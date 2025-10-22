Размер МРОТ в 2026 году
Размер минимальной оплаты труда в будущем году уже известен — 27 093 рублей. Информацию предоставил Минтруд, а председатель правительства Михаил Мишустин подтвердил: «Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Эксперт обращает внимание: субъекты РФ могут устанавливать свой МРОТ — региональный. Его величина не может быть ниже, чем федеральный. Работодатели обязаны применять местный размер «минималки», если в течение 30 дней не направили отказ. Реже встречается отраслевой МРОТ — отдельные отрасли тоже устанавливают свое значение, и оно тоже не может быть ниже федерального. Процедура отказа работодателя от отраслевой «минималки» совпадает с процедурой отказа от регионального МРОТ.
Что включается в расчет МРОТ
При сравнении зарплаты сотрудника с МРОТ учитываются:
оклад, тарифная ставка;
постоянные доплаты и надбавки;
стимулирующие выплаты, например премии или надбавки за стаж, если они являются частью зарплаты и предусмотрены системой оплаты труда или трудовым договором.
Не включаются:
разовые премии и бонусы, которые не являются элементом оплаты труда
доплаты за совмещение;
выплаты социального характера;
районные коэффициенты и процентные надбавки — они начисляются сверх МРОТ.
компенсационные выплаты, например, за вредные условия труда, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Почему нужна доплата до МРОТ
Иногда сотрудник может трудиться в режиме неполного рабочего времени, совмещать должности или просто не полностью отработать месяц. МРОТ в таком случае пересчитывают на фактически отработанное время.
Пример 1. Полная занятость, но оклад сотрудника закрепили в кадровых документах и не обновили вовремя. А еще действует районный коэффициент.
Исходные данные:
Оклад сотрудника — 20 000 руб.
Федеральный МРОТ — 27 093 руб.
Районный коэффициент — 15%.
Шаг 1. Сравниваем начисления без коэффициента: 20 000 < 27 093 → требуется доплата до МРОТ.
Шаг 2. Рассчитываем размер доплаты: 27 093 − 20 000 = 7 093 руб.
Шаг 3. Начисляем районный коэффициент. Он начисляется на сумму после доплаты, то есть на 27 093 руб.:
27 093 × 15% = 4 064 руб. (с округлением до целого).
Шаг 4. Определяем итоговую сумму начислений: 27 093 + 4 064 = 31 157 руб.
Пример 2. Студент подрабатывает рекламным агентом на 0,5 ставки в компании из Москвы.
Исходные данные:
Региональный МРОТ в Москве с 1 января 2026 года составляет 32 916 рублей.
Оклад агента — 12 000 рублей. Другие начисления не предусмотрены.
Согласно трудовому договору, сотрудник принят на 0,5 ставки, и ему установлен неполный режим рабочего времени. Узнаем размер надбавки при полностью отработанном месяце и итоговую сумму.
Шаг 1. Делаем расчет доплаты до МРОТ.
32 916 * 0,5 – 12 000 = 4458 рублей.
Шаг 2. Определяем итоговую сумму начислений: 12000 + 4458 = 16458 рублей.
Важно не забыть, что доплата до МРОТ — часть заработной платы, поэтому она:
облагается НДФЛ;
включается в базу для страховых взносов;
учитывается в расходах при расчете налога на прибыль или УСН «Доходы минус расходы».
Эксперт обращает внимание: чтобы избежать претензий инспекции труда, ежемесячно проверяйте начисления сотрудников сравнением с действующим МРОТ. Особенно важно это для работников с почасовой оплатой или неполным рабочим временем.
Как оформить доплату до МРОТ
Оформление доплаты важно подтвердить документально.
Основные документы:
Приказ руководителя об установлении доплаты.
Изменение в трудовом договоре, если доплата вводится на постоянной основе.
Расчетная ведомость с отдельной строкой «доплата до МРОТ».
Пример формулировки приказа: «В связи с необходимостью доведения заработной платы работников до установленного минимального размера оплаты труда установить доплату до МРОТ в размере, обеспечивающем уровень заработной платы не ниже установленного федерального МРОТ с 1 января 2026 года».
Эксперт обращает внимание: чтобы упростить процедуру, можно закрепить порядок доплаты до МРОТ в локальном нормативном акте — положении об оплате труда. Это позволит не издавать отдельный приказ каждый месяц, если оклады сотрудников ниже МРОТ.
Ответственность за нарушения
Если предприниматель выплачивает заработную плату ниже МРОТ и не оформляет доплату, то его могут наказать — вынести предупреждение или сразу наложить штраф, используя ч. 6 ст. 5.27 КоАП:
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — для должностных лиц;
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц.
Если допустить такое нарушение повторно, но без уголовной составляющей, то ответственность грозит уже по ч. 7 ст. 5.27 КоАП:
штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет — для должностных лиц;
штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.
Часто задаваемые вопросы о доплате до МРОТ
Нужно ли учитывать премии при сравнении зарплаты с МРОТ?
Ответ: Нет. При проверке уровня оплаты труда разовые премии и бонусы не учитываются, если же премия не является составной частью заработной платы (например, «праздничная» премия), такую премию включать в состав зарплаты в целях соотнесения оплаты труда с размером МРОТ не нужно. Премия включается в минимальный размер оплаты труда при условии, если предусмотрена системой оплаты труда и является частью зарплаты.
Нужно ли начислять районный коэффициент на сумму МРОТ или на оклад?
Ответ: Районный коэффициент и северные надбавки применяются поверх МРОТ. Это значит, что сначала зарплату доводят до уровня МРОТ, а затем уже рассчитывают с коэффициентом. Например, если федеральный МРОТ 27 093 руб., то в регионе с коэффициентом 15% минимальная зарплата составит 27 093 × 1,15 = 31 157 руб.
Что делать, если сотрудник работает неполный месяц или на полставки?
Ответ: В таких случаях МРОТ уменьшают пропорционально отработанному времени. Например, если сотрудник работает на 0,5 ставки, то минимальная сумма оплаты за месяц должна быть не ниже 27 093 × 0,5 = 13 546,50 руб.
