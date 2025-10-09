Нейросети для бизнеса 2025: готовые инструменты, экономия и риски

Где ИИ может подвести: ограничения и риски для бизнеса

ИИ — мощный инструмент, но не универсальное решение. Ошибки чаще происходят не из-за алгоритмов, а из-за некорректной постановки задач и отсутствия контроля со стороны человека.

1. Нарушение конфиденциальности. Передача ИИ персональных или финансовых данных через публичные сервисы может привести к утечкам.

Как снизить риск:

используйте корпоративные версии ChatGPT, GigaChat или ЯндексGPT с безопасными API;

настройте внутренние политики и запретите сотрудникам вводить клиентские и персональные данные в публичные модели;

проводите периодические аудиты безопасности.

2. Ошибки интерпретации и переоценка точности. ИИ может уверенно выдавать ложные ответы (эффект «галлюцинаций»). Для бухгалтера или юриста это критично: ошибка в цифре или трактовке закона способна привести к штрафам.

Как снизить риск:

всегда проверяйте ключевые расчеты и формулировки вручную;

фиксируйте, какие решения принимает человек, а какие — ИИ;

в финансовых процессах используйте алгоритмы только как вспомогательные.

3. Потеря контекста и эмоционального тона. Модели не понимают эмоции, культурные нюансы, цели и тон коммуникации. В результате тексты и ответы могут быть неуместными.

Как снизить риск:

редактировать клиентские сообщения вручную;

не поручать ИИ ведение переговоров и PR без участия человека.

4. Недоверие и сопротивление сотрудников. Исследования показывают: часть сотрудников воспринимает ИИ как угрозу рабочим местам. Без обучения и объяснения пользы технологии это вызывает саботаж или неэффективное использование.

Как снизить риск:

включайте сотрудников в процесс внедрения;

демонстрируйте, как ИИ облегчает работу, а не заменяет ее;

формируйте внутри компании «ИИ-амбассадоров» — людей, обучающих остальных.