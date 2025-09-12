Дорогие кредиты: как бизнесу выжить в эпоху высокой ставки

По данным Банка России, в июле 2025 года корпоративное кредитование выросло на 1,1% по сравнению с июнем. Регулятор прогнозирует, что по итогам года объем кредитов бизнесу может увеличиться на 9–12%. Однако эксперты отмечают: рост связан не столько с доступностью заемных средств, сколько с необходимостью бизнеса закрывать кассовые разрывы и рефинансировать текущие долги. Высокие ставки по-прежнему делают кредиты дорогим инструментом, особенно для малого и среднего бизнеса. Компании все чаще ищут альтернативу — рефинансирование, госпрограммы поддержки или оптимизацию налогов, потому что новые кредиты становятся неподъемными.
Как снизить долговую нагрузку
В условиях высокой ставки нужно действовать аккуратно:
Используйте рефинансирование. Многие банки предлагают сниженные ставки при переводе кредита, особенно если компания стабильно обслуживает долг. Объединяйте несколько займов в один с фиксированной ставкой. Это снизит ежемесячный платеж и облегчит контроль.
Договоритесь о реструктуризация — можно договориться с банком о переносе сроков выплат, продлении кредита или снижении платежа в первые месяцы.
Закрывайте займы с плавающей ставкой в первую очередь: именно они дорожают быстрее всего.
Воспользуйтесь госпрограммами. Работают льготные кредиты под 3–5% для отдельных отраслей: АПК, IT, экспортеры. Проверяйте программы Минэкономразвития и региональные инициативы. Подробнее про выбор льготных программ и другие способы снижения долговой нагрузки рассказали в статье «Ключевая ставка 21%: что стоит сделать бизнесу без дешевых кредитов».
Оптимизируйте расходы. Пересмотрите постоянные траты — аренду, закупки, аутсорсинг. Иногда снижение расходов на 10% выгоднее нового кредита.
Обеспечьте миграцию бизнеса в регионы с низкой ставкой УСН. Подробнее как перевести бизнес в тот субъект РФ, где установлена пониженная ставка в статье «Ключевая ставка 21%: что стоит сделать бизнесу без дешевых кредитов».
Оптимизируйте бизнес-процессы. Автоматизируйте CRM, ERP, учет онлайн. Пересмотрите расходы: аренда, логистика, запасы. Закупайте сырье и оборудование «впрок» при росте цен. Сформируйте подушку безопасности на 3–6 месяцев.
Когда кредит оправдан, а когда нет
Кредит может быть полезным инструментом, если:
он направлен на расширение бизнеса, открытие новых направлений или выход на новые рынки;
прибыль от вложений прогнозируется выше, чем процент по кредиту;
есть гарантированный денежный поток, покрывающий ежемесячные платежи.
Не стоит брать заем:
чтобы закрывать старые долги без плана реструктуризации;
на выплату зарплат и налогов — это сигнал системных проблем;
под проекты без четкой финансовой модели.
Эксперт обращает внимание: кредит — это инструмент для роста, а не «заплатка» дыр в оборотке. Если он используется для латания кассовых разрывов, риск банкротства только растет.
Почему бизнесу часто отказывают в кредитах
Даже если компания ведет себя честно и исправно платит налоги, шансы на одобрение кредита в банке остаются не слишком высокими. Основные причины отказов:
Непрозрачные доходы. Банки не учитывают «серые» обороты, поэтому компании с частично неофициальной выручкой выглядят менее надежными.
Серия отказов. Частая ошибка — подать заявки сразу в несколько банков. Два-три отказа снижают рейтинг, и дальше вероятность положительного решения только падает.
115-ФЗ и «черные списки». Под подозрение можно попасть даже из-за случайной операции, которая покажется автоматизированной системе сомнительной. Подробнее про блокировку счета по 115-ФЗ мы писали в этой статье «Блокировка счета по 115-ФЗ в 2025: новые правила и риски для бизнеса».
Формальный подход менеджеров. В банках заявки нередко рассматриваются «по шаблону», без индивидуального анализа, и это автоматически снижает шансы на успех.
Эксперт обращает внимание: перед подачей заявки проверьте кредитный рейтинг во всех основных бюро (ОКБ, НБКИ и др.), подготовьте подтверждения доходов и, если сумма крупная, заранее продумайте, какое имущество можно предложить в залог.
