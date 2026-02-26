Гид по новым ставкам, нормативам и штрафам по оплате экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) в 2026 году

Этот гид поможет вам разобраться в ключевых изменениях законодательства о расширенной ответственности производителей (РОП), которые вступают в силу или уже действуют с 2026 года. Мы собрали актуальную информацию о новых ставках, нормативах и штрафах, чтобы вы могли избежать ошибок в отчетности и лишних расходов.

Что такое РОП и экологический сбор простыми словами

Расширенная ответственность производителей (РОП) — это механизм, обязывающий производителей и импортеров товаров и упаковки отвечать за их утилизацию после того, как они потеряли потребительские свойства. Сделать это можно несколькими способами: самостоятельно организовать переработку своих отходов, уплатить экологический сбор государству либо выбрать компанию и заключить договор с лицензированным утилизатором, таким как АО «ПЕТРОМАКС» (из официального реестра утилизаторов ЕФГИС УОИТ) и поручить ему выполнение нормативов утилизации (услуга РОП). На основании действующих лицензий, своей производственной инфраструктуры, утилизатор осуществляет сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов с предоставлением полной отчётной документации.

Экологический сбор — это не налог, а компенсационный платеж, который идет на обеспечение деятельности по обращению с отходами. Контролирует его уплату Росприроднадзор.

Главные изменения в 2026 году: новый этап реформы

С 2026 года реформа РОП вступила в активную фазу. Правительство ужесточает требования, чтобы стимулировать бизнес к реальной переработке отходов.

Ключевые изменения таковы:

1. Резкий рост ставок экосбора. Базовые ставки увеличились, особенно для трудно перерабатываемых материалов.

2. Повышение нормативов утилизации. Например, для Группы №1 "Одежда и изделия текстильные" норматив в 2026г. уже 30%, для группы №10 "Оборудование и инструменты ручные с механизированным приводом" – 35%, а для упаковки норматив в 2026 году вырос до 75%, стремясь к 100% к 2027 году.

3. Изменение порядка уплаты для импортеров. Для товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, экосбор теперь уплачивается до выпуска товаров в обращение.

4. Отмена договоров поручительства. Больше нельзя будет подтверждать утилизацию договорами поручительства с утилизаторами, только реальными актами.

5. Новые штрафы. Значительно выросли суммы штрафов за непредставление отчетности и неуплату сбора.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Новые ставки экологического сбора с 2026 года:

Сейчас ставки экосбора на 2026 г. установлены Постановлением Правительства от 1 августа 2024 г. № 1041.

Разберемся подробнее, какие изменения планируются в ставках экосбора на 2026 г.

Вот несколько примеров того, как изменился подход к расчету. Обратите внимание: конкретные цифры в разных источниках могут незначительно варьироваться в зависимости от даты публикации и окончательных редакций постановлений, но тенденция к росту очевидна.

Пример сравнения подходов к расчету ставок (данные на начало 2026 года):

По гр. №49 (текстильная упаковка) в 2025 г. ставка с учетом повышающего коэффициента составляла 28 125 рублей (ставка 18 750 коэффициент 1,5). По действующему постановлению ставка экологического сбора 2026 увеличилась до 40 500 руб (ставка 20 250 коэффициент 2). Следовательно, на этом примере сумма экосбора выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Ставки теперь зависят не только от массы товара, но и от сложности его утилизации, востребованности вторичного сырья и возможности его многократной переработки. Чем сложнее и дороже переработать материал, тем выше ставка сбора.

Правила расчета экологического сбора:

Главное изменение 2026 года касается упаковки. Норматив утилизации для нее повысился до 75%. Для сравнения: в предыдущие годы он был ниже на 25%. К 2027 году этот показатель должен достичь 100%. Это означает, что практически всю использованную упаковку придется перерабатывать.

Нормативы для разных групп товаров также будут пересматриваться в сторону увеличения ежегодно.

Формула расчета:

Чтобы рассчитать сумму экологического сбора, который нужно заплатить, если вы не выполнили норматив утилизации самостоятельно, используйте формулу:

ЭС = Ставка × Масса × (Норматив − Факт)

· ЭС — сумма экологического сбора.

· Ставка — новая ставка для вашей группы товаров (в рублях за тонну).

· Масса — общая масса товаров или упаковки, выпущенных в обращение за год (в тоннах).

· Норматив — установленный норматив утилизации (в долях единицы, например, 0,75 для 75%).

· Факт — масса отходов, которую вы реально утилизировали самостоятельно (в тоннах).

Новые штрафы за нарушения с 2026 года

За неуплату экосбора по каждой группе товаров или упаковки предусмотрен штраф в размере трёхкратной суммы недоимки, но не менее 250 000 руб. для ИП и 500 000 руб. для юрлица (ст. 8.41.1 КоАП РФ).

За непредставление или несвоевременное представление отчётности штраф составит до 70 000 руб. для ИП и до 150 000 руб. для юрлиц (п. 1 ст. 8.5.1 КоАП РФ).

За предоставление неполных или недостоверных сведений в экологической отчётности об отходах ИП заплатит штраф не менее 100 000 руб., а юрлицо — не менее 250 000 руб. (п. 2 ст. 8.5.1 КоАП РФ).

Важная деталь: заменить штраф на предупреждение за неуплату экосбора не получится, даже если нарушение совершено впервые. Росприроднадзор поясняет, что неуплата сбора наносит имущественный ущерб бюджету, а это исключает возможность замены наказания на предупреждение.

Помимо штрафов, накопление задолженности может привести к блокировке счетов и, что еще критичнее, к исключению компании из реестра производителей, что закроет доступ к госзакупкам и мерам господдержки.

Как отчитываться и платить в 2026 году

Сроки и порядок подачи отчетности также стоит держать под контролем.

Срок сдачи отчетности: до 1 апреля года, следующего за отчетным (т.е. отчет за 2025 год нужно сдать до 1 апреля 2026 года).

Срок уплаты сбора: до 15 апреля.

Форма отчетности: отчетность подается в Росприроднадзор в электронном виде через портал Госуслуг или личный кабинет природопользователя.

Заключение: к чему готовиться бизнесу

2026 год стал переломным для системы РОП. Государство перешло от "мягкого" стимулирования к жестким экономическим мерам. Чтобы избежать убытков, компаниям важно действовать на опережение:

1. Пересчитать бюджет. Заложите в расходы новые ставки экосбора, если вы не планируете заниматься переработкой самостоятельно.

2. Проверить контрагентов. Если вы работаете с утилизаторами, убедитесь, что они есть в реестре и у них действующая лицензия. Сотрудничество с компанией, у которой приостановлена лицензия, грозит тем, что утилизацию вам не зачтут и выставят счет на полную сумму экосбора .

3. Сдать отчетность вовремя. Просрочка даже на один день грозит крупным штрафом.

4. Производителям и импортерам необходимо заключить долгосрочный договор с надежным утилизатором для оптимизации оплаты экологического сбора.

