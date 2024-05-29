Бухгалтерия на аутсорсе: как работать и быть счастливым

Сегодня мы решили рассказать вам историю компании «Дебет.Кредит». Она занимается ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, консультированием по вопросам оптимизации налогов. С этого года наряду со своей основной деятельностью они выводят на рынок разработанное на базе ПланФикса готовое решение «Аутсорсинг бухгалтерских услуг».

Недавно руководители компании Марина и Сергей Кличевы презентовали созданную конфигурацию. В этой заметке Сергей, который являлся инициатором ее создания, основным разработчиком и интегратором, поделится этапами пройденного пути и расскажет, почему для бухгалтерии выбрали именно ПланФикс.

Сергей Кличев: приветствую всех! Наше знакомство с ПланФиксом произошло где-то в 2018 году, но сумели решиться на его освоение только со второго захода, где-то ближе к концу 2019 года. Времени на поиски подходящего программного продукта было потрачено неразумно много, но выбор оказался более, чем удачным.

Несмотря на то, что наша конфигурация разработана под достаточно узкий сегмент финансового сектора, коим является аутсорсинг бухгалтерских и налоговых услуг, предполагаю, что статья может быть полезна собственникам и управленцам в прочих сферах малого и среднего бизнеса, которые озадачились организацией управления своими бизнес-процессами.

Почему «Дебет.Кредит» работает в ПланФиксе

Любой бизнес вынужден выживать, а если получается, то и развиваться в условиях жесткой конкуренции. Это правило особенно актуально для малого бизнеса, учитывая ограниченные финансовые, кадровые и другие ресурсы.

Чтобы при поиске инструментов для упорядочивания процессов не тратить зря самое ценное — время, лицу, принимающему решения, необходимо учитывать несколько факторов для оптимального выбора. Позвольте поделиться своими мыслями по этому поводу.

Поиск подходящей системы

Перед тем, как перейти на ПланФикс, мы в 2018 году изучили возможности amoCRM и приняли утверждение, что все гениальное просто, но не в нашем случае. Легко расстались с 50 000 рублями за «уникальное предложение от партнера», осознав, что «тайны не всегда постигаются с первого раза», и признали эксперимент неудачным.

Позже стало ясно, что amoCRM — качественный продукт, но это лишь частный случай, которых на базе ПланФикса можно организовать сколько угодно (при наличии навыков).

Отдавая должное amoCRM и Trello как качественным продуктам для определенной ниши, мы поняли, что они не справились с нашими задачами по ведению клиентской базы, их классификации по различным признакам, сквозным коммуникациям, автоматизации основных процессов, планированию деятельности, созданию базы знаний и т.д.

Решились на освоение ПланФикса

Нам не удалось найти готовое решение для бухгалтерского аутсорсинга, которое бы нас удовлетворяло, поэтому мы выбрали функциональный и гибкий продукт, позволяющий быстро вносить изменения в рабочие процессы, — остановились на освоении ПланФикса.

Оглядываясь назад, могу сказать, что это решение далось нам непросто. Понадобилось около 2 лет, чтобы завершить разработку, провести тестирование и внедрить его в повседневную работу нашей компании, но оно того стоило. Это была настоящая научно-техническая революция

Технологические победы вместе с ПланФиксом

Систематизация базы клиентов

Возможность группировки и сортировки клиентской базы по бесчисленному количеству критериев:

Коммуникации в «одном окне» ПланФикса

Интеграция в одном программном продукте различных почт, мессенджеров, телефонов, соцсетей и других ресурсов — позволило наладить работу распределенной команды на удаленке:

Организационная структура и соответствующие ей специализации

Осмысление организационной структуры и перенесение ее в ПланФикс позволило устанавливать права и адресацию задач на уровне отделов, без привязки к конкретному сотруднику, что облегчает процессы приема на работу и увольнения:

Автоматизация и сокращение трудозатрат сотрудников на рутинные процессы

Каждый клиент — это проект с набором задач, автоматически создаваемых при заключении договора. Задачи формируются нажатием одной кнопки в соответствии с заполненными полями учетной карточки клиента, которая характеризует его по определенным критериям:

Тарификация дополнительных услуг

До внедрения системы, учитывающей переменные затраты на обслуживание клиентов, некоторые дополнительные услуги предоставлялись клиентам бесплатно, поскольку отслеживать и учитывать трудозатраты было сложно.

Сейчас учет дополнительных услуг ведется мгновенно и в денежном выражении. Руководитель видит, сколько дополнительного дохода каждый сотрудник приносит компании за определенный период.

ПланФикс позволяет вести учет прозрачно, справедливо и с минимальными усилиями. Сотрудники стали более заинтересованы в конечном финансовом результате компании:

Сдельная и бонусная оплата труда сотрудников

С внедрением ПланФикса сотрудники начали использовать таймер рабочего времени без сопротивления, так как заинтересованы в справедливом учете их трудозатрат.

Если на обслуживание клиента уходит больше времени, чем предусмотрено тарифом, то стоимость услуг повышается, а значит, и наш сотрудник получает свой заслуженный процент дополнительного вознаграждения.

Ранее подсчет бонусной части занимал много времени и часто вызывал вопросы:

Сбор отчетности в необходимых разрезах

Какое удовольствие испытываешь, когда на сбор того или иного показателя о деятельности компании уходят не часы, а несколько секунд:

База знаний и набор регламентов

В вашей компании создана база знаний (регламентов)? Если да, то используют ли ваши сотрудники эти регламенты или постоянно задают одни и те же вопросы? Создание работающего регламента — это уже большой шаг! Важно также разместить его в интуитивно понятной базе знаний, к которой сотрудники будут обращаться:

Ментальная карта связей

Внедрили инструменты планирования и проектный подход для решения сложных стратегических задач, требующих взаимодействия сотрудников из различных подразделений. В интерактивном режиме происходит оперативно-тактическая трансформация поставленных задач:

Готовое решение «Аутсорсинг бухгалтерских услуг»

Что же касается нашей разработки.

Мы готовы развернуть нашу конфигурацию на вашем аккаунте «как у нас» в течение нескольких рабочих дней, с 10-часовой бесплатной поддержкой, описанием рабочих процессов и многим другим.

Вам не нужно заниматься поиском интегратора, написанием технического задания, быть вовлеченным в процесс разработки и терять месяцы на ее создание.

Приходите на наш бесплатный вебинар, на котором мы подробно все расскажем и покажем. Вебинар пройдет онлайн 30 мая с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Записаться можно в нашем запланированном мероприятии:

Бухгалтерия на аутсорсе: как работать в ПланФиксе Бухгалтерия на аутсорсе: как работать в ПланФиксе www.klerk.ru

Выражаем глубокую признательность команде ПланФикса и Дмитрию Гончаренко, благодаря которым в процессе совместной работы над автоматизацией нашего бизнеса мы увидели другими глазами то, как должен быть организован современный управленческий учет в, казалось бы, такой скучной области, как финансы.

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