Налоговая миграция: стоит ли торопиться

В Госдуму внесен проект поправок в НК (№ 727330-8), некоторые положения которого сводят на нет быстрые выгоды налоговой миграции. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Но стоит ли торопиться с «переездом»?

Несколько слов о свежих поправках в НК

В п. 2 ст. 346.21 НК предлагается внести изменения, которые были предложены Минфином.

Суть их в том, что при переезде в регион с более выгодной налоговой ставкой придется платить налоги и авансовые платежи в связи с УСН… по старым ставкам! Да еще в течение трех лет последовательно с даты переезда.

Некоторые «гуру» немедленно подняли ужасный шум с призывами переезжать немедленно, поскольку с 1 января 2025 года быстрых выгод налоговой миграции ждать бессмысленно. При этом фиктивная налоговая миграция давала весьма сомнительные плоды.

Налоговики против фиктивных «мигрантов»

Множество регионов России привлекают новых налогоплательщиков пониженными ставками, в том числе по УСН. И нет никакого криминала в том, чтобы, все взвесив, переехать туда, где можно платить не 6%, а 1% (при объекте «доходы»), или 5% вместо 15% («доходы минус расходы»).

Но именно переехать, а не имитировать переезд.

Переезд в местность, где налоговые ставки более выгодны — это не нарушение, и не может рассматриваться как получение необоснованной налоговой выгоды (п. 6 ст. 108 НК, п. 1, 2 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

Кроме того, если организация и была представлена в двух субъектах РФ, и смена юридического адреса имеет деловую цель (например, ключевой клиент находится там), которую налогоплательщик может подтвердить — то суд признает «переезд» вполне законным (решение АС Центрального округа от 11.12.2023, дело № А36-6505/2022).

Но нельзя, продолжая работать в Москве, регистрироваться в Мордовии только для того, чтобы формально законно платить меньше. И налоговики, узнав о желании переехать, уделяют пристальное внимание бизнесу, причем давно.

Посмотрите, например, письмо ФНС от 23.05.2016 № ГД-4-8/9075, которое предписывает местным ИФНС обращать особое внимание на «мигрантов», у которых уже имеются долги (или доначисления могут составить) миллион и более.

ФНС обязывает органы на местах представлять в «центр» специальную учетную форму, одна из граф которой содержит возможную причину миграции. В том числе избежание камеральной проверки при возмещении НДС, избежание проверки выездной, затягивание сроков для невозможности взыскания задолженности, сокрытие деятельности по участию в схемах уклонения от налогов.

В общем, несмотря на то что формально «переезды» — не нарушения, налоговики по умолчанию воспринимают их негативно (на сайте ФНС Приморского края).

Если кто-то полагает, что достаточно внести в ЕГРЮЛ запись о предстоящем переезде — и можно не бояться проверок «старой» ИФНС, то он ошибается. Такая запись носит лишь промежуточный характер, пока она не сменится на запись о новом месте нахождения налогоплательщика, правом назначать и проводить выездную проверку обладает «старая» ИФНС (постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.06.2021 № Ф04-2896/2021).

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А как налоговики вообще что-то узнают

Инструментарий у налоговиков богатый, и практика наработанная. Еще в 2016 году был издан приказ № ММВ-7-14/72@, в котором прописаны в том числе основания для выездной проверки реальности работы по адресу, указанному в ЕГРЮЛ:

Адрес, указанный в реестре — массовый, то есть по нему значатся пять и более бизнес-субъектов.

Указанный по адресу объект свободно использоваться не может по умолчанию. Например, там находится воинская часть, режимная, охраняемая территория, орган государственной власти или местного управления.

Указанный объект находится в аварийном состоянии, предназначен к сносу, разрушен и прочее.

А теперь смоделируем картину: вы покупаете некий юрадрес, скажем, в Бурятии, на фото — вполне пригодное помещение, но буквально всем на месте известно, что это заброшенная свиноферма. Впрочем, даже если офис (склад, производство) в полном порядке — «московские» обороты обязательно привлекут внимание местной ИФНС.

Вы можете сказать: это организации, в самом деле, переехать непросто. Но для ИП-то достаточно просто зарегистрироваться по новому месту. Об этом налоговики знают не хуже нас. Поэтому еще в 2012 году ФНС выпустила приказ от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, указав на права налоговых органов:

запрашивать информацию у всех органов гос- и местной власти, нотариусов, организаций, граждан;

изучать документы, данные, сведения;

опрашивать свидетелей;

осматривать недвижимость (и квартиры тоже) и прочее.

Убедиться в том, что ИП в регионе нет, довольно легко. Так, на практике налоговики:

Делают запросы в компании, осуществляющие гражданские перевозки, и уточняют, приобретались ли билеты как для самого бизнесмена, так и для членов его семьи.

Выясняют, получает ли ИП корреспонденцию лично, или у него по указанному адресу «связной», «секретарь» и т.п.

Где вообще проживает ИП, есть ли у него жилище, свое или арендованное.

Анализ представляемой первички позволяет выяснить конкретные места погрузки / отгрузки, проверка IP-адреса, используемого для ЭДО, «клиент-банка» — место входа в системы.

В большинстве случаев налоговики выясняют, что в регионе ИП нет, передают информацию по месту реального нахождения, и уже их коллеги вызывают на ковер. Ну а там большинство фиктивных мигрантов соглашаются с тем, что схемы — это плохо.

Далеко не всегда все завершается беседами. Если обратиться к практике налоговиков одного из «выгодных» регионов — Алтая, — можно увидеть массу триумфов УФНС республики. Налоговики регулярно поставляют следственным органам материалы для уголовных дел по ч. 2 ст. 199 УК, даже с учетом повышения порога полученного дохода. Один из примеров — можно посмотреть здесь, предварительные суммы доначислений и штрафов — 130 млн руб.

Несколько примеров из практики

Изучение арбитражной практики особо не успокаивает. В большинстве случаев суды приходят к выводу, что миграция была фиктивна, а доначисления, штрафы, пени — законны.

Рассмотрим пример. ООО, зарегистрированное в Республике Коми, занималось на УСН лесозаготовками («доходы» — 3%). ИФНС выяснила, что учредитель этого ООО зарегистрировалась как ИП, чтобы уйти на налоговые каникулы и часть поставок делать через ИП.

Потом каникулярный период истек — и учредитель-ИП якобы зарегистрировалась в Грозном (Чечня, УСН при небольшом числе работников — 1%). То есть упорно продолжала дробление и фиктивную миграцию. Кстати, ИФНС, обратившись в мэрию Грозного, без труда выяснила, что дом, где ИП была зарегистрирована, был назначен к сносу.

Последовали санкции в размере:

налог по УСН — 4 676 323 руб.;

пени — 1 429 944 руб. 48 коп.;

штраф п. 3 ст. 122 НК — 935 264 руб. 60 коп.

Плюс предложено удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с учредительницы и ее родственника — директора ООО 1 841 464 руб. плюс пени 392 346 руб. и штраф по п. 1 ст. 123 НК — 184 146 руб.

ВС отказался пересматривать это дело, сочтя решения нижестоящих судов законными (Дело № А29-15990/2021).

Еще один пример. Практически классическое дело ИП Трофимова, который, как по пословице усиленно искал, где лучше. Сначала зарегистрировался у себя по месту жительства в Йошкар-Оле (рес. Марий Эл), где ставка УСН была 6%, потом — в республике Крым (4%), затем в Удмуртии (1%).

Налоговики доказали, что на самом деле мигрант продолжал работать из Йошкар-Олы, почту за него получали посторонние люди и переправляли ему, допрос нельзя было произвести в связи с его отсутствием. Итоги:

налоговые доначисления — 1,3 млн руб.;

пени — 117 000 руб.;

штраф по п. 3 ст. 122 НК — 103 000 руб.

А вот пример эффективного взаимодействия налоговиков и МВД. Керченские налоговики, сделав запрос в миграционный горотдел, выяснили факт фиктивной регистрации ИП Соболева И.Н. в крымском городе. Запросы в МВД показали, что ИП в проверяемый период вообще не приезжал в Крым, не приобретал билеты на ж/д, авиа, не переплавлялся на пароме (дело было в 2015 году). Зато, формально работая в Крыму, применял ставку налога 3% вместо 6%, не доплатив за год 1 569 726,00 руб. Также «изобретательного» мигранта оштрафовали на 21 914,40 руб. (это с учетом установленных обстоятельств, смягчающих ответственность) и доначислили пени 375 361,04 руб.

Полагаем, сказанного достаточно, чтобы понять: осуществлять фиктивную миграцию и надеяться на то, что никто не заметит — рискованно. Если прошел год и ничего не случилось, прошло два — и снова «прокатило», то, скорее всего, налоговики просто ждут, когда сумма доначислений станет побольше.

Иное дело, если вы столкнулись с несправедливыми обвинениями в миграции — такое тоже бывает, и нередко. Проконсультируйтесь с налоговым адвокатом — это позволит избежать неправомерного преследования, доначислений, штрафов и пеней.

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