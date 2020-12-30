Поломка ККТ не аргумент, новый чек для TaxFree и другие свежие новости мира касс

Корреспондент проекта «ЭДО. Маркировка. Отчеты» изучил ряд последних писем и пояснений от ФНС, ФТС и Минфина, касающихся применения ККТ. Подробности — в обзорном материале.

Введена новая форма заявления на получение патента

ФНС утвердила новую рекомендуемую форму заявления на получение патента, схему заполнения и формат предоставления в электронном виде. Соответствующий документ опубликован вместе с письмом ФНС от 11.12.2020 № СД-4-3/20508@.

Ранее Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ расширил список видов деятельности, которые доступны для ПСН с 1 января 2021 года. На патент, в частности, могут перейти ИП, которые ранее применяли ЕНВД, причем даже в том случае, если власти регионов, в которых работают предприниматели, не приняли законодательство, предусматривающее выдачу патентов.

В настоящее время ведется разработка приказа об утверждении формы заявления на получение патента, учитывающего законодательные поправки. До принятия этого приказа ФНС рекомендует использовать форму, приложенную к письму от 11.12.2020 № СД-4-3/20508@.

Поломка ККТ — не аргумент

В Минфин России поступил вопрос о том, можно ли предпринимателю, занимающемуся реализацией товаров народного потребления, во время поломки ККТ не выдавать чек, а ограничиться выдачей иных бумажных документов, подтверждающих факт покупки и продажи товара.

В ответном письме (N 03-01-15/97205) ведомство сообщило, что, согласно Федеральному закону от 22.05.2003 N 54-ФЗ использовать ККТ, включенную в реестр кассовой техники, должны все организации и индивидуальные предпринимателями при осуществлении ими расчетов.

Исключение составляют случаи, установленные Федеральным законом N 54-ФЗ. Правда, в письме тут же подчеркивается, что таких исключений, как поломка контрольно-кассовой техники, законом не предусмотрено.

Кому еще можно обойтись без кассы — до июля 2021 г.

Да, есть и такие счастливчики! Индивидуальные предприниматели без сотрудников, изготавливающие товары собственного производства, либо оказывающие услуги или выполняющие работы сами — могут обходиться без касс до 1 июля 2021 года, при этом их налоговый режим не имеет значения.

К слову, некоторые виды деятельности на патенте освобождены от использования касс совсем. Однако «патентщик» должен будет выдать документ в произвольной форме, которым будет подтвержден расчет.

Предприниматели, которые обязаны использовать кассы, при переходе с ЕНВД на УСН, ЕСХН или ПСН с 1 февраля 2021 года должны будут указывать в чеках наименование и количество товаров.

Сменить режим налогообложения в онлайн-кассе можно с помощью сервиса ФНС

«Вмененщики», использующие онлайн-кассы, получили возможность самостоятельно изменить режим налогообложения в своей ККТ, не прибегая к услугам посредников.

Федеральная налоговая служба запустила специальный сервис. Посетителям сайта нужно выбрать модель своей кассы из выпадающего списка или вбить название кассы: система автоматически найдет модель по первым буквам. Затем посетителям будет предложено скачать pdf-файл с инструкцией по настройке данной модели.

Напомним, что все плательщики ЕНВД должны в срок до 31 декабря 2020 года выбрать иную модель налогообложения и внести соответствующие изменения в настройках кассы.

Выдача клиенту чека с неправильно указанной системой налогообложения грозит штрафом по ч. 4. ст. 14.5 КоАП: должностным лицам на сумму от 1500 до 3000 рублей, юрлицам — от 5000 до 10000 тысяч рублей.

Если же используется онлайн-касса на ЕНВД с фискальным накопителем, срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев, то в случае перехода на ОСНО допускается работать без изменения настроек до истечения срока действия такого ключа (письмо ФНС от 03.12.2020 № АБ-4-20/19907).

Самозанятым открыли вендинг

ФНС разъяснила, можно ли применять спецрежим для самозанятых при продажах через вендинговые аппараты, и можно ли вообще самозанятым реализовывать продукцию через такие устройства.

Как говорится в письме от 12.11.2020 № АБ-3-20/7524@, законодательство не запрещает специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» физлицам, в том числе ИП, осуществляющим продажи через вендинговые аппараты.

Однако при расчетах самозанятый обязан сформировать чек (независимо от формы осуществления расчетов), передать чек покупателю/клиенту, а также передать в ФНС сведения о произведенных расчетах — это можно сделать с помощью мобильного приложения «Мой налог».

При этом чек может быть передан покупателю как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В последнем случае он может быть направлен покупателю следующими способами: 1. На абонентский номер или E-mail покупателя 2. Путем предоставления покупателю возможности считать каким-либо гаджетом QR-код чека в момент его формирования в месте продажи.

Утвержден электронный формат чека для Tax Free

Федеральная таможенная служба и ФНС утвердили электронный формат чека, предоставляемого иностранным гражданам для возврата НДС при вывозе купленных на территории РФ товаров. Соответствующий приказ от 11.11.2020 № 977/ЕД-7-15/809@ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Для возврата НДС иностранцу магазин при продаже ему товаров должен выдать специальный документ — Tax Free. При выезде из России он предъявляется вместе с паспортом сотрудникам таможенных органов, которые проставляют в нем специальную отметку.

Деньги возвращаются наличными, либо средства можно получить в течение года на банковскую карту или расчетный счет через оператора Tax Free.