НДС на УСН в 2026: как обойти лимит в 10 миллионов

В 2026 году значительная часть предпринимателей на упрощенной системе налогообложения может начать платить НДС — лимит доходов, который освобождает от налога, снизят с 60 миллионов до 10 миллионов. Но при определенных условиях можно сохранить льготу.

Почему АУСН — единственная лазейка в свете налоговой реформы–2026

Одно из ключевых изменений в налогообложении бизнеса следующего года — снижение лимита освобождения от НДС для плательщиков УСН. Сейчас упрощенцы не платят НДС, если доход за год не превышает 60 млн руб.

Но проект поправок предусматривает, что уже с 2026 года этот порог уменьшат до 10 млн рублей. То есть, если доход выше 10 млн рублей за год, то упрощенец должен будет платить налог на добавленную стоимость.

Написали подробно, чего бизнесу на упрощенке ждать в 2026 году.

Это новшество в налоговом законодательстве добавляет нагрузку на многие малые и средние предприятия, поскольку НДС — серьезное изменение бухучета: отчетность, выставление счетов-фактур, порядок расчета и уплаты.

В этом контексте АУСН воспринимают как «правовой обход» — режим, где по закону пока не планируют применять эти новые ограничения и требования.

Почему АУСН может стать «лазейкой» для ООО и ИП при снижении лимита НДС:

В законопроекте реформы 2026 года не затрагивают изменение АУСН (ФЗ-17) напрямую. То есть режим остается действующим и экспериментальным, а его ключевой параметр — лимит ежегодного дохода в 60 млн без НДС согласно закону не должен меняться до окончания срока эксперимента. Таким образом, у предпринимателей есть время до конца 2027 года.

Переход на АУСН позволит предпринимателю пользоваться выгодами упрощенки, например, не сдавать дополнительную отчетность, но при этом избежать новых обязательств по НДС, которые вступят в силу для упрощенцев с доходом выше 10 млн руб.

Вывод: для многих бизнесов, чей доход планируется или уже чуть выше 10 миллионов рублей в текущем году, АУСН может стать инструментом для легального обхода необходимости становиться плательщиком НДС или переходить на более сложный режим налогообложения.

Эксперт обращает внимание: вряд ли это можно рассматривать, как долговечную лазейку, скорее — временное решение. Эксперимент действует с ограничениями, и нельзя быть уверенным, что условия режимов не будут пересмотрены до конца эксперимента.

В «ПЭБ» помогут пережить бизнесу налоговую реформу в 2026 году. Мы подготовили горячую линию для предпринимателей на УСН, АУСН, ПСН и ОСНО — возьмем на себя все вопросы бухгалтерского и налогового учета и предложим помощь команды разнопрофильных экспертов.

Поможем подобрать выгодный налоговый режим Подготовим заявление о переходе в ФНС и возьмем на себя всю бухгалтерию Оставьте заявку, мы вам перезвоним Отправить

Что с АУСН прямо сейчас

Сейчас такой упрощенный режим можно применять почти во всех регионах РФ — полный список есть на сайте ФНС. Одним из последних регионов, где начали применять АУСН, стала Смоленская область. Согласно сообщениям местных СМИ, с 1 октября 2025 года на территории Смоленской области разрешили применять режим АУСН.

То есть предприниматели и организации на УСН в Смоленской области смогут выбрать переход на автоупрощенку при выполнении условий:

численность работников не более пяти человек;

годовой доход не более 60 млн рублей;

остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей;

расчетные счета открыты только в уполномоченных банках;

зарплату выплачивают только в безналичной форме;

не применяют другие специальные налоговые режимы.

Кстати, у нас есть подробная статья про АУСН — написали про все лимиты и ограничения упрощенного автоматизированного режима.

Эксперт обращает внимание: региональный закон об АУСН принимается субъектами РФ. Каждый регион решает, вводить ли автоупрощенку у себя. Но прямо сейчас переход с УСН на АУСН кажется оптимальным решением, как и переход с патентной системы, для которой тоже снижают лимит доходов.

Как предпринимателю оценить переход на АУСН: краткий чек-лист

Проверьте, действует ли у вас в регионе закон об АУСН. Например, в Смоленской области режим стартовал с 1 октября 2025. Оцените ваш доход на 2025 год: если вы планируете превысить 10 млн рублей в год — обычный УСН станет невыгодным. Рассчитайте, выгодно ли вам перейти на АУСН с учетом ваших расходов и налоговой ставки. Например, если вы применяли УСН «Доходы» 6%, то ставка на АУСН составит 8%. Учтите ограничения по числу сотрудников — если бизнес растет, вы можете выйти за рамки режима. Если у бизнеса уже есть задолженности и обязательства, важно заранее проконсультироваться с бухгалтером или налоговым консультантом перед переходом.

Хотите платить меньше налогов? Подберем выгодный налоговый режим, льготы и субсидии, а также оформим все необходимые документы Начать экономить

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJcsEoa