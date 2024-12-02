Способы и формы защиты прав предпринимателей: памятка

Предметом защиты являются нарушенные или оспариваемые интересы субъектов предпринимательской деятельности. Чтобы понимать, как могут быть нарушены права предпринимателей, важно знать, какие это права.

Выделим следующие категории:

Имущественные — права и интересы на материальные активы и ценности, а также результаты различных операций и сделок.

Неимущественные — права на нематериальные активы, в том числе деловая репутация, авторские права.

Организационные — система прав, связанных с процессом организации бизнеса.

Коммерческая деятельность — это всегда потенциальные риски и угрозы. К источникам таких рисков относятся:

1. Государственные органы.

Например, сотрудники налоговой службы, которые проводят процедуру государственной регистрации, могут допускать следующие нарушения:

Отдельные виды коммерческой деятельности подлежат обязательному лицензированию (ст. 49 ГК, закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Должностные лица лицензирующего органа также допускают нарушения, связанные с несоблюдением требований ст. 13, 14 и 19 закона о лицензировании:

несоблюдение порядка приема документов;

необоснованный и незаконный отказ в предоставлении лицензий;

несоблюдение порядка переоформления лицензий и др.

Важно: органы государственной власти и местного самоуправления могут ограничивать права индивидуальных предпринимателей. Ограничение прав и законных интересов предпринимателя или юридического лица — это незаконное уменьшение правоспособности.

Примеры ограничения прав и интересов субъектов бизнеса сотрудниками госструктур:

Отказ в предоставлении государственного льготного кредита предпринимателю, ввиду того что он не является юридическим лицом.

Незаконные внепроцессуальные проверки со стороны правоохранительных органов.

Нарушение законодательства при осуществлении государственного и муниципального контроля — незаконное наложение административных штрафов, неправомерное изъятие документов, внесение не обоснованных предписаний.

Нарушение законодательства при проведении закупок товаров или услуг для государственных (муниципальных) нужд и, как следствие, ограничение свободы предпринимательской деятельности, нарушение принципов обеспечения конкуренции, прозрачности и открытости.

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2. Клиенты.

Нередко клиенты совершают противоправные действия в отношении предпринимателя. Бизнесмен может ввести дополнительные меры для обеспечения безопасности, например, камеры наблюдения внутри торговой точки.

3. Конкуренты.

Примером нарушения может быть незаконное использование товарного знака, который использует предприниматель в своей коммерческой деятельности.

4. Персонал.

Негативные действия сотрудников помогут пресечь те же камеры видеонаблюдения. Также предпринимателю следует подробно проверять каждого потенциального кандидата на работу: подлинность паспорта, диплома, ИНН. В трудовой договор стоит включить пункт про материальную ответственность за конкретные проступки.