Когда в интернет-бизнесе нужна онлайн-касса, что с новым ФФД и курьерскими услугами

Эпоха неконтролируемой интернет-торговли подходит к концу. Для интернет-бизнеса, сетевых наставников — фитнес-тренеров, бьюти-блогеров, коучей и прочих, курьерских служб и в особенности для тех, кто продает маркируемые товары (исключая горячительные напитки и меха, в т. ч. шубы) настают новые времена, которые требуют особого внимания к кассовой технике и программному обеспечению.

А что, ККТ для интернет-торговли не отменили?

Это заблуждение. Более того, с 1 июля 2021 г. отменена отсрочка на обязательное применение онлайн-ККТ, в т. ч. для предпринимателей, ведущих деятельность в онлайне. Право работать без кассы по-прежнему будут иметь ИП-плательщики налога на профессиональный доход (НПД), реализующие товары собственного производства (не принимая на работу сотрудников по трудовому договору и не допуская превышения порогового уровня годового дохода в 2,4 млн руб.).

Для работы на НПД касса не нужна, чеки формируются в личном кабинете на nalog.ru или в приложении «Мой налог». Напомним, что перепродажа товаров при работе на НПД запрещена. Розничная торговля — неважно, офф- или онлайн, — должна вестись с непременной выдачей кассовых чеков.

Иногда используется вариант «переложить ношу на других» в цепочке торговли. В этом случае можно, заключив договор комиссии или агентский договор с платежным агентом (курьерские службы, пункты выдачи и т. п.), «делегировать» пробитие чеков ему, и соответственно передав на это звено вопросы по соответствую закону о работе с ККТ. Но и здесь следует обратить внимание на условия агентского договора, в котором должно быть указано, что:

агент действует за счет принципала, т. е. продавца;

при этом от своего, а не от его имени.

При таких условиях расчеты между партнерами идут по безналу, а ККТ потребуется на финальном этапе розничной продажи.

Разумеется, никто не мешает реализовывать товары через маркетплейсы, которые берут на себя хлопоты, в т. ч. по выдаче чеков — за отдельное вознаграждение.

Тут каждый решает сам — арендовать свою кассу (без переплат, нагрузок по обслуживанию, визитов в налоговую и проч.) или расстаться с энной суммой комиссионного вознаграждения.

Есть простое решение вопросов с ККТ для интернет-магазина — цифровая касса «Эвотор» в комплекте с сервисом «Платформы ОФД». И можно быть уверенным, что ни один чек не минует клиента. Это гарантирует отправку чеков в режиме 24/7, а вы при желании можете легко убедиться в этом, отслеживая продажи и работу облачной ККТ в личном кабинете.

Что скрывает ФФД 1.2?

С августа обязательным становится применение

(формат фискальных документов — набор реквизитов в кассовом чеке и параметров в кассовом оборудовании).

С 06.08.2021 нельзя будет зарегистрировать фискальные накопители со старыми версиями ФФД. При этом фискальные накопители, поддерживающие версии ФФД 1.05 или 1.1 и поставленные на учет до 6 августа, можно использовать до окончания срока действия ключей фискального признака.

Благодаря новому ФФД, в частности, в чеке должны присутствовать признаки маркированного товара, запросы о кодах маркировки, уведомление о том, что товар выбыл (для системы «Честный знак»), обратная связь от системы маркировки, содержащая статус проверки кода, квитанция, фиксирующая выбытие товара (или обнаружение ошибки).

Префикс [M] (см. на чеке напротив наименования маркированного товара) приобретет новые разновидности:

[M+] — успешная проверка в ФН и системе маркировки, товар оригинальный;

[M] — как минимум одна проверка не осуществлена (это возможно если была потеряна связь с системой маркировки или ККТ работает автономно);

[M-] — как минимум одна проверка провалена.

Запрос относительно состояния кода маркировки первоначально отправляется «Честному знаку», и чек сформируется при подтверждении того, что код из оборота не выведен и в самом деле принадлежит продавцу.

Требования по продаже маркированных товаров и формату ФФД 1.2 — должны соблюдать как в оффлайн-, так и в онлайн -торговле.

Что такое ФФД? Почему это важно, и что нужно успеть в августе — разбираемся в этом видео .

Что делать?

Лучший вариант для интернет-магазина — это сразу приобрести или

, отвечающую новым требованиям.

А тем, кто уже имеет ККТ — нужно подготовиться к новым правилам:

Проверить, позволяет ли программное обеспечение, используемое в ККТ, обновиться до ФФД 1.2, а покупаемый ФН — обеспечивает поддержку нового ФФД 1.2 (модель не ниже ФН 1.1М).

Провести обновление программного обеспечения ККТ до версии, поддерживающей ФФД 1.2.

Освежить систему учета товаров (с этой же целью).

Перерегистрировать ККТ в налоговой по причине замены ФН и смены ФФД

Осуществить тестовую продажу по новому формату ФФД 1.2.

Оказываете курьерские услуги? Вам отсрочка в работе с маркировкой

Хорошие новости. Согласно Постановлению Правительства от 08.07.2021 № 1139 разрешено

не указывать в чеках и БСО коды маркированной продукции — правда, не всем, а только фирмам и ИП, которые оказывают почтовые и курьерские услуги, работают с вендинговыми автоматами и постаматами.

Сейчас такие хозяйствующие субъекты по объективным причинам не могут указать коды товаров, не имея к ним непосредственного доступа. В постановлении правительства определен перечень товаров, где реквизит «код идентификации» в чеке или БСО не обязателен. Это те, что: