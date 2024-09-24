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Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Экономические преступления

Увеличение порога ущерба по экономическим преступлениям 2024

С 17 апреля 2024 года были повышены суммы ущерба, при причинении которого преступление будет считаться совершенным в крупном или особо крупном размере. Рассказываем подробности.
Увеличение порога ущерба по экономическим преступлениям 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Крупный размер ущерба по УК — это сколько

По размеру причиненного ущерба нередко проходит «водораздел» между правонарушением, то есть деянием, предусмотренным КоАП, НК, и преступлением.

Самый простой пример: неуплата налогов с организации. Например, неуплата налога в сумме, которая не дотягивает до крупного ущерба (18,75 млн руб.), может привести лишь к штрафам по ст. 122 НК, но не на скамью подсудимых по ст. 199 УК.

При этом не имеет значения ни период просрочки / неуплаты налогов (сборов), ни наличие или отсутствие умысла: если недоимка причинила бюджету ущерб меньший, чем указано в соответствующих нормах УК, то уголовная ответственность не наступит.

Что можно считать особо крупным ущербом

Если экономическим преступлением причинен ущерб в особо крупном размере, наказания за него будут гораздо более суровыми, чем при «просто» крупном размере.

Продолжим пример. Максимальное наказание, которое может получить бизнесмен за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, — два года лишения свободы. А то же уклонение, но уже в особо крупном размере, приведет за решетку на срок уже до пяти лет.

Законодатель определяет в соответствующих нормах УК для каждого совершенного преступления, где будет крупный и особо крупный размер. Иногда бывает так, что социально-экономические отношения изменились, а законодатель еще не внес правки в нормативно-правовые акты.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» специализируется на защите клиентов в сфере налоговых, экономических и должностных преступлений. Эксперты проведут анализ вашей ситуации, помогут подготовить документы к суду и надежно аргументируют позицию, что станет залогом победы.

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Таблица изменений пороговых сумм

Определить, как изменились пороговые значения в последнее время, что можно считать крупным, что — особо крупным ущербом применительно к уголовному преследованию, показали в таблице на примере некоторых видов экономических преступлений.

Преступление

Было (крупный /особо крупный ущерб)

Стало (крупный /особо крупный ущерб)

Ст. 170

2,25 млн руб. / 9 млн руб.

3,5 млн руб. / 13,5 млн руб.

Ст. 171.5

Только крупный размер — более 2,25 млн руб.

Только крупный размер — более 3,5 млн руб.

Ст. 172.3.

Только крупный размер — более 3 млн руб.

Только крупный размер — более 4,5 млн руб. (в пределах одного финансового года)

Ст. 178

Свыше 10 млн руб. / 30 млн руб.

Свыше 16 млн руб. / 47,5 млн руб. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает 80 млн рублей, а доходом в особо крупном размере — 395 млн рублей.

Ст. 180

Только крупный размер — свыше 250 тыс. руб.

Только крупный размер — свыше 400 тыс. руб.

Ст. 185, 185.2 и 185.4

1,5 млн руб. / 3,75 млн руб.

2,25 млн руб. / 5,5 млн руб.

Ст. 193.1

Свыше 9 млн руб. / 45 млн руб.

Свыше 13,5 млн руб. / 65 млн руб. (в течение одного года)

Ст. 194

Свыше 2 млн руб. / 6 млн руб.

Свыше 3 млн руб. / 9 млн руб. (для отдельных товаров — другие размеры предусмотрены примечанием)

Ст. 199

Свыше 15 млн руб. / 45 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)

Свыше 18,75 млн руб. / 56,25 млн руб. (в пределах трех финансовых лет подряд)

Ст. 199.1

Ст. 199.2

Свыше 2,25 млн руб. / свыше 9 млн руб.

Свыше 3,5 млн руб./ 13,5 млн руб.

Ст. 199.3

Свыше 1,8 млн руб. / 9 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)

Свыше 2,25 млн руб. / 11,25 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)

Ст. 199.4

Свыше 6 млн руб. / 30 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)

Свыше 7,5 млн руб. / 37,5 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)

Ст. 200.3

Свыше 3 млн руб. / 5 млн руб.

4,5 млн руб. / 7,5 млн руб.

Заключение

Экономические преступления частично декриминализированы. В связи с ростом цен и стоимости жизни скорректированы в сторону повышения пороговые значения ущерба, причинение которого приводит к возбуждению уголовного дела.

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Владимир Комаровский

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