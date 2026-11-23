Какую нейросеть выбрать для юридических задач

В юридической работе важно не просто получить связный текст, а точно определить условия договора, заметить исключения и проверить применимость правовых норм. Нейросеть может ускорить подготовительный этап, но не заменяет профессиональную правовую оценку.

Анализ договора и поиск рисков

Промпт для проверки договора. Проанализируй приложенный фрагмент договора поставки с позиции покупателя. Найди потенциальные риски, объясни возможные последствия и предложи более сбалансированные формулировки. Укажи пункты, которые требуют дополнительной проверки. Не придумывай отсутствующие условия и отделяй факты от предположений.

ИИ можно поручить найти неоднозначные формулировки, выделить условия об оплате, сроках и ответственности, а также предложить варианты правок. В запросе важно обозначить, чьи интересы нужно учитывать: рекомендации для покупателя и поставщика могут различаться.

Perplexity можно использовать для первичного исследования правового вопроса: найти применимые нормы, собрать судебную практику и структурировать информацию со ссылками на источники.

Например, при изучении ответственности поставщика за просрочку поставки нейросеть может выделить соответствующие статьи ГК, кратко объяснить их содержание и подобрать судебные решения по теме.

Промпт для поиска. Найди актуальные нормы законодательства РФ и судебную практику по вопросу ответственности поставщика за просрочку поставки товара. Приведи ссылки на нормативные акты и судебные решения, кратко объясни их значение для покупателя. Отдельно укажи, что необходимо проверить в первоисточниках.

Рисунок. Perplexity собрал нормы ГК РФ и примеры судебной практики по ответственности поставщика за просрочку поставки товара.

При использовании такого ответа важно проверять актуальность нормативных актов, точность реквизитов судебных решений и соответствие выводов обстоятельствам конкретного дела. Даже если Perplexity приводит ссылки, это не гарантирует, что все источники действующие и правильно интерпретированы.

Вывод для юриста. Perplexity удобно использовать для первоначального поиска правовых материалов, а ChatGPT и Claude — для анализа найденных документов и подготовки структурированных выводов. Окончательные правовые выводы необходимо проверять по первоисточникам.