3 варианта для корпоративных поездок: сравниваем служебное авто, такси и каршеринг

Корпоративное авто. Самый дорогой вариант. По большей части из-за того, что машину нужно покупать в лизинг или на оборотные средства бизнеса, причем цены постоянно растут. Например, в 2024 году средняя стоимость нового автомобиля выросла на 14% и составила в среднем 3,16 млн рублей. Цена машины с пробегом увеличилась на 19% — до 1,17 млн рублей. В 2025-м авто подорожают еще на 10–15%. Также, помимо покупки самого автомобиля, в стоимость поездки на корпоративном транспорте необходимо заложить оплату топлива, налоги и страховку.

Сэкономить на бензине бизнес может с помощью топливных карт — например, «Вездеход» от ППР. Ее принимают на 18 000 заправок по всей России. Топливная карта привязана к личному кабинету, в котором можно выставлять лимиты по расходам и контролировать транзакции. Получить топливную карту бесплатно на 3 месяца

Такси. Стоимость поездки рассчитывается по километражу. В 2024 году средняя цена за 1 км — 43 рубля, а за поездку — 598 рублей (по России) и 803 рубля (по Москве). В эту сумму входят бензин, транспортный налог, страховка, оплата услуг водителя и другие статьи расходов.

Каршеринг. Наиболее выгодный — вы платите только за поездку. Цена рассчитывается по минутам аренды, в среднем составляет от 9 рублей за минуту. Средний чек за поездку (по России) — 474 рубля. В стоимость аренды входит все — от топлива до налогов и страховки. При этом вы не платите за услуги водителя, за рулем сидит сам сотрудник.