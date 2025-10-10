Сколько нужно платить налогов в 2026 году

Новые значения коэффициентов-дефляторов
Появился проект постановления с коэффициентами-дефляторами на 2026 год, поэтому уже можно прогнозировать налоговую нагрузку на будущий год — пересчитать лимиты и понять, как изменятся пороги УСН, ПСН, торгового сбора, расходы на НДФЛ у иностранных специалистов.
Какие коэффициенты предложило министерство:
УСН — 1,090;
НДФЛ для иностранных работников — 2,842;
ПСН — 1,253;
Торговый сбор — 2,165;
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов — 1,520;
Сбор за пользование объектами животного мира / водных биоресурсов — 1,183.
Эксперт обращает внимание: коэффициенты еще не утвердили, сейчас они находятся в стадии проекта и общественного обсуждения. Но исходя из них уже можно делать финансовое планирование.
Зачем вообще нужны эти цифры? Коэффициенты-дефляторы — это множители, которые учитывают изменение потребительских цен в налоговых расчетах. Их применяют, если законодатели решили индексировать лимиты, ставки и другие составляющие налоговой базы.
Так, в налоговом законодательстве предусмотрено, что различные лимиты, например, доход, стоимость основных средств, предельная цена по патенту надо пересчитывать с учетом коэффициента-дефлятора — обновлять значения с учетом инфляции.
Как изменятся лимиты и ставки для УСН в 2026 году
Ключевое влияние новых коэффициентов — УСН. На что повлияют новые значения:
Лимит по доходам. Сейчас в 2025 для применения УСН действует лимит доходов 450 млн руб. При введении коэффициента 1,090 его индексируют до 490,5 млн руб. → 450 млн × 1,090.
Это значит, что в 2026 году компании и ИП смогут оставаться на упрощенке, пока доходы за год не превысят 490,5 млн руб.
Лимит стоимости основных средств (ОС). Сейчас установили порог в 200 млн руб. с учетом дефлятора 2025 года — 1. На 2026 год с коэффициентом 1,090 лимит вырастет до 218 млн руб. → 200 млн × 1,090.
Если организация или ИП превышают такой лимит по стоимости ОС, это может лишать права на применение УСН.
Лимиты доходов для применения ставок 5% и 7% по УСН + НДС. Для НДС при УСН лимиты и ставки тоже индексируют согласно правилам статьи 346.12 Налогового кодекса. Таким образом старые лимиты доходов 250 и 450 поменяются так:
При доходах от 10 млн до 272,5 млн руб. (250 × 1,090) надо применять ставку 5%;
При доходах от 272,5 млн руб. до 490,5 млн руб. — ставка 7%.
Эксперт обращает внимание: благодаря коэффициенту 1,090 лимиты расширятся, что временно дает «зазор» для многих владельцев бизнеса — можно оставаться на УСН. Но если доходы значительно вырастут, УСН все равно станет менее выгодным из-за роста налоговых обязательств или иных ограничений.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» работают профессионалы с большим опытом — они не упустят из вида нюансы и обязательно предупредят вас о налоговых или бухгалтерских рисках для бизнеса. Например, компании с крупными материальными активами (основные средства) должны быть осторожны с превышением лимита по ОС — 218 млн руб. Особенно если в будущем году запланировали обновление парка оборудования. Поручите бухгалтерию и учет нам, а сами — занимайтесь бизнесом.
Нет времени следить за изменениями налогового законодательства?
Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Как изменятся другие налоги и сборы
Новые коэффициенты влияют не только на УСН, но и на другие налоги и сборы, что важно учесть в бюджетном прогнозе на 2026 год.
НДФЛ и фиксированный платеж иностранных работников
Для иностранных работников, которые находятся в России по патенту, вводят коэффициент 2,842 вместо текущего 2,594
Таким образом, фиксированный платеж в 1200 руб. умножают на федеральный и региональный коэффициенты. Основание — п. 2, 3 ст. 227.1 НК. Например, уже определились со значением в Республике Татарстан — региональный коэффициент на 2026 год будет 2,55. Основание — местный закон от 30.09.2025 № 61-ЗРТ.
Платеж составит:
1200 × 2,842 × 2,55 = 8 697 руб. в месяц.
ПСН
Для патентной системы налогообложения предложили коэффициент 1,253 вместо 1,144 в 2025 году.
Это означает, что потенциальный доход по патенту, на который рассчитывается налог, будет выше, как и сам налог.
Торговый сбор
Коэффициент по торговому сбору повысится до 2,165 с текущего 1,976. Для большего понимания приведем пример:
В Москве магазин «Лето» с площадью до 50 кв.м в центре города платил в 2025 году 112 892 руб. за квартал (57 132 × 1,976). В 2026 году по коэффициенту 2,165 сумма вырастет до 123 691 руб. (57 132 × 2,165).
Прочие коэффициенты
Суммы других налогов, которые зависят от коэффициентов, тоже вырастут:
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов — предлагают коэффициент 1,520.
Сбор за пользование объектами животного мира/водных биоресурсов — коэффициент 1,183.
Что предпринимателям делать прямо сейчас
Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» предлагают рассмотреть такие шаги:
Прогнозируйте доходы и расходы на 2026 год, применяя коэффициенты-дефляторы — нужно понимать заранее, попадете ли под повышенные ставки или лимиты.
Учтите рост налоговой нагрузки. Существенно вырастет налоговое бремя для тех, кто работает с иностранными сотрудниками, платит торговый сбор или пользуется патентом.
Следите за принятием проекта — коэффициенты пока в стадии обсуждения. Если они будут скорректированы, предварительные расчеты надо будет подправить.
Планируйте амортизацию, инвестиции в ОС и расходы, чтобы не превысить лимиты по стоимости основных средств.
Консультируйтесь с налоговыми экспертами или бухгалтерами, особенно если бизнес крупный и близок к лимитам.
Хотите сэкономить на налогах?
Подберем выгодный налоговый режим, льготы и субсидии, а также оформим все необходимые документы
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFK39xWL
Начать дискуссию