Календарь бухгалтера на январь 2026 года

Налоговая и бухгалтерская отчетность
В январе сдают отчетность преимущественно по итогам года. Чтобы закрыть год, надо тщательно подготовиться ― заранее проведите инвентаризацию, закройте счета.
Воспользуйтесь таблицей ― в ней указаны основные даты подачи отчетности и уплаты налогов. Ниже подсветили основные моменты, которые стоит учесть. Особенно, если отчитываетесь впервые.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
15.01.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за декабрь 2025 года
Плательщики страхвзносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
ИФНС
20.01.2026
Подача журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2025 года в электронном формате
Лица, не имеющие обязательств по НДС, или освобожденные них (не налоговые агенты), при осуществлении посреднической деятельности от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика.
Подача единой (упрощенной) декларации по НДС
Организации и предприниматели, не имеющие объектов налогообложения и операций, связанных с движением денежных средств на счетах в банках и в кассе
Подача декларации по косвенным налогам за декабрь 2025 года
Организации и предприниматели (импортеры или лизингополучатели) — налогоплательщики НДС и акцизов
26.01.2026
Подача декларации по туристическому налогу за 4 квартал 2025 года
Организации, ИП и физические лица, предоставляющие имеющуюся у них недвижимость для временного размещения и проживания людей
Подача декларации по водному налогу за 4 квартал 2025 года
Организации и ИП, пользующиеся водными объектами
Подача уведомления об исчисленном НДФЛ за период с 01.01.2026 по 22.01.2026.
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц по НК ст. 24, п. 1; НК ст. 226, п.1.
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок по НК ст. 226.1 п.2
Подача декларации по НДС за 4 квартал 2025 года
Организации и ИП, которые приобретают на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах РФ по НК ст. 24, п. 1; НК ст. 161 п. п. 1, 2.
ИП, организации и прочие лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники, концессионеры и управляющие разных видов товариществ по НК ст. 143, п. 1
Подача Реестра документов (чеков) для компенсации суммы НДС за 2025 год
Розничные продавцы или посредники в целях подтверждения нулевой ставки НДС при реализации услуг, указанных в пп. 2.11 пункта 1 статьи 164 НК
Подача расчета по страховым взносам за 2025 год
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Подача нулевого расчета по страховым взносам за 2025 год
Юридические лица любой организационно-правовой формы, являющиеся страхователями.
Подача персонифицированных сведений о физических лицах за декабрь 2025 года
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Организации, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за руководителя (в т.ч. при отсутствии заключенного трудового договора).
28.01.2026
Уплата НДФЛ за период с 01.01.2026 по 22.01.2026
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц.
Уплата налога на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2025 года
Налогоплательщики, получившие в предыдущем отчетном периоде доход по государственным и/или муниципальным ценным бумагам
Уплата первого ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в I квартале 2026 года
Налогоплательщики, для которых отчетный период ― это I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода.
Уплата 1/3 от суммы НДС за 4 квартал 2025 года
ИП, организации и прочие лица, у которых есть обязательства по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники, концессионеры и управляющие разных видов товариществ
Уплата полной суммы по НДС за IV 4 квартал 2025 года
Организации и ИП, приобретающие на территории России товары (работы, услуги) у иностранных лиц, которые не состоят на учете в налоговых органах РФ
Уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию за декабрь 2025 года
Работодатель застрахованного лица, уплачивающего дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии
Уплата страховых взносов за декабрь 2025 года
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Уплата торгового сбора за 4 квартал 2025 года
Организации и ИП, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории городов федерального значения, в отношении которых установлен сбор
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Журнал учета счетов-фактур представляет собой форму отчета, где регистрируют все выставленные и полученные счета-фактуры, которые относятся к определенному отчетному периоду. Журнал обязаны вести ООО и ИП, которые уплачивают НДС и применяют систему электронного документооборота.
Документ обеспечивает прозрачность налогового учета, помогает формировать корректные данные для декларации по НДС и служит подтверждением правомерности вычета налога.
Форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Уведомление об исчисленном НДФЛ
Организации и ИП, у которых есть работники на трудовом договоре или исполнители по договору ГПХ должны уплачивать с их заработной платы налог на доходы физических лиц. Работодатель в данном случае является налоговым агентом, так как удерживает НДФЛ с зарплат сотрудников и перечисляет налог в бюджет. Работник не взаимодействует с ФНС самостоятельно.
Декларация по НДС
Это письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, которые служат основанием для исчисления и уплаты налога (п. 1 ст. 80 НК).
Расчет по страховым взносам
Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) — отчетность, которую работодатели сдают в ФНС, чтобы показать, сколько начислили и уплатили взносов за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Отчет сдают организации и ИП с наемными сотрудниками. Если в отчетном периоде зарплату не выплачивали, подают нулевой расчет.
Декларация по косвенным налогам
ООО и ИП с любым режимом налогообложения, импортирующие товары в РФ из стран ЕАЭС, подают декларацию по косвенным налогам ― акцизам и НДС. Если на протяжении месяца товары не ввозили, не оплачивались лизинговые платежи ― отчетность не сдают. Декларацию представляют только за тот месяц, в котором товары с импорта были приняты на учет или произвели лизинговый платеж.
Персонифицированные сведения о физлицах
Персонифицированные сведения о физических лицах подают плательщики страховых взносов, которые заключили с физлицами трудовой договор или ГПД. Сведения подают в обязательном порядке, в том числе и за тот отчетный месяц, когда выплат и начислений не было. Если ГПД заключен с ИП или самозанятым ― персонифицированные сведения не подают, так как в этом случае страхвзносы на выплаты не начисляются.
Декларация по водному налогу
Представлять декларацию по водному налогу должны плательщики этого налога, то есть организации и ИП, которые используют водные объекты и имеют на это лицензию. Если среднесписочная численность сотрудников организации за предшествующий календарный год превысила 100 человек, то она обязана представить декларацию по водному налогу в электронном виде. Если значение не превышено, то декларацию можно сдать на бумаге.
Декларация по туристическому налогу
Декларация по туристическому налогу применяют с 2025 года. Ее представляют в ФНС организации и ИП, которые соответствуют двум условиям:
Организация или ИП владеет средствами размещения из специального реестра (отелями, гостиницами, кемпингами, базами отдыха и так далее), которые размещены на территориях, где ввели туристический налог.
Организация или ИП предоставляет средства размещения из специального реестра физлицам для временного проживания.
Уплачивают налог гости таких заведений, а принимают и перечисляют платежи в бюджет компании и ИП, которые предоставляют гражданам временные места для проживания.
Форма декларации по туристическому налогу.
Отчетность в СФР
Организации и ИП в январе 2026 года обязаны сдать отчеты в СФР. Сроки сдачи ― в таблице, а пояснения привели ниже.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
26.01.2026
Подача формы ЕФС-1 за 2025 год
Плательщики страхвзносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
СФР
Подача формы СЗВ-ДСО за 2025 год
Плательщики страхвзносов по дополнительному социальному обеспечению отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.
Плательщики страховых взносов по дополнительному социальному обеспечению членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1
Отчет ЕФС-1 — единая форма сведений, которую применяют с 2023 года. Подают отчетность плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Форма СЗВ-ДСО
Форму СЗВ-ДСО в СФР подают компании, которые работают в сфере угольной промышленности и имеют рабочие места с правом на ежемесячную доплату к пенсии. Также отчетность подают авиакомпании с летными экипажами воздушных судов гражданской авиации. В отчете указывают ИНН, КПП, наименование страхователя, ФИО и СНИЛС сотрудника.
В отчете указывают два типа информации:
О периодах работы, которые дают право на ежемесячную доплату к пенсии.
О сумме заработной платы, по которой СФР определяет размер ежемесячной доплаты к пенсии.
Про что еще не забыть бухгалтеру в январе 2026 года
С 1 января 2026 года вступают в силу сразу несколько положений налоговой реформы — 2026.
НДС
Лимит для освобождения от налога на УСН снижается до 20 млн рублей — если доходы за 2025 год превысили эту планку, платить НДС нужно уже с 1 января. Базовая ставка вырастет с 20 до 22 процентов (п. 3 ст. 164 НК), что потребует пересмотра договоров с покупателями. Пониженные ставки 5 и 7 процентов сохранили. Для ИП вводится обязанность указывать в счетах-фактурах ОГРН и дату его присвоения (п. 6 ст. 169 НК).
УСН
Перечень расходов становится открытым — новый пп. 45 п. 1 ст. 346.16 разрешает учитывать «иные расходы» по правилам главы 25 НК. Расширен состав затрат на нематериальные активы: теперь можно списывать расходы на достройку, модернизацию и техническое перевооружение. Адвокаты получают право применять УСН при ведении иного бизнеса. Регионы смогут устанавливать пониженные ставки только для определенных видов деятельности по перечню Правительства.
Патентная система
Охранные услуги исключены из ПСН (п. 2 ст. 346.43 НК). Лимит доходов для применения патента снижен до 20 млн рублей. Если уменьшились физические показатели объекта, ИП вправе получить новый патент в течение 10 дней.
Страховые взносы
Пониженный тариф 15% к выплатам свыше 1,5 МРОТ сохранится только для малых предприятий из утвержденного Правительством перечня. IT-компании переходят на ставку 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее.
Если зарплата руководителя ниже МРОТ, взносы начисляются исходя из полного МРОТ, который установлен на федеральном уровне (п. 1 ст. 421 НК).
Полисы ДМС для загранкомандировок освобождены от обложения взносами.
Технологический сбор
Сбор нужно будет платить всем предпринимателям за ввоз в РФ или производство технологической продукции. Правила уплаты утвердит Правительство.