Высокие ставки и отказ в кредитах часто связаны не только с банками, но и с самим бизнесом — в отчетности находят ошибки, а налоговая нагрузка оказывается выше ожидаемой. Чтобы не тратить время на исправление и переписки, предприниматели передают бухгалтерию и отчетность на аутсорс. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы берем на себя эту рутину: формируем отчеты без ошибок и следим за изменениями в законах, чтобы бизнес выглядел надежным и прозрачным для банков и партнеров.
Ошибки в отчетности мешают получить кредит?
Мы проведем аудит, найдем слабые места и подготовим компанию к проверкам и переговорам с банком
Как реально получить крупный кредит
На практике предприниматели используют три основные схемы:
1. Экспресс-кредит для бизнеса.
Плюсы: быстрое решение (до суток), не нужен залог.
Минусы: короткий срок (до 3 лет), высокая ставка (29–40%). При сумме 10 млн ₽ ежемесячный платеж составит около 420 тыс. ₽.
2. Потребительский кредит.
Плюсы: срок до 5–7 лет, платеж ниже (примерно 320 тыс. ₽ при 10 млн ₽).
Минусы: обычно дают до 1,5–2 млн ₽, поэтому крупные суммы приходится собирать из нескольких кредитов.
3. Кредит под залог недвижимости.
Через банк: до 60% от стоимости квартиры или офиса, ставка от 21%, платеж около 175 тыс. ₽.
Через родственников-покупателей: до 80–85% стоимости, выше шанс одобрения, иногда ниже ставка.
Это самый дешевый вариант для крупных сумм и долгого горизонта, но он подходит только тем, кто уверен в устойчивости бизнеса.
Альтернативные источники финансирования
Кредит — не единственный способ привлечь деньги в бизнес.
Краудфандинг — сбор средств под новый продукт через платформы.
Краудлендинг — займы от частных инвесторов.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — альтернатива облигациям, удобный инструмент для МСП.
Партнерство с инвесторами — стратегические партнеры могут вложить средства в обмен на долю.
Инвестиции и депозиты
Высокая ставка открывает и новые возможности:
Депозиты — надежный способ временно разместить деньги под высокий процент.
Биржевой овернайт — размещение средств на ночь с доходностью выше ключевой ставки.
Облигации — с фиксированным и плавающим купоном, для диверсификации.
Чек-лист: как бизнесу выжить при дорогих кредитах
Проверьте, доступны ли для вашей отрасли льготные кредиты (АПК, IT, экспорт, промышленность).
Используйте рефинансирование и реструктуризацию, чтобы снизить ежемесячную нагрузку.
Закрывайте займы с плавающей ставкой в первую очередь.
Оптимизируйте расходы: аренда, логистика, запасы, аутсорсинг.
Рассмотрите налоговую оптимизацию и возврат переплат.
Изучите региональные льготы по УСН — возможно, миграция бизнеса снизит ставку.
Привлекайте альтернативные источники: краудфандинг, краудлендинг, цифровые финансовые активы.
Для временного размещения свободных средств используйте депозиты, облигации или биржевой овернайт.
Что делать бизнесу, когда ключевая ставка начнет снижаться
Ставка не бывает высокой вечно: недавно Центральный банк России снизил ключевую ставку до 18%, и по мнению экономистов, в ближайшее время ожидается снижение еще на несколько пунктов. Для бизнеса это открывает новые возможности:
Рефинансируйте старые кредиты. Если сегодня вы платите 18–20% годовых, при снижении ключевой ставки до 15–16% можно пересмотреть условия и сократить ежемесячную нагрузку.
Берите кредиты для роста. Заем на расширение ассортимента или закупку товаров перед высоким сезоном (Новый год, 8 марта, 1 сентября) при низкой ставке обойдется дешевле.
Закупайте оборудование и технику «про запас». Пока деньги дешевеют, выгодно вложиться в обновление техники, которая может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Вкладывайтесь в маркетинг. Снижение ставок повышает потребительскую активность. Усильте продвижение товаров и услуг, особенно тех, что хорошо продаются сами по себе.
Пересматривайте аренду. Зафиксируйте или снизьте ставку аренды на долгий срок — на фоне более дешевых кредитов арендодатели чаще идут на уступки.
Запускайте новые проекты. Низкие ставки — время для экспериментов: новые категории товаров, тестирование каналов продаж, развитие соцсетей.
Привлекайте инвесторов. Когда депозиты теряют привлекательность, вложения в бизнес становятся интереснее. Это шанс найти стратегического партнера для масштабирования.
Думаете, что платите больше налогов, чем нужно?
Мы проведём аудит отчётности, найдём переплаты и покажем, как сэкономить законно и безопасно
