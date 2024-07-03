Выездная проверка. Топ 7 неочевидных ошибок налогоплательщиков

Причинами выездной налоговой проверки становится множество ошибок, совершенных до нее — причем необязательно в сфере учета. Обострение отношений с налоговиками без особых на то причин, неподготовленность, нервозность, и, напротив, слишком легкое отношение — все это недопустимо.

В начале проверки

Разумеется, основная ошибка — незнание нормативного регулирования налоговых проверок (сроков, документального оформления, прав и обязанностей проверяющих и проверяемых и т.п.). Очень просто по незнанию, например, пропустить те или иные сроки, допустим обжалования.

И не стоит уповать на то, что если проверяющие к вам пришли и вы их накормили, напоили или вы в начале проверки подарили вино, цветы, конфеты, просто так, в качестве приятного сюрприза и создания положительного образа, то проверяющие будут к вам более благосклонны. Увы, это не так.

Если задаться целью (или дано соответствующее указание), можно усмотреть тут и дачу взятки, ведь размер в данном случае влияет лишь на квалификацию содеянного (до 3 или до 15 лет).

Можно представить не особо принципиальную информацию с тем, чтобы продемонстрировать лояльность, но не более. А в нужный момент обязательно нужно занять твердую позицию и не делиться документами тогда, когда это незаконно. Так, согласно п. 2 ст. 93.1 НК вне рамок проверки запрашиваются лишь документы и информация по какой-то конкретной сделке, а не все данные по контрагенту.

Как раз с неправильным пониманием того, что можно и что не стоит представлять проверяющим, связана первая ошибка…

Ошибка 1. Представление лишних данных

При получении информации налоговики должны соблюдать определенный порядок, в частности:

делать не формальный запрос или поручение в другую ИФНС , а указывать основания для запроса, запрашивать конкретные документы, ведомости, счета и информацию, соблюдая иные требования (ст. 93 НК);

включать в требование все необходимые реквизиты (форма документа приведена в приложении № 17 к приказу ФНС от 07.11.18 № ММВ-7-2/628).

Ваш персонал должен быть в курсе того, как выглядит требование, какие у него необходимые реквизиты и когда отсутствует необходимость представлять документы. А ведь отправка обоснованного, законного и официального отказа дает немалый выигрыш времени — например, для восстановления утраченных документов. В этой связи необходимо упомянуть следующий момент.

Ошибка 2. Не использовать право на отсрочку

Есть такое искаженное понимание обязанности налогоплательщика — тотчас представлять все, что требуют. А ведь налоговики в своих аппетитах не стесняются, могут затребовать столько, что вся бухгалтерия (и иные подразделения) будут заняты только подготовкой этих документов.

Причем стандартные сроки, установленные абзацем 1 п. 3 ст. 93 НК РФ, необходимо соблюдать, иначе может последовать налоговая и административная ответственность (ст. 126 НК, 19.4 КоАП).

Почему бы не направить уведомление об отсрочке в порядке п. 3 ст. 93 НК? И хотя решение по поводу того, предоставлять ее или нет, принимает руководитель налогового органа (его зам), сама по себе отправка такого уведомления увеличивает шансы избежать ответственности, «нарастить» время для представления документации.

Ошибка № 3. Не хранить подтверждение получения документов ИФНС

Казалось бы, такая малость — получить подтверждение о приеме документов. Но нередко, например, курьеры, которые отвозят их в Инспекции, не получают подтверждение от принимающих документы сотрудников. Или куда-то деваются подтверждения отправки по почте. Это абсолютно недопустимо и может привести к тому, что налоговики «на голубом глазу» заявят, что никаких документов не получали.

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Ошибка 4. Неправильное поведение персонала на допросах

О том, как налоговики на выездных проверках любят задавать одни и те же вопросы разным сотрудникам, известно всем. Протоколы, составленные при этом, могут стать весьма опасными доказательствами вины. «Отбиться» от такого протокола будет непросто.

А ведь исключить этот риск вполне можно. Прежде всего, заблаговременно проинструктировать сотрудников о том, как себя вести на допросе. Ведь налоговики особо напирают на то, что показания давать они обязаны, что можно «доиграться» до ст. 307 УК.

Не все знают, что:

никто не может обязать свидетеля немедленно идти на допрос — таких полномочий нет ни у налоговиков, ни даже у полицейских;

максимум, что грозит за неявку на допрос — 1000 руб. штрафа (ст. 128 НК);

при допросе может присутствовать не только адвокат, но и вообще любой юрист (это конституционная гарантия, ст. 48 Основного закона).

И об этом надо людям рассказать — но не устраивая деловые игры для всех (налоговики очень любят задавать вопросы о том, не «натаскивали» ли вас для проведения допросов, и, получив подтверждение, фиксируют документально), а персонально побеседовав со всеми, получившими повестки. Чтобы примерно представлять, как налоговики доказывают умысел, проштудируйте письмо ФНС от 13.07.17 № ЕД-4-2/13650.

Обязательно напомните о том, что с протоколом надо ознакомиться, а копию — забрать (это право предоставлено свидетелю п. 6 ст. 90 НК). Налоговики нередко страдают «припискоманией», намеренно искажая ответы.

Ошибка 5. Неиспользование всех инструментов для оспаривания

Налогоплательщик — далеко не бесправная сторона. Он не просто может, но и обязан оспаривать результаты налоговой проверки (для того, кто собирается искать правду в суде, п. 2 ст. 138 НК). Необходимо активно участвовать во всех стадиях обжалования — в рассмотрении возражений, результатов проверки, жалоб.

Нельзя замалчивать или скрывать доказательства, в противном случае налоговики смогут убедить суд в вашей недобросовестности (в том, что не все сообщили на досудебной стадии). Также активная работа по обжалованию позволяет прояснить позицию налоговиков, подготовить контраргументы для суда.

Ошибка 6. Не обращать внимания на дополнительные мероприятия

Большая ошибка! Дополнительными мероприятиями могут быть, в том числе и допросы, и экспертизы, и выставление новых требований представить те или иные документы и т.п.

Допмероприятия назначаются, когда налоговики видят недоработанность какого-то важного момента. Нельзя их игнорировать, иначе у ваших оппонентов появятся новые аргументы, о которых вы и знать ничего не будете.

Ошибка 7. «Прощение» налоговикам их грехов

Нередко сотрудники налоговых органов не обращают внимания на изменения законодательства, прощают сами себе собственные огрехи. Иной раз у них просто не хватает времени, и тогда, например, требование о представлении доказательств они отправляют с пропуском сроков, с результатами проверок также опаздывают и т.д.

Не следует оставлять без внимания эти моменты: в совокупности с другими обстоятельствами они могут сыграть в вашу пользу и помогут добиться отмены решения — особенно если оперативно подать апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Помните: только правильно выстроенная линия защиты позволит отбиться от необоснованных претензий. Получите консультацию экспертов Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры», чтобы узнать, как развернуть ситуацию в вашу пользу.

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