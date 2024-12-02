Способы и формы защиты прав предпринимателей: памятка

Какие есть способы защиты прав предпринимателей
Способы защиты прав предпринимателей — это процессуальные и материально-правовые меры принудительного характера, направленные на признание и/или восстановление оспариваемых или нарушенных прав. Есть несколько способов.
Материально-правовые
Это меры, применяемые согласно действующим охранительным нормам материального права. Охранительная норма говорит о том, как именно нужно применять меру государственно-принудительного воздействия к субъекту права, который является нарушителем. В зависимости от цели использования материально-правовые способы делятся на:
Пресекательные — принудительное прекращение противоправных действий, причиняющих предпринимателю убытки или вред либо влекущих угрозу таких убытков (вреда). Например, признание недействительным акта местной администрации или получение бизнесменом судебного решения, позволяющего не исполнять такой акт в силу его противоречий действующему законодательству.
Восстановительные — признание и восстановление нарушенного права. Среди таких способов — признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, компенсация морального вреда и возмещение убытков, а также присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Штрафные — применение санкций к правонарушителю за противоправные действия. Это могут быть взыскание неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами, конфискация.
Процессуальные
Способы защиты прав в судебной инстанции. Подразумевают, что стороны конфликта в договорном порядке устанавливают орган, к которому будут обращаться: в третейский суд или в структуру по защите прав и законных интересов субъектов бизнеса — например, к уполномоченному по защите прав предпринимателей согласно закону от 07.05.2013 № 78-ФЗ.
Самозащита
Способ определен юридической практикой — Гражданский кодекс не содержит четкого определения самостоятельной защиты прав индивидуального предпринимателя, но ст. 14 ГК указывает, что способы защиты должны быть соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.
Субъекты бизнеса могут использовать способ самозащиты не только, когда нарушенное право восстановлено, но и в качестве превентивной меры по предупреждению угрозы нарушения своих интересов и прав.
Как могут быть нарушены права предпринимателей
Предметом защиты являются нарушенные или оспариваемые интересы субъектов предпринимательской деятельности. Чтобы понимать, как могут быть нарушены права предпринимателей, важно знать, какие это права.
Выделим следующие категории:
Имущественные — права и интересы на материальные активы и ценности, а также результаты различных операций и сделок.
Неимущественные — права на нематериальные активы, в том числе деловая репутация, авторские права.
Организационные — система прав, связанных с процессом организации бизнеса.
Коммерческая деятельность — это всегда потенциальные риски и угрозы. К источникам таких рисков относятся:
1. Государственные органы.
Например, сотрудники налоговой службы, которые проводят процедуру государственной регистрации, могут допускать следующие нарушения:
Несоблюдение требований к процедуре государственной регистрации (главы IV, V, VII закона 129-ФЗ).
Превышение установленных законом сроков осуществления государственной регистрации (ст. 8 закона 129-ФЗ).
Необоснованный и незаконный отказ в государственной регистрации (ст. 23 закона 129-ФЗ).
Отдельные виды коммерческой деятельности подлежат обязательному лицензированию (ст. 49 ГК, закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Должностные лица лицензирующего органа также допускают нарушения, связанные с несоблюдением требований ст. 13, 14 и 19 закона о лицензировании:
несоблюдение порядка приема документов;
необоснованный и незаконный отказ в предоставлении лицензий;
несоблюдение порядка переоформления лицензий и др.
Важно: органы государственной власти и местного самоуправления могут ограничивать права индивидуальных предпринимателей. Ограничение прав и законных интересов предпринимателя или юридического лица — это незаконное уменьшение правоспособности.
Примеры ограничения прав и интересов субъектов бизнеса сотрудниками госструктур:
Отказ в предоставлении государственного льготного кредита предпринимателю, ввиду того что он не является юридическим лицом.
Незаконные внепроцессуальные проверки со стороны правоохранительных органов.
Нарушение законодательства при осуществлении государственного и муниципального контроля — незаконное наложение административных штрафов, неправомерное изъятие документов, внесение не обоснованных предписаний.
Нарушение законодательства при проведении закупок товаров или услуг для государственных (муниципальных) нужд и, как следствие, ограничение свободы предпринимательской деятельности, нарушение принципов обеспечения конкуренции, прозрачности и открытости.
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2. Клиенты.
Нередко клиенты совершают противоправные действия в отношении предпринимателя. Бизнесмен может ввести дополнительные меры для обеспечения безопасности, например, камеры наблюдения внутри торговой точки.
3. Конкуренты.
Примером нарушения может быть незаконное использование товарного знака, который использует предприниматель в своей коммерческой деятельности.
4. Персонал.
Негативные действия сотрудников помогут пресечь те же камеры видеонаблюдения. Также предпринимателю следует подробно проверять каждого потенциального кандидата на работу: подлинность паспорта, диплома, ИНН. В трудовой договор стоит включить пункт про материальную ответственность за конкретные проступки.
Формы защиты прав предпринимателей
Способы защиты прав предпринимателей происходят в определенных формах, включающих применение правовых норм, направленных на признание права и пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения.
Формы защиты прав предпринимателей — это деятельность уполномоченных органов по защите права: установлению фактических обстоятельств, определению способа защиты и вынесению решения, применению норм права.
Закон предусматривает две основные формы защиты прав предпринимателей:
Судебная — обращение в суды общей юрисдикции, арбитраж, Верховный и Конституционный суды.
Внесудебная — защита вне рамок судебного производства: обращение в третейский или международный коммерческий арбитражный суд, нотариальная защита, внесудебное урегулирование.
Судебная защита прав предпринимателей
Как было сказано выше, судебная защита прав и интересов предпринимателей это осуществление правосудия арбитражем, Конституционным или Верховным судом, а также судами общей юрисдикции.
Арбитражный суд
АПК определяет арбитражный суд как государственный орган, созданный для рассмотрения и разрешения экономических споров между организациями, являющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус предпринимателя.
Арбитраж рассматривает экономические споры, вытекающие из следующих отношений:
между юридическими лицами и гражданами-предпринимателями;
между юридическими лицами и государственными или иными органами;
между гражданами-предпринимателями и государственными или иными органами.
Суд общей юрисдикции
В процессе предпринимательской деятельности могут возникать конфликтные ситуации, не связанные с бизнесом, например, трудовые споры. Разрешают их суды общей юрисдикции, которые рассматривают и другие категории дел:
если одна из сторон конфликта не является субъектом предпринимательства;
административные правонарушения в отношении субъектов бизнеса.
Судом общей юрисдикции могут быть восстановлены права предпринимателей на:
утраченные ценные бумаги;
оспаривание нотариальных сделок;
обжалование решений и действий должностных лиц органов госуправления.
В компетенцию судов общей юрисдикции входят все споры, за исключением тех, которые относятся к подведомственности арбитражных.
Конституционный суд
Гарантом защиты конституционных прав и свобод субъектов бизнеса выступает Конституционный суд. Предприниматель может оспорить в таком суде нормативно-правовые акты муниципальной власти, противоречащие Конституции.
Высший судебный орган рассматривает жалобы и ходатайства, связанные с нарушениями конституционных прав и свобод предпринимателей. Важно помнить, что заявление в Конституционный суд можно направить тогда, когда решение должностного лица либо органа государственной власти, нарушающее нормы Конституции, вступило в силу.
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Внесудебная защита
Рассмотрим внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
Нотариальная защита
Нотариат должен обеспечивать защиту прав и интересов предпринимателей посредством совершения нотариальных действий от имени государства.
Принципы реализации нотариальной защиты:
предмет нотариальной деятельности — бесспорные дела;
нотариус действует единолично;
принципы публичности и состязательности не используются;
основание для установления юридических фактов — письменные доказательства.
Защита субъектов бизнеса осуществляется:
с помощью юридического подтверждения и закрепления гражданских прав для предупреждения их возможного нарушения в будущем;
с помощью защиты уже нарушенного права при предъявлении чека к платежу и удостоверении неоплаты чека, при выдаче исполнительной надписи и др.
Третейский суд
Негосударственный орган, рассматривающий спор между сторонами исключительно при условии их добровольного согласия на передачу дела такому суду.
Он отличается от арбитражного организацией деятельности, порядком формирования и процедуре разрешения споров. Главная отличительная черта — широкое применение усмотрения сторон.
Стороны по своему усмотрению определяют количество судей и утверждают процедуру их назначения.
Дело на рассмотрение в третейский суд может быть передано в случаях:
Включения в предпринимательский договор специальной третейской оговорки.
Заключения отдельного соглашения о передаче спора на рассмотрение третейским судом.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора
Согласно п. 5 ст. 4 АПК в случаях, прямо предусмотренных законом или договором, истец обязан соблюсти установленный порядок урегулирования спора с ответчиком путем направления ему претензии. В претензии содержится суть нарушения права и предложение по урегулированию конфликта. Если претензионный порядок предусмотрен правилами, положениями и другими подзаконными актами, стороны решают спор по своему усмотрению.
Например, в соответствии с п. 2 ст. 452 ГК требование изменить или расторгнуть договор можно заявить в суд только после отказа другой стороны на данное предложение либо в связи с неполучением ответа в установленный срок.
Заключение
Предприниматели часто сталкиваются с нарушениями: их законные права и интересы нарушают конкуренты, сотрудники контролирующих органов, злоумышленники, преследующие материальную выгоду и т. д. Причем начинающие бизнесмены могут даже не понять, что права были нарушены. Потому прежде чем начинать собственное дело, важно ознакомиться с будущими правами и обязанностями, а также формами и способами защиты.
Защита прав предпринимателей в государственных органах и судах — сложный процесс, требующий должной практики и юридических знаний. Только профессиональный адвокат, работающий в данном направлении, сможет организовать защиту от неправомерных действий надзорных органов, конкурентов и других лиц, нарушающих интересы бизнесмена.
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» поможет выстроить правильную линию защиты, сформировать комплекс доказательств и аргументировать претензии. Получите юридическую консультацию: наши эксперты расскажут, как снизить риски, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в процессе взаимодействия с госструктурами и контролирующими органами, а также окажут качественную юридическую помощь.
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