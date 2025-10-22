7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
ПЭБ
Зарплата
МРОТ в 2026 году

МРОТ в 2026 году

Рассказали про минимальный размер заработной платы и как оформить доплату, чтобы не нарушить закон.

Размер МРОТ в 2026 году

Размер минимальной оплаты труда в будущем году уже известен — 27 093 рублей. Информацию предоставил Минтруд, а председатель правительства Михаил Мишустин подтвердил: «Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

Эксперт обращает внимание: субъекты РФ могут устанавливать свой МРОТ — региональный. Его величина не может быть ниже, чем федеральный. Работодатели обязаны применять местный размер «минималки», если в течение 30 дней не направили отказ. Реже встречается отраслевой МРОТ — отдельные отрасли тоже устанавливают свое значение, и оно тоже не может быть ниже федерального. Процедура отказа работодателя от отраслевой «минималки» совпадает с процедурой отказа от регионального МРОТ. 

Что включается в расчет МРОТ 

При сравнении зарплаты сотрудника с МРОТ учитываются:

  • оклад, тарифная ставка;

  • постоянные доплаты и надбавки;

  • стимулирующие выплаты, например премии или надбавки за стаж, если они являются частью зарплаты и предусмотрены системой оплаты труда или трудовым договором. 

Не включаются:

  • разовые премии и бонусы, которые не являются элементом оплаты труда 

  • доплаты за совмещение;

  • выплаты социального характера; 

  • районные коэффициенты и процентные надбавки — они начисляются сверх МРОТ. 

  • компенсационные выплаты, например, за вредные условия труда, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Если регулярно ошибаться в начислении зарплаты, можно нарваться на штраф трудовой инспекции или судебную претензию

Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, приведем в порядок документацию и устраним предлоги для штрафов и претензий

Оставьте контакты, мы вам перезвоним

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Почему нужна доплата до МРОТ

Иногда сотрудник может трудиться в режиме неполного рабочего времени, совмещать должности или просто не полностью отработать месяц. МРОТ в таком случае пересчитывают на фактически отработанное время.

Пример 1. Полная занятость, но оклад сотрудника закрепили в кадровых документах и не обновили вовремя. А еще действует районный коэффициент.

Исходные данные:

  • Оклад сотрудника — 20 000 руб.

  • Федеральный МРОТ — 27 093 руб.

  • Районный коэффициент — 15%.

Шаг 1. Сравниваем начисления без коэффициента: 20 000 < 27 093 → требуется доплата до МРОТ.

Шаг 2. Рассчитываем размер доплаты: 27 093 − 20 000 = 7 093 руб.

Шаг 3. Начисляем районный коэффициент. Он начисляется на сумму после доплаты, то есть на 27 093 руб.:

  • 27 093 × 15% = 4 064 руб. (с округлением до целого).

Шаг 4. Определяем итоговую сумму начислений: 27 093 + 4 064 = 31 157 руб.

Пример 2. Студент подрабатывает рекламным агентом на 0,5 ставки в компании из  Москвы. 

Исходные данные:

  • Региональный МРОТ  в Москве с 1 января 2026 года составляет 32 916 рублей. 

  • Оклад агента — 12 000 рублей. Другие начисления не предусмотрены. 

Согласно трудовому договору, сотрудник принят на 0,5 ставки, и ему установлен неполный режим рабочего времени. Узнаем размер надбавки при полностью отработанном месяце и итоговую сумму. 

Шаг 1. Делаем расчет доплаты до МРОТ.

  • 32 916 * 0,5 – 12 000 = 4458 рублей.

Шаг 2. Определяем итоговую сумму начислений: 12000 + 4458 = 16458 рублей.

Важно не забыть, что доплата до МРОТ — часть заработной платы, поэтому она:

  • облагается НДФЛ;

  • включается в базу для страховых взносов;

  • учитывается в расходах при расчете налога на прибыль или УСН «Доходы минус расходы».

Эксперт обращает внимание: чтобы избежать претензий инспекции труда, ежемесячно проверяйте начисления сотрудников сравнением с действующим МРОТ. Особенно важно это для работников с почасовой оплатой или неполным рабочим временем.

Как оформить доплату до МРОТ 

Оформление доплаты важно подтвердить документально.

Основные документы:

  • Приказ руководителя об установлении доплаты.

  • Изменение в трудовом договоре, если доплата вводится на постоянной основе.

  • Расчетная ведомость с отдельной строкой «доплата до МРОТ».

Пример формулировки приказа: «В связи с необходимостью доведения заработной платы работников до установленного минимального размера оплаты труда установить доплату до МРОТ в размере, обеспечивающем уровень заработной платы не ниже установленного федерального МРОТ с 1 января 2026 года».

Эксперт обращает внимание: чтобы упростить процедуру, можно закрепить порядок доплаты до МРОТ в локальном нормативном акте — положении об оплате труда. Это позволит не издавать отдельный приказ каждый месяц, если оклады сотрудников ниже МРОТ.

Ответственность за нарушения

Если предприниматель выплачивает заработную плату ниже МРОТ и не оформляет доплату, то его могут наказать — вынести предупреждение или сразу наложить штраф, используя ч. 6 ст. 5.27 КоАП:

  • от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — для должностных лиц;

  • от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

Если допустить такое нарушение повторно, но без уголовной составляющей, то ответственность грозит уже по ч. 7 ст. 5.27 КоАП:

  • штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет — для должностных лиц;

  • штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026

Хотите понять, что изменится именно для вашего бизнеса? Эксперты ПЭБ расскажут, какие поправки вступят в силу, как они скажутся на налоговой нагрузке и какие шаги стоит предусмотреть заранее

Часто задаваемые вопросы о доплате до МРОТ

Нужно ли учитывать премии при сравнении зарплаты с МРОТ?

Ответ: Нет. При проверке уровня оплаты труда разовые премии и бонусы не учитываются, если же премия не является составной частью заработной платы (например, «праздничная» премия), такую премию включать в состав зарплаты в целях соотнесения оплаты труда с размером МРОТ не нужно. Премия включается в минимальный размер оплаты труда при условии, если предусмотрена системой оплаты труда и является частью зарплаты. 

Нужно ли начислять районный коэффициент на сумму МРОТ или на оклад?

Ответ: Районный коэффициент и северные надбавки применяются поверх МРОТ. Это значит, что сначала зарплату доводят до уровня МРОТ, а затем уже рассчитывают с коэффициентом. Например, если федеральный МРОТ 27 093 руб., то в регионе с коэффициентом 15% минимальная зарплата составит 27 093 × 1,15 = 31 157 руб.

Что делать, если сотрудник работает неполный месяц или на полставки?

Ответ: В таких случаях МРОТ уменьшают пропорционально отработанному времени. Например, если сотрудник работает на 0,5 ставки, то минимальная сумма оплаты за месяц должна быть не ниже 27 093 × 0,5 = 13 546,50 руб.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJdH6JL

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 257 подписчиков346 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы