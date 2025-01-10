3 варианта для корпоративных поездок: сравниваем служебное авто, такси и каршеринг

Стоимость поездки
Корпоративное авто. Самый дорогой вариант. По большей части из-за того, что машину нужно покупать в лизинг или на оборотные средства бизнеса, причем цены постоянно растут. Например, в 2024 году средняя стоимость нового автомобиля выросла на 14% и составила в среднем 3,16 млн рублей. Цена машины с пробегом увеличилась на 19% — до 1,17 млн рублей. В 2025-м авто подорожают еще на 10–15%. Также, помимо покупки самого автомобиля, в стоимость поездки на корпоративном транспорте необходимо заложить оплату топлива, налоги и страховку.
Сэкономить на бензине бизнес может с помощью топливных карт — например, «Вездеход» от ППР. Ее принимают на 18 000 заправок по всей России. Топливная карта привязана к личному кабинету, в котором можно выставлять лимиты по расходам и контролировать транзакции.
Такси. Стоимость поездки рассчитывается по километражу. В 2024 году средняя цена за 1 км — 43 рубля, а за поездку — 598 рублей (по России) и 803 рубля (по Москве). В эту сумму входят бензин, транспортный налог, страховка, оплата услуг водителя и другие статьи расходов.
Каршеринг. Наиболее выгодный — вы платите только за поездку. Цена рассчитывается по минутам аренды, в среднем составляет от 9 рублей за минуту. Средний чек за поездку (по России) — 474 рубля. В стоимость аренды входит все — от топлива до налогов и страховки. При этом вы не платите за услуги водителя, за рулем сидит сам сотрудник.
Штрафы
Корпоративное авто. Штрафы оплачивает собственник машины — в данном случае компания. Это правило действует, даже если нарушение совершил сотрудник.
Отслеживать штрафы удобно через личный кабинет ППР. Информация о нарушениях поступает из первоисточника — ГИС ГМП, вы получите уведомление на почту и в СМС. Также можно настроить способ оплаты: вручную или автоплатеж, чтобы не забыть о штрафе и не упустить скидку 50%.
Такси. За рулем находится водитель, поэтому он несет ответственность за нарушения.
Каршеринг. За оплату штрафа несет ответственность арендатор машины, то есть компания.
Оплата парковки
Корпоративное авто. Все затраты лежат на компании. Например, если сотрудник приехал на встречу с клиентом и оставил машину на платной парковке рядом с бизнес-центром, организация должна выдать ему средства или компенсировать личные расходы. Например, в центре Москвы час парковки стоит от 200 до 600 рублей, в Санкт-Петербурге — от 39 до 198 рублей.
Если сотрудникам часто требуется парковка, удобно оплачивать ее через личный кабинет ППР. Сервис доступен в том числе для машин, к которым не привязана топливная карта. Средства списываются с единого счета, а все транзакции видно в кабинете.
Такси. Думать о парковке не нужно. Но если сотруднику необходимо заехать на несколько локаций, например в день у него 2–3 встречи в разных точках города, придется платить за ожидание. К примеру, у популярных агрегаторов оно стоит 10–13 рублей за минуту. Другой вариант — каждый раз заказывать новую машину, но на это уйдет время.
Каршеринг. Это самый выгодный вариант. Клиенты большинства агрегаторов каршеринга могут бесплатно парковаться даже на платных стоянках. За стоянку платит компания, которая предоставляет машину в аренду.
Обслуживание автомобиля
Корпоративное авто. Требует регулярного ухода: например, раз в год или через каждые 15–20 км пробега нужно проходить ТО, раз в полгода менять резину, раз в 3–6 месяцев менять моторное масло в двигателе. Для технического обслуживания нужно либо искать сервисный центр и заключать с ним договор, либо оборудовать собственную ремонтную базу и место для хранения шин. В любом случае это большие траты времени и денег.
Организовать обслуживание автопарка поможет ППР. В личном кабинете можно выбирать и оплачивать автомойки, услуги в сервисных центрах и хранение шин. Деньги списываются с единого счета, что упрощает учет транзакций.
Такси. Обслуживанием занимается компания, которая предоставляет услугу такси.
Каршеринг. Обслуживание машины — ответственность агрегатора.
Доступность
Корпоративное авто. Чтобы ездить за рулем, у сотрудника должны быть водительские права. Из плюсов: работник может воспользоваться машиной быстро и в любой момент, ее не нужно заказывать и ждать.
Такси. Ездить на такси может любой сотрудник. В пределах города вызвать машину получится куда угодно, но за городом могут возникнуть проблемы с подачей.
Если сотрудники часто ездят на такси, удобно подключить сервис «Корпоративное такси» от ППР. Так не придётся каждый раз перечислять работнику деньги на поездки — он сможет оплачивать их в приложении с единого счета компании.
Каршеринг. У этого варианта больше всего ограничений. Ездить на каршеринге могут только сотрудники с водительскими правами. Кроме того, агрегаторы устанавливают собственные требования к водителям. Например, на возраст и водительский стаж.
Также сервисы каршеринга могут быть доступны не во всех городах. А до машины нужно ехать на такси или идти пешком.
Что выбрать в итоге
Если сотрудники ездят на машине каждый день и важно, чтобы они всегда были мобильными, — корпоративное авто. Машину, которая находится в собственности компании, не нужно заказывать и ждать.
Если хотите сэкономить — каршеринг. В среднем за год он стоит на 35% дешевле такси и в три раза меньше, чем транспорт в собственности.
Подробнее о плюсах и минусах каршеринга читайте в нашей статье на Клерк.ру: «Каршеринг для бизнеса — в каких случаях пригодится и как правильно оформить расходы».
Если у большинства сотрудников нет водительских прав — такси. Любой работник может ездить в качестве пассажира.
Какой бы вариант вы ни выбрали, вы найдете подходящие для себя сервисы среди решений ППР:
Для собственного транспорта — оплата топлива, страховок, ТО и ремонта, шиномонтажа, моек и парковок с единого счета. Доступно более 20 сервисов, которые упрощают управление автопарком.
Корпоративное такси — удобное отслеживание трат и установка лимитов. Не нужно перечислять работникам деньги для каждой поездки: они платят с единого счета компании. Отчетные документы для бухгалтерии формируются автоматически.
Каршеринг — доступно более 8000 машин в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Фиксированные тарифы без колебаний в зависимости от спроса, топливо и парковка входят в стоимость.
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