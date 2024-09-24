Увеличение порога ущерба по экономическим преступлениям 2024

С 17 апреля 2024 года были повышены суммы ущерба, при причинении которого преступление будет считаться совершенным в крупном или особо крупном размере. Рассказываем подробности.

Крупный размер ущерба по УК — это сколько

По размеру причиненного ущерба нередко проходит «водораздел» между правонарушением, то есть деянием, предусмотренным КоАП, НК, и преступлением.

Самый простой пример: неуплата налогов с организации. Например, неуплата налога в сумме, которая не дотягивает до крупного ущерба (18,75 млн руб.), может привести лишь к штрафам по ст. 122 НК, но не на скамью подсудимых по ст. 199 УК.

При этом не имеет значения ни период просрочки / неуплаты налогов (сборов), ни наличие или отсутствие умысла: если недоимка причинила бюджету ущерб меньший, чем указано в соответствующих нормах УК, то уголовная ответственность не наступит.

Что можно считать особо крупным ущербом

Если экономическим преступлением причинен ущерб в особо крупном размере, наказания за него будут гораздо более суровыми, чем при «просто» крупном размере.

Продолжим пример. Максимальное наказание, которое может получить бизнесмен за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, — два года лишения свободы. А то же уклонение, но уже в особо крупном размере, приведет за решетку на срок уже до пяти лет.

Законодатель определяет в соответствующих нормах УК для каждого совершенного преступления, где будет крупный и особо крупный размер. Иногда бывает так, что социально-экономические отношения изменились, а законодатель еще не внес правки в нормативно-правовые акты.

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Таблица изменений пороговых сумм

Определить, как изменились пороговые значения в последнее время, что можно считать крупным, что — особо крупным ущербом применительно к уголовному преследованию, показали в таблице на примере некоторых видов экономических преступлений.

Заключение

Экономические преступления частично декриминализированы. В связи с ростом цен и стоимости жизни скорректированы в сторону повышения пороговые значения ущерба, причинение которого приводит к возбуждению уголовного дела.

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