Увеличение порога ущерба по экономическим преступлениям 2024

Крупный размер ущерба по УК — это сколько
По размеру причиненного ущерба нередко проходит «водораздел» между правонарушением, то есть деянием, предусмотренным КоАП, НК, и преступлением.
Самый простой пример: неуплата налогов с организации. Например, неуплата налога в сумме, которая не дотягивает до крупного ущерба (18,75 млн руб.), может привести лишь к штрафам по ст. 122 НК, но не на скамью подсудимых по ст. 199 УК.
При этом не имеет значения ни период просрочки / неуплаты налогов (сборов), ни наличие или отсутствие умысла: если недоимка причинила бюджету ущерб меньший, чем указано в соответствующих нормах УК, то уголовная ответственность не наступит.
Что можно считать особо крупным ущербом
Если экономическим преступлением причинен ущерб в особо крупном размере, наказания за него будут гораздо более суровыми, чем при «просто» крупном размере.
Продолжим пример. Максимальное наказание, которое может получить бизнесмен за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, — два года лишения свободы. А то же уклонение, но уже в особо крупном размере, приведет за решетку на срок уже до пяти лет.
Законодатель определяет в соответствующих нормах УК для каждого совершенного преступления, где будет крупный и особо крупный размер. Иногда бывает так, что социально-экономические отношения изменились, а законодатель еще не внес правки в нормативно-правовые акты.
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Таблица изменений пороговых сумм
Определить, как изменились пороговые значения в последнее время, что можно считать крупным, что — особо крупным ущербом применительно к уголовному преследованию, показали в таблице на примере некоторых видов экономических преступлений.
Преступление
Было (крупный /особо крупный ущерб)
Стало (крупный /особо крупный ущерб)
2,25 млн руб. / 9 млн руб.
3,5 млн руб. / 13,5 млн руб.
Только крупный размер — более 2,25 млн руб.
Только крупный размер — более 3,5 млн руб.
Только крупный размер — более 3 млн руб.
Только крупный размер — более 4,5 млн руб. (в пределах одного финансового года)
Свыше 10 млн руб. / 30 млн руб.
Свыше 16 млн руб. / 47,5 млн руб. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает 80 млн рублей, а доходом в особо крупном размере — 395 млн рублей.
Только крупный размер — свыше 250 тыс. руб.
Только крупный размер — свыше 400 тыс. руб.
1,5 млн руб. / 3,75 млн руб.
2,25 млн руб. / 5,5 млн руб.
Свыше 9 млн руб. / 45 млн руб.
Свыше 13,5 млн руб. / 65 млн руб. (в течение одного года)
Свыше 2 млн руб. / 6 млн руб.
Свыше 3 млн руб. / 9 млн руб. (для отдельных товаров — другие размеры предусмотрены примечанием)
Свыше 15 млн руб. / 45 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)
Свыше 18,75 млн руб. / 56,25 млн руб. (в пределах трех финансовых лет подряд)
Свыше 2,25 млн руб. / свыше 9 млн руб.
Свыше 3,5 млн руб./ 13,5 млн руб.
Свыше 1,8 млн руб. / 9 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)
Свыше 2,25 млн руб. / 11,25 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)
Свыше 6 млн руб. / 30 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)
Свыше 7,5 млн руб. / 37,5 млн руб. (за период в пределах трех финансовых лет подряд)
Свыше 3 млн руб. / 5 млн руб.
4,5 млн руб. / 7,5 млн руб.
Заключение
Экономические преступления частично декриминализированы. В связи с ростом цен и стоимости жизни скорректированы в сторону повышения пороговые значения ущерба, причинение которого приводит к возбуждению уголовного дела.
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