ИИ для бухгалтера: какие нейросети реально ускоряют работу и как их оплатить без головной боли

Как использовать ИИ в бухгалтерском учете: примеры

Разберем два сценария, в которых ИИ помогает бухгалтеру быстрее справляться с повседневными задачами.

Сценарий № 1. Подготовка ответов для налоговой

Получили требование от ИФНС и нужно подготовить ответ по убыткам, расхождениям в отчетности или другим обстоятельствам? Использовать ИИ можно для структурирования информации и составления черновика ответа.

Промпт. Ты — помощник бухгалтера российской организации. Подготовь проект пояснений для ИФНС в связи с получением убытка по итогам 2025 года.

Исходные данные учебного примера:

Выручка за 2025 год — 18 млн рублей.

Расходы, учитываемые при расчете финансового результата, — 20 млн рублей.

Основные причины убытка — снижение объема продаж, рост себестоимости и увеличение расходов на логистику.

Убыток по итогам года — 2 млн рублей.

Подготовь проект пояснений в официально-деловом стиле. Кратко опиши финансовый результат и перечисли указанные причины убытка. В конце укажи, какие документы бухгалтеру следует проверить и использовать при необходимости для подтверждения изложенных обстоятельств.

Не придумывай дополнительные факты, реквизиты требования, номера документов и ссылки на законодательство. Не утверждай, что перечисленные расходы автоматически подтверждают обоснованность убытка. Отдельно отметь, какие сведения необходимо сверить с бухгалтерской и налоговой отчетностью перед отправкой ответа.

Это упрощенный учебный пример. Не делай выводов о бухгалтерском или налоговом убытке исключительно на основании разницы между указанными выручкой и расходами. Если для подготовки пояснений недостаточно данных, перечисли, какие показатели необходимо использовать и дополнительно проверить.

На основе исходных данных ИИ-помощник может подготовить черновик пояснений и список документов для проверки, чтобы упростить работу бухгалтера. Перед отправкой бухгалтеру необходимо сверить финансовый результат с отчетностью, уточнить причины убытка и адаптировать текст к конкретному требованию ИФНС.

Пример подготовки пояснений для ИФНС с помощью ИИ на основе условных данных.

ChatGPT не только подготовил черновик пояснений, но и составил список проверок перед отправкой в ИФНС: какие показатели сверить с отчетностью и какие документы могут подтвердить причины убытка. Такой чек-лист помогает бухгалтеру систематизировать проверку и не упустить важные детали.