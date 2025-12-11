Как обжаловать результаты камеральной проверки в 2026 году

Что изменилось в камеральных проверках с 2026 года

Главный тренд 2026 года — цифровизация и расширение прав инспекторов. Если раньше камеральная проверка была «кабинетной» процедурой, то теперь ее границы размываются.

К чему еще надо быть готовым предпринимателям:

1. Камеральная может превратиться в «мини-выездную». С 2026 года налоговая получает право проводить выемку документов и предметов , например, компьютеров, серверов даже в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля при камеральной проверке. Раньше такое было возможно только при выездных ревизиях.

2. Экстерриториальность проверок. Теперь проверить вашу декларацию может не только «родная» инспекция по месту учета, но и любой другой налоговый орган, уполномоченный ФНС. Это делается для исключения коррупционных связей на местах.

3. «Вторая волна» осмотров. Инспекторы могут проводить осмотр помещений и территорий не только во время проверки, но и на стадии рассмотрения материалов проверки. Это дает им мощный инструмент для сбора доказательств, чтобы опровергнуть ваши возражения — прийти в момент, когда вы не успели подготовить офис и производственные площадки к их визиту.