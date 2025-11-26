Льготы по НДС для бизнеса в 2026 году

Что изменится в НДС с 2026 года

1. Увеличится базовая ставка НДС — до 22%

С 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость повышается с 20% до 22%. Это коснется всех операций, которые не попадают под льготные категории.

Сохранятся и пониженные ставки. Например, 10% на социально значимые товары: продукты питания, детские товары, медицинские изделия, книги и периодика.