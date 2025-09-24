Что делать, если контрагенты не платят: 10 способов вернуть деньги

1. Переговоры и напоминания

Первый шаг — напомнить контрагенту об обязательствах. Иногда задержка связана с простыми причинами: забыли оплатить счет, сменился бухгалтер, возникли временные трудности с банком.

Что сделать:

позвонить контрагенту и уточнить, когда ждать оплату. Лучше, если звонок делает живой человек, а не робот: личный контакт дает шанс понять причину задержки и найти решение, а автоматические звонки чаще раздражают;

продублировать напоминание по почте или мессенджеру;

зафиксировать договоренности письменно.

Эксперт рекомендует: сохраняйте все письма и переписку — они могут пригодиться в суде как доказательства.

Если заказчик не платит, стоит не только напомнить ему о долге, но и предложить решение, которое устроит обе стороны. Таким решением может быть:

рассрочка;

перенос даты платежа;

взаимозачет или иное решение.

Эксперт рекомендует: всегда лучше решить вопрос переговорами, не доводя дело до претензий и суда. Частые споры с контрагентами бьют по репутации компании, и в долгосрочной перспективе это может обойтись дороже любой задолженности.

