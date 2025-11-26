Льготы по НДС для бизнеса в 2026 году

Что изменится в НДС с 2026 года
1. Увеличится базовая ставка НДС — до 22%
С 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость повышается с 20% до 22%. Это коснется всех операций, которые не попадают под льготные категории.
Сохранятся и пониженные ставки. Например, 10% на социально значимые товары: продукты питания, детские товары, медицинские изделия, книги и периодика.
2. Снизили порог освобождения от НДС для УСН
Главное изменение для малого бизнеса — поэтапное снижение лимита дохода для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения.
Год
Лимит дохода для освобождения от НДС
2025
60 млн рублей, но если доходы превысят 20 млн, то в 2026 году наступает обязанность уплаты НДС
2026
20 млн рублей, но если доходы превысят 15 млн, то в 2027 году наступает обязанность уплаты НДС
2027 и далее
10 млн рублей
По данным ФНС, под новые правила в 2026 году попадут около 400 тысяч предприятий — это примерно 11% от всех компаний на УСН.
Кому не нужно платить НДС в 2026 году
Освобождение от НДС на УСН в 2026 году предоставляется автоматически при выполнении одного условия — доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей. Никаких уведомлений в данном случае подавать не нужно.
Как работает освобождение:
Если доход за 2025 год ≤ 20 млн руб. → с 1 января 2026 года вы освобождены от НДС;
Если доход превысит 20 млн руб. в течение 2026 года → НДС нужно платить с перого числа месяца, которые следует за превышением.
Пример: ИП на УСН получил доход 18 млн рублей за январь–март 2026 года. В апреле заработал еще 3 млн, итого 21 млн. Лимит превышен в апреле → с 1 мая 2026 года ИП обязан платить НДС.
Эксперт обращает внимание:
Если компания или ИП зарегистрировались в 2026 году, то для них действует такое же правило — освобождение от НДС применяется до тех пор, пока доход с начала года не превысит 20 млн рублей. Далее — начисление и уплата НДС с 1 числа следующего месяца.
Если предприниматель совмещает УСН с патентной системой, лимит 20 млн рублей рассчитывается по совокупному доходу обоих режимов. Подробнее про совмещение можно почитать в нашей статье.
Льготные ставки НДС для упрощенцев — 5% и 7%
Ставку 5% можно применять бизнесу на УСН с годовым доходом от 20 до 272,5 млн рублей.
Условия применения:
Минимальный срок применения — 12 месяцев (4 квартала подряд);
Без права на вычет входного НДС — нельзя принимать к вычету НДС, уплаченный поставщикам.
Такую ставку использовать выгодно:
Если у вас мало расходов с НДС, например, услуги, консалтинг, IT;
Если вычет входного НДС незначителен.
Ставка 7% можно применять бизнесу на УСН с годовым доходом от 272,5 до 490,5 млн рублей.
Условия:
Автоматически применяется при превышении порога 272,5 млн рублей.
Без права на вычет входного НДС.
Минимальный срок применения — те же 12 месяцев.
Лимит 450 млн руб. для применения УСН в 2026 году индексируется на коэффициент-дефлятор 1,09 и составит 490,5 млн рублей.
Сравнительная таблица ставок НДС для УСН в 2026 году
Доход за год
Ставка НДС
Право на вычет входного НДС
Особенности применения
До 20 млн руб.
0% (освобождение, без НДС)
Нет
Автоматически, без заявления
20 – 272,5 млн руб.
5% или 22%
Только при 22%
Можно выбрать ставку
272,5 – 490,5 млн руб.
7% или 22%
Только при 22%
Ставка 5% недоступна
Свыше 490,5 млн руб.
22% (переход на ОСНО)
Да
УСН применять нельзя
Льготы по НДС для IT-компаний в 2026 году
Льготы по НДС для IT-компаний сохраняются. Реализация прав на российское программное обеспечение, включенное в реестр отечественного ПО, по-прежнему освобождена от НДС.
Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил: «Сохранение льготного режима для IT-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки должно стать стимулом для дальнейшего укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета страны».
Составили таблицу для льгот отрасли, чтобы отразить изменения наглядно.
Льгота
Статус в 2026 году
Условия
Освобождение от НДС при продаже ПО
Сохраняется
Программный продукт включен в реестр отечественного ПО
Налог на прибыль 5%
Сохраняется
Аккредитация в Минцифры, доля IT-доходов ≥70%
Пониженные страховые взносы
Изменения
15% в пределах базы, 7,6% сверх базы
Льготы по НДС для сельхозпроизводителей и экспортеров
Экспортеры продолжат применять ставку НДС 0% на все экспортные операции в соответствии с п. 1 ст. 164 НК.
Для подтверждения нулевой ставки нужен пакет документов:
Договор экспорта.
Товарно-транспортная накладная (ТТН).
Выписка из банка.
Таможенная декларация.
Возмещение входящего НДС проводится в течение 3 месяцев после подачи декларации.
Для плательщиков ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) лимит освобождения от НДС остается на уровне 60 млн рублей — он не снижается, как для «упрощенцев».
Льготы по НДС для туристического бизнеса
Освобождение от налога на добавленную стоимость для туроператоров продлят до конца 2030 года. На текущий момент действует срок по 30 июня 2027 года включительно, но теперь бизнес может рассчитывать на существенное продление.
Льготы по НДС для медицинской отрасли
С медицинских услуг не надо платить НДС, если их оказывают ИП или компании с лицензией. Основание — пп. 2 п. 2 ст. 149 НК.
С ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг налог тоже могут не взимать, но для этого нужны:
договор на оказание таких услуг, где указан источник финансирования;
письменное уведомление заказчика в адрес исполнителей о выделении средств из бюджета.
