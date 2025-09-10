Блокировка счета по 115-ФЗ в 2025: новые правила и риски для бизнеса

5. Как снизить риск блокировки

По данным ЦБ, в 2023 году банки предотвратили мошенничества на 5,8 трлн ₽ и отменили 34,8 млн подозрительных операций. Чтобы минимизировать риски, предпринимателям стоит соблюдать несколько правил:

не обнуляйте счет, оставляйте резерв минимум 30% поступлений;

указывайте понятное назначение платежа (без «оплата по договору»);

проверяйте контрагентов через ЕГРЮЛ и базы ФНС;

избегайте дробления крупных платежей на мелкие;

своевременно реагируйте на запросы банка.

На практике у предпринимателя не всегда хватает времени проверять платежки и вести переписку с банком. Многие компании передают эту часть работы на аутсорсинг — например, в «Первую Экспертную Бухгалтерию». Эксперты ПЭБ заранее проверяют платежи, корректно оформляют документы и снижают риск блокировок. Это экономит время руководителя и защищает бизнес от неожиданных проблем.

115-ФЗ в 2025 году стал еще жестче: контроль расширен, идентификация усилена, полномочия Росфинмониторинга увеличены. Для предпринимателей это значит одно — ошибки теперь будут выявляться быстрее, а блокировки станут чаще.

Главный инструмент защиты бизнеса — прозрачные платежи, корректные документы и грамотные партнеры, которые помогут не допустить рисков.

