ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
ПЭБ
Ведение бизнеса
Как бизнесу выжить в кризис 2025: 16 практических советов

Как бизнесу выжить в кризис 2025: 16 практических советов

В 2025 году предприниматели сталкиваются с новым кризисом: высокая ключевая ставка, нестабильный курс рубля, рост налоговой нагрузки, бесконечные цепочки неплатежей. Но кризис — не конец, а проверка на устойчивость. Руководитель «Первой Экспертной Бухгалтерии» Сергей Кравченко делится 16 советами, как выжить бизнесу в кризис и выйти на новый уровень.

1. Планирование бюджета в бизнесе — основа выживания

Первое, что нужно сделать — пересмотреть бюджет. Уберите «лишние» траты: дорогие офисы, необязательные подписки, неприоритетные проекты.

  • используйте планирование бюджета и прогноз на квартал;

  • стройте сценарии: «пессимистичный», «реалистичный», «оптимистичный»;

  • фиксируйте каждую статью расходов.

Пример: ИП «Северный хлеб» во время кризиса 2022 года отказался от аренды большого офиса и перевел бухгалтерию на аутсорсинг. Это сократило расходы на 40 000 ₽ в месяц, а высвободившиеся деньги пошли на закупку сырья, что помогло удержать производство без перебоев.

2. Резервный фонд — ваша подушка на черный день

Без резерва компания оказывается беззащитной. В кризис желательно иметь фонд в размере 2–3 месячных расходов. Резервный фонд и контроль за уровнем ликвидности компании позволяют дожить до точки безубыточности и пережить просадку продаж.

Совет: заведите отдельный счет и перечисляйте туда минимум 5–10% прибыли. Пусть это станет обязательным «налогом на устойчивость».

3. Кризис неплатежей: работайте с дебиторской задолженностью

В 2025 году кризис неплатежей коснулся почти каждого бизнеса: деньги зависают у контрагентов, сроки оплаты растягиваются на месяцы. Каждая просрочка — это замороженные оборотные средства и риск срыва ваших собственных обязательств.

Что делать:

  • регулярно проверяйте акты сверки и фиксируйте задолженность;

  • при первых просрочках включайте напоминания и переговоры;

  • не тяните с претензионной работой — иначе можно потерять деньги навсегда.

Работа с дебиторкой — это не только про возврат средств. Чистый баланс повышает кредитный рейтинг компании, открывает доступ к госконтрактам и снижает налоговую нагрузку (например, если работаете с НДС — можно зачесть входящий налог).

В ПЭБ мы берем на себя переговоры с должниками, подготовку документов и сопровождение до возврата средств.

4. Оптимизация налогов и пересмотр режима

Кризис — повод проверить, не переплачиваете ли вы налоги. Возможно, вам выгоднее перейти с УСН на патент или с УСН «доходы» на «доходы минус расходы».

  • смотрите, какие налоговые льготы доступны в вашем регионе;

  • анализируйте, подходит ли вашему бизнесу патент;

  • оценивайте, можно ли воспользоваться налоговыми каникулами.

В 2024 году один из клиентов ПЭБ — небольшая сеть кофеен — переплачивал почти 600 000 ₽ в год, оставаясь на ОСНО. После перехода на УСН «доходы минус расходы» налоговая нагрузка сократилась вдвое. Кризис не стал концом бизнеса — он дал толчок пересмотреть систему. Если вы задумываетесь о смене налогового режима, советуем прочитать нашу статью про налоговую реформу 2025.

5. Оптимизация зарплаты и системы мотивации сотрудников компании

Зарплаты — одна из крупнейших статей расходов. Но просто сокращать их опасно — вы потеряете команду.

Что делать:

  • пересмотрите бонусы и KPI;

  • часть бонусов замените нематериальными поощрениями (гибкий график, удаленка, обучение);

  • подумайте, какие функции выгоднее делегировать на аутсорсинг (например, бухгалтерию, IT-поддержку или маркетинг), чем держать в штате. 

Более подробно про то, как и какие задачи бизнеса может решить полноценный бухгалтерский аутсорсинг мы разобрали в этой статье.

6. Клиенты под прицелом

Не все клиенты одинаково важны. Проведите ABC анализ продаж:

  • A — 20% клиентов, приносящих 80% прибыли;

  • B — средние клиенты;

  • C — те, на кого уходит много ресурсов, но отдачи мало.

Добавьте XYZ анализ — он покажет стабильность спроса. Вместе ABC и XYZ анализ помогают понять, с кем работать активно, а кого стоит отпустить.

7. Обзвон клиентов по базе: возвращаем старых

В кризис особенно важно удержание. Сделайте обзвон клиентов по базе: напомните о себе, предложите спецусловия, соберите обратную связь.

Не бойтесь и холодного обзвона клиентов — это дешевый инструмент для поиска новых сделок.

В кризис «МастерДом» — сервис ремонта квартир — провел обзвон старых клиентов. Просто напоминание о себе и предложение бесплатной консультации дало +17% заказов за месяц. Такой инструмент обошелся дешевле любой рекламы.

8. Оптимизация цен на услуги: где не промахнуться

Вместо хаотичных скидок применяйте продуманную модель оптимизации цен:

  • сохраняйте маржинальность ключевых товаров;

  • делайте «якорные цены», чтобы клиент видел выгоду;

  • пересчитайте себестоимость товара и определите точку безубыточности товара.

Не уверены, что платите налоги правильно?

Мы в «Первой Экспертной Бухгалтерии» проверим вашу налоговую систему, подскажем, где можно сэкономить, и предложим законные способы снизить нагрузку

Заполните заявку — и мы подготовим для вас бесплатный аудит налогов

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

9. Снижаем платежи по кредитам

Если кредитная нагрузка душит бизнес:

  • договоритесь о реструктуризации;

  • переведите долг в другой банк с меньшей ставкой;

  • используйте льготные госпрограммы.

10. Оптимизация логистики предприятия

Логистика может «съедать» до 30% расходов.

  • объединяйте поставки;

  • переходите на аутсорсинг транспорта;

  • ищите локальных поставщиков.

В ПЭБ мы советуем клиентам учитывать не только цену, но и скорость и надежность партнеров — это тоже влияет на издержки.

11. Мониторинг конкурентов и цен: не дайте клиентам уйти к другим

Регулярно проверяйте рынок:

  • мониторинг цен конкурентов через сервисы и вручную;

  • анализ их акций и предложений;

  • быстрые корректировки своих условий.

12. CRM-системы для бизнеса: контроль и автоматизация

Кризис — время, когда нельзя терять ни одного клиента.CRM системы для бизнеса позволяют:

  • фиксировать все сделки;

  • отслеживать повторные покупки;

  • планировать задачи для менеджеров.

Пример из практики. Небольшое агентство по ремонту техники ввело CRM: настроили автоматические напоминания о следующем ТО и фиксировали все звонки клиентов. В итоге возвратных заказов стало на 25% больше, а менеджеры перестали забывать про «мелкие» заявки, которые в совокупности приносили значительную часть прибыли.

13. Договор бартера как антикризисный инструмент

Если денег не хватает — используйте бартер. Например, рекламное агентство размещает рекламу магазину одежды в обмен на продукцию.

Важно: бартерные сделки должны быть оформлены юридически грамотно, чтобы не возникло проблем с налоговой.

14. Мотивация труда персонала: сохраняем команду

В кризис многие сотрудники теряют мотивацию. Советы:

  • объясняйте финансовую ситуацию честно;

  • давайте людям ощущение значимости;

  • внедряйте гибкие схемы оплаты труда.

Компания «АвтоСервис+» в 2022 году не смогла индексировать зарплаты, но ввела гибкий график и оплачиваемое обучение. В итоге текучка снизилась на 30%, а лояльность сотрудников выросла. Иногда мотивация персонала в организации стоит не денег, а внимания.

15. Опирайтесь на цифры

В кризис интуиция не спасет. Важно внедрить регулярный финансовый контроль:

  • еженедельно считайте уровень ликвидности компании, чтобы понимать, хватит ли денег на текущие расходы;

  • стройте отчет о движении денежных средств (ОДДС) и прогнозируйте кассовые разрывы;

  • анализируйте ключевые метрики: точку безубыточности товара, маржинальность услуг, динамику дебиторской задолженности.

В ПЭБ мы проводим аудит учета, который показывает реальную картину бухгалтерии предприятия: выявляем критичные ошибки, переплаты и риски, мешающие управлять финансами трезво.

16. Кризис — это не яма, а лестница

Многие компании выросли именно в кризис, потому что конкуренты сдались, а они перестроились. 

Пример 1: в 2020 году, когда многие кафе закрывались, небольшая пекарня в регионе перевела продажи в онлайн, подключила доставку и за полгода увеличила выручку в 2 раза. Клиенты оценили удобство, и бизнес удержал позиции даже после снятия ограничений.

Пример 2: в кризис 2015 года компания по ремонту квартир столкнулась с падением заказов. Руководитель пересмотрел модель оптимизации цен: вместо больших проектов начали предлагать «эконом-ремонты» под ключ за фиксированную сумму. Спрос вырос, а за два года фирма открыла два новых филиала.

Думайте:

  • какие новые услуги можно запустить;

  • какие ниши освободились;

  • как кризис может стать вашей точкой роста.

Кризис — это не катастрофа, а стресс-тест. Он показывает, где компания сильна, а где теряет деньги и клиентов. В 2025 году выживет не тот, кто будет ждать помощи извне, а тот, кто пересчитает себестоимость товара, оптимизирует налоги, пересмотрит систему мотивации сотрудников и научится строить планирование бюджета в бизнесе по-новому. Налоговая стратегия и грамотный бухгалтерский учет часто решают, останется ли бизнес на плаву.

Те, кто сегодня откладывают решения «на потом», завтра будут закрывать ИП и продавать активы. А те, кто адаптируется, займут их ниши и вырастут.

Хотите, чтобы кризис не «съел» ваш бизнес?

Мы возьмем на себя налоги, отчетность и контроль за изменениями в законах. Сосредоточьтесь на клиентах и продажах — остальное сделают наши эксперты

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGXGtYx

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 224 подписчика314 постов

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум