Увеличение НДС и отмена льгот по страховым взносам: что может измениться для бизнеса в 2026 году

Рост ставки налога: к чему он приведет

Повышение ставки НДС до 22% приведет к росту цен по всей цепочке — от закупки до конечного потребителя. Особенно болезненно это скажется на бизнесе с низкой маржой: торговых компаниях, производстве и сфере услуг.

Снижение порога для УСН означает, что тысячи предпринимателей, которые раньше спокойно работали без НДС, будут обязаны платить налог и вести более сложный учет.

Для малого бизнеса это может означать кассовые разрывы, рост административной нагрузки и необходимость срочно перестраивать финансовую модель.

