Оптимизация работы бухгалтерии с помощью базы знаний

Корпоративная база знаний ускорит адаптацию новичков в команде и упростит работу опытных сотрудников. Почему правильно организованная база — это гораздо больше, чем просто виртуальная библиотека, читайте далее.

Обучение нового сотрудника всегда требует времени, а ещё отвлекает наставника от текущей работы. Но если сразу бросать новичков в корпоративную реку в надежде, что они научатся плавать самостоятельно, время встраивания в рабочие процессы затянется, а кто-то и вовсе может утонуть в омуте новых обязанностей и покинуть компанию.

Облегчить процесс адаптации новых сотрудников поможет база знаний. Она подскажет новичку, что делать на каждом этапе работы. Построить такую базу можно в ПланФиксе с помощью специального инструмента — Справочника.

Не просто корпоративная библиотека

Справочники — это многоцелевой инструмент ПланФикса, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить и настраиваете ее хранение удобным для вас способом.

Например, в справочниках нет ограничений по вложенности информации. Ваш многоступенчатый каталог может состоять из групп справочников, справочников, групп записей и самих записей. При этом один справочник можно встроить в другой справочник — в итоге у вас может получится весьма разветвленная система корпоративной базы знаний.

В запись справочника можно встроить гиперссылки на другие записи. Элемент вики упростит новичкам обучение. Если сотрудник встречает в тексте упоминания чего-то с чем не знаком — он переходит по ссылке и уточняет это:

Быстро находить нужную информацию поможет поисковик. Результаты поиска отображаются сразу по разделам: задачам, комментариям, записям справочников и другим. Это упрощает и значительно ускоряет поиск по базе знаний:

Записи справочника с инструкциями, регламентами и алгоритмами можно выводить прямо в задаче, чтобы у сотрудников перед глазами всегда была шпаргалка:

Гибкая настройка прав доступа позволит вам безопасно хранить в справочниках важную корпоративную информацию. Данные никто не увидит без нужных прав доступа. Они настраиваются гибко: можно дать доступ к справочнику в целом или только к конкретным записям в нем:

Если вы используете для хранения информации Google-диск, Dropbox или OneDrive — их можно интегрировать в вашу базу знаний в ПланФиксе.

Добавленные в хранилище файлы прикрепляются к записям при помощи соответствующего поля:

Интеграцию с облачными сервисами удобно применять для хранения больших многостраничных инструкций, регламентов и других документов. При этом на стороне ПланФикса вы всё ещё можете гибко настраивать права доступа к справочникам, записям и их группам, обеспечивая надежную защиту информации.

Зарегистрируйтесь в ПланФиксе, чтобы самостоятельно организовать свою базу знаний для сотрудников или запишитесь на бесплатную консультацию:

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