Как обжаловать результаты камеральной проверки в 2026 году

Если вы получили акт с доначислениями, не спешите платить.Рассказали, как грамотно обжаловать результаты камеральной проверки в новых реалиях, какие смягчающие обстоятельства помогут снизить штраф и как подать возражение на акт проверки.
Что изменилось в камеральных проверках с 2026 года
Главный тренд 2026 года — цифровизация и расширение прав инспекторов. Если раньше камеральная проверка была «кабинетной» процедурой, то теперь ее границы размываются.
К чему еще надо быть готовым предпринимателям:
1. Камеральная может превратиться в «мини-выездную». С 2026 года налоговая получает право проводить выемку документов и предметов , например, компьютеров, серверов даже в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля при камеральной проверке. Раньше такое было возможно только при выездных ревизиях.
2. Экстерриториальность проверок. Теперь проверить вашу декларацию может не только «родная» инспекция по месту учета, но и любой другой налоговый орган, уполномоченный ФНС. Это делается для исключения коррупционных связей на местах.
3. «Вторая волна» осмотров. Инспекторы могут проводить осмотр помещений и территорий не только во время проверки, но и на стадии рассмотрения материалов проверки. Это дает им мощный инструмент для сбора доказательств, чтобы опровергнуть ваши возражения — прийти в момент, когда вы не успели подготовить офис и производственные площадки к их визиту.
Как обжаловать камеральную проверку: алгоритм защиты
Если вы не согласны с выводами инспекции, действуйте строго по алгоритму. Любая ошибка в сроках или процедуре может стоить вам права на защиту.
Шаг 1. Получить акт налоговой проверки
После окончания «камералки», (обычно срок составляет 3 месяца, а если это камералка по НДС, то 2), инспектор составляет акт. Дата его вручения — точка отсчета для ваших действий.
Эксперт обращает внимание: срок вручения акта — 5 рабочих дней с даты составления. Если акт пришел по ТКС, шестой день с даты отправления будет считаться датой получения.
Шаг 2. Подготовить и подать возражения на акт
У вас есть ровно 1 месяц со дня получения акта, чтобы подать письменные возражения, основание — п. 6 ст. 100 НК.
Что писать в возражениях:
Опровергайте факты: доказывайте реальность сделок, прикладывайте договоры, ТТН, деловую переписку.
Указывайте на процессуальные нарушения: нарушение сроков, отсутствие уведомлений.
Ссылайтесь на судебную практику и письма Минфина.
Подать возражение на акт проверки в 2026 году можно разными способами — в том числе много удаленных:
Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Портал Госуслуг для ИП.
По ТКС через оператора ЭДО.
Лично или почтой заказным письмом с описью.
Шаг 3. Участвуйте в рассмотрении материалов
Вас обязаны пригласить на рассмотрение материалов проверки. С 2026 года это будет очень часто происходит по видеоконференцсвязи (ВКС). Не стоит игнорировать такое приглашение. Личное присутствие, даже онлайн, позволяет оперативно давать пояснения и гасить некоторые претензии в моменте.
Шаг 4. Получите итоговое решение
После рассмотрения материалов и, возможно, дополнительных мероприятий, инспекция выносит итоговое решение: привлечь к ответственности или отказаться от претензий.
Как снизить штраф
Можно подать ходатайство и указать на смягчающие обстоятельства.
Даже если нарушение было, вы имеете право просить о снижении штрафа. В 2026 году действует правило: при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, штраф обязаны снизить минимум в 2 раза. (ст. 114 НК).
Эксперт обращает внимание: по этому вопросу уже есть судебная практика, которая говорит в пользу бизнеса. Арбитражный суд Московского округа неоднократно подтверждал возможность снижения размера штрафа более чем в два раза, если есть смягчающие обстоятельства.
В постановлениях АС Московского округа от 26.12.2023 по делу № А40-155132/2021, от 05.12.2023 по делу № А40-105676/2021 суд кассационной инстанции подтвердил правомерность снижения судами нижестоящих инстанций размера штрафа налогоплательщику в 4 раза;
в постановлении АС Московского округа от 07.09.2023 по делу № А40-185286/2022 размер штрафа снижен суммарно в 4 раза (в 2 раза — ФНС и дополнительно ещё в 2 раза — судами).
Подайте ходатайство о снижении штрафа одновременно с возражениями.
Что считается смягчающими обстоятельствами:
Тяжелое финансовое положение, для ИП — болезнь, наличие иждивенцев.
Совершение нарушения впервые.
Отсутствие умысла, например, техническая ошибка, сбой в ПО.
Признание вины и устранение ущерба (доплата налога) до вынесения решения.
Благотворительная деятельность компании.
Социальная значимость бизнеса, например, это градообразующее предприятие.
Если вы столкнулись с претензиями налоговой, не пытайтесь решить проблему в одиночку. Эксперты-юристы из команды «Первой Экспертной Бухгалтерии» помогут составить грамотные возражения, подготовят ходатайство и защитят ваши интересы на всех этапах проверки.
Апелляционная жалоба в УФНС
Если решение инспекции вас не устроило, оно еще не вступило в силу. У вас есть месяц на подачу апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган — УФНС по региону.
Срок подачи апелляционной жалобы в ФНС:
1 месяц со дня вручения решения — для апелляционной жалобы, решение не вступает в силу.
1 год — для обычной жалобы, если срок апелляции пропустили и решение вступило в силу.
Эксперт обращает внимание: жалоба подается через ту инспекцию, которая вынесла решение. Не отправляйте ее сразу в УФНС — ее вернут.
Чек-лист для бизнеса
Полномочия налоговой при проверках 2026 года расширились: ждите выемку документов и повторные осмотры даже на «камералках».
Срок подачи возражений — 1 месяц. Не пропускайте его, иначе ваши аргументы могут не услышать.
Смягчающие обстоятельства реально работают. Грамотное ходатайство от профессионального юриста о снижении штрафа может сэкономить компании сотни тысяч рублей.
Досудебное обжалование обязательно. Идти в суд можно только после того, как УФНС рассмотрит вашу жалобу.
