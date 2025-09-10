ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
🔴 Тут запись на ближайший вебинар: Изменения осени-2025 →
ПЭБ
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
Блокировка счета по 115-ФЗ в 2025: новые правила и риски для бизнеса

Блокировка счета по 115-ФЗ в 2025: новые правила и риски для бизнеса

В 2025 году закон №115-ФЗ снова обновился. Банки получили больше инструментов для мониторинга клиентов, а правила стали строже: теперь блокировка может затянуться на месяцы, а риски коснуться даже тех компаний, которые всегда работали «в белую». Разберем ключевые изменения, причины блокировок и как предпринимателю защитить бизнес.

1. Почему банки блокируют счета

Закон обязывает банки отслеживать операции клиентов и блокировать подозрительные — те, что могут быть связаны с финансированием терроризма или отмыванием средств.

 Под блокировку может попасть:

  • конкретный перевод;

  • дистанционное обслуживание (останутся только бумажные платежки и повышенные комиссии);

  • расчетный счет целиком.

Основание — закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

По статистике Сбербанка, чаще всего блокировки происходят в строительстве (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).

2. Что изменилось в законе в 2025 году

Что было раньше

Что стало с 2025 года

Под контролем в основном банки и классический бизнес

В зоне внимания: криптоплатформы, майнеры, ломбарды, ювелирные компании, риэлторы, финтех

Цифровой рубль регулировался отдельными нормами

Подчинен общим правилам 115-ФЗ, как безналичные переводы

Идентификация клиента стандартная (паспорт + анкета)

Трехуровневая система: до 100 тыс. ₽ — упрощенная, до 1 млн ₽ — стандарт, свыше 1 млн ₽ — усиленная (с биометрией и видео)

Дистанционное открытие счета по паспорту и анкете

С 01.09.2025 обязательно: ЕБС + видеоидентификация

Приостановка операций — до 5 рабочих дней

Сроки увеличены: до 10 дней стандартно, до 30–60 дней при повышенных рисках, до 1 года по экстремизму/диверсиям

Лимит расходов для лиц из перечня Росфинмониторинга — фиксированные 10 тыс. ₽/мес.

Теперь рассчитывается от МРОТ + на иждивенцев без дохода

Сообщения о подозрительных операциях — без жестких сроков

Обязательно в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней

Внутренние правила (ПВК) обновлялись по усмотрению

До 01.09.2025 все НФО обязаны актуализировать ПВК с учетом цифровых активов и новых требований

  • Под контроль попали криптоплатформы, майнинговые компании, ломбарды, ювелирный бизнес, риэлторы и финтех-сервисы.

  • Цифровой рубль регулируется по тем же правилам, что и безналичные переводы; отказ может касаться и распоряжений на платформе.

  • Введена трехуровневая идентификация:

    • до 100 тыс. ₽ — упрощенная, достаточно паспорта или СНИЛС;

    • от 100 тыс. до 1 млн ₽ — стандартная, паспорт + проверка через госреестры;

    • свыше 1 млн ₽ — усиленная, паспорт + госреестры + биометрия и видеосвязь. Для дистанционного открытия счета с 01.09.2025 обязательны ЕБС и видеоидентификация.

  • Сроки блокировок увеличены: до 10 дней по стандарту, до 30–60 дней при повышенных рисках.

  • Для лиц из перечня Росфинмониторинга лимит расходов теперь рассчитывается исходя из МРОТ на самого фигуранта и каждого иждивенца без дохода (ранее — фиксированные 10 тыс. ₽ в месяц).

  • НФО обязаны до 01.09.2025 обновить ПВК, включив новые требования по ФЭД и цифровым активам.

  • Сообщения о подозрительных операциях должны направляться в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней.

Эксперт обращает внимание: зона риска для бизнеса расширилась — под проверки попали даже компании, которые работают через финтех-сервисы и цифровые платформы.

Подробнее о том, можно ли использовать заблокированный счет и как вывести с него деньги рассказали в статье «Блокировка счета по 115-ФЗ: почему блокируют и как разблокировать?».

Защитите бизнес от блокировки по 115-ФЗ

Мы проверим платежи, оформим документы и подготовим вас к запросам банка

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

3. Процесс блокировки: как это происходит

Перед блокировкой банк проводит внутреннее расследование и может:

  • запросить договоры, акты, счета, 2-НДФЛ или иные подтверждения источника средств,

  • пригласить клиента в офис или выехать к нему на место,

  • приостановить операции до выяснения.

О блокировке обязаны уведомить сразу: звонком, письмом, смс или сообщением в приложении банка.

После предоставления клиентом документов банк обязан рассмотреть их в течение 7 рабочих дней и либо разблокировать счет, либо отказать.

В случае отказа можно обратиться в межведомственную комиссию ЦБ или в суд.

4. Чем рискует бизнес: штрафы и потери

Последствия блокировки серьезные:

  • счет нельзя использовать для расчетов, новые счета в том же банке не откроют;

  • входящие платежи распределяются строго по очереди (алименты, зарплаты, налоги, только потом — остальное);

  • вывод средств «в обход» может привести к дополнительным блокировкам и новым подозрениям.

Дополнительный риск 2025 года — автоматическая блокировка при несостыковках в документах: ошибка бухгалтерии или кадровиков теперь может остановить операции без выезда проверяющих.

5. Как снизить риск блокировки

По данным ЦБ, в 2023 году банки предотвратили мошенничества на 5,8 трлн ₽ и отменили 34,8 млн подозрительных операций. Чтобы минимизировать риски, предпринимателям стоит соблюдать несколько правил:

  • не обнуляйте счет, оставляйте резерв минимум 30% поступлений;

  • указывайте понятное назначение платежа (без «оплата по договору»);

  • проверяйте контрагентов через ЕГРЮЛ и базы ФНС;

  • избегайте дробления крупных платежей на мелкие;

  • своевременно реагируйте на запросы банка.

На практике у предпринимателя не всегда хватает времени проверять платежки и вести переписку с банком. Многие компании передают эту часть работы на аутсорсинг — например, в «Первую Экспертную Бухгалтерию». Эксперты ПЭБ заранее проверяют платежи, корректно оформляют документы и снижают риск блокировок. Это экономит время руководителя и защищает бизнес от неожиданных проблем. 

115-ФЗ в 2025 году стал еще жестче: контроль расширен, идентификация усилена, полномочия Росфинмониторинга увеличены. Для предпринимателей это значит одно — ошибки теперь будут выявляться быстрее, а блокировки станут чаще.

Главный инструмент защиты бизнеса — прозрачные платежи, корректные документы и грамотные партнеры, которые помогут не допустить рисков.

Ваш счет уже попал под блокировку?

Наши эксперты помогут собрать документы и разблокировать операции в кратчайшие сроки

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHjCkxg

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 228 подписчиков324 поста

Начать дискуссию

Главная Тарифы