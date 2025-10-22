МРОТ в 2026 году

Почему нужна доплата до МРОТ

Иногда сотрудник может трудиться в режиме неполного рабочего времени, совмещать должности или просто не полностью отработать месяц. МРОТ в таком случае пересчитывают на фактически отработанное время.

Пример 1. Полная занятость, но оклад сотрудника закрепили в кадровых документах и не обновили вовремя. А еще действует районный коэффициент.

Исходные данные:

Оклад сотрудника — 20 000 руб.

Федеральный МРОТ — 27 093 руб.

Районный коэффициент — 15%.

Шаг 1. Сравниваем начисления без коэффициента: 20 000 < 27 093 → требуется доплата до МРОТ.

Шаг 2. Рассчитываем размер доплаты: 27 093 − 20 000 = 7 093 руб.

Шаг 3. Начисляем районный коэффициент. Он начисляется на сумму после доплаты, то есть на 27 093 руб.:

27 093 × 15% = 4 064 руб. (с округлением до целого).

Шаг 4. Определяем итоговую сумму начислений: 27 093 + 4 064 = 31 157 руб.

Пример 2. Студент подрабатывает рекламным агентом на 0,5 ставки в компании из Москвы.

Исходные данные:

Региональный МРОТ в Москве с 1 января 2026 года составляет 32 916 рублей.

Оклад агента — 12 000 рублей. Другие начисления не предусмотрены.

Согласно трудовому договору, сотрудник принят на 0,5 ставки, и ему установлен неполный режим рабочего времени. Узнаем размер надбавки при полностью отработанном месяце и итоговую сумму.

Шаг 1. Делаем расчет доплаты до МРОТ.

32 916 * 0,5 – 12 000 = 4458 рублей.

Шаг 2. Определяем итоговую сумму начислений: 12000 + 4458 = 16458 рублей.

Важно не забыть, что доплата до МРОТ — часть заработной платы, поэтому она:

облагается НДФЛ;

включается в базу для страховых взносов;

учитывается в расходах при расчете налога на прибыль или УСН «Доходы минус расходы».

Эксперт обращает внимание: чтобы избежать претензий инспекции труда, ежемесячно проверяйте начисления сотрудников сравнением с действующим МРОТ. Особенно важно это для работников с почасовой оплатой или неполным рабочим временем.