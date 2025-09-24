Что делать, если контрагенты не платят: 10 способов вернуть деньги

1. Переговоры и напоминания
Первый шаг — напомнить контрагенту об обязательствах. Иногда задержка связана с простыми причинами: забыли оплатить счет, сменился бухгалтер, возникли временные трудности с банком.
Что сделать:
позвонить контрагенту и уточнить, когда ждать оплату. Лучше, если звонок делает живой человек, а не робот: личный контакт дает шанс понять причину задержки и найти решение, а автоматические звонки чаще раздражают;
продублировать напоминание по почте или мессенджеру;
зафиксировать договоренности письменно.
Эксперт рекомендует: сохраняйте все письма и переписку — они могут пригодиться в суде как доказательства.
Если заказчик не платит, стоит не только напомнить ему о долге, но и предложить решение, которое устроит обе стороны. Таким решением может быть:
рассрочка;
перенос даты платежа;
взаимозачет или иное решение.
Эксперт рекомендует: всегда лучше решить вопрос переговорами, не доводя дело до претензий и суда. Частые споры с контрагентами бьют по репутации компании, и в долгосрочной перспективе это может обойтись дороже любой задолженности.
Не уверены, что ваши претензии к должнику составлены правильно?
2. Уведомление об имеющейся задолженности
Если переговоры не дали результата, следующей мерой для взыскания дебиторской задолженности будет уведомление об имеющейся задолженности. Когда заказчик не платит по договору, этот документ становится первым формальным шагом.
В уведомлении нужно указать:
какая сумма подлежит оплате;
привести ссылки на договор и подписанные сторонами акты выполненных работ, накладные, УПД;
указать срок, в течение которого долг должен быть погашен;
предупредить о дальнейшем обращении в суд.
Уведомление нужно отправить должнику заказным письмом по адресу, указанному в договоре в разделе «Реквизиты и адреса сторон». Есть и другой вариант: лично передать два экземпляра документа в офис должника, проставив подпись и дату получения. Один экземпляр остается у должника, второй — у вас. После получения уведомления должник может выполнить требование и оплатить долг.
3. Досудебная претензия
Если должник получил ваше уведомление, но игнорирует его или отказывается платить, следующий шаг — претензия. Для юридических лиц и ИП это обязательный этап перед подачей иска в арбитражный суд (ст. 4, 125, 148 АПК).
В претензии указывают:
данные сторон и реквизиты договора;
описание обязательства и сумму долга;
требование оплатить задолженность в течение определенного срока (обычно 10–30 дней);
предупреждение о намерении обратиться в суд.
Наличие претензии — ключевое условие для рассмотрения дела судом. Часто уже ее отправка побуждает должника оплатить долг.
Эксперт обращает внимание: если в договоре прописаны пени или штрафы за просрочку, их можно предъявить вместе с претензией. Это усиливает давление на должника.
4. Удержание имущества
5. Зачет встречных требований
Если вы также должны контрагенту, можно провести взаимозачет (ст. 410 ГК). Это снижает общий объем задолженности и упрощает расчеты.
6. Банковская гарантия или залог
Если в договоре были предусмотрены инструменты обеспечения, можно обратиться к банку-гаранту или обратить взыскание на предмет залога.
Плюс: повышает шансы вернуть деньги без суда.
Минус: работает только если обеспечение реально предусмотрено и оформлено документально.
7. Взыскание через арбитражный суд
Если переговоры и претензия не дали результата, подается иск в арбитражный суд.
Что нужно:
доказательства заключения договора и поставки товаров/услуг;
досудебная претензия и подтверждение ее направления;
расчет задолженности, неустоек и процентов.
Суд рассматривает дело и выносит решение о взыскании.
Эксперт обращает внимание: такая мера считается жесткой, и прибегнуть к ней можно минимум через 30 дней после отправки претензии, если иной срок не установлен Договором.
Подробнее о том, как обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность, мы рассказали в статье «Кризис неплатежей 2025: что делать бизнесу и как заставить контрагента платить».
8. Приставы и исполнительное производство
После получения решения суда нужно добиваться реального исполнения. Исполнительный лист можно предъявить либо напрямую в банк (ст. 8 ФЗ-229), либо в ФССП. Приставы могут:
арестовать счета должника;
обратить взыскание на имущество;
ограничить выезд должника-физлица за границу.
9. Банкротство должника
Если долг крупный и должник явно неплатежеспособен, можно подать заявление о его банкротстве.
Эта мера радикальная:
запускается процедура наблюдения;
имущество должника продается для расчетов с кредиторами;
есть шанс вернуть хотя бы часть средств.
Эксперт обращает внимание: минимальные условия для юрлиц — долг свыше 2 млн руб., просрочка более 3 месяцев; для ИП и физлиц — долг свыше 500 тыс. руб., просрочка более 3 месяцев (ст. 6 ФЗ-127).
10. Альтернативные механизмы
Помимо суда и приставов, есть дополнительные инструменты:
коллекторские агентства (для B2B сегмента они также работают по договорам цессии);
медиация или третейский суд — когда стороны готовы к компромиссу;
обращение в полицию при наличии признаков мошенничества (ст. 159 УК).
Заключение
Если контрагент не платит, важно действовать последовательно: от мягких переговоров к юридически обоснованным шагам. Самый грамотный и выгодный вариант — решить вопрос через переговоры: это сохраняет деловые отношения и снижает репутационные риски. Суд и исполнительное производство — крайняя мера, когда все иные способы уже не сработали.
Не хотите застревать в переписке с должником и терять время на споры?
