ИФНС
Декларация по НДПИ за август
Пользователи недр
ИФНС
Декларация по акцизам за август
Налогоплательщики
ИФНС
Уплата налога при АУСН за август
Компании и ИП на АУСН
ИФНС
28 сентября
Страховые взносы по единому тарифу за август
Работодатели
ФНС (ЕНП)
Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 сентября
Налоговые агенты
ИФНС
Ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за III квартал
ОСНО
ИФНС
Авансовый платеж по налогу на прибыль за январь–август (для ежемесячных плательщиков)
ОСНО
ИФНС
Третий платеж по НДС за II квартал
Компании на ОСНО, налоговые агенты
ИФНС
Налог на профессиональный доход (НПД) за август
Самозанятые
ИФНС
Извещение об уплате авансового акциза по алкоголю и спиртосодержащей продукции за сентябрь
Налогоплательщики
ИФНС
НДФЛ: четыре даты в месяце
В сентябре предстоит дважды отчитаться и дважды перечислить налог:
3 сентября — уведомление за выплаты с 23 по 31 августа;
5 сентября — уплата за этот же период;
25 сентября — уведомление об удержанном НДФЛ с 1 по 22 сентября;
28 сентября — уплата.
Совет: чтобы избежать блокировки по ЕНП, проверяйте уведомления на совпадение сумм с фактическими выплатами.
Чтобы избежать таких рисков, многие компании передают отчетность на аутсорсинг. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы берем на себя контроль уведомлений по НДФЛ и формирование ЕНП, чтобы ваши счета всегда оставались в работе, а налоги — в порядке.
Сложно уследить за десятками сроков и форм?
Передайте учет в «Первую Экспертную Бухгалтерию» — мы вовремя сдаем все отчеты и уведомления, чтобы у бизнеса не было штрафов и блокировок
Косвенные налоги: отчет за импорт
22 сентября — декларация по косвенным налогам за август 2025 года (перенос с 20.09).
Подсказка: нулевые декларации сдавать не нужно, только при фактическом ввозе.
Страховые взносы: два срока
15 сентября — взносы на травматизм (тарифы в 2025 году остались прежними).
28 сентября — страховые взносы по единому тарифу за август.
Эксперт обращает внимание: начисления по взносам лучше проверить заранее, так как 28 сентября совпадает сразу с НДС и налогом на прибыль.
Персонифицированные сведения: сдаем даже при «нуле»
25 сентября — отчет за август.
Подсказка: включаются все работники по трудовым договорам и ГПХ. Даже если начислений не было, отчет обязателен.
Налог на прибыль: три даты в сентябре
25 сентября — декларация за август (для ежемесячных отчетчиков).
28 сентября — аванс за III квартал.
28 сентября — аванс за январь–август.
Совет: подготовьте платежки заранее — налоги совпадают с последним сроком уплаты НДС.
Эксперт обращает внимание: аванс за III квартал и аванс за январь–август применяются в зависимости от выбранного порядка расчетов (по 1/3 или ежемесячно по факту).
НДС: завершающий платеж
28 сентября — третий платеж по НДС за II квартал.
Эксперт обращает внимание: не забудьте учесть вычеты, чтобы снизить итоговую сумму.
Акцизы и НДПИ: два отчета и одно извещение
25 сентября — декларации по акцизам и НДПИ.
28 сентября — извещение об уплате авансового акциза за алкоголь и спиртосодержащую продукцию.
АУСН и НПД: налоги малого бизнеса
25 сентября — уплата налога при АУСН.
28 сентября — налог на профессиональный доход (НПД).
На что обратить внимание
Сентябрь — «пиковый» месяц: совпадает сразу несколько ключевых сроков (28 сентября — налоги и взносы одновременно).
НДФЛ теперь требует уведомлений каждые две недели. Ошибка в одном документе может заблокировать расчеты по ЕНП.
Персонифицированные сведения нужно сдавать даже при отсутствии выплат.
Отчеты в СФР принимаются только в электронном виде при штате от 10 человек — готовьте ЭЦП заранее.
Хотите сократить налоговую нагрузку?
Наши эксперты находят переплаты и оптимизируют расчёты, чтобы вы не отдавали лишнее государству
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGz9kk8
Начать дискуссию