Быстрый и точный способ определения продукции, подпадающей под РОП по ОКПД2

Легко и просто: как проверить, относится ли ваша продукция к обязательствам по РОП на основе ОКПД2.

Кажется, всё достаточно просто: чтобы понять, входит ли ваш товар в список обязательных для утилизации (РОП), достаточно взглянуть на Перечень № 2414. Но на деле многие компании сталкиваются с трудностями и сомнениями уже на начальных этапах. Разногласия экспертов и регуляторов только усложняют понимание ситуации, оставляя предпринимателей в замешательстве и с ощущением беспомощности. Поэтому мы подготовили четкий алгоритм, который поможет разобраться с этим вопросом и избавит от долгих споров и неопределенности.

Этап 1: Проверка точного кода продукции

У вашей продукции есть код ОКПД2 из 9 цифр?

Тогда начинайте поиск, вводя его полностью в список Перечня № 2414. Если один и тот же код встречается в нескольких группах, выбирайте ту, которая наиболее точно характеризует ваш товар — например, по использованному материалу.

Пример: если код — 22.22.11.190 («Мешки и сумки из полиэтилена») и он встречается сразу в группах №22 («Изделия из ПНД») и №24 («Изделия из ПВХ»), и ваши мешки изготовлены из ПНД, то ваша продукция не просто есть в перечне, а также отнесена конкретно к группе №22.

Этап 2: Но вдруг код отменён?

Иногда бывает так, что ваш код есть в Перечне № 2414, хотя в реальности он отменен в ОКПД2. Например, 24.42.25.000 («Алюминиевая фольга»). Тут важно не торопиться с выводами — сначала уточните у Минприроды России, актуален ли этот код.

Этап 3: Нет точного кода — ищем по первым цифрам

Если нужный 9-значный код отсутствует в списке, попробуйте ввести первые 6 цифр. Например, ваш код — 22.29.29.***. Если и по этим цифрам ничего не найдется, поздравляем: ваши обязательства по РОП заканчиваются прямо здесь.

Этап 4: Только первые 6 цифр совпали?

Самая сложная ситуация: первые 6 цифр соответствуют коду в Перечне № 2414, а последние три — нет. В этом случае необходимо проверить, не был ли ваш код отменен или заменен в системе ОКПД2. Иногда старый код меняется на новый — представляет собой как бы смену номера квартиры, хотя живете вы всё в том же доме.

Используйте этот простой алгоритм — и больше не будете запутываться в числах и буквах. А РОП тогда перестанет казаться сложным и нелогичным. И, кстати, немного сэкономите на нервных расстройствах . Помните: правильно интерпретированные коды помогут избежать лишних платежей и штрафов.

