Блокировка счета по 115-ФЗ в 2025: новые правила и риски для бизнеса

1. Почему банки блокируют счета
Закон обязывает банки отслеживать операции клиентов и блокировать подозрительные — те, что могут быть связаны с финансированием терроризма или отмыванием средств.
Под блокировку может попасть:
конкретный перевод;
дистанционное обслуживание (останутся только бумажные платежки и повышенные комиссии);
расчетный счет целиком.
Основание — закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
По статистике Сбербанка, чаще всего блокировки происходят в строительстве (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).
2. Что изменилось в законе в 2025 году
Что было раньше
Что стало с 2025 года
Под контролем в основном банки и классический бизнес
В зоне внимания: криптоплатформы, майнеры, ломбарды, ювелирные компании, риэлторы, финтех
Цифровой рубль регулировался отдельными нормами
Подчинен общим правилам 115-ФЗ, как безналичные переводы
Идентификация клиента стандартная (паспорт + анкета)
Трехуровневая система: до 100 тыс. ₽ — упрощенная, до 1 млн ₽ — стандарт, свыше 1 млн ₽ — усиленная (с биометрией и видео)
Дистанционное открытие счета по паспорту и анкете
С 01.09.2025 обязательно: ЕБС + видеоидентификация
Приостановка операций — до 5 рабочих дней
Сроки увеличены: до 10 дней стандартно, до 30–60 дней при повышенных рисках, до 1 года по экстремизму/диверсиям
Лимит расходов для лиц из перечня Росфинмониторинга — фиксированные 10 тыс. ₽/мес.
Теперь рассчитывается от МРОТ + на иждивенцев без дохода
Сообщения о подозрительных операциях — без жестких сроков
Обязательно в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней
Внутренние правила (ПВК) обновлялись по усмотрению
До 01.09.2025 все НФО обязаны актуализировать ПВК с учетом цифровых активов и новых требований
Под контроль попали криптоплатформы, майнинговые компании, ломбарды, ювелирный бизнес, риэлторы и финтех-сервисы.
Цифровой рубль регулируется по тем же правилам, что и безналичные переводы; отказ может касаться и распоряжений на платформе.
Введена трехуровневая идентификация:
до 100 тыс. ₽ — упрощенная, достаточно паспорта или СНИЛС;
от 100 тыс. до 1 млн ₽ — стандартная, паспорт + проверка через госреестры;
свыше 1 млн ₽ — усиленная, паспорт + госреестры + биометрия и видеосвязь. Для дистанционного открытия счета с 01.09.2025 обязательны ЕБС и видеоидентификация.
Сроки блокировок увеличены: до 10 дней по стандарту, до 30–60 дней при повышенных рисках.
Для лиц из перечня Росфинмониторинга лимит расходов теперь рассчитывается исходя из МРОТ на самого фигуранта и каждого иждивенца без дохода (ранее — фиксированные 10 тыс. ₽ в месяц).
НФО обязаны до 01.09.2025 обновить ПВК, включив новые требования по ФЭД и цифровым активам.
Сообщения о подозрительных операциях должны направляться в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней.
Эксперт обращает внимание: зона риска для бизнеса расширилась — под проверки попали даже компании, которые работают через финтех-сервисы и цифровые платформы.
Подробнее о том, можно ли использовать заблокированный счет и как вывести с него деньги рассказали в статье «Блокировка счета по 115-ФЗ: почему блокируют и как разблокировать?».
3. Процесс блокировки: как это происходит
Перед блокировкой банк проводит внутреннее расследование и может:
запросить договоры, акты, счета, 2-НДФЛ или иные подтверждения источника средств,
пригласить клиента в офис или выехать к нему на место,
приостановить операции до выяснения.
О блокировке обязаны уведомить сразу: звонком, письмом, смс или сообщением в приложении банка.
После предоставления клиентом документов банк обязан рассмотреть их в течение 7 рабочих дней и либо разблокировать счет, либо отказать.
В случае отказа можно обратиться в межведомственную комиссию ЦБ или в суд.
4. Чем рискует бизнес: штрафы и потери
Последствия блокировки серьезные:
счет нельзя использовать для расчетов, новые счета в том же банке не откроют;
входящие платежи распределяются строго по очереди (алименты, зарплаты, налоги, только потом — остальное);
вывод средств «в обход» может привести к дополнительным блокировкам и новым подозрениям.
Дополнительный риск 2025 года — автоматическая блокировка при несостыковках в документах: ошибка бухгалтерии или кадровиков теперь может остановить операции без выезда проверяющих.
5. Как снизить риск блокировки
По данным ЦБ, в 2023 году банки предотвратили мошенничества на 5,8 трлн ₽ и отменили 34,8 млн подозрительных операций. Чтобы минимизировать риски, предпринимателям стоит соблюдать несколько правил:
не обнуляйте счет, оставляйте резерв минимум 30% поступлений;
указывайте понятное назначение платежа (без «оплата по договору»);
проверяйте контрагентов через ЕГРЮЛ и базы ФНС;
избегайте дробления крупных платежей на мелкие;
своевременно реагируйте на запросы банка.
На практике у предпринимателя не всегда хватает времени проверять платежки и вести переписку с банком. Многие компании передают эту часть работы на аутсорсинг — например, в «Первую Экспертную Бухгалтерию». Эксперты ПЭБ заранее проверяют платежи, корректно оформляют документы и снижают риск блокировок. Это экономит время руководителя и защищает бизнес от неожиданных проблем.
115-ФЗ в 2025 году стал еще жестче: контроль расширен, идентификация усилена, полномочия Росфинмониторинга увеличены. Для предпринимателей это значит одно — ошибки теперь будут выявляться быстрее, а блокировки станут чаще.
Главный инструмент защиты бизнеса — прозрачные платежи, корректные документы и грамотные партнеры, которые помогут не допустить рисков.
Начать дискуссию