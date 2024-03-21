ПланФикс
Автоматизация учета

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне

Рассказываем, как в одном окне собрать рабочие чаты, документы, комментарии и поручения заказчиков, закрепить важные даты и сохранить безопасность и конфиденциальность данных. Не верите что так можно? Тогда наша статья для вас.
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Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне
Иллюстрация: ПланФикс

Представьте Ларису Федоровну, она работает бухгалтером уже больше 10 лет. Примерно так выглядел ее рабочий стол все эти годы при общении с клиентами или коллегами по работе:

А вот так он выглядит сейчас:

Что собственно произошло?

В работе Ларисы Федоровны появился еще один инструмент — ПланФикс. Это гибкая система по управлению и автоматизации бизнеса, которая способна решать проблемы не только бизнесменов, но и обычных бухгалтеров. 

Узкие места в работе бухгалтерии могут быть самыми разными. Мы рассмотрим решение проблем, связанных конкретно с «нездоровой многозадачностью» в работе с клиентами или коллегами. 

Начнём, пожалуй, с самого простого — качественной коммуникации.

Качественная коммуникация

❌ В режиме постоянных переключений между чатами, письмами и звонками — очень легко что-то упустить или вовсе потерять.

✔️ Интеграция мессенджеров в ПланФикс значительно улучшила взаимодействие Ларисы Федоровны с клиентами и коллегами. Теперь она мгновенно обрабатывает обращения, а риск потери данных практически исключен. А еще эффективная коммуникация укрепляет рабочие отношения.

Из этого вытекает следующее решение — эффективное распределение времени.

Эффективное распределение времени

❌ Постоянное переключение и длительный поиск нужной информации в почте и мессенджерах — отнимают много времени. А когда работать?

✔️ Для Ларисы Федоровны эта проблема решена — теперь все переписки у нее в одном окне, чтобы работать без постоянных переключений. 

Для того чтобы интегрировать все рабочие мессенджеры в ПланФикс и настроить красивую «доску» со столбиками сообщений, понадобится не очень много времени. Кто-то может сказать, что 2,5 часа — много, но оно стоит того, чтобы больше никогда не тратить время на «перескакивание» между чатами и долгий поиск в переписке нужной информации.

Удобное хранение информации

Еще одно новшество, которое сильно упростило работу бухгалтера — удобное хранение информации.

❌ Ларисе Федоровне нужны цифры. Она терпеть не может копаться в чатах и почте, чтобы найти «тот самый» документ, счет, просьбу и т.д. 

✔️ Эта проблема решилась сама собой. Любой вопрос — это задача в ПланФиксе, в которой собирается вся нужная информация: документы, важные поручения и комментарии. Как итог, Лариса Федоровна в задаче по вопросу клиента видит всю историю действий, сообщений и решений, а все документы от момента появления проблемы до момента решения хранятся в задаче в отдельной вкладке:

Согласитесь, одно из ключевых требований любого бизнеса — безопасное хранение данных.

Безопасное хранение данных

❌ Счета клиентов, данные по компаниям, зарплата — важные данные.  Лучше это надежно спрятать от посторонних глаз.

✔️ Гибкие и разветвленные настройки доступа — одно из преимуществ ПланФикса, которое особенно заинтересовало Ларису Федоровну. Теперь с их помощью она может скрывать частично или полностью информацию о клиенте и его компании, даже от коллег–помощников.

А теперь поговорим о комфорте работы, зачастую залог успеха бухгалтера — удобный планировщик.

Удобный планировщик

❌ Когда работа с клиентом ведется в мессенджерах, не всегда видна реальная нагрузка. Календари, ежедневники, бумажечки с заметками и стикеры — это то, что Лариса Федоровна привыкла видеть на своем рабочем столе. Теряться и путаться в них уже стало обыденностью.

✔️ Можно работать по-другому. В ПланФиксе есть планировщик. С его помощью можно отобразить все свои задачи и встречи в виде календаря и не только. У Ларисы Федоровны, как вы видите, каждый день расписан:

Теперь, когда перед глазами настроенный планировщик, ясно видна загрузка, а значит — можно качественно оценивать стоимость своих услуг.

Прозрачность в оценке бухгалтерских услуг

❌ Все люди разные — фраза избитая и затертая до дыр, но это так. С одним клиентом можно решить вопрос «на раз–два», а вот с другим — нужно «повисеть на проводе» пару часов. При этом конечная стоимость услуги неизменна — знакомо?

✔️ Лариса Федоровна переместила всю коммуникацию из мессенджеров в ПланФикс, чтобы отслеживать: что, когда и как долго она выполняла по запросам клиентов. Теперь установка конкретной стоимости каждого этапа работы стала более прозрачной и если возникнет вопрос «Почему такая цена?», можно предоставить отчет с полным списком оказанных услуг и соответствующими ценами по прайсу. 

Резюмируем

В завершение вернемся к тому, с чего начали: узкие места в работе бухгалтерии могут быть самыми разными, но правильно подобранный инструмент позволит решить многие вопросы. Благодаря внедрению ПланФикса в свой рабочий процесс, Лариса Федоровна:

  • Сократила постоянные переключения между чатами и почтой.

  • Улучшила коммуникацию с клиентами и коллегами.

  • Упростила доступ к информации.

  • Обеспечила безопасное хранение данных.

  • Точно определила стоимость своих услуг.

  • Навела порядок в делах.

Все это только первые шаги в освоении ПланФикса, а работа уже стала более эффективной и комфортной для всех участников процесса.

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