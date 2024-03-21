Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне

Рассказываем, как в одном окне собрать рабочие чаты, документы, комментарии и поручения заказчиков, закрепить важные даты и сохранить безопасность и конфиденциальность данных. Не верите что так можно? Тогда наша статья для вас.

Представьте Ларису Федоровну, она работает бухгалтером уже больше 10 лет. Примерно так выглядел ее рабочий стол все эти годы при общении с клиентами или коллегами по работе:

А вот так он выглядит сейчас:

Что собственно произошло?

В работе Ларисы Федоровны появился еще один инструмент — ПланФикс. Это гибкая система по управлению и автоматизации бизнеса, которая способна решать проблемы не только бизнесменов, но и обычных бухгалтеров.

Узкие места в работе бухгалтерии могут быть самыми разными. Мы рассмотрим решение проблем, связанных конкретно с «нездоровой многозадачностью» в работе с клиентами или коллегами.

Начнём, пожалуй, с самого простого — качественной коммуникации.

Качественная коммуникация

❌ В режиме постоянных переключений между чатами, письмами и звонками — очень легко что-то упустить или вовсе потерять.

✔️ Интеграция мессенджеров в ПланФикс значительно улучшила взаимодействие Ларисы Федоровны с клиентами и коллегами. Теперь она мгновенно обрабатывает обращения, а риск потери данных практически исключен. А еще эффективная коммуникация укрепляет рабочие отношения.

Из этого вытекает следующее решение — эффективное распределение времени.

Эффективное распределение времени

❌ Постоянное переключение и длительный поиск нужной информации в почте и мессенджерах — отнимают много времени. А когда работать?

✔️ Для Ларисы Федоровны эта проблема решена — теперь все переписки у нее в одном окне, чтобы работать без постоянных переключений.

Для того чтобы интегрировать все рабочие мессенджеры в ПланФикс и настроить красивую «доску» со столбиками сообщений, понадобится не очень много времени. Кто-то может сказать, что 2,5 часа — много, но оно стоит того, чтобы больше никогда не тратить время на «перескакивание» между чатами и долгий поиск в переписке нужной информации.

Удобное хранение информации

Еще одно новшество, которое сильно упростило работу бухгалтера — удобное хранение информации.

❌ Ларисе Федоровне нужны цифры. Она терпеть не может копаться в чатах и почте, чтобы найти «тот самый» документ, счет, просьбу и т.д.

✔️ Эта проблема решилась сама собой. Любой вопрос — это задача в ПланФиксе, в которой собирается вся нужная информация: документы, важные поручения и комментарии. Как итог, Лариса Федоровна в задаче по вопросу клиента видит всю историю действий, сообщений и решений, а все документы от момента появления проблемы до момента решения хранятся в задаче в отдельной вкладке:

Согласитесь, одно из ключевых требований любого бизнеса — безопасное хранение данных.

Безопасное хранение данных

❌ Счета клиентов, данные по компаниям, зарплата — важные данные. Лучше это надежно спрятать от посторонних глаз.

✔️ Гибкие и разветвленные настройки доступа — одно из преимуществ ПланФикса, которое особенно заинтересовало Ларису Федоровну. Теперь с их помощью она может скрывать частично или полностью информацию о клиенте и его компании, даже от коллег–помощников.

А теперь поговорим о комфорте работы, зачастую залог успеха бухгалтера — удобный планировщик.

Удобный планировщик

❌ Когда работа с клиентом ведется в мессенджерах, не всегда видна реальная нагрузка. Календари, ежедневники, бумажечки с заметками и стикеры — это то, что Лариса Федоровна привыкла видеть на своем рабочем столе. Теряться и путаться в них уже стало обыденностью.

✔️ Можно работать по-другому. В ПланФиксе есть планировщик. С его помощью можно отобразить все свои задачи и встречи в виде календаря и не только. У Ларисы Федоровны, как вы видите, каждый день расписан:

Теперь, когда перед глазами настроенный планировщик, ясно видна загрузка, а значит — можно качественно оценивать стоимость своих услуг.

Прозрачность в оценке бухгалтерских услуг

❌ Все люди разные — фраза избитая и затертая до дыр, но это так. С одним клиентом можно решить вопрос «на раз–два», а вот с другим — нужно «повисеть на проводе» пару часов. При этом конечная стоимость услуги неизменна — знакомо?

✔️ Лариса Федоровна переместила всю коммуникацию из мессенджеров в ПланФикс, чтобы отслеживать: что, когда и как долго она выполняла по запросам клиентов. Теперь установка конкретной стоимости каждого этапа работы стала более прозрачной и если возникнет вопрос «Почему такая цена?», можно предоставить отчет с полным списком оказанных услуг и соответствующими ценами по прайсу.

Резюмируем

В завершение вернемся к тому, с чего начали: узкие места в работе бухгалтерии могут быть самыми разными, но правильно подобранный инструмент позволит решить многие вопросы. Благодаря внедрению ПланФикса в свой рабочий процесс, Лариса Федоровна:

Сократила постоянные переключения между чатами и почтой.

Улучшила коммуникацию с клиентами и коллегами.

Упростила доступ к информации.

Обеспечила безопасное хранение данных.

Точно определила стоимость своих услуг.

Навела порядок в делах.

Все это только первые шаги в освоении ПланФикса, а работа уже стала более эффективной и комфортной для всех участников процесса.

Попробуйте пройти путь Ларисы Федоровны самостоятельно, зарегистрировавшись в ПланФиксе, или запишитесь на бесплатную консультацию:

Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, как работает ПланФикс! Мы подскажем, с чего начать, и ответим на все вопросы. Это бесплатно! Оставьте контакты, мы с вами свяжемся: Отправить

Реклама: ООО «Сфера», ИНН 7720483717, erid: LjN8Jw29f