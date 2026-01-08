Календарь бухгалтера на январь 2026 года

Налоговая и бухгалтерская отчетность

В январе сдают отчетность преимущественно по итогам года. Чтобы закрыть год, надо тщательно подготовиться ― заранее проведите инвентаризацию, закройте счета. Воспользуйтесь таблицей ― в ней указаны основные даты подачи отчетности и уплаты налогов. Ниже подсветили основные моменты, которые стоит учесть. Особенно, если отчитываетесь впервые. Срок Отчет или платеж Кто сдает Куда сдавать 15.01.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за декабрь 2025 года Плательщики страхвзносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

























ИФНС 20.01.2026 Подача журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2025 года в электронном формате Лица, не имеющие обязательств по НДС, или освобожденные них (не налоговые агенты), при осуществлении посреднической деятельности от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика. Подача единой (упрощенной) декларации по НДС Организации и предприниматели, не имеющие объектов налогообложения и операций, связанных с движением денежных средств на счетах в банках и в кассе Подача декларации по косвенным налогам за декабрь 2025 года Организации и предприниматели (импортеры или лизингополучатели) — налогоплательщики НДС и акцизов





26.01.2026 Подача декларации по туристическому налогу за 4 квартал 2025 года Организации, ИП и физические лица, предоставляющие имеющуюся у них недвижимость для временного размещения и проживания людей Подача декларации по водному налогу за 4 квартал 2025 года Организации и ИП, пользующиеся водными объектами Подача уведомления об исчисленном НДФЛ за период с 01.01.2026 по 22.01.2026. Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц по НК ст. 24, п. 1; НК ст. 226, п.1. Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок по НК ст. 226.1 п.2 Подача декларации по НДС за 4 квартал 2025 года Организации и ИП, которые приобретают на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах РФ по НК ст. 24, п. 1; НК ст. 161 п. п. 1, 2. ИП, организации и прочие лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники, концессионеры и управляющие разных видов товариществ по НК ст. 143, п. 1 Подача Реестра документов (чеков) для компенсации суммы НДС за 2025 год Розничные продавцы или посредники в целях подтверждения нулевой ставки НДС при реализации услуг, указанных в пп. 2.11 пункта 1 статьи 164 НК Подача расчета по страховым взносам за 2025 год Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Подача нулевого расчета по страховым взносам за 2025 год Юридические лица любой организационно-правовой формы, являющиеся страхователями. Подача персонифицированных сведений о физических лицах за декабрь 2025 года Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Организации, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за руководителя (в т.ч. при отсутствии заключенного трудового договора). 28.01.2026 Уплата НДФЛ за период с 01.01.2026 по 22.01.2026 Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц. Уплата налога на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2025 года Налогоплательщики, получившие в предыдущем отчетном периоде доход по государственным и/или муниципальным ценным бумагам Уплата первого ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в I квартале 2026 года Налогоплательщики, для которых отчетный период ― это I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода. Уплата 1/3 от суммы НДС за 4 квартал 2025 года ИП, организации и прочие лица, у которых есть обязательства по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники, концессионеры и управляющие разных видов товариществ Уплата полной суммы по НДС за IV 4 квартал 2025 года Организации и ИП, приобретающие на территории России товары (работы, услуги) у иностранных лиц, которые не состоят на учете в налоговых органах РФ Уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию за декабрь 2025 года Работодатель застрахованного лица, уплачивающего дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии Уплата страховых взносов за декабрь 2025 года Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам Уплата торгового сбора за 4 квартал 2025 года Организации и ИП, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории городов федерального значения, в отношении которых установлен сбор

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Журнал учета счетов-фактур представляет собой форму отчета, где регистрируют все выставленные и полученные счета-фактуры, которые относятся к определенному отчетному периоду. Журнал обязаны вести ООО и ИП, которые уплачивают НДС и применяют систему электронного документооборота. Документ обеспечивает прозрачность налогового учета, помогает формировать корректные данные для декларации по НДС и служит подтверждением правомерности вычета налога. Форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Уведомление об исчисленном НДФЛ

Организации и ИП, у которых есть работники на трудовом договоре или исполнители по договору ГПХ должны уплачивать с их заработной платы налог на доходы физических лиц. Работодатель в данном случае является налоговым агентом, так как удерживает НДФЛ с зарплат сотрудников и перечисляет налог в бюджет. Работник не взаимодействует с ФНС самостоятельно. Форма уведомления об исчисленных налогах.

Декларация по НДС

Это письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, которые служат основанием для исчисления и уплаты налога (п. 1 ст. 80 НК). Форма декларации по НДС.

Расчет по страховым взносам

Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) — отчетность, которую работодатели сдают в ФНС, чтобы показать, сколько начислили и уплатили взносов за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Отчет сдают организации и ИП с наемными сотрудниками. Если в отчетном периоде зарплату не выплачивали, подают нулевой расчет. Форма расчета по страховым взносам.

Декларация по косвенным налогам

ООО и ИП с любым режимом налогообложения, импортирующие товары в РФ из стран ЕАЭС, подают декларацию по косвенным налогам ― акцизам и НДС. Если на протяжении месяца товары не ввозили, не оплачивались лизинговые платежи ― отчетность не сдают. Декларацию представляют только за тот месяц, в котором товары с импорта были приняты на учет или произвели лизинговый платеж. Форма декларации по косвенным налогам.

Персонифицированные сведения о физлицах

Персонифицированные сведения о физических лицах подают плательщики страховых взносов, которые заключили с физлицами трудовой договор или ГПД. Сведения подают в обязательном порядке, в том числе и за тот отчетный месяц, когда выплат и начислений не было. Если ГПД заключен с ИП или самозанятым ― персонифицированные сведения не подают, так как в этом случае страхвзносы на выплаты не начисляются. Форма «Персонифицированные сведения о физических лицах».

Декларация по водному налогу

Представлять декларацию по водному налогу должны плательщики этого налога, то есть организации и ИП, которые используют водные объекты и имеют на это лицензию. Если среднесписочная численность сотрудников организации за предшествующий календарный год превысила 100 человек, то она обязана представить декларацию по водному налогу в электронном виде. Если значение не превышено, то декларацию можно сдать на бумаге. Форма декларации по водному налогу.

Декларация по туристическому налогу