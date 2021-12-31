Если у продавца на рынке нет кассы, ответит арендодатель?

До конца 2021 года ФНС проводит апробирование программы, которая позволит владельцам рынков автоматически получать информацию о наличии у продавцов ККТ (см. Приказ ФНС от 16.07.2021 г. №ЕД-7-20/665@). Что ожидать обеим сторонам от новшеств административного законодательства — обсудим в этой статье.

Как обстоит дело с ККТ на рынках сегодня

По общему правилу все продавцы (ИП и организации) при расчетах с потребителями обязаны применять контрольно-кассовую технику, так предписывает ст. 1.2. Закона о ККТ № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. Причем данное правило касается и расчетов наличными денежными средствами, и переводов с использованием платежных карт.

В зависимости от специфики коммерческой деятельности или особенностей местоположения некоторые субъекты освобождены от ККТ. К ним в частности относятся продавцы розничных рынков, ярмарок, выставочных центров и других аналогичных территориях, отведенных для осуществления торговли.

ФНС отмечает, что законодательство о применении кассы на рынке не менялось с 2003 года. Но тогда в обиходе не было онлайн-касс. Сегодня же многие предприниматели намеренно используют этот пробел в законе, чтобы «мимикрировать» под льготные категории.

Кто, работая на рынке, все-таки должен применять кассу

Однако на некоторых продавцов рынка льгота не распространяется.

Использовать ККТ при расчетах с покупателями должны организации и ИП, реализующие:

товары в местах, которые обеспечивают их показ и сохранность на территории рынка (в магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа, прицепах, полуприцепах и т.д.);

непродовольственные товары с открытых прилавков внутри крытого рынка, которые входят в определенный список.

Данный список приведен в Распоряжении Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р. В него в частности включены: ковры, одежда (кроме белья, носовых платков и чулочно-носочных изделий), предметы из кожи, изделия из дерева, пробки, соломки, электронное, электрическое, компьютерное оборудование, лекарственные средства, мебель, ортопедические товары, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты (полный перечень см. в Распоряжении).

Нарушения законодательства, связанные с оборотом наличных и работой с онлайн-кассами, выявляют на крупных рынках, таких как «Садовод», «Фуд Сити» (г. Москва), «Новомосковский» (г. Екатеринбург), «Норд Сити молл» (г. Новосибирск), «Южный» (г. Уфа), «Торговый город» (г.Омск), «Хасавюртский рынок» (Дагестан) и других, пишут СМИ по материалам региональных налоговых служб.

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Изменения в законодательстве для владельцев рынков: о чем речь

В октябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, который позволит накладывать административные штрафы на владельцев рынков, предоставляющих торговые места предпринимателям, не использующим ККТ.

Основной смысл поправок в усилении кассовой дисциплины и контроля за оборотом денежных средств.

Предлагается внедрить дополнительные требования к продавцам и управляющим компаниям (арендодателям), а именно:

сократить перечень случаев, когда можно не пользоваться кассами при торговле на рынках;

обязать продавцов в момент заключения договора аренды предоставлять документы, подтверждающие наличие ККТ;

создать на сайте ФНС специальный сервис, который позволит владельцам рынков автоматически проверять у арендаторов регистрацию ККТ;

упростить порядок привлечения продавцов на рынке к административной ответственности (пока в виде предупреждения);

ввести ответственность в виде административных штрафов для владельцев рынков, которые допускают к торговле предпринимателей, не имеющих ККТ;

штрафы в отношении арендодателей, которые предоставляют торговые места продавцам без ККТ, выносить сразу и без составления протокола.

Пилотный проект ФНС — программа для проверки продавцов

Официально поправки в КоАП пока не приняты, но законодатель активно готовит для них техническую базу. В частности, до 31 декабря 2021 г. тестируется пилотный проект ФНС — программное обеспечение, которое позволит администрации рынков автоматически проверять факт наличия ККТ у продавцов. Подробнее об этом можно прочесть в Приказе Федеральной налоговой службы от 16.07.2021 г. № ЕД-7-20/665@. Проверка арендаторов будет осуществляться непосредственно через сайт ФНС России.

Принять участие в проекте могут только пять компаний, которые управляют рынками на территории РФ.

В перспективе данный сервис в режиме реального времени позволит получать информацию:

есть или нет касса у арендатора,

зарегистрирована ли она надлежащим образом,

была ли она снята с учета и когда.

Какие штрафы ждут владельцев рынков

Рассматриваемый законопроект предусматривает три вида административных штрафов:

в отношении должностных лиц (например, генерального директора компании, управляющей рынком) — от 40 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц (самой управляющей компании) — от 450 до 800 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 350 до 800 тысяч рублей.

При этом постановления о привлечении к административной ответственности планируется выносить даже без участия нарушителя и составления протокола.

Для того чтобы избежать штрафов владельцам рынков (арендодателям) придется соблюдать следующие правила:

проверять факт регистрации ККТ своих арендаторов,

при отсутствии кассы у арендатора незамедлительно сообщить ему о необходимости устранить нарушение и временно не допускать к торговому месту,

отказать в предоставлении торгового места, если в течение 10 дней арендатор так и не выполнит требование о регистрации ККТ.

Платформа ОФД разработала специальный сервис в помощь арендаторм и владельцам ТЦ и рынков — Платформа Аренда. Он дает, например, возможность арендаторам получать гибкую арендную ставку, а торговому центру — отслеживать, с согласия арендаторов, общие показатели по обороту, проводить оценку эффективности маркетинговых акций, анализировать поток клиентов. При этом для подключения арендатора (торговой точки) к сервису нужно лишь подтвердить согласие о передаче данных в личном кабинете ОФД.

Какую кассу выбрать для рынка

Модели ККТ, которые могут применяться на территории РФ, перечислены в официальном реестре контрольно-кассовой техники.

Оптимальным вариантом для рынков (крытых помещений и открытых территорий) будет компактный аппарат с аккумулятором достаточной емкости, чтобы весь день работать без подзарядки от сети. Также следует при выборе обратить внимание на такие характеристики, как размер дисплея и кнопок, возможность работы при перемене температур, наличие встроенного банковского терминала.

Полезную информацию по настройке ККТ на Платформе ОФД, ищите по этой ссылке.

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