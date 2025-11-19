Как сделать декларацию для закрытия ИП на УСН 

Почему нужно подавать декларацию при закрытии ИП на УСН
Решение закрыть ИП — серьезный шаг, который требует соблюдения всех законодательных формальностей. Налоговая реформа 2026 года заставила многих предпринимателей задуматься о ликвидации бизнеса: повышение НДС до 22%, снижение лимитов по УСН и отмена льготных тарифов страховых взносов существенно увеличивают налоговую нагрузку.
Чтобы начать процедуру закрытия, надо подать заявление по форме Р26001 и оплатить госпошлину в 160 рублей — налоговая инспекция снимет вас с учета в течение 5 рабочих дней. Однако утрата статуса ИП не освобождает от обязанности подать итоговую налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения.
Эксперт обращает внимание: если закрываете ИП, то не требуется подавать уведомление об отказе от применения УСН. Налоговая автоматически снимет вас с учета в качестве плательщика УСН на основании сведений из ЕГРИП.
Сроки подачи закрывающей декларации
Декларацию по УСН при ликвидации ИП нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРИП.
Например, если запись о закрытии ИП внесут в реестр 15 апреля 2026 года, то декларацию необходимо сдать не позднее 25 мая 2026 года. Этот срок не зависит от того, когда вы фактически подали заявление или получили лист записи из ЕГРИП. Главное — дата снятия с учета в реестре.
В декларации при ликвидации ИП налоговым периодом считается время с 1 января текущего года до даты внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРИП. Все доходы и расходы отражаются только в пределах этого периода.
Обратите внимание — даже если вы уже сдавали авансовую декларацию за квартал или полугодие (не путать с патентом или ОСНО), итоговую декларацию при закрытии подавать все равно обязательно.
Какую форму декларации использовать в 2025–2026 годах
Чтобы заполнить декларацию при закрытии ИП, надо использовать стандартную форму по КНД 1152017. Она утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 с изменениями от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.
Бланк декларации включает:
Титульный лист.
Раздел 1.1 для объекта «Доходы».
Раздел 1.2 для объекта «Доходы минус расходы».
Раздел 2.1.1 расчет налога по объекту «Доходы».
Раздел 2.1.2 для плательщиков торгового сбора в Москве.
Раздел 2.2 расчет налога по объекту «Доходы минус расходы».
Раздел 3 для получателей целевого финансирования.
Какие разделы заполнять:
Для УСН «Доходы»: титульный лист + разделы 1.1 и 2.1.1 плюс 2.1.2, если платите торговый сбор.
Для УСН «Доходы минус расходы»: титульный лист + разделы 1.2 и 2.2.
Раздел 3 надо заполнять только при получении целевого финансирования, грантов или пожертвований.
Пошаговая инструкция по заполнению декларации при закрытии ИП
Шаг 1. Заполнение титульного листа
Основные поля титульного листа:
ИНН — ваш индивидуальный номер налогоплательщика (12 цифр для ИП).
Номер корректировки — если декларация первичная, ставьте «0—»; если уточненная — порядковый номер корректировки («1—», «2—» и далее).
Налоговый период (код) — это ключевое отличие закрывающей декларации. Вместо стандартного кода «34» (календарный год) нужно указать код «50» — последний налоговый период при прекращении деятельности ИП.
Отчетный год — год, в котором вы закрываете ИП, например, «2026».
Представляется в налоговый орган (код) — четырехзначный код вашей ИФНС.
По месту нахождения (учета) (код) — для ИП указывается код «120» (по месту жительства).
Налогоплательщик — ваши полные ФИО без указания «ИП».
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД — основной код деятельности.
Номер контактного телефона — любой удобный номер для связи с налоговой.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю — если декларацию подаете лично, ставьте «1», если через представителя — «2» и указываете данные доверенного лица.
Подпись и дата — обязательное условие.
Шаг 2. Заполнение раздела 2.1.1 для УСН «Доходы»
Если вы применяли объект налогообложения «Доходы» (ставка 6%), начинать заполнение нужно с раздела 2.1.1, где производится расчет налога.
Строка 101 — код признака применения налоговой ставки:
«1» — если применяется базовая ставка 6% или пониженная региональная ставка от 1% до 6%.
Строка 102 — признак налогоплательщика:
«1» — если у вас были работники.
«2» — если работников не было.
Этот код важен, потому что от него зависит, насколько можно уменьшить налог на страховые взносы: ИП без работников может уменьшить налог на всю сумму взносов за себя, а ИП с работниками — не более чем на 50%.
Строки 110–113 — доходы нарастающим итогом:
110 — за 1 квартал.
111 — за полугодие (январь–июнь).
112 — за 9 месяцев (январь–сентябрь).
113 — с начала года до даты закрытия ИП.
При закрытии ИП в строке 113 указывается доход не за весь календарный год, а только за период с 1 января до даты государственной регистрации прекращения деятельности.
Строки 120–123 — налоговая ставка в процентах (например, «6.0»)
Строки 130–133 — суммы исчисленных авансовых платежей и налога за год — рассчитываются как произведение доходов на ставку.
Строки 140–143 — страховые взносы, которые уменьшают налог:
для ИП без работников — вся сумма фиксированных взносов за себя.
для ИП с работниками — взносы за себя и за работников, но не более 50% от суммы налога.
Шаг 3. Заполнение раздела 1.1 для УСН «Доходы»
После расчета налога в разделе 2.1.1 переходим к заполнению раздела 1.1, где указываются суммы налога к уплате.
Строки 010, 030, 060, 090 — код ОКТМО, код муниципального образования по месту жительства. Если в течение года ОКТМО не менялся, заполняете только строку 010, в остальных ставите прочерки.
Строки 020, 040, 070 — суммы авансовых платежей за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев к уплате.
Строка 100 — налог к уплате за год (или к уменьшению, если сумма отрицательная).
При закрытии ИП заполнять надо только ту строку, которая соответствует кварталу закрытия. Например, если ИП закрывается в апреле, заполняется строка 100 за год или период.
Шаг 4. Заполнение разделов 2.2 и 1.2 для УСН «Доходы минус расходы»
Если вы применяли объект «Доходы минус расходы» (ставка 15%), заполнение начинается с раздела 2.2.
1. В разделе 2.2 указывают:
Строка 201 — код признака применения налоговой ставки:
«1» — базовая ставка 15% или региональная пониженная.
Строки 210–213 — доходы нарастающим итогом — аналогично УСН «Доходы».
Строки 220–223 — расходы нарастающим итогом.
Строки 230–233 — налоговая база «доходы минус расходы». Если расходы больше доходов, ставятся прочерки.
Строки 240–243 — сумма убытка, если расходы превысили доходы.
Строки 260–263 — налоговая ставка в процентах.
Строки 270–273 — исчисленный налог (налоговая база × ставка).
Строка 280 — минимальный налог 1% от суммы доходов. Уплачивается, если он больше исчисленного налога или если получен убыток.
2. В разделе 1.2:
Указывают ОКТМО и суммы налога к уплате по соответствующим периодам. Аналогично разделу 1.1, но с учетом авансовых платежей, уже уплаченных в течение года.
Шаг 5. Нулевая декларация при закрытии ИП
Если в период с начала года до даты закрытия у вас не было доходов, все равно нужно подать декларацию — нулевую.
В нулевой декларации заполняют:
Титульный лист с кодом периода «50»
Раздел 1.1 для «Доходов» или 1.2 для «Доходов минус расходы» — указывается только ОКТМО.
Раздел 2.1.1 или 2.2 — указывается признак налогоплательщика, ставка налога, в остальных строках прочерки.
Если были только расходы без доходов на УСН «Доходы минус расходы», это уже не нулевая декларация — в ней отражают расходы и убыток.
Налоговая реформа 2026 года действительно усложнит жизнь многим предпринимателям. Повышение НДС, снижение лимитов и рост страховых взносов заставляют задуматься о ликвидации бизнеса. Однако закрытие ИП — не единственный выход. Во многих случаях можно найти законные способы оптимизации налоговой нагрузки без радикальных решений, и команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» готова вам помочь — запустили горячую линию поддержки предпринимателей. Она поможет собственнику бизнеса пережить налоговую реформу 2026 года.
Как и куда подавать декларацию при закрытии ИП
Декларацию нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства, где вы были зарегистрированы как ИП.
Способы подачи:
Лично — приносите распечатанную декларацию в два экземпляра в ИФНС. На вашем экземпляре инспектор поставит отметку о принятии
По почте — отправляете заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Датой подачи считается дата отправки
Электронно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — самый удобный способ, но нужна электронная подпись.
Через оператора электронного документооборота (ТКС) — если у вас есть квалифицированная электронная подпись.
Через представителя — по нотариально заверенной доверенности.
Уплата налога и страховых взносов при закрытии ИП
Налог по УСН при закрытии ИП уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем снятия с учета — то есть в тот же срок, что и подача декларации. Рассчитывается налог по фактическому доходу с начала года до момента закрытия.
При закрытии ИП нужно уплатить фиксированные страховые взносы за себя пропорционально отработанному времени.
Срок уплаты взносов при закрытии ИП — в течение 15 календарных дней после внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРИП.
Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 рублей также должен быть уплачен в течение 15 дней после закрытия за прошлый и текущий год.
Если вы хотите уменьшить налог по УСН на всю сумму страховых взносов, рекомендуем уплатить их до подачи декларации. Если заплатите взносы после сдачи декларации, уменьшить налог будет невозможно, придется подавать уточненную декларацию.
