Экономические преступления: что входит, виды, ответственность

По данным Генпрокуратуры ущерб от экономических преступлений с начала 2024 года составил 198,7 млрд руб. Узнайте, что такое экономические преступления, их виды с примерами и статьи УК, которыми предусмотрена уголовная ответственность за их совершение. Руководство по типам экономических правонарушений, их юридическим последствиям.

Что такое экономические преступления

К экономическим преступлениям относят умышленные общественно опасные действия, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 169–200.5 УК.

Виды экономических преступлений списком

Существуют следующие виды экономических преступлений — все они указаны в гл. 22 УК:

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Уголовная ответственность за экономические преступления

В иных странах можно угодить за решетку за недоплаченный в бюджет доллар. Даже если состав преступления налицо, всегда есть возможность добиться смягчения наказания. Разумеется, если у вас хороший адвокат, специализирующийся именно на защите по «экономическим» статьям. В упрощенном, общем смысле можно так описать принципы назначения наказаний.

1. Больше ущерб — строже санкции. Чем меньше ущерб (и тем более если он возмещен), тем больше шансов отделаться штрафом, условным сроком. Вы наверняка знаете, что недавно были декриминализированы (то есть перестали быть преступлениями) деяния, причинившие относительно небольшой ущерб.

Так, чтобы попасть под «налоговые» ст. 199, 199.1 УК, нужно недоплатить более 18,75 млн руб. в пределах трех финансовых лет. Если недоплатили меньше, то грозят санкции по ст. 122 НК, но преступником вы не станете.

2. Учитываются отягчающие обстоятельства. Например, к таким обстоятельствам могут относиться использование для совершения преступления служебного положения или крупный размер присвоения или растраты.

3. Закон строг к рецидивам. Впервые оступившийся всегда может рассчитывать на снисхождение. За повторное преступление может последовать более строгое наказание.

4. Дополнительные санкции. Преступникам, «идущим» по экономическим статьям, помимо штрафов, лишения / ограничения свободы, нередко грозят такие специфические последствия, как конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью).

Все обстоятельства, смягчающие ответственность, должны стать известными суду, что возможно лишь при тщательной проработке линии защиты. Потому что отягчающие обстоятельства донесут до суда те…

Кто расследует экономические преступления

Над тем, чтобы преступник не обогатился безнаказанно, работают различные органы. Общие правила установлены в ст. 151 УПК. Уголовные дела о преступлениях, в том числе экономических, расследуют следователи.

Особо резонансные всегда расследует Следственный комитет — например, к таким делам относятся те, что затрагивают госбезопасность.

Дознанием по делам о контрабанде занимаются пограничные органы ФСБ, а об уклонении от уплаты таможенных платежей — уже дознаватели таможенных органов.

Расследуют экономические преступления и специалисты следственного аппарата ОВД, который возглавляется Следственным департаментом МВД. Например, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Заключение

Итак, сказанного должно быть достаточно для понимания: уголовное преследование грозит практически любому бизнесмену. Но возбуждение уголовного дела — это еще не приговор. Есть шансы законными методами направить этот процесс в такое русло, чтобы на выходе получить минимальное наказание. Для этого необходима грамотно выстроенная стратегия обороны, которую может выработать лишь адвокат. Юристы московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» специализируются именно на защите граждан на всех стадиях преследования, как в органах следствия, так и в суде.

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