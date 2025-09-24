Увеличение НДС и отмена льгот по страховым взносам: что может измениться для бизнеса в 2026 году

Какую ставку НДС могут утвердить
Минфин официально внес в правительство предложения, которые могут серьезно изменить налоговую систему с 2026 года. Первое — повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%. Второе — снижение порога выручки для компаний на упрощенной системе налогообложения: обязанность платить НДС будет возникать уже при доходах от 10 млн рублей в год вместо нынешних 60 млн.
Оба изменения призваны увеличить доходы бюджета, в том числе для финансирования оборонных расходов, и бороться со схемами дробления бизнеса. Если поправки примут, изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года.
Повышение ставки НДС
Рост с 20% до 22%.
Планируемая дата введения — 1 января 2026 года.
Льготная ставка 10 % сохранится для социально значимых товаров — продукты, лекарства, товары для детей. Конкретный перечень уточняется.
Освобождение от НДС: каким будет лимит выручки
Правительство хочет снизить порог доходов, который позволяет «упрощенцам» обходиться без уплаты НДС — с 60 млн до 10 млн руб. Срок нововведения — с 1 января 2026 года.
В 2025 году лимит для применения УСН расширили до 450 млн руб., но компании с выручкой свыше 60 млн обязали платить НДС (по ставкам 20% (10%), 5% или 7% в зависимости от оборота).
Рост ставки налога: к чему он приведет
Повышение ставки НДС до 22% приведет к росту цен по всей цепочке — от закупки до конечного потребителя. Особенно болезненно это скажется на бизнесе с низкой маржой: торговых компаниях, производстве и сфере услуг.
Снижение порога для УСН означает, что тысячи предпринимателей, которые раньше спокойно работали без НДС, будут обязаны платить налог и вести более сложный учет.
Для малого бизнеса это может означать кассовые разрывы, рост административной нагрузки и необходимость срочно перестраивать финансовую модель.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» моделируют налоговую нагрузку под разные сценарии, помогают заранее понять последствия для бизнеса и подготовить учет так, чтобы изменения прошли без штрафов и ошибок.
Хотите заранее оценить последствия роста НДС и снижения порога УСН?
В ПЭБ сделаем расчет под ваш бизнес и дадим готовые рекомендации
Какие еще изменения предлагает Минфин
Повышение НДС и новые правила для УСН — лишь часть пакета поправок. Среди других инициатив:
Страховые взносы для МСП. Для торговли, строительства, добычи и ряда других сфер льготы могут быть отменены: тариф составит 30 % до достижения предельной базы (≈2,8 млн ₽ на работника в 2025 году) и 15 % после. Для приоритетных отраслей (производство, транспорт, электроника и др.) сохранится льготная ставка 15%.
Обязательная «минимальная база» для директоров. Если руководителю компании начисляют зарплату ниже МРОТ, всё равно придется платить страховые взносы исходя из МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками и фиктивными окладами.
Игорный бизнес. Для букмекерских контор вводится налог 5% с оборота ставок, а также стандартный налог на прибыль 25%. Это должно повысить прозрачность сектора, который традиционно имеет высокие обороты, но низкую налоговую отдачу.
Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ). Льгота будет расширена: ее смогут применять не только компании из отдельных отраслей, но и любые организации, входящие в одну группу с налогоплательщиком, осуществляющим капитальные вложения.
Что нужно делать бизнесу
Даже несмотря на то, что часть решений пока обсуждается, эксперты рекомендуют заранее просчитать сценарии:
Смоделировать налоговую нагрузку при ставке НДС 22%.
Проверить, как изменится маржа при обязательной уплате НДС с 10 млн руб. выручки.
Пересмотреть договоры с контрагентами — можно ли получать входной НДС для вычетов.
Продумать оптимизацию себестоимости и поиск поставщиков.
Сформировать финансовый резерв для сглаживания переходного периода и избежания кассовых разрывов.
Опасаетесь штрафов и ошибок при переходе на новые налоговые правила?
Передайте учет в ПЭБ — мы подготовим отчетность и поможем пройти изменения без рисков
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFK5kmMJ
Начать дискуссию