Эксперт обращает внимание: льгота по НДС в 2026 году не распространяется на косметические услуги. В законе есть оговорка, что можно освободить такие услуги, если их оказали в рамках медобслуживания, но налоговики чаще всего относят косметологию к бытовым услугам и облагают НДС. Основание — письмо Минфина № 03-07-07/77 от 25.11.2011.
Льготы по НДС действуют общепита в 2026 году
ИП и организации, которые занимаются услугами общественного питания, могут не платить НДС, если:
Оказывают услуги через рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии.
Выезжают к заказчику — обслуживают его по месту пребывания.
Основное условие — оказывать услуги и торговать продукцией, которую производите/готовите сами. Если же бизнес перепродает продукты питания, то с продаж нужно уплачивать НДС. Это же касается торговли через вендинговые автоматы и предпринимателей, которые занимаются заготовками.
Помимо характера оказания услуги, надо соблюдать три условия для льготы по НДС:
Сумма доходов налогоплательщика за предыдущий год — не более 3 млрд рублей.
Доля доходов от услуг общепита в предыдущем году — минимум 70% от всех доходов предпринимателя.
Среднемесячный размер зарплаты сотрудникам — не ниже размера региональной отраслевой среднемесячной зарплаты.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» знают все про льготы, в том числе и по НДС. Применим к вашему бизнесу максимальное количество доступных льгот и помощи от государства, чтобы пройти 2026 год без потерь. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы передать дела нам на аутсорсинг и полностью закрыть проблему бухгалтерского учета.
Освобождение от НДС на ОСНО
Организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) могут получить освобождение от НДС по статье 145 НК при соблюдении условия — выручка от реализации (без учета НДС) за три предшествующих календарных месяца не превысила 2 млн рублей.
Как получить освобождение на ОСНО:
1. Убедитесь, что выручка за 3 месяца ≤ 2 млн руб.
2. Подайте в налоговую инспекцию:
Уведомление об использовании права на освобождение.
Выписку из бухгалтерского баланса (для организаций).
Выписку из книги продаж.
Выписку из книги учета доходов и расходов (для ИП).
3. Продолжайте применять освобождение минимум 12 месяцев. Отказаться досрочно нельзя, кроме случая превышения лимита.
Эксперт обращает внимание: в расчет не включаются доходы, полученные от реализации подакцизных товаров. К ним компании и ИП не вправе применять освобождение, основание — п. 2 ст. 145 НК, п. 4 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33. Так что, если компания продает «подакцизку» и хочет получить освобождение от уплаты НДС, она должна вести раздельный учет выручки от реализации подакцизных и неподакцизных товаров.
Операции, которые освободили от НДС в 2026 году
Независимо от системы налогообложения и сферы бизнеса, от НДС освободили многие операции.
Медицинские и социальные услуги:
Медицинские услуги, кроме косметических и ветеринарных.
Услуги по уходу за больными и детьми.
Услуги санаторно-курортных организаций.
Ритуальные услуги.
Образование и культура:
Образовательные услуги некоммерческих организаций.
Услуги музеев, театров, зоопарков.
Реализация входных билетов на культурные мероприятия.
Финансовые услуги (с изменениями):
Открытие и ведение банковских счетов.
Операции по вкладам.
Переводы денежных средств.
Кассовое обслуживание.
Обмен валюты.
Эксперт обращает внимание: С 2026 года отменяется освобождение от НДС для некоторых банковских операций — обслуживание карт, эквайринг, СБП-переводы.
Прочие льготные операции:
Реализация жилых домов и помещений.
Услуги застройщиков по договорам долевого участия.
Передача товаров в рекламных целях стоимостью до 300 рублей.
Реализация продуктов столовых в образовательных и медицинских учреждениях.
Ускоренное возмещение НДС
Важная преференция для бизнеса: в 2026 году сохраняется ускоренный заявительный порядок возмещения НДС, который позволяет получить деньги до завершения камеральной проверки.
Кто может воспользоваться:
Крупнейшие налогоплательщики.
Компании, предоставившие банковскую гарантию.
Резиденты ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ.
Компании с безупречной налоговой историей.
Срок возмещения: до 5–7 дней вместо стандартных 3 месяцев.
Мораторий на штрафы за первую декларацию по НДС
С 2026 года действует важное послабление — бизнес на УСН, который впервые становится плательщиком НДС, не будет привлекаться к ответственности за непредставление первой декларации. Это дает предпринимателям время адаптироваться к новым требованиям без риска получить штраф за технические ошибки.
Часто задаваемые вопросы о льготах по НДС в 2026 году
Нужно ли подавать заявление на освобождение от НДС на УСН?
Нет. С 2026 года освобождение от НДС для упрощенцев с доходом до 20 млн рублей применяется автоматически. Никаких уведомлений подавать не нужно.
Можно ли вернуться к освобождению от НДС, если доход снизится?
Да. Если в 2025 году вы платили НДС, а по итогам года доход не превысил 20 млн рублей, с 2026 года освобождение применяется снова.
Сохраняется ли льгота по НДС для IT-компаний?
Ответ: да. Реализация прав на российское ПО, включенное в реестр отечественного ПО, освобождена от НДС и в 2026 году.
Какой лимит для освобождения от НДС на ЕСХН?
Для плательщиков ЕСХН лимит остается 60 млн рублей — он не снижается, как для УСН.
Можно ли отказаться от ставки 5% в пользу 22%?
Да, с 2026 года это возможно однократно в течение первого года применения НДС.
Какие банковские услуги потеряют льготу по НДС?
С 2026 года НДС будут облагаться: обслуживание банковских карт, эквайринг, СБП-переводы. Остальные услуги — вклады, переводы, кассовое обслуживание — освобождены от НДС.
