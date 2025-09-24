ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Увеличение НДС и отмена льгот по страховым взносам: что может измениться для бизнеса в 2026 году

Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22% и одновременно снизить порог выручки для МСП на УСН с 60 до 10 млн рублей. Если поправки примут, уже с 2026 года бизнес ждет рост налоговой нагрузки и новые требования к учету. Разберем, что известно сейчас и чем это может обернуться для бизнеса.

Какую ставку НДС могут утвердить

Минфин официально внес в правительство предложения, которые могут серьезно изменить налоговую систему с 2026 года. Первое — повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%. Второе — снижение порога выручки для компаний на упрощенной системе налогообложения: обязанность платить НДС будет возникать уже при доходах от 10 млн рублей в год вместо нынешних 60 млн.

Оба изменения призваны увеличить доходы бюджета, в том числе для финансирования оборонных расходов, и бороться со схемами дробления бизнеса. Если поправки примут, изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года.

Повышение ставки НДС

  • Рост с 20% до 22%.

  • Планируемая дата введения — 1 января 2026 года.

  • Льготная ставка 10 % сохранится для социально значимых товаров — продукты, лекарства, товары для детей. Конкретный перечень уточняется.

Освобождение от НДС: каким будет лимит выручки

Правительство хочет снизить порог доходов, который позволяет «упрощенцам» обходиться без уплаты НДС — с 60 млн до 10 млн руб. Срок нововведения —  с 1 января 2026 года. 

В 2025 году лимит для применения УСН расширили до 450 млн руб., но компании с выручкой свыше 60 млн обязали платить НДС (по ставкам 20% (10%), 5% или 7% в зависимости от оборота).

Рост ставки налога: к чему он приведет

Повышение ставки НДС до 22% приведет к росту цен по всей цепочке — от закупки до конечного потребителя. Особенно болезненно это скажется на бизнесе с низкой маржой: торговых компаниях, производстве и сфере услуг.

Снижение порога для УСН означает, что тысячи предпринимателей, которые раньше спокойно работали без НДС, будут обязаны платить налог и вести более сложный учет.

Для малого бизнеса это может означать кассовые разрывы, рост административной нагрузки и необходимость срочно перестраивать финансовую модель.

Какие еще изменения предлагает Минфин

Повышение НДС и новые правила для УСН — лишь часть пакета поправок. Среди других инициатив:

  • Страховые взносы для МСП. Для торговли, строительства, добычи и ряда других сфер льготы могут быть отменены: тариф составит 30 % до достижения предельной базы (≈2,8 млн ₽ на работника в 2025 году) и 15 % после. Для приоритетных отраслей (производство, транспорт, электроника и др.) сохранится льготная ставка 15%.

  • Обязательная «минимальная база» для директоров. Если руководителю компании начисляют зарплату ниже МРОТ, всё равно придется платить страховые взносы исходя из МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками и фиктивными окладами.

  • Игорный бизнес. Для букмекерских контор вводится налог 5% с оборота ставок, а также стандартный налог на прибыль 25%. Это должно повысить прозрачность сектора, который традиционно имеет высокие обороты, но низкую налоговую отдачу.

  • Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ). Льгота будет расширена: ее смогут применять не только компании из отдельных отраслей, но и любые организации, входящие в одну группу с налогоплательщиком, осуществляющим капитальные вложения.

Что нужно делать бизнесу

Даже несмотря на то, что часть решений пока обсуждается, эксперты рекомендуют заранее просчитать сценарии:

  1. Смоделировать налоговую нагрузку при ставке НДС 22%.

  2. Проверить, как изменится маржа при обязательной уплате НДС с 10 млн руб. выручки.

  3. Пересмотреть договоры с контрагентами — можно ли получать входной НДС для вычетов.

  4. Продумать оптимизацию себестоимости и поиск поставщиков.

  5. Сформировать финансовый резерв для сглаживания переходного периода и избежания кассовых разрывов.

