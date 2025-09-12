Дорогие кредиты: как бизнесу выжить в эпоху высокой ставки

Когда кредит оправдан, а когда нет

Эксперт обращает внимание: кредит — это инструмент для роста, а не «заплатка» дыр в оборотке. Если он используется для латания кассовых разрывов, риск банкротства только растет.

на выплату зарплат и налогов — это сигнал системных проблем;

прибыль от вложений прогнозируется выше, чем процент по кредиту;

он направлен на расширение бизнеса, открытие новых направлений или выход на новые рынки;

Кредит может быть полезным инструментом, если:

Почему бизнесу часто отказывают в кредитах

Даже если компания ведет себя честно и исправно платит налоги, шансы на одобрение кредита в банке остаются не слишком высокими. Основные причины отказов:

Непрозрачные доходы. Банки не учитывают «серые» обороты, поэтому компании с частично неофициальной выручкой выглядят менее надежными.

Серия отказов. Частая ошибка — подать заявки сразу в несколько банков. Два-три отказа снижают рейтинг, и дальше вероятность положительного решения только падает.

115-ФЗ и «черные списки». Под подозрение можно попасть даже из-за случайной операции, которая покажется автоматизированной системе сомнительной. Подробнее про блокировку счета по 115-ФЗ мы писали в этой статье «Блокировка счета по 115-ФЗ в 2025: новые правила и риски для бизнеса».

Формальный подход менеджеров. В банках заявки нередко рассматриваются «по шаблону», без индивидуального анализа, и это автоматически снижает шансы на успех.

Эксперт обращает внимание: перед подачей заявки проверьте кредитный рейтинг во всех основных бюро (ОКБ, НБКИ и др.), подготовьте подтверждения доходов и, если сумма крупная, заранее продумайте, какое имущество можно предложить в залог.

Высокие ставки и отказ в кредитах часто связаны не только с банками, но и с самим бизнесом — в отчетности находят ошибки, а налоговая нагрузка оказывается выше ожидаемой. Чтобы не тратить время на исправление и переписки, предприниматели передают бухгалтерию и отчетность на аутсорс. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы берем на себя эту рутину: формируем отчеты без ошибок и следим за изменениями в законах, чтобы бизнес выглядел надежным и прозрачным для банков и партнеров.