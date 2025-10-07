С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: малый бизнес готовят к НДС

Официальная позиция Минфина

По замыслу ведомства, нововведение должно бороться со схемами «дробления бизнеса». Сейчас предприниматели делят выручку на несколько юрлиц или ИП, чтобы сохранить льготы.

«Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», — говорится в заявлении Минфина.