Как бизнесу выжить в кризис 2025: 16 практических советов

1. Планирование бюджета в бизнесе — основа выживания
Первое, что нужно сделать — пересмотреть бюджет. Уберите «лишние» траты: дорогие офисы, необязательные подписки, неприоритетные проекты.
используйте планирование бюджета и прогноз на квартал;
стройте сценарии: «пессимистичный», «реалистичный», «оптимистичный»;
фиксируйте каждую статью расходов.
Пример: ИП «Северный хлеб» во время кризиса 2022 года отказался от аренды большого офиса и перевел бухгалтерию на аутсорсинг. Это сократило расходы на 40 000 ₽ в месяц, а высвободившиеся деньги пошли на закупку сырья, что помогло удержать производство без перебоев.
2. Резервный фонд — ваша подушка на черный день
Без резерва компания оказывается беззащитной. В кризис желательно иметь фонд в размере 2–3 месячных расходов. Резервный фонд и контроль за уровнем ликвидности компании позволяют дожить до точки безубыточности и пережить просадку продаж.
Совет: заведите отдельный счет и перечисляйте туда минимум 5–10% прибыли. Пусть это станет обязательным «налогом на устойчивость».
3. Кризис неплатежей: работайте с дебиторской задолженностью
В 2025 году кризис неплатежей коснулся почти каждого бизнеса: деньги зависают у контрагентов, сроки оплаты растягиваются на месяцы. Каждая просрочка — это замороженные оборотные средства и риск срыва ваших собственных обязательств.
Что делать:
регулярно проверяйте акты сверки и фиксируйте задолженность;
при первых просрочках включайте напоминания и переговоры;
не тяните с претензионной работой — иначе можно потерять деньги навсегда.
Работа с дебиторкой — это не только про возврат средств. Чистый баланс повышает кредитный рейтинг компании, открывает доступ к госконтрактам и снижает налоговую нагрузку (например, если работаете с НДС — можно зачесть входящий налог).
В ПЭБ мы берем на себя переговоры с должниками, подготовку документов и сопровождение до возврата средств.
4. Оптимизация налогов и пересмотр режима
Кризис — повод проверить, не переплачиваете ли вы налоги. Возможно, вам выгоднее перейти с УСН на патент или с УСН «доходы» на «доходы минус расходы».
смотрите, какие налоговые льготы доступны в вашем регионе;
анализируйте, подходит ли вашему бизнесу патент;
оценивайте, можно ли воспользоваться налоговыми каникулами.
В 2024 году один из клиентов ПЭБ — небольшая сеть кофеен — переплачивал почти 600 000 ₽ в год, оставаясь на ОСНО. После перехода на УСН «доходы минус расходы» налоговая нагрузка сократилась вдвое. Кризис не стал концом бизнеса — он дал толчок пересмотреть систему. Если вы задумываетесь о смене налогового режима, советуем прочитать нашу статью про налоговую реформу 2025.
5. Оптимизация зарплаты и системы мотивации сотрудников компании
Зарплаты — одна из крупнейших статей расходов. Но просто сокращать их опасно — вы потеряете команду.
Что делать:
пересмотрите бонусы и KPI;
часть бонусов замените нематериальными поощрениями (гибкий график, удаленка, обучение);
подумайте, какие функции выгоднее делегировать на аутсорсинг (например, бухгалтерию, IT-поддержку или маркетинг), чем держать в штате.
Более подробно про то, как и какие задачи бизнеса может решить полноценный бухгалтерский аутсорсинг мы разобрали в этой статье.
6. Клиенты под прицелом
Не все клиенты одинаково важны. Проведите ABC анализ продаж:
A — 20% клиентов, приносящих 80% прибыли;
B — средние клиенты;
C — те, на кого уходит много ресурсов, но отдачи мало.
Добавьте XYZ анализ — он покажет стабильность спроса. Вместе ABC и XYZ анализ помогают понять, с кем работать активно, а кого стоит отпустить.
7. Обзвон клиентов по базе: возвращаем старых
В кризис особенно важно удержание. Сделайте обзвон клиентов по базе: напомните о себе, предложите спецусловия, соберите обратную связь.
Не бойтесь и холодного обзвона клиентов — это дешевый инструмент для поиска новых сделок.
В кризис «МастерДом» — сервис ремонта квартир — провел обзвон старых клиентов. Просто напоминание о себе и предложение бесплатной консультации дало +17% заказов за месяц. Такой инструмент обошелся дешевле любой рекламы.
8. Оптимизация цен на услуги: где не промахнуться
Вместо хаотичных скидок применяйте продуманную модель оптимизации цен:
сохраняйте маржинальность ключевых товаров;
делайте «якорные цены», чтобы клиент видел выгоду;
пересчитайте себестоимость товара и определите точку безубыточности товара.
9. Снижаем платежи по кредитам
Если кредитная нагрузка душит бизнес:
договоритесь о реструктуризации;
переведите долг в другой банк с меньшей ставкой;
используйте льготные госпрограммы.
10. Оптимизация логистики предприятия
Логистика может «съедать» до 30% расходов.
объединяйте поставки;
переходите на аутсорсинг транспорта;
ищите локальных поставщиков.
В ПЭБ мы советуем клиентам учитывать не только цену, но и скорость и надежность партнеров — это тоже влияет на издержки.
11. Мониторинг конкурентов и цен: не дайте клиентам уйти к другим
Регулярно проверяйте рынок:
мониторинг цен конкурентов через сервисы и вручную;
анализ их акций и предложений;
быстрые корректировки своих условий.
12. CRM-системы для бизнеса: контроль и автоматизация
Кризис — время, когда нельзя терять ни одного клиента.CRM системы для бизнеса позволяют:
фиксировать все сделки;
отслеживать повторные покупки;
планировать задачи для менеджеров.
Пример из практики. Небольшое агентство по ремонту техники ввело CRM: настроили автоматические напоминания о следующем ТО и фиксировали все звонки клиентов. В итоге возвратных заказов стало на 25% больше, а менеджеры перестали забывать про «мелкие» заявки, которые в совокупности приносили значительную часть прибыли.
13. Договор бартера как антикризисный инструмент
Если денег не хватает — используйте бартер. Например, рекламное агентство размещает рекламу магазину одежды в обмен на продукцию.
Важно: бартерные сделки должны быть оформлены юридически грамотно, чтобы не возникло проблем с налоговой.
14. Мотивация труда персонала: сохраняем команду
В кризис многие сотрудники теряют мотивацию. Советы:
объясняйте финансовую ситуацию честно;
давайте людям ощущение значимости;
внедряйте гибкие схемы оплаты труда.
Компания «АвтоСервис+» в 2022 году не смогла индексировать зарплаты, но ввела гибкий график и оплачиваемое обучение. В итоге текучка снизилась на 30%, а лояльность сотрудников выросла. Иногда мотивация персонала в организации стоит не денег, а внимания.
15. Опирайтесь на цифры
В кризис интуиция не спасет. Важно внедрить регулярный финансовый контроль:
еженедельно считайте уровень ликвидности компании, чтобы понимать, хватит ли денег на текущие расходы;
стройте отчет о движении денежных средств (ОДДС) и прогнозируйте кассовые разрывы;
анализируйте ключевые метрики: точку безубыточности товара, маржинальность услуг, динамику дебиторской задолженности.
В ПЭБ мы проводим аудит учета, который показывает реальную картину бухгалтерии предприятия: выявляем критичные ошибки, переплаты и риски, мешающие управлять финансами трезво.
16. Кризис — это не яма, а лестница
Многие компании выросли именно в кризис, потому что конкуренты сдались, а они перестроились.
Пример 1: в 2020 году, когда многие кафе закрывались, небольшая пекарня в регионе перевела продажи в онлайн, подключила доставку и за полгода увеличила выручку в 2 раза. Клиенты оценили удобство, и бизнес удержал позиции даже после снятия ограничений.
Пример 2: в кризис 2015 года компания по ремонту квартир столкнулась с падением заказов. Руководитель пересмотрел модель оптимизации цен: вместо больших проектов начали предлагать «эконом-ремонты» под ключ за фиксированную сумму. Спрос вырос, а за два года фирма открыла два новых филиала.
Думайте:
какие новые услуги можно запустить;
какие ниши освободились;
как кризис может стать вашей точкой роста.
Кризис — это не катастрофа, а стресс-тест. Он показывает, где компания сильна, а где теряет деньги и клиентов. В 2025 году выживет не тот, кто будет ждать помощи извне, а тот, кто пересчитает себестоимость товара, оптимизирует налоги, пересмотрит систему мотивации сотрудников и научится строить планирование бюджета в бизнесе по-новому. Налоговая стратегия и грамотный бухгалтерский учет часто решают, останется ли бизнес на плаву.
Те, кто сегодня откладывают решения «на потом», завтра будут закрывать ИП и продавать активы. А те, кто адаптируется, займут их ниши и вырастут.
