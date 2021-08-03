Когда в интернет-бизнесе нужна онлайн-касса, что с новым ФФД и курьерскими услугами

Эпоха неконтролируемой интернет-торговли подходит к концу. Для интернет-бизнеса, сетевых наставников — фитнес-тренеров, бьюти-блогеров, коучей и прочих, курьерских служб и в особенности для тех, кто продает маркируемые товары (исключая горячительные напитки и меха, в т. ч. шубы) настают новые времена, которые требуют особого внимания к кассовой технике и программному обеспечению.
А что, ККТ для интернет-торговли не отменили?Это заблуждение. Более того, с 1 июля 2021 г. отменена отсрочка на обязательное применение онлайн-ККТ, в т. ч. для предпринимателей, ведущих деятельность в онлайне. Право работать без кассы по-прежнему будут иметь ИП-плательщики налога на профессиональный доход (НПД), реализующие товары собственного производства (не принимая на работу сотрудников по трудовому договору и не допуская превышения порогового уровня годового дохода в 2,4 млн руб.).
Для работы на НПД касса не нужна, чеки формируются в личном кабинете на nalog.ru или в приложении «Мой налог». Напомним, что перепродажа товаров при работе на НПД запрещена. Розничная торговля — неважно, офф- или онлайн, — должна вестись с непременной выдачей кассовых чеков.
Иногда используется вариант «переложить ношу на других» в цепочке торговли. В этом случае можно, заключив договор комиссии или агентский договор с платежным агентом (курьерские службы, пункты выдачи и т. п.), «делегировать» пробитие чеков ему, и соответственно передав на это звено вопросы по соответствую закону о работе с ККТ. Но и здесь следует обратить внимание на условия агентского договора, в котором должно быть указано, что:
- агент действует за счет принципала, т. е. продавца;
- при этом от своего, а не от его имени.
Разумеется, никто не мешает реализовывать товары через маркетплейсы, которые берут на себя хлопоты, в т. ч. по выдаче чеков — за отдельное вознаграждение.
Тут каждый решает сам — арендовать свою кассу (без переплат, нагрузок по обслуживанию, визитов в налоговую и проч.) или расстаться с энной суммой комиссионного вознаграждения.
Есть простое решение вопросов с ККТ для интернет-магазина — цифровая касса «Эвотор» в комплекте с сервисом «Платформы ОФД». И можно быть уверенным, что ни один чек не минует клиента. Это гарантирует отправку чеков в режиме 24/7, а вы при желании можете легко убедиться в этом, отслеживая продажи и работу облачной ККТ в личном кабинете.
Что скрывает ФФД 1.2?С августа обязательным становится применение новой версии ФФД 1.2 (формат фискальных документов — набор реквизитов в кассовом чеке и параметров в кассовом оборудовании).
С 06.08.2021 нельзя будет зарегистрировать фискальные накопители со старыми версиями ФФД. При этом фискальные накопители, поддерживающие версии ФФД 1.05 или 1.1 и поставленные на учет до 6 августа, можно использовать до окончания срока действия ключей фискального признака.
Благодаря новому ФФД, в частности, в чеке должны присутствовать признаки маркированного товара, запросы о кодах маркировки, уведомление о том, что товар выбыл (для системы «Честный знак»), обратная связь от системы маркировки, содержащая статус проверки кода, квитанция, фиксирующая выбытие товара (или обнаружение ошибки).
Префикс [M] (см. на чеке напротив наименования маркированного товара) приобретет новые разновидности:
- [M+] — успешная проверка в ФН и системе маркировки, товар оригинальный;
- [M] — как минимум одна проверка не осуществлена (это возможно если была потеряна связь с системой маркировки или ККТ работает автономно);
- [M-] — как минимум одна проверка провалена.
Требования по продаже маркированных товаров и формату ФФД 1.2 — должны соблюдать как в оффлайн-, так и в онлайн -торговле.
Что такое ФФД? Почему это важно, и что нужно успеть в августе — разбираемся в этом видео.
Что делать?Лучший вариант для интернет-магазина — это сразу приобрести или взять в аренду онлайн-ККТ, отвечающую новым требованиям.
А тем, кто уже имеет ККТ — нужно подготовиться к новым правилам:
- Проверить, позволяет ли программное обеспечение, используемое в ККТ, обновиться до ФФД 1.2, а покупаемый ФН — обеспечивает поддержку нового ФФД 1.2 (модель не ниже ФН 1.1М).
- Провести обновление программного обеспечения ККТ до версии, поддерживающей ФФД 1.2.
- Освежить систему учета товаров (с этой же целью).
- Перерегистрировать ККТ в налоговой по причине замены ФН и смены ФФД
- Осуществить тестовую продажу по новому формату ФФД 1.2.
Оказываете курьерские услуги? Вам отсрочка в работе с маркировкойХорошие новости. Согласно Постановлению Правительства от 08.07.2021 № 1139 разрешено до 20 апреля 2022 г. не указывать в чеках и БСО коды маркированной продукции — правда, не всем, а только фирмам и ИП, которые оказывают почтовые и курьерские услуги, работают с вендинговыми автоматами и постаматами.
Сейчас такие хозяйствующие субъекты по объективным причинам не могут указать коды товаров, не имея к ним непосредственного доступа. В постановлении правительства определен перечень товаров, где реквизит «код идентификации» в чеке или БСО не обязателен. Это те, что:
- приобретаются покупателем по образцам или дистанционно;
- доставляются курьерской службой;
- вручаются покупателю на почте, в том числе при оплате наложенным платежом, в иных пунктах выдачи и временного хранения товара (постаматах);
- выдаются вендинговыми автоматами с автоматическим устройством для расчетов.