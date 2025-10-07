С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: малый бизнес готовят к НДС

Официальная позиция Минфина
По замыслу ведомства, нововведение должно бороться со схемами «дробления бизнеса». Сейчас предприниматели делят выручку на несколько юрлиц или ИП, чтобы сохранить льготы.
«Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», — говорится в заявлении Минфина.
Как менялись лимиты по УСН
Показатель
До 2025 года
С 2025 года
С 2026 года (план)
Лимит дохода для применения УСН
265,8 млн руб.
450 млн руб.
450 млн руб.
Остаточная стоимость основных средств
150 млн руб.
200 млн руб.
200 млн руб.
Порог дохода, освобождающий от НДС
60 млн руб.
60 млн руб.
10 млн руб.
С 2025 года общий лимит для применения УСН установлен в размере 450 млн рублей (по выручке).
Порог по остаточной стоимости основных средств поднят со 150 млн до 200 млн рублей.
При этом уже с 2025 года компании с доходами свыше 60 млн рублей должны уплачивать НДС.
С 2026 года этот порог планируется сократить до 10 млн рублей.
Новый лимит 10 млн рублей: к доходам какого года применять
Может возникнуть логичный вопрос: к каким доходам применять новый лимит — 2025 или 2026 года?
В новой редакции статьи 145 НК просто заменяют 60 млн на 10 млн руб. То есть действует «правило двух ключей»:
Первый ключ — оцениваете доход за предыдущий год (2025). Если он не превышает 10 млн руб., то с 2026 года можно продолжать работать без НДС.
Второй ключ — контролируете доход текущего года (2026). Как только он превысит 10 млн руб., возникает обязанность платить НДС с начала квартала, в котором произошло превышение.
Эксперт обращает внимание: если вы применяете УСН, доходы считаются кассовым методом. Говоря простыми словами, чтобы рассчитать годовой доход, нужно сложить все поступления на расчетный счет и в кассу за календарный год. Получившаяся сумма и будет вашим годовым доходом для целей УСН и проверки лимита по НДС.
Что изменится для предпринимателей
Если годовой доход превышает 10 млн рублей, организация или ИП на УСН автоматически становятся плательщиками НДС. Это влечет за собой:
необходимость вести полноценный бухгалтерский учет;
выставлять счета-фактуры и подавать декларации по НДС;
дополнительную нагрузку на администрирование.
Эксперт обращает внимание, что инициатива может привести к обратному результату:
бизнес начнет еще активнее дробиться на несколько юрлиц по 10 млн руб.;
усилится теневой сектор — расчеты «наличкой» без кассы.
Налоговые изменения 2026 года затронут большинство компаний на УСН.
Как бизнесу подготовиться к изменениям
Смоделируйте налоговую нагрузку. При превышении лимита 10 млн руб. бизнес переходит на НДС — важно заранее рассчитать, как это повлияет на себестоимость и цены.
Рассмотрите альтернативные налоговые режимы.
Оптимизируйте документооборот. Проверьте готовность к работе с НДС: ЭДО, учетная политика, контрагенты, кассовая техника.
