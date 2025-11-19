Как сделать декларацию для закрытия ИП на УСН 

Сроки подачи закрывающей декларации

Декларацию по УСН при ликвидации ИП нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРИП.​

Например, если запись о закрытии ИП внесут в реестр 15 апреля 2026 года, то декларацию необходимо сдать не позднее 25 мая 2026 года.​ Этот срок не зависит от того, когда вы фактически подали заявление или получили лист записи из ЕГРИП. Главное — дата снятия с учета в реестре.​

В декларации при ликвидации ИП налоговым периодом считается время с 1 января текущего года до даты внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРИП. Все доходы и расходы отражаются только в пределах этого периода.​

Обратите внимание — даже если вы уже сдавали авансовую декларацию за квартал или полугодие (не путать с патентом или ОСНО), итоговую декларацию при закрытии подавать все равно обязательно.​