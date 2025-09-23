Господдержка для бизнеса в 2025 году: меры, ограничения, альтернативы

Почему господдержка подходит не всем

Формально программ много — десятки грантов, субсидий, налоговых льгот. Но из-за жестких требований и ограничений подходят они не всем:

Высокий порог входа

Малый бизнес часто просто не располагает ресурсами на подготовку всех бумаг — или сталкивается с отказом из-за формальных ошибок.

«Не тот» вид деятельности

Даже если программа формально распространяется на все виды деятельности, регионы вправе ограничить список ОКВЭД. В итоге предприниматель подает заявку, а его бизнес оказывается «мимо кассы».

Требование прозрачной бухгалтерии

у многих МСП есть просрочки по налогам, штрафы или неурегулированные споры;

Господдержка доступна только компаниям без долгов и со «светлой» бухгалтерией. Но реальность такова:

Конкурсная основа

Даже если предприниматель соответствует всем критериям, поддержки может не достаться. Например:

Задержки и бюрократия

Даже одобренные субсидии и компенсации приходят с задержкой. Чаще всего схема такая: бизнес сначала тратит деньги из оборота, а потом получает компенсацию. В условиях кассовых разрывов позволить себе это могут далеко не все.

Региональные различия

Доступность мер зависит от региона. В одном субъекте дают гранты на маркетинг, в другом — только на оборудование. Где-то работают льготы для ИП, где-то их отменили. Получается, что шансы на поддержку определяются не столько качеством бизнеса, сколько местом регистрации.

Эксперт обращает внимание: господдержка — это реальный инструмент, но скорее для «избранных»: компаний без долгов, с прозрачным учетом, в приоритетных отраслях и с готовой командой для подготовки документов. Для остальных меры поддержки остаются на бумаге.