Каршеринг для бизнеса: в каких случаях пригодится и как правильно оформить расходы

Если работа подразумевает частые разъезды в пределах города или командировки, сотруднику важно максимально быстро и комфортно добираться до пункта назначения. При этом компании, как правило, не хотят тратить на транспорт слишком много денег и ищут золотую середину между удобством и ценой.

Что лучше: каршеринг, свое авто, такси или автопарк компании

Для поездки на деловые встречи обычно выбирают личный или служебный автомобиль, такси или каршеринг. Служебный автомобиль удобен, если работа связана с постоянными разъездами. Но содержать его достаточно дорого: нужно обслуживать, страховать и платить транспортные налоги. Это же касается и личного транспорта. Кроме этого, не у каждого сотрудника может быть своя машина. Такси может стать хорошей альтернативой: не нужно сидеть за рулем, и популярные агрегаторы работают практически везде. Но в 2024 году цены на такси выросли в 1,5–2 раза из-за износа автомобилей, находящихся в эксплуатации прямо сейчас, и увеличения цен на запчасти и топливо. По соотношению удобства, скорости передвижения и цены каршеринг — оптимальное решение для бизнеса. Вот его основные плюсы и минусы.

Плюсы каршеринга

Машину можно оставить на пару часов у точки назначения, а затем на ней же поехать дальше. Это удобно, если за день нужно объехать несколько мест или деловая встреча проходит на объекте за городом или в промзоне, куда такси может ехать очень долго. Кроме этого, для каршеринговых машин в крупных городах действует бесплатная парковка. В этом случае не придется платить даже за стоянку в центре. Еще один плюс — выгодная цена. В стоимость аренды уже включены расходы на топливо, техническое обслуживание, транспортный налог и страховка. То есть использовать каршеринг дешевле, чем содержать собственный автопарк или пользоваться такси, где в цену поездки входят услуги водителя. С каршерингом водитель, помимо аренды, должен оплачивать только проезд по платным дорогам и штрафы ГИБДД или от сервиса каршеринга, если они есть. Мы сравнили расходы на разные виды передвижения в отдельной таблице. Сравнение каршеринга для бизнеса с другими способами передвижения

Минусы каршеринга