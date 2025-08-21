Как бизнесу выжить в кризис 2025: 16 практических советов

3. Кризис неплатежей: работайте с дебиторской задолженностью

В 2025 году кризис неплатежей коснулся почти каждого бизнеса: деньги зависают у контрагентов, сроки оплаты растягиваются на месяцы. Каждая просрочка — это замороженные оборотные средства и риск срыва ваших собственных обязательств.

Что делать:

регулярно проверяйте акты сверки и фиксируйте задолженность;

при первых просрочках включайте напоминания и переговоры;

не тяните с претензионной работой — иначе можно потерять деньги навсегда.

Работа с дебиторкой — это не только про возврат средств. Чистый баланс повышает кредитный рейтинг компании, открывает доступ к госконтрактам и снижает налоговую нагрузку (например, если работаете с НДС — можно зачесть входящий налог).

В ПЭБ мы берем на себя переговоры с должниками, подготовку документов и сопровождение до возврата средств.