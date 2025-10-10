Сколько нужно платить налогов в 2026 году

Как изменятся лимиты и ставки для УСН в 2026 году

Ключевое влияние новых коэффициентов — УСН. На что повлияют новые значения:

Лимит по доходам. Сейчас в 2025 для применения УСН действует лимит доходов 450 млн руб. При введении коэффициента 1,090 его индексируют до 490,5 млн руб. → 450 млн × 1,090.

Это значит, что в 2026 году компании и ИП смогут оставаться на упрощенке, пока доходы за год не превысят 490,5 млн руб.

Лимит стоимости основных средств (ОС). Сейчас установили порог в 200 млн руб. с учетом дефлятора 2025 года — 1. На 2026 год с коэффициентом 1,090 лимит вырастет до 218 млн руб. → 200 млн × 1,090.

Если организация или ИП превышают такой лимит по стоимости ОС, это может лишать права на применение УСН.

Лимиты доходов для применения ставок 5% и 7% по УСН + НДС. Для НДС при УСН лимиты и ставки тоже индексируют согласно правилам статьи 346.12 Налогового кодекса. Таким образом старые лимиты доходов 250 и 450 поменяются так:

При доходах от 10 млн до 272,5 млн руб. (250 × 1,090) надо применять ставку 5%;

При доходах от 272,5 млн руб. до 490,5 млн руб. — ставка 7%.

Эксперт обращает внимание: благодаря коэффициенту 1,090 лимиты расширятся, что временно дает «зазор» для многих владельцев бизнеса — можно оставаться на УСН. Но если доходы значительно вырастут, УСН все равно станет менее выгодным из-за роста налоговых обязательств или иных ограничений.

В «Первой Экспертной Бухгалтерии» работают профессионалы с большим опытом — они не упустят из вида нюансы и обязательно предупредят вас о налоговых или бухгалтерских рисках для бизнеса. Например, компании с крупными материальными активами (основные средства) должны быть осторожны с превышением лимита по ОС — 218 млн руб. Особенно если в будущем году запланировали обновление парка оборудования. Поручите бухгалтерию и учет нам, а сами — занимайтесь бизнесом